I film in onda in TV stasera, domenica 4 gennaio 2026 Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 4 gennaio 2026: dall’intramontabile Forrest Gump su Italia 1 al rombo di Le Mans ’66 su Sky Cinema 1, fino al colpo grosso di Ocean’s Thirteen su Iris

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ben 31 film tra classici, azione, commedie e thriller: da Forrest Gump su Italia 1 al motor-saga Le Mans ’66 – La grande sfida su Sky Cinema 1, passando per il heist di classe Ocean’s Thirteen su Iris.

Il cult Forrest Gump guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 — 21:00 — Mamma, qui comando io (2023, 90’). Regia di Federico Moccia. Con Simone Montedoro, Daniela Virgilio, Maurizio Mattioli, Corinne Cléry, Alessio Di Domenicantonio. Di cosa parla: una coppia in crisi si separa e il giudice assegna la casa al figlio di 9 anni; i genitori dovranno alternarsi settimanalmente, ma il furbo bambino prenderà presto il comando. Genere: Commedia.

Italia 1 — 21:19 — Forrest Gump (1994, 140’). Regia di Robert Zemeckis. Con Tom Hanks, Robin Wright Penn, Gary Sinise, Sally Field, Mykelti Williamson. La storia: un uomo dal cuore d’oro e dall’intelligenza semplice attraversa decenni di storia americana, tra incontri memorabili e avventure inaspettate, guidato da gentilezza e ottimismo. Genere: Commedia.

TV8 — 21:35 — La Bella e la Bestia (2014, 112’). Regia di Christophe Gans. Con Léa Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier, Eduardo Noriega. Un sontuoso fantasy che reinterpreta la celebre fiaba, tra incanto visivo e romanticismo.

Le Mans ’66 – La grande sfida e altri titoli imperdibili: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — 21:15 — Le Mans ’66 – La grande sfida (2019, 152’). Regia di James Mangold. Con Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe, Jon Bernthal, Josh Lucas. Di cosa parla: un pilota fuoriclasse e un geniale ingegnere/meccanico si uniscono alla Ford per sfidare Ferrari alla 24 Ore di Le Mans 1966. Genere: Azione biografica.

Sky Cinema Action — 21:00 — Twisters (2024, 122’). Regia di Lee Isaac Chung. Con Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Kiernan Shipka, Maura Tierney. Squadre rivali inseguono supercelle in Oklahoma, tra scienza, adrenalina e sopravvivenza. Genere: Thriller. — 23:05 — Matrix (1999, 136’). Regia di Andy e Larry Wachowski. Con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving. Il cult di fantascienza che ridefinisce la realtà simulata.

Sky Cinema Collection — 21:15 — Jurassic Park III (2001, 90’). Regia di Joe Johnston. Con Sam Neill, Laura Dern, William H. Macy, Téa Leoni, Alessandro Nivola. Ritorno a Isla Sorna tra raptors e nuovi pericoli. Genere: Avventura. — 22:55 — Jurassic World (2015, 124’). Regia di Colin Trevorrow. Con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e BD Wong. Il parco riapre, ma un ibrido sfugge al controllo. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Comedy — 21:00 — I delitti del BarLume – Donne con le palle (2020, 100’). Regia di Roan Johnson. Con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Stefano Fresi, Corrado Guzzanti. Gli arzilli frequentatori del BarLume indagano nel calcio femminile con ironia. Genere: Commedia. — 22:45 — I delitti del BarLume – Ritorno a Pineta (2020, 100’). Regia di Roan Johnson. Massimo torna a Pineta sconvolgendo equilibri e pettegolezzi.

Sky Cinema Drama — 21:00 — Era mio figlio (2024, 111’). Regia di Savi Gabizon. Con Richard Gere, Diane Kruger, Suzanne Clément. Un facoltoso 60enne scopre di aver avuto un figlio, morto da poco, e ne ricostruisce la vita attraverso le persone che lo hanno amato. Genere: Drammatico. — 22:55 — Ogni maledetta domenica (1999, 146’). Regia di Oliver Stone. Con Al Pacino, Cameron Diaz, Jamie Foxx. Dramma sportivo ambientato nel football professionistico. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family — 21:00 — La famiglia Addams (1991, 97’). Regia di Barry Sonnenfeld. Con Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd, Christina Ricci. Tra humour nero e gag macabre, i bizzarri Addams affrontano un impostore. Genere: Commedia. — 22:45 — Dolittle (2020, 106’). Regia di Stephen Gaghan. Con Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen. Un’avventura con animali parlanti per salvare la regina. Genere: Commedia avventurosa.

