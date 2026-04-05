Russell Crowe, stasera in Tv il film che lo ha trasformato in leggenda: un cult davvero imperdibile
I film in Tv a Pasqua: dalla potenza di Filumena Marturano su Rai 1 al nuovo Il maestro su Sky Cinema 1, passando per il cult Il Gladiatore su Sky Cinema Action.
Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Domenica 5 aprile 2026 il palinsesto offre 28 film tra classici, novità e commedie per tutta la famiglia. In evidenza la rilettura di Filumena Marturano su Rai 1, il nuovo Il maestro su Sky Cinema 1 e il cult L’esorcista su Mediaset Italia2, oltre a tanti altri titoli imperdibili.
- Le emozioni di Filumena Marturano e altri titoli imperdibili: le proposte delle reti in chiaro
- Il maestro guida la serata: le proposte di Sky Cinema
- L’epica di Exodus - Dei e Re e le altre: le proposte delle reti specializzate
Le emozioni di Filumena Marturano e altri titoli imperdibili: le proposte delle reti in chiaro
Rai 1: Filumena Marturano (2022), alle 21:30. Regia di Francesco Amato. Con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. Di cosa parla: una donna dal passato controverso convive con un uomo facoltoso ma infantile che evita ogni impegno serio. Fingendo di essere in fin di vita, svela una verità destinata a cambiare tutto. Durata 112 minuti. Genere: Drammatico.
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Rete 4: Codice d’onore (1992), alle 21:33. Regia di Rob Reiner. Con Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore e Kevin Bacon. La storia: un caso giudiziario militare pieno di zone d’ombra porta un giovane avvocato a scontrarsi con i vertici dell’esercito per far emergere la verità. Durata 138 minuti. Genere: Drammatico.
La7: Le regole della casa del sidro (1999), alle 21:20. Regia di Lasse Hallström. Con Tobey Maguire, Charlize Theron e Michael Caine. Di cosa parla: un giovane cresciuto in un orfanotrofio deve scegliere tra le regole apprese e l’irresistibile richiamo del mondo, in un racconto di formazione dolceamaro. Durata 131 minuti. Genere: Drammatico.
Il maestro guida la serata: le proposte di Sky Cinema
Sky Cinema 1: Il maestro (2025), alle 21:15. Regia di Andrea Di Stefano. Con Pierfrancesco Favino e Tiziano Menichelli. Trama: alla fine degli anni Ottanta, un padre affida il figlio tredicenne a un sedicente ex campione per farne un talento del tennis. Il viaggio tra tornei, bugie e prove di crescita ridisegna la libertà del ragazzo e il futuro dell’allenatore. Durata 125 minuti. Genere: Commedia.
Sky Cinema Action: Il gladiatore (2000), alle 21:00. Regia di Ridley Scott. Con Russell Crowe, Joaquin Phoenix e Connie Nielsen. Di cosa parla: il generale Massimo, tradito dall’imperatore, diventa gladiatore e cerca giustizia nell’arena di Roma. Durata 155 minuti. Genere: Avventura.
Sky Cinema Collection: Così è la vita (1998), alle 21:15. Regia di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier. Con Aldo, Giovanni e Giacomo e Marina Massironi. Tre uomini in fuga tra equivoci e situazioni surreali, fino a una rivelazione finale che ribalta tutto. Durata 108 minuti. Genere: Commedia. A seguire, Il grande giorno (2022), alle 23:10. Regia di Massimo Venier. Con Aldo, Giovanni e Giacomo, Elena Lietti e Lucia Mascino. Un matrimonio da favola sul lago di Como rischia di deragliare tra imprevisti e rivalità. Durata 103 minuti. Genere: Commedia.
Sky Cinema Comedy: L’aereo più pazzo del mondo (1980), alle 21:00. Regia di Jim Abrahams, David e Jerry Zucker. Un disastro aereo demenziale tra parodie e gag senza sosta. Durata 90 minuti. Genere: Comico. A seguire, Come ammazzare il capo 2 (2014), alle 22:35. Regia di Sean Anders. Con Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis e Jennifer Aniston. Tre amici rapiscono il figlio di un investitore che ha sabotato la loro impresa. Durata 108 minuti. Genere: Commedia.
Sky Cinema Drama: Molto forte, incredibilmente vicino (2012), alle 21:00. Regia di Stephen Daldry. Con Tom Hanks, Sandra Bullock e Max von Sydow. Un bambino, dopo una perdita immensa, intraprende una caccia agli indizi per ritrovare un senso. Durata 129 minuti. Genere: Drammatico. A seguire, Vermiglio (2024), alle 23:15. Regia di Maura Delpero. Con Tommaso Ragno e Sara Serraiocco. Nel 1944, l’arrivo di un disertore in un villaggio di montagna sconvolge i destini di una famiglia. Durata 119 minuti. Genere: Drammatico.
Sky Cinema Family: Hop (2011), alle 21:00. Regia di Tim Hill. Tra live action e animazione, il figlio del Coniglio Pasquale sogna la musica e fugge a Hollywood. Durata 95 minuti. Genere: Commedia. A seguire, Hook – Capitan Uncino (1991), alle 22:40. Regia di Steven Spielberg. Con Robin Williams e Dustin Hoffman. Peter Pan adulto deve ritrovare la fantasia per salvare i suoi figli. Durata 135 minuti. Genere: Avventura.
