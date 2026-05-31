Leonardo Pieraccioni, stasera in Tv (gratis) il suo vero capolavoro: un film imperdibile e leggendario I film in Tv stasera 31 maggio: dal cult Il ciclone su Cine34 all'azione di Jason Bourne su Italia 1 fino al biopic Bohemian Rhapsody su TV8.

Prime Video

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 31 film per tutti i gusti: dall’adrenalina di Jason Bourne su Italia 1 al biopic musicale Bohemian Rhapsody su TV8, fino al cult di fantascienza Aliens – Scontro finale su Iris.

L’azione di Jason Bourne guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1, ore 21:30 — Purchè finisca bene – Meglio tardi che mai (2026, 100’). Regia di Giuseppe Curti. Con Lorenzo Richelmy, Mariana Lancellotti, Emanuela Grimalda, Camilla Filippi, Gabriele Cirilli, Claudio Corinaldesi, Sergio Assisi. Genere: Sentimentale. Di cosa parla: Marco, attore egocentrico travolto dalle polemiche, accetta di insegnare teatro nel carcere di Bassano del Grappa. Qui ritrova la zia Tina, assistente sociale, e si scontra con detenute diffidenti. Tra loro c’è Arianna, il suo amore giovanile: una seconda occasione per scoprirsi e capire che per amare non è mai troppo tardi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italia 1, ore 21:25 — Jason Bourne (2016, 123’). Regia di Paul Greengrass. Con Matt Damon, Julia Stiles, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander, Vincent Cassel, Riz Ahmed, Ato Essandoh, Vinzenz Kiefer. Genere: Azione. La storia: l’ex agente della CIA Jason Bourne torna in campo quando una rete internazionale avvia un nuovo programma di manipolazione che rischia di esporre la sua identità e metterlo in pericolo.

La7, ore 22:00 — Monuments Men (2014, 118’). Regia di George Clooney. Con George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, Cate Blanchett, Jean Dujardin, Bob Balaban, Hugh Bonneville, John Goodman, Dimitri Leonidas. Genere: Drammatico. Durante la Seconda guerra mondiale, un gruppo di esperti d’arte, più avvezzi ai musei che alle armi, viene spedito dietro le linee nemiche per salvare capolavori rubati dai nazisti in una corsa contro il tempo.

TV8, ore 21:40 — Bohemian Rhapsody (2018, 106’). Regia di Bryan Singer. Con Rami Malek, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Lucy Boynton. Genere: Biografico. Il film ripercorre ascesa, successi e fragilità dei Queen e di Freddie Mercury.

La commedia Come ti muovi, sbagli apre la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1, ore 21:15 — Come ti muovi, sbagli (2025, 97’). Regia di Gianni Di Gregorio. Con Greta Scarano, Tom Wlaschiha, Iaia Forte. Genere: Commedia. Un docente in pensione vive in serena solitudine finché la figlia, tradita, torna a casa con i figli. La nuova convivenza stravolge abitudini e ritmi dell’uomo, tra imprevisti e affetto riscoperto. A seguire, ore 23:00 — Training day (2001, 123’). Regia di Antoine Fuqua. Con Denzel Washington, Ethan Hawke, Scott Glenn, Tom Berenger, Snoop Dogg. Genere: Poliziesco. Un rookie della polizia di Los Angeles trascorre 24 ore con un sergente della narcotici dal metodo spietato, scoprendo il confine sottile tra giustizia e corruzione.

Sky Cinema Action, ore 21:00 — Contraband (2012, 119’). Regia di Baltasar Kormákur. Con Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster, Giovanni Ribisi, Lukas Haas, J.K. Simmons, Caleb Landry Jones, Diego Luna. Genere: Azione. Un ex contrabbandiere rientra in gioco per aiutare il cognato e accetta un colpo tra Louisiana e Panama, tra imprevisti e pericoli continui. A seguire, ore 22:55 — Blackhat (2015, 133’). Regia di Michael Mann. Con Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei, Leehom Wang, Holt McCallany, John Ortiz. Genere: Thriller.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 — Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! (1971, 103’). Regia di Don Siegel. Con Clint Eastwood, Harry Guardino, Reni Santoni, Andy Robinson. Genere: Poliziesco. A seguire, ore 23:05 — J. Edgar (2011, 136’). Regia di Clint Eastwood. Con Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Armie Hammer, Judi Dench. Genere: Biografico.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 — Se son rose (2018, 90’). Regia di Leonardo Pieraccioni. Con Leonardo Pieraccioni, Michela Andreozzi. Genere: Commedia. A seguire, ore 22:35 — Questione di Karma (2017, 90’). Regia di Edoardo Falcone. Con Fabio De Luigi, Elio Germano, Stefania Sandrelli, Isabella Ragonesi. Di cosa parla: un imprenditore spiritualmente curioso incontra un esoterista che identifica in un uomo materiale la reincarnazione del padre scomparso, scatenando equivoci e resa dei conti emotiva.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 — Testa o croce? (2026, 116’). Regia di Alessio Rigo De Righi, Matteo Zoppis. Con Nadia Tereszkiewicz, Alessandro Borghi, John C. Reilly, Peter Lanzani, Mirko Artuso, Gabriele Silli, Gianni Garko. Genere: Drammatico. Agli inizi del Novecento il Wild West Show di Buffalo Bill arriva a Roma. La sfida tra cowboy americani e butteri italiani consegna alla leggenda l’amore tra Rosa e Santino, costretti alla fuga dopo un omicidio, con la giustizia piegata agli interessi dei potenti. A seguire, ore 23:00 — Anime nere (2014, 103’). Regia di Francesco Munzi. Con Marco Leonardi, Peppino Mazzotta, Fabrizio Ferracane, Barbora Bobulova. Tre fratelli calabresi divisi tra tradizione e crimine affrontano una faida che travolge la famiglia dopo un tragico evento.

