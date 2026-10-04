Brad Pitt, stasera in Tv gratis il suo vero capolavoro (e l’ingiustizia da Oscar): un cult davvero imperdibile I film da vedere in Tv stasera 4 ottobre 2026: da Il processo di Norimberga su La7 al cult Bastardi senza gloria su Iris.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra grandi classici, thriller mozzafiato e commedie brillanti, c’è davvero l’imbarazzo della scelta: dai drammi storici ai cult d’azione, fino alle risate in famiglia. Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 4 ottobre 2026.

Il processo di Norimberga spicca tra i titoli di stasera: le proposte delle reti in chiaro

La7 (22:00) propone Il processo di Norimberga (2000, 132’, regia di Yves Simoneau) con Alec Baldwin, Jill Hennessy, Christopher Plummer, Max Von Sydow. La storia ricostruisce il celebre procedimento giudiziario che seguì la Seconda guerra mondiale: 21 gerarchi nazisti vengono chiamati a rispondere di crimini contro l’umanità, mentre il procuratore americano Robert Jackson guida l’accusa degli Alleati in un’aula gremita di tensione morale e politica. Un dramma giudiziario dal respiro storico che mette a fuoco responsabilità individuali e memoria collettiva.

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TV8 (22:40) punta sull’azione con The Equalizer – Il vendicatore (2014, 128’, regia di Antoine Fuqua) con Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Melissa Leo, Marton Csokas, David Harbour. Un ex agente segreto in cerca di redenzione si scontra con la mafia russa dopo aver aiutato una giovane donna in pericolo. Ritmo teso, atmosfera cupa e un protagonista implacabile per un vigilante movie di grande impatto.

L’emozione di Fatti vedere e i cult da Point Break a Ghostbusters: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 (21:15) presenta Fatti vedere (2025, 105’, regia di Tiziano Russo) con Matilde Gioli, Asia Argento, Pierpaolo Spollon, Francesco Centorame. Di cosa parla: Sandra, fresca di assunzione in una piattaforma di psicoterapia online, vede crollare la relazione decennale quando il compagno la lascia senza spiegazioni. Ne nasce un viaggio personale tra verità nascoste e nuove consapevolezze. A seguire (23:05) Cena con delitto – Knives Out (2019, 130’, regia di Rian Johnson) con Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Chris Evans: il detective Benoit Blanc smaschera i segreti di una famiglia dopo la morte del patriarca, in un giallo brillante e ricco di colpi di scena.

Sky Cinema Action (21:00) propone The rush – Corsa contro il tempo (2026, 97’, regia di Scott Waugh) con Alan Ritchson, Owen Wilson, Rodrigo Santoro: un corriere e un medico devono consegnare un fegato per un trapianto mentre un boss tenta di sabotare la missione. A seguire (22:45) Safe House – Nessuno è al sicuro (2012, 110’, regia di Daniel Espinosa) con Denzel Washington e Ryan Reynolds: una fuga adrenalinica tra agenti doppiogiochisti e rifugi compromessi.

Sky Cinema Collection (21:15) si tuffa nei cult con Point Break – Punto di rottura (1991, 110’, regia di Kathryn Bigelow) con Keanu Reeves e Patrick Swayze: un agente FBI si infiltra nel mondo del surf per smascherare rapinatori mascherati da presidenti USA. Alle 23:20 spazio alla commedia romantica Il matrimonio del mio migliore amico (1997, 105’, regia di P.J. Hogan) con Julia Roberts, Cameron Diaz e Rupert Everett: amicizia, gelosia e dichiarazioni last minute alla vigilia delle nozze.

Sky Cinema Comedy (21:00) offre Bad Moms 2 – Mamme molto più cattive (2017, 104’, regia di S. Moore) con Mila Kunis e Kristen Bell: tre mamme in tilt all’arrivo delle rispettive madri per le feste. Alle 22:50 Prima pagina (1974, 105’, regia di Billy Wilder) con Walter Matthau e Jack Lemmon: tra cinismo e ritmo indiavolato, un reporter indeciso sul futuro si ritrova in mezzo a una fuga clamorosa.

Sky Cinema Drama (21:00) propone What They Had (2018, 98’, regia di Elizabeth Chomko) con Hilary Swank e Michael Shannon: una famiglia affronta l’Alzheimer della madre e fa i conti con il passato. Alle 22:45 Per niente al mondo (2022, 105’, regia di Ciro D’Emilio) con Guido Caprino: un uomo di successo si ritrova a una svolta dolorosa che rimetterà in discussione tutto.

Sky Cinema Family (21:00) rispolvera il cult Ghostbusters – Acchiappafantasmi (1984, 107’, regia di Ivan Reitman) con Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver: tre scienziati aprono un’agenzia per cacciare spettri a New York. Alle 22:50 10 giorni senza mamma (2019, 94’, regia di Alessandro Genovesi) con Fabio De Luigi: un papà "allo sbaraglio" riscopre i legami con i figli tra gag e tenerezza.