Sky Cinema Romance: Hitch – Lui sì che capisce le donne (2005), alle 21:00. Regia di Andy Tennant. Con Will Smith, Eva Mendes e Kevin James. Un coach sentimentale finisce coinvolto in un amore complicato. Durata 118 minuti. Genere: Commedia. A seguire, Questione di tempo (2013), alle 23:05. Regia di Richard Curtis. Con Domhnall Gleeson e Rachel McAdams. Un ragazzo può viaggiare nel tempo e cerca l’amore perfetto, scoprendo i limiti delle seconde chance. Durata 123 minuti. Genere: Sentimentale.
Sky Cinema Suspense: Cop land (1997), alle 21:00. Regia di James Mangold. Con Sylvester Stallone, Robert De Niro, Ray Liotta e Harvey Keitel. Uno sceriffo onesto sfida un sistema di poliziotti corrotti. Durata 110 minuti. Genere: Drammatico. A seguire, Al vertice della tensione (2002), alle 22:50. Regia di Phil Alden Robinson. Con Ben Affleck e Morgan Freeman. Un analista della CIA fronteggia una minaccia nucleare globale. Durata 132 minuti. Genere: Thriller.
L’epica di Exodus – Dei e Re e le altre: le proposte delle reti specializzate
Iris: Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick (2015), alle 21:14. Regia di Ron Howard. Con Chris Hemsworth e Benjamin Walker. La storia del naufragio della baleniera Essex che ispirò Herman Melville, tra mare aperto, sopravvivenza e l’ombra della balena bianca. Durata 121 minuti. Genere: Avventura.
Cine34: Altrimenti ci arrabbiamo! (2021), alle 21:00. Regia di Niccolò Celaia e Antonio Usbergo. Con Edoardo Pesce, Alessandro Roja e Alessandra Mastronardi. Tra gare improbabili e scazzottate, due amici inseguono una Dune Buggy e ritrovano la loro storia. Durata 90 minuti. Genere: Commedia. A seguire, Sono solo fantasmi (2019), alle 22:47. Regia di Christian De Sica. Con Christian De Sica, Carlo Buccirosso e Gian Marco Tognazzi. Tre fratellastri "acchiappafantasmi" devono salvare Napoli da una strega, tra risate e superstizioni. Durata 100 minuti. Genere: Commedia.
Rai Movie: Paddington (2014), alle 21:10. Regia di Paul King. Con Hugh Bonneville, Sally Hawkins e Nicole Kidman. Un orsetto peruviano trova casa a Londra nella famiglia Brown, in un’avventura tenera e irresistibile. Durata 97 minuti. Genere: Commedia. A seguire, Un fantastico via vai (2013), alle 22:45. Regia di Leonardo Pieraccioni. Con Leonardo Pieraccioni e Serena Autieri. Dopo un malinteso con la moglie, un uomo finisce a vivere con quattro studenti riscoprendo sogni e contrasti generazionali. Durata 95 minuti. Genere: Commedia.
Rai 4: Exodus – Dei e Re (2014), alle 21:20. Regia di Ridley Scott. Con Christian Bale, Joel Edgerton, Sigourney Weaver e Ben Kingsley. Di cosa parla: Mosè si oppone al faraone per liberare gli ebrei, tra piaghe, fuga e grandi visioni bibliche. Durata 100 minuti. Genere: Drammatico.
20: Run all night – Una notte per sopravvivere (2015), alle 21:11. Regia di Jaume Collet-Serra. Con Liam Neeson e Joel Kinnaman. Un ex sicario cerca di proteggere il figlio per una notte senza tregua contro la criminalità. Durata 114 minuti. Genere: Azione. A seguire, The reunion (2011), alle 23:20. Regia di Michael Pavone. Con John Cena e Amy Smart. Tre fratelli in conflitto si uniscono per una missione pericolosa in Messico e per un’eredità di famiglia. Durata 95 minuti. Genere: Azione.
Cielo: The Lincoln Lawyer (2011), alle 21:20. Regia di Brad Furman. Con Matthew McConaughey, Marisa Tomei e Ryan Phillippe. Un avvocato che lavora dalla sua auto accetta il caso di un giovane miliardario accusato di stupro e tentato omicidio, rischiando in prima persona per arrivare alla verità. Durata 118 minuti. Genere: Thriller. A seguire, Disorder – La guardia del corpo (Maryland) (2015), alle 23:20. Regia di Alice Winocour. Con Matthias Schoenaerts e Diane Kruger. Un ex soldato con stress post-traumatico protegge una donna e suo figlio in Costa Azzurra, dove la paranoia si confonde con un pericolo reale. Durata 100 minuti. Genere: Drammatico.
Mediaset Italia2: L’esorcista (1973), alle 22:59. Regia di William Friedkin. Con Ellen Burstyn, Max von Sydow e Linda Blair. La storia: una dodicenne manifesta fenomeni inquietanti e inspiegabili. Tra medici e sacerdoti, la famiglia si confronta con il Male per liberarla dalla possessione. Durata 120 minuti. Genere: Horror.
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