Sky Cinema Romance — 21:00 — 2 young 4 me – Un fidanzato per mamma (2007, 97’). Regia di Amy Heckerling. Con Michelle Pfeiffer, Paul Rudd, Saoirse Ronan. Una madre single si innamora di un giovane attore tra attrazione e differenza d’età. Genere: Commedia romantica. — 22:45 — L’amore e altre seghe mentali (2024, 87’). Regia di Giampaolo Morelli. Con Giampaolo Morelli, Maria Chiara Giannetta. Dopo una delusione, Guido riscopre emozioni e imbarazzi grazie a Giulia. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense — 21:00 — Criminal (2016, 113’). Regia di Ariel Vromen. Con Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Gal Gadot, Ryan Reynolds. I ricordi di un agente CIA ucciso vengono impiantati in un criminale per sventare un attacco imminente. Genere: Azione. — 23:00 — Presence (2024, 85’). Regia di Steven Soderbergh. Con Lucy Liu, Julia Fox. Una famiglia in fuga dal dolore si trasferisce in una casa isolata, ma una presenza inquietante inizia a insinuarsi nelle loro vite. Genere: Thriller.

Colpi, risate e rapine con Ocean’s Thirteen: le proposte delle reti specializzate

Iris — 21:14 — Ocean’s Thirteen (2007, 122’). Regia di Steven Soderbergh. Con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Al Pacino, Ellen Barkin, Andy Garcia. La storia: la banda di Danny Ocean organizza un colpo a Las Vegas per vendicare un amico, sabotando l’inaugurazione di un lussuoso casinò. Genere: Azione.

Cine34 — 21:15 — Natale a tutti i costi (2022, 90’). Regia di Giovanni Bognetti. Con Christian De Sica, Angela Finocchiaro. Due genitori inventano un’eredità milionaria per far tornare i figli a casa per le feste, scatenando guai a catena. Genere: Commedia. — 22:57 — In vacanza su Marte (2020, 90’). Regia di Neri Parenti. Con Christian De Sica, Massimo Boldi. 2030: un matrimonio su Marte e un figlio trasformato in settantenne tra imprevisti cosmici. Genere: Commedia.

Rai Movie — 21:10 — Natale all’improvviso (2015). Regia di Jessie Nelson. Con Diane Keaton, John Goodman, Amanda Seyfried, Olivia Wilde, Alan Arkin, Ed Helms. Una famiglia si ritrova per le feste, tra segreti, amori e riconciliazioni. Genere: Commedia. — 23:00 — Metti la nonna in freezer (2018, 100’). Regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Con Miriam Leone, Fabio De Luigi. Una restauratrice escogita un piano per continuare a ricevere la pensione della nonna defunta, mentre un goffo finanziere s’innamora di lei. Genere: Commedia.

Rai 4 — 21:20 — The Misfits (2021, 93’). Regia di Renny Harlin. Con Pierce Brosnan, Tim Roth, Jamie Chung. Un criminale viene reclutato da una banda di ladri per una rapina ad alto rischio che cambierà molte vite. Genere: Thriller. — 22:55 — Una coppia esplosiva (2022, 126’). Regia di Larry Yang. Con Jackie Chan, Haocun Liu. Un ex stuntman e il suo cavallo diventano fenomeno virale e lottano per restare insieme. Genere: Azione.

20 — 21:11 — Paradise City (2022, 92’). Regia di Chuck Russell. Con Bruce Willis, John Travolta, Stephen Dorff. Un figlio cerca la verità sulla morte del padre cacciatore di taglie tra le Hawaii e un intrigo mortale. Genere: Thriller. — 22:52 — The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006, 104’). Regia di Justin Lin. Con Lucas Black e Zachery Ty Bryan. Drifting illegale a Tokyo per un nuovo capitolo ad alta velocità. Genere: Azione.

Cielo — 21:15 — Il Triangolo delle Bermuda – Mare del Nord (2011, 127’). Regia di Nick Lyon. Con Bettina Zimmermann, Hannes Jaenicke. Mystery ad alta tensione su inspiegabili fenomeni in mare. Genere: Azione.

Mediaset Italia2 — 23:09 — Blade II (2002, 116’). Regia di Guillermo Del Toro. Con Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Norman Reedus, Leonor Varela. Il diurno torna a caccia di vampiri in una sfida ancora più sanguinosa. Genere: Azione.

Rai Premium — 21:20 — Purché finisca bene – La voce di Cupido (2025, 100’). Regia di Ago Panini. Con Chiara Francini, Giorgio Marchesi, Michele Rosiello. Una camionista dal carattere ruvido s’innamora della voce di un podcaster: un incontro inatteso darà avvio a un viaggio rocambolesco e sentimentale. Genere: Sentimentale. — 23:15 — S.O.S. Befana (2011, 100’). Regia di Francesco Vicario. Con Veronica Pivetti. Beniamina passa dal Mondo della Fantasia alla Realtà per sconfiggere una strega che ruba i sogni ai bambini prima della mezzanotte dell’Epifania. Genere: Commedia.

