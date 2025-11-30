Trova nel Magazine
I film in onda in TV stasera, 30 novembre 2025: il capolavoro dimenticato di Woody Allen (altro che Manhattan)

Una serata ricchissima: 30 film tra prime e seconde serate. Da Carosello in love su Rai 1 alla magia di Provaci ancora, Sam, il cult di Woody Allen e Diane Keaton.

film in tv stasera 30 novembre woody allen
IPA

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono ben 30 i film disponibili tra reti in chiaro, canali specializzati e il bouquet Sky Cinema. Spiccano la novità di Carosello in love su Rai 1, l’intensità di Fury su La7 e l’energia di Wonder Woman su Sky Cinema Action, senza dimenticare il fascino d’autore di Midnight in Paris su Iris.

Dietro le quinte con Carosello in love: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1Carosello in love (2025), alle 21:30, regia di Jacopo Bonvicini, durata 100′. Cast: Ludovica Martino, Giacomo Giorgio, Alessandro Tedeschi, Federico Tocci, Alberto Astorri, Guido Quaglione, Isabella Mottinelli. La storia: la televisione irrompe nella vita quotidiana del dopoguerra italiano e il fenomeno Carosello ridisegna l’immaginario collettivo. Dentro questo vortice, Laura – creativa incontenibile – e Mario – regista disilluso – attraversano vent’anni tra sentimenti, pubblicità e sogni d’autore. Genere: Commedia.

Rai 2Il giorno sbagliato (2020), alle 21:00, regia di Derrick Borte, durata 90′. Cast: Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson, Austin P. McKenzie. Genere: Azione.

La7Fury (2014), alle 21:15, regia di David Ayer. Cast: Brad Pitt, Logan Lerman, Shia LaBeouf, Jon Bernthal, Michael Peña. Nel 1945, un sergente e il suo equipaggio di uno Sherman affrontano una missione disperata dietro le linee nemiche per indebolire l’esercito nazista. Genere: Guerra.

Adrenalina e intrighi con Le belve: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1Le belve (2012), alle 21:15, regia di Oliver Stone, durata 129′. Cast: Taylor Kitsch, Aaron Taylor-Johnson, Blake Lively, Benicio Del Toro, John Travolta, Salma Hayek, Emile Hirsch. Genere: Azione.

Sky Cinema 2Provaci ancora, Sam (1972), alle 21:15, regia di Herbert Ross, durata 86′. Cast: Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts, Susan Anspach. Di cosa parla: Sam, fan impacciato di Bogart, tra satira del divismo e psicoanalisi, cerca di rimettere insieme i pezzi dopo un addio. Genere: Commedia. A seguire Irrational man (2015), alle 22:45, regia di Woody Allen, durata 96′. Cast: Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey. Un professore devastato ritrova slancio con una decisione estrema dalle conseguenze imprevedibili. Genere: Commedia.

Sky Cinema ActionWonder Woman (2017), alle 21:00, regia di Patty Jenkins, durata 141′. Cast: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, David Thewlis. Genere: Azione. In seconda serata I mercenari 3 (2014), alle 23:25, regia di Patrick Hughes, durata 103′. Cast: Sylvester Stallone, Jason Statham, Mel Gibson, Antonio Banderas, Harrison Ford. Scontro tra vecchia e nuova guardia dei Mercenari. Genere: Azione.

Sky Cinema CollectionLo squalo (1975), alle 21:15, regia di Steven Spielberg, durata 125′. Cast: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss. Un grande squalo terrorizza una cittadina balneare. La caccia in mare aperto diventa un classico del thriller. Genere: Thriller. A seguire La guerra dei mondi (2005), alle 23:25, regia di Steven Spielberg, durata 116′. Cast: Tom Cruise, Dakota Fanning. Un padre protegge i figli durante un’invasione aliena che devasta la Terra. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema ComedyQuestione di Karma (2017), alle 21:00, regia di Edoardo Falcone, durata 90′. Cast: Fabio De Luigi, Elio Germano, Stefania Sandrelli, Isabella Ragonesi. Un’eredità, un incontro "esoterico" e un destino da riscrivere tra risate e tenerezza. Genere: Commedia. Alle 22:35 Beata ignoranza (2017), regia di Massimiliano Bruno, durata 102′. Cast: Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Valeria Bilello. Duello tra un prof "offline" e uno iperconnesso. Genere: Commedia.

Sky Cinema DramaBeautiful minds (2022), alle 21:00, regia di Bernard Campan, durata 92′. Cast: Bernard Campan, Alexandre Jollien. Un incontro inaspettato dà vita a un’amicizia capace di cambiare prospettive. Genere: Commedia. Dalle 22:35 Horizon: An American Saga – Capitolo 1 (2024), regia di Kevin Costner e Robert Legato, durata 181′. Cast: Kevin Costner, Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Isabelle Fuhrman. Attraverso la Guerra Civile americana, un viaggio emotivo tra famiglie e frontiere. Genere: Western.

Sky Cinema FamilyI viaggiatori (2022), alle 21:00, regia di Ludovico Di Martino, durata 90′. Cast: Matteo Schiavone, Fabio Bizzarro, Francesca Alice Antonini, Gianmarco Saurino, Federico Tocci. Un gruppo di amici finisce nella Roma del 1939 tra leggi razziali e minacce del regime, alla ricerca di un fratello scomparso. Genere: Drammatico. Alle 23:00 Viaggio nell’isola misteriosa (2012), regia di Brad Peyton, durata 94′. Cast: Dwayne Johnson, Josh Hutcherson, Michael Caine, Vanessa Hudgens. Avventura in un’isola piena di creature sorprendenti e vulcani in eruzione. Genere: Avventura.

Sky Cinema RomanceQuel mostro di suocera (2005), alle 21:00, regia di Robert Luketic, durata 101′. Cast: Jennifer Lopez, Jane Fonda, Michael Vartan. Scontri esilaranti tra una futura sposa e la suocera che non accetta di "perdere" il figlio. Genere: Commedia. Alle 22:45 Amore a seconda vista (2019), regia di Hugo Gélin, durata 117′. Cast: François Civil, Joséphine Japy. Un uomo si ritrova in un mondo in cui la donna che ama non lo conosce e deve riconquistarla. Genere: Commedia.

Sky Cinema SuspenseAi confini del male (2021), alle 21:00, regia di Vincenzo Alfieri, durata 90′. Cast: Edoardo Pesce, Massimo Popolizio. Due carabinieri indagano sulla scomparsa di due giovani e su un "mostro" riemerso dal passato. Genere: Thriller. Alle 22:55 The secret – Le verità nascoste (2020), regia di Yuval Adler, durata 100′. Cast: Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Chris Messina. Un dramma di colpa e identità tra passato e rivelazioni pericolose. Genere: Drammatico.

Sogni e nostalgia con Midnight in Paris: le proposte delle reti specializzate

IrisMidnight in Paris (2011), alle 21:14, regia di Woody Allen, durata 100′. Cast: Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Kathy Bates, Adrien Brody, Tom Hiddleston, Léa Seydoux. Durante una passeggiata notturna a Parigi, uno sceneggiatore entra magicamente negli anni Venti e incontra i miti della sua ispirazione. Genere: Commedia. Alle 23:16 Blue Jasmine (2013), regia di Woody Allen, durata 98′. Cast: Cate Blanchett, Sally Hawkins, Alec Baldwin. Il ritratto agrodolce di una donna dell’alta società in caduta libera. Genere: Commedia.

Cine34Io e Marilyn (2009), alle 21:00, regia di Leonardo Pieraccioni, durata 96′. Cast: Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Francesco Pannofino, Biagio Izzo, Luca Laurenti, Suzie Kennedy. Genere: Commedia. In seconda serata Viola bacia tutti (1997), alle 22:50, regia di Giovanni Veronesi, durata 90′. Cast: Asia Argento, Valerio Mastandrea, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo. Genere: Commedia.

Rai MovieAfter Earth – Dopo la fine del mondo (2013), alle 21:10, regia di M. Night Shyamalan, durata 100′. Cast: Will Smith, Jaden Smith, Sophie Okonedo, Zoë Kravitz. Un padre e un figlio sopravvivono su una Terra ostile secoli nel futuro. Genere: Fantascienza. Alle 23:05 Wasabi (2001), regia di Gérard Krawczyk, durata 100′. Cast: Jean Reno, Ryoko Hirosue, Carole Bouquet, Michel Muller. Un poliziotto dal cuore tenero vola in Giappone, scopre di avere una figlia e la protegge tra guai e inseguimenti. Genere: Azione.

Rai 4Run (2020), alle 21:20, regia di Aneesh Chaganty, durata 99′. Cast: Sarah Paulson, Kiera Allen, Pat Healy. Un thriller domestico teso tra segreti, manipolazioni e desiderio di libertà. Genere: Drammatico. Alle 22:50 Deja vu – Corsa contro il tempo (2006), regia di Tony Scott, durata 128′. Cast: Denzel Washington, Val Kilmer, Jim Caviezel, Paula Patton. Tra indagine e tecnologia, una caccia all’attentatore sfida il tempo. Genere: Fantascienza.

20Transformers (2007), alle 21:11, regia di Michael Bay, durata 135′. Cast: Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Turturro, Jon Voight. Autobots contro Decepticons in una guerra che arriva sulla Terra tra esplosioni e metamorfosi metalliche. Genere: Azione.

Mediaset Italia2La zona morta (1983), alle 23:30, regia di David Cronenberg, durata 100′. Cast: Christopher Walken, Brooke Adams, Martin Sheen, Nicholas Campbell. Dopo il coma, Johnny vede il futuro e tenta di sventare l’ascesa di un politico megalomane, rischiando la propria sanità mentale. Genere: Drammatico.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

