Russell Crowe, stasera in Tv il film che lo ha trasformato in leggenda: un cult davvero imperdibile I film in Tv a Pasqua: dalla potenza di Filumena Marturano su Rai 1 al nuovo Il maestro su Sky Cinema 1, passando per il cult Il Gladiatore su Sky Cinema Action.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Domenica 5 aprile 2026 il palinsesto offre 28 film tra classici, novità e commedie per tutta la famiglia. In evidenza la rilettura di Filumena Marturano su Rai 1, il nuovo Il maestro su Sky Cinema 1 e il cult L’esorcista su Mediaset Italia2, oltre a tanti altri titoli imperdibili.

Le emozioni di Filumena Marturano e altri titoli imperdibili: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1: Filumena Marturano (2022), alle 21:30. Regia di Francesco Amato. Con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. Di cosa parla: una donna dal passato controverso convive con un uomo facoltoso ma infantile che evita ogni impegno serio. Fingendo di essere in fin di vita, svela una verità destinata a cambiare tutto. Durata 112 minuti. Genere: Drammatico.

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Rete 4: Codice d’onore (1992), alle 21:33. Regia di Rob Reiner. Con Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore e Kevin Bacon. La storia: un caso giudiziario militare pieno di zone d’ombra porta un giovane avvocato a scontrarsi con i vertici dell’esercito per far emergere la verità. Durata 138 minuti. Genere: Drammatico.

La7: Le regole della casa del sidro (1999), alle 21:20. Regia di Lasse Hallström. Con Tobey Maguire, Charlize Theron e Michael Caine. Di cosa parla: un giovane cresciuto in un orfanotrofio deve scegliere tra le regole apprese e l’irresistibile richiamo del mondo, in un racconto di formazione dolceamaro. Durata 131 minuti. Genere: Drammatico.

Il maestro guida la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: Il maestro (2025), alle 21:15. Regia di Andrea Di Stefano. Con Pierfrancesco Favino e Tiziano Menichelli. Trama: alla fine degli anni Ottanta, un padre affida il figlio tredicenne a un sedicente ex campione per farne un talento del tennis. Il viaggio tra tornei, bugie e prove di crescita ridisegna la libertà del ragazzo e il futuro dell’allenatore. Durata 125 minuti. Genere: Commedia.

Sky Cinema Action: Il gladiatore (2000), alle 21:00. Regia di Ridley Scott. Con Russell Crowe, Joaquin Phoenix e Connie Nielsen. Di cosa parla: il generale Massimo, tradito dall’imperatore, diventa gladiatore e cerca giustizia nell’arena di Roma. Durata 155 minuti. Genere: Avventura.

Sky Cinema Collection: Così è la vita (1998), alle 21:15. Regia di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier. Con Aldo, Giovanni e Giacomo e Marina Massironi. Tre uomini in fuga tra equivoci e situazioni surreali, fino a una rivelazione finale che ribalta tutto. Durata 108 minuti. Genere: Commedia. A seguire, Il grande giorno (2022), alle 23:10. Regia di Massimo Venier. Con Aldo, Giovanni e Giacomo, Elena Lietti e Lucia Mascino. Un matrimonio da favola sul lago di Como rischia di deragliare tra imprevisti e rivalità. Durata 103 minuti. Genere: Commedia.

Sky Cinema Comedy: L’aereo più pazzo del mondo (1980), alle 21:00. Regia di Jim Abrahams, David e Jerry Zucker. Un disastro aereo demenziale tra parodie e gag senza sosta. Durata 90 minuti. Genere: Comico. A seguire, Come ammazzare il capo 2 (2014), alle 22:35. Regia di Sean Anders. Con Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis e Jennifer Aniston. Tre amici rapiscono il figlio di un investitore che ha sabotato la loro impresa. Durata 108 minuti. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama: Molto forte, incredibilmente vicino (2012), alle 21:00. Regia di Stephen Daldry. Con Tom Hanks, Sandra Bullock e Max von Sydow. Un bambino, dopo una perdita immensa, intraprende una caccia agli indizi per ritrovare un senso. Durata 129 minuti. Genere: Drammatico. A seguire, Vermiglio (2024), alle 23:15. Regia di Maura Delpero. Con Tommaso Ragno e Sara Serraiocco. Nel 1944, l’arrivo di un disertore in un villaggio di montagna sconvolge i destini di una famiglia. Durata 119 minuti. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family: Hop (2011), alle 21:00. Regia di Tim Hill. Tra live action e animazione, il figlio del Coniglio Pasquale sogna la musica e fugge a Hollywood. Durata 95 minuti. Genere: Commedia. A seguire, Hook – Capitan Uncino (1991), alle 22:40. Regia di Steven Spielberg. Con Robin Williams e Dustin Hoffman. Peter Pan adulto deve ritrovare la fantasia per salvare i suoi figli. Durata 135 minuti. Genere: Avventura.

Sky Cinema Romance: Hitch – Lui sì che capisce le donne (2005), alle 21:00. Regia di Andy Tennant. Con Will Smith, Eva Mendes e Kevin James. Un coach sentimentale finisce coinvolto in un amore complicato. Durata 118 minuti. Genere: Commedia. A seguire, Questione di tempo (2013), alle 23:05. Regia di Richard Curtis. Con Domhnall Gleeson e Rachel McAdams. Un ragazzo può viaggiare nel tempo e cerca l’amore perfetto, scoprendo i limiti delle seconde chance. Durata 123 minuti. Genere: Sentimentale.

Sky Cinema Suspense: Cop land (1997), alle 21:00. Regia di James Mangold. Con Sylvester Stallone, Robert De Niro, Ray Liotta e Harvey Keitel. Uno sceriffo onesto sfida un sistema di poliziotti corrotti. Durata 110 minuti. Genere: Drammatico. A seguire, Al vertice della tensione (2002), alle 22:50. Regia di Phil Alden Robinson. Con Ben Affleck e Morgan Freeman. Un analista della CIA fronteggia una minaccia nucleare globale. Durata 132 minuti. Genere: Thriller.

L’epica di Exodus – Dei e Re e le altre: le proposte delle reti specializzate

Iris: Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick (2015), alle 21:14. Regia di Ron Howard. Con Chris Hemsworth e Benjamin Walker. La storia del naufragio della baleniera Essex che ispirò Herman Melville, tra mare aperto, sopravvivenza e l’ombra della balena bianca. Durata 121 minuti. Genere: Avventura.

Cine34: Altrimenti ci arrabbiamo! (2021), alle 21:00. Regia di Niccolò Celaia e Antonio Usbergo. Con Edoardo Pesce, Alessandro Roja e Alessandra Mastronardi. Tra gare improbabili e scazzottate, due amici inseguono una Dune Buggy e ritrovano la loro storia. Durata 90 minuti. Genere: Commedia. A seguire, Sono solo fantasmi (2019), alle 22:47. Regia di Christian De Sica. Con Christian De Sica, Carlo Buccirosso e Gian Marco Tognazzi. Tre fratellastri "acchiappafantasmi" devono salvare Napoli da una strega, tra risate e superstizioni. Durata 100 minuti. Genere: Commedia.

Rai Movie: Paddington (2014), alle 21:10. Regia di Paul King. Con Hugh Bonneville, Sally Hawkins e Nicole Kidman. Un orsetto peruviano trova casa a Londra nella famiglia Brown, in un’avventura tenera e irresistibile. Durata 97 minuti. Genere: Commedia. A seguire, Un fantastico via vai (2013), alle 22:45. Regia di Leonardo Pieraccioni. Con Leonardo Pieraccioni e Serena Autieri. Dopo un malinteso con la moglie, un uomo finisce a vivere con quattro studenti riscoprendo sogni e contrasti generazionali. Durata 95 minuti. Genere: Commedia.

Rai 4: Exodus – Dei e Re (2014), alle 21:20. Regia di Ridley Scott. Con Christian Bale, Joel Edgerton, Sigourney Weaver e Ben Kingsley. Di cosa parla: Mosè si oppone al faraone per liberare gli ebrei, tra piaghe, fuga e grandi visioni bibliche. Durata 100 minuti. Genere: Drammatico.

20: Run all night – Una notte per sopravvivere (2015), alle 21:11. Regia di Jaume Collet-Serra. Con Liam Neeson e Joel Kinnaman. Un ex sicario cerca di proteggere il figlio per una notte senza tregua contro la criminalità. Durata 114 minuti. Genere: Azione. A seguire, The reunion (2011), alle 23:20. Regia di Michael Pavone. Con John Cena e Amy Smart. Tre fratelli in conflitto si uniscono per una missione pericolosa in Messico e per un’eredità di famiglia. Durata 95 minuti. Genere: Azione.

Cielo: The Lincoln Lawyer (2011), alle 21:20. Regia di Brad Furman. Con Matthew McConaughey, Marisa Tomei e Ryan Phillippe. Un avvocato che lavora dalla sua auto accetta il caso di un giovane miliardario accusato di stupro e tentato omicidio, rischiando in prima persona per arrivare alla verità. Durata 118 minuti. Genere: Thriller. A seguire, Disorder – La guardia del corpo (Maryland) (2015), alle 23:20. Regia di Alice Winocour. Con Matthias Schoenaerts e Diane Kruger. Un ex soldato con stress post-traumatico protegge una donna e suo figlio in Costa Azzurra, dove la paranoia si confonde con un pericolo reale. Durata 100 minuti. Genere: Drammatico.

Mediaset Italia2: L’esorcista (1973), alle 22:59. Regia di William Friedkin. Con Ellen Burstyn, Max von Sydow e Linda Blair. La storia: una dodicenne manifesta fenomeni inquietanti e inspiegabili. Tra medici e sacerdoti, la famiglia si confronta con il Male per liberarla dalla possessione. Durata 120 minuti. Genere: Horror.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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