Sky Cinema Romance (21:00) mette in scena Eiffel (2021, 110’, regia di Martin Bourboulon) con Romain Duris ed Emma Mackey: tra politica, ingegneria e un amore ritrovato nasce l’icona di Parigi. Alle 22:55 Che cosa aspettarsi quando si aspetta (2012, 110’, regia di Kirk Jones) con un cast corale (Elizabeth Banks, Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Chris Rock): maternità e paternità tra paure, risate e nuove responsabilità.

Sky Cinema Suspense (21:00) presenta Hangman – Il gioco dell’impiccato (2017, 98’, regia di Johnny Martin) con Al Pacino e Karl Urban: un serial killer sfida la polizia con un macabro enigma. Alle 22:45 Old boy (2003, 119’, regia di Park Chan-wook): dopo 15 anni di prigionia, un uomo viene liberato e inizia una vendetta che svelerà verità sconvolgenti.

Bastardi senza gloria guida la serata: le proposte delle reti specializzate

Iris (21:14) programma Bastardi senza gloria (2009, 153’, regia di Quentin Tarantino) con Brad Pitt, Christoph Waltz, Diane Kruger. In Francia occupata, una squadra di soldati ebrei americani seminano il terrore tra i nazisti, mentre un piano parallelo si prepara in una sala cinematografica. Dialoghi affilati, tensione e riscrittura del mito bellico in stile Tarantino. In Bastardi senza gloria, Brad Pitt interpreta il tenente Aldo Raine, carismatico e spietato comandante dei "Bastardi", il gruppo di soldati ebrei-americani deciso a combattere i nazisti con metodi tutt’altro che convenzionali. Pitt costruisce un personaggio sopra le righe, ironico e minaccioso allo stesso tempo, diventato una delle interpretazioni più riconoscibili della sua carriera.

Nonostante la prova attoriale particolarmente apprezzata, Pitt non fu candidato all’Oscar per il film. La pellicola ottenne invece otto candidature agli Academy Awards 2010 e conquistò un solo premio: quello per il Miglior attore non protagonista, assegnato a Christoph Waltz per il ruolo del colonnello Hans Landa. Per Brad Pitt l’appuntamento con l’Oscar arrivò dieci anni dopo. Nel 2020 vinse infatti la statuetta come Miglior attore non protagonista per C’era una volta… a Hollywood, ancora una volta diretto da Quentin Tarantino. Quello fu il suo primo Oscar da interprete

Rai Movie (21:10) propone Io sono l’abisso (2022, 126’, regia di Donato Carrisi) con Michela Cescon e Gabriel Montesi: tre destini si intrecciano tra un addetto alle pulizie ossessionato dai segreti dei rifiuti, una ragazzina col ciuffo viola e una cacciatrice sulle tracce di un killer. Alle 23:20 Sicario (2015, regia di Denis Villeneuve) con Emily Blunt, Benicio Del Toro e Josh Brolin: una task force d’élite combatte i cartelli al confine USA-Messico, mettendo alla prova principi e coscienza dell’agente protagonista.

Rai 4 (21:20) schiera Jungle (2017, 115’, regia di Greg McLean) con Daniel Radcliffe: un’avventura nella foresta amazzonica si trasforma in un incubo di sopravvivenza. Alle 23:15 Ultima fermata – Rocafort St. (2024, 89’, regia di Luis Prieto) con Javier Gutiérrez: misteri e presenze inquietanti nella metropolitana di Barcellona conducono a un segreto oscuro.

20 (21:10) propone I predoni (2016, 107’, regia di Steven C. Miller) con Bruce Willis, Christopher Meloni e Dave Bautista: indagine serrata su una scia di rapine efferate e legami tra finanza e politica. In seconda serata (23:09) Speed (1994, 119’, regia di Jan de Bont) con Keanu Reeves e Sandra Bullock: un autobus carico di passeggeri non può scendere sotto una certa velocità o esploderà.

Cine34 (21:00) apre con la commedia corale Ricchi a tutti i costi (2024, 90’, regia di Giovanni Bognetti) con Christian De Sica, Angela Finocchiaro e Darko Peric: una famiglia vola a Minorca per fermare un matrimonio sospetto tra equivoci, travestimenti e guai. Alle 22:49 La scuola più bella del mondo (2014, regia di Luca Miniero) con Christian De Sica e Rocco Papaleo: un gemellaggio scolastico "sbagliato" scatena caos e risate.

Cielo (21:15) programma Reazione a catena (1996, 106’, regia di Andrew Davis) con Keanu Reeves e Morgan Freeman: una scoperta rivoluzionaria sull’energia da idrogeno mette due ricercatori nel mirino di FBI e poteri occulti, in una fuga ad alto tasso di suspense.

Mediaset Italia2 (23:18) chiude con La zona morta (1983, 100’, regia di David Cronenberg) con Christopher Walken: risvegliatosi dal coma, un uomo scopre di poter vedere il futuro e affronta il dilemma morale di fermare un politico destinato alla catastrofe.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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