Sky Cinema Family, ore 21:00 — Shrek e vissero felici e contenti (2010, 93’). Regia di Mike Mitchell. Genere: Animazione. A seguire, ore 22:40 — Ritorno al futuro – Parte III (1990, 118’). Regia di Robert Zemeckis. Con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Thomas F. Wilson. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 — Il diavolo veste Prada (2006, 109’). Regia di David Frankel. Con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci. Genere: Commedia. Una neolaureata accetta il ruolo di seconda assistente della temibile direttrice di una rivista di moda e cerca di resistere un anno per coronare il sogno giornalistico. A seguire, ore 22:55 — Io rimango qui (2020, 98’). Regia di André Erkau. Con Sinje Irslinger, Max Hubacher, Heike Makatsch, Til Schweiger, Jürgen Vogel. Di cosa parla: una 16enne scopre di avere il cancro e scappa verso la Francia. Lì incontra un coetaneo in fuga dal padre e i due intraprendono un viaggio on the road tra scelte difficili e nuovi legami.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 — The code (2008, 104’). Regia di Mimi Leder. Con Morgan Freeman, Antonio Banderas, Tom Hardy, Robert Forster. Genere: Thriller. Un maestro del furto punta a due uova Fabergé per saldare un debito con la malavita russa, ma l’imprevisto sentimento complica il colpo. A seguire, ore 22:50 — On the line (2022, 109’). Regia di Romuald Boulanger. Con Mel Gibson, Kevin Dillon, William Moseley. Un conduttore radiofonico riceve in diretta una minaccia alla famiglia: per salvarli dovrà seguire le istruzioni dell’anonimo e scoprirne identità e movente.

La fantascienza di Aliens – Scontro finale e i cult: le proposte delle reti specializzate

Iris, ore 21:14 — Aliens – Scontro finale (1986, 136’). Regia di James Cameron. Con Sigourney Weaver, Michael Biehn, Paul Reiser, Carrie Henn. Genere: Fantascienza. Risvegliata dal sonno criogenico, Ellen Ripley torna sul pianeta della colonia scomparsa con una squadra di marines. Scoperto il nido e la regina aliena, dovrà lottare fino all’ultimo per proteggere la piccola Newt.

20, ore 21:11 — Spider-Man 2 (2004, 128’). Regia di Sam Raimi. Con Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina, James Franco. Genere: Fantasy. Dopo aver rinunciato all’amore per essere l’Uomo Ragno, Peter Parker prova a tornare alla normalità, ma l’arrivo di un nuovo nemico e la sete di vendetta di Harry Osborn lo riportano in azione.

Rai 4, ore 21:20 — American assassin (2017, 112’). Regia di Michael Cuesta. Con Dylan O’Brien, Michael Keaton, Taylor Kitsch, Sanaa Lathan, Shiva Negar. Dopo la perdita della fidanzata in un attacco terroristico, un giovane talento viene reclutato in un programma segreto e inviato a fermare un agente che minaccia un conflitto in Medio Oriente. A seguire, ore 23:10 — Darkness of man (2024, 109’). Regia di James Cullen Bressack. Con Jean-Claude Van Damme, Kristanna Loken, Emerson Min. Genere: Azione. Un ex agente Interpol protegge il figlio di un informatore ucciso, finendo in una guerra tra mafie a Koreatown.

Rai Movie, ore 21:10 — Miami Beach (2016, 88’). Regia di Carlo Vanzina. Con Ricky Memphis, Max Tortora, Paola Minaccioni, Giampaolo Morelli, Emanuele Propizio, Neva Leoni, Filippo Laganà. Commedia corale tra equivoci, legami inaspettati e amori estivi sullo sfondo di un festival musicale a Miami. A seguire, ore 22:40 — Il giorno più bello (2022, 90’). Regia di Andrea Zalone. Con Valeria Bilello, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Carlo Buccirosso, Fiammetta Cicogna. Un wedding planner in procinto di cambiare vita deve affrontare l’ultimo, imprevedibile matrimonio della carriera.

Cine34, ore 21:00 — Il ciclone (1996, 95’). Regia di Leonardo Pieraccioni. Con Leonardo Pieraccioni, Natalia Estrada, Lorena Forteza, Paolo Hendel, Alessandro Haber. Genere: Commedia. A seguire, ore 22:51 — Il mio West (1998, 92’). Regia di Giovanni Veronesi. Con Leonardo Pieraccioni, Harvey Keitel, Alessia Marcuzzi, Sandrine Holt. Genere: Western.

Rai Premium, ore 21:20 — La follia bussa alla porta (2021, 85’). Regia di David Benullo. Con Jennifer Taylor, Justin C. Schilling, Julia Terranova, Emily Sweet, Patrick Cronen. Genere: Thriller. Una agente immobiliare e la figlia vengono sequestrate nella casa in vendita gestita dalla donna. Per salvarsi dovranno collaborare e superare i rapitori con astuzia.

Cielo, ore 22:00 — Dalla Cina con furore (1972, 110’). Regia di Lo Wei. Con Bruce Lee, Nora Miao, Robert Baker. Genere: Azione. Shanghai, 1908. Dopo l’uccisione del maestro della scuola cinese di kung fu da parte dei rivali giapponesi, il discepolo interpretato da Bruce Lee giura vendetta e inizia una implacabile caccia ai responsabili.

Mediaset Italia2, ore 23:06 — La sindrome di Stendhal (1996, 120’). Regia di Dario Argento. Con Asia Argento, Marco Leonardi, Paolo Bonacelli, Thomas Kretschmann. Genere: Horror.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche