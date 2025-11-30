I film in onda in TV stasera, 30 novembre 2025: il capolavoro dimenticato di Woody Allen (altro che Manhattan) Una serata ricchissima: 30 film tra prime e seconde serate. Da Carosello in love su Rai 1 alla magia di Provaci ancora, Sam, il cult di Woody Allen e Diane Keaton.

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono ben 30 i film disponibili tra reti in chiaro, canali specializzati e il bouquet Sky Cinema. Spiccano la novità di Carosello in love su Rai 1, l’intensità di Fury su La7 e l’energia di Wonder Woman su Sky Cinema Action, senza dimenticare il fascino d’autore di Midnight in Paris su Iris.

Dietro le quinte con Carosello in love: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 – Carosello in love (2025), alle 21:30, regia di Jacopo Bonvicini, durata 100′. Cast: Ludovica Martino, Giacomo Giorgio, Alessandro Tedeschi, Federico Tocci, Alberto Astorri, Guido Quaglione, Isabella Mottinelli. La storia: la televisione irrompe nella vita quotidiana del dopoguerra italiano e il fenomeno Carosello ridisegna l’immaginario collettivo. Dentro questo vortice, Laura – creativa incontenibile – e Mario – regista disilluso – attraversano vent’anni tra sentimenti, pubblicità e sogni d’autore. Genere: Commedia.

Rai 2 – Il giorno sbagliato (2020), alle 21:00, regia di Derrick Borte, durata 90′. Cast: Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson, Austin P. McKenzie. Genere: Azione.

La7 – Fury (2014), alle 21:15, regia di David Ayer. Cast: Brad Pitt, Logan Lerman, Shia LaBeouf, Jon Bernthal, Michael Peña. Nel 1945, un sergente e il suo equipaggio di uno Sherman affrontano una missione disperata dietro le linee nemiche per indebolire l’esercito nazista. Genere: Guerra.

Adrenalina e intrighi con Le belve: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Le belve (2012), alle 21:15, regia di Oliver Stone, durata 129′. Cast: Taylor Kitsch, Aaron Taylor-Johnson, Blake Lively, Benicio Del Toro, John Travolta, Salma Hayek, Emile Hirsch. Genere: Azione.

Sky Cinema 2 – Provaci ancora, Sam (1972), alle 21:15, regia di Herbert Ross, durata 86′. Cast: Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts, Susan Anspach. Di cosa parla: Sam, fan impacciato di Bogart, tra satira del divismo e psicoanalisi, cerca di rimettere insieme i pezzi dopo un addio. Genere: Commedia. A seguire Irrational man (2015), alle 22:45, regia di Woody Allen, durata 96′. Cast: Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey. Un professore devastato ritrova slancio con una decisione estrema dalle conseguenze imprevedibili. Genere: Commedia.

Sky Cinema Action – Wonder Woman (2017), alle 21:00, regia di Patty Jenkins, durata 141′. Cast: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, David Thewlis. Genere: Azione. In seconda serata I mercenari 3 (2014), alle 23:25, regia di Patrick Hughes, durata 103′. Cast: Sylvester Stallone, Jason Statham, Mel Gibson, Antonio Banderas, Harrison Ford. Scontro tra vecchia e nuova guardia dei Mercenari. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection – Lo squalo (1975), alle 21:15, regia di Steven Spielberg, durata 125′. Cast: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss. Un grande squalo terrorizza una cittadina balneare. La caccia in mare aperto diventa un classico del thriller. Genere: Thriller. A seguire La guerra dei mondi (2005), alle 23:25, regia di Steven Spielberg, durata 116′. Cast: Tom Cruise, Dakota Fanning. Un padre protegge i figli durante un’invasione aliena che devasta la Terra. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Comedy – Questione di Karma (2017), alle 21:00, regia di Edoardo Falcone, durata 90′. Cast: Fabio De Luigi, Elio Germano, Stefania Sandrelli, Isabella Ragonesi. Un’eredità, un incontro "esoterico" e un destino da riscrivere tra risate e tenerezza. Genere: Commedia. Alle 22:35 Beata ignoranza (2017), regia di Massimiliano Bruno, durata 102′. Cast: Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Valeria Bilello. Duello tra un prof "offline" e uno iperconnesso. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama – Beautiful minds (2022), alle 21:00, regia di Bernard Campan, durata 92′. Cast: Bernard Campan, Alexandre Jollien. Un incontro inaspettato dà vita a un’amicizia capace di cambiare prospettive. Genere: Commedia. Dalle 22:35 Horizon: An American Saga – Capitolo 1 (2024), regia di Kevin Costner e Robert Legato, durata 181′. Cast: Kevin Costner, Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Isabelle Fuhrman. Attraverso la Guerra Civile americana, un viaggio emotivo tra famiglie e frontiere. Genere: Western.

Sky Cinema Family – I viaggiatori (2022), alle 21:00, regia di Ludovico Di Martino, durata 90′. Cast: Matteo Schiavone, Fabio Bizzarro, Francesca Alice Antonini, Gianmarco Saurino, Federico Tocci. Un gruppo di amici finisce nella Roma del 1939 tra leggi razziali e minacce del regime, alla ricerca di un fratello scomparso. Genere: Drammatico. Alle 23:00 Viaggio nell’isola misteriosa (2012), regia di Brad Peyton, durata 94′. Cast: Dwayne Johnson, Josh Hutcherson, Michael Caine, Vanessa Hudgens. Avventura in un’isola piena di creature sorprendenti e vulcani in eruzione. Genere: Avventura.

Sky Cinema Romance – Quel mostro di suocera (2005), alle 21:00, regia di Robert Luketic, durata 101′. Cast: Jennifer Lopez, Jane Fonda, Michael Vartan. Scontri esilaranti tra una futura sposa e la suocera che non accetta di "perdere" il figlio. Genere: Commedia. Alle 22:45 Amore a seconda vista (2019), regia di Hugo Gélin, durata 117′. Cast: François Civil, Joséphine Japy. Un uomo si ritrova in un mondo in cui la donna che ama non lo conosce e deve riconquistarla. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense – Ai confini del male (2021), alle 21:00, regia di Vincenzo Alfieri, durata 90′. Cast: Edoardo Pesce, Massimo Popolizio. Due carabinieri indagano sulla scomparsa di due giovani e su un "mostro" riemerso dal passato. Genere: Thriller. Alle 22:55 The secret – Le verità nascoste (2020), regia di Yuval Adler, durata 100′. Cast: Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Chris Messina. Un dramma di colpa e identità tra passato e rivelazioni pericolose. Genere: Drammatico.

Sogni e nostalgia con Midnight in Paris: le proposte delle reti specializzate

Iris – Midnight in Paris (2011), alle 21:14, regia di Woody Allen, durata 100′. Cast: Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Kathy Bates, Adrien Brody, Tom Hiddleston, Léa Seydoux. Durante una passeggiata notturna a Parigi, uno sceneggiatore entra magicamente negli anni Venti e incontra i miti della sua ispirazione. Genere: Commedia. Alle 23:16 Blue Jasmine (2013), regia di Woody Allen, durata 98′. Cast: Cate Blanchett, Sally Hawkins, Alec Baldwin. Il ritratto agrodolce di una donna dell’alta società in caduta libera. Genere: Commedia.

Cine34 – Io e Marilyn (2009), alle 21:00, regia di Leonardo Pieraccioni, durata 96′. Cast: Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Francesco Pannofino, Biagio Izzo, Luca Laurenti, Suzie Kennedy. Genere: Commedia. In seconda serata Viola bacia tutti (1997), alle 22:50, regia di Giovanni Veronesi, durata 90′. Cast: Asia Argento, Valerio Mastandrea, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo. Genere: Commedia.

Rai Movie – After Earth – Dopo la fine del mondo (2013), alle 21:10, regia di M. Night Shyamalan, durata 100′. Cast: Will Smith, Jaden Smith, Sophie Okonedo, Zoë Kravitz. Un padre e un figlio sopravvivono su una Terra ostile secoli nel futuro. Genere: Fantascienza. Alle 23:05 Wasabi (2001), regia di Gérard Krawczyk, durata 100′. Cast: Jean Reno, Ryoko Hirosue, Carole Bouquet, Michel Muller. Un poliziotto dal cuore tenero vola in Giappone, scopre di avere una figlia e la protegge tra guai e inseguimenti. Genere: Azione.

Rai 4 – Run (2020), alle 21:20, regia di Aneesh Chaganty, durata 99′. Cast: Sarah Paulson, Kiera Allen, Pat Healy. Un thriller domestico teso tra segreti, manipolazioni e desiderio di libertà. Genere: Drammatico. Alle 22:50 Deja vu – Corsa contro il tempo (2006), regia di Tony Scott, durata 128′. Cast: Denzel Washington, Val Kilmer, Jim Caviezel, Paula Patton. Tra indagine e tecnologia, una caccia all’attentatore sfida il tempo. Genere: Fantascienza.

20 – Transformers (2007), alle 21:11, regia di Michael Bay, durata 135′. Cast: Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Turturro, Jon Voight. Autobots contro Decepticons in una guerra che arriva sulla Terra tra esplosioni e metamorfosi metalliche. Genere: Azione.

Mediaset Italia2 – La zona morta (1983), alle 23:30, regia di David Cronenberg, durata 100′. Cast: Christopher Walken, Brooke Adams, Martin Sheen, Nicholas Campbell. Dopo il coma, Johnny vede il futuro e tenta di sventare l’ascesa di un politico megalomane, rischiando la propria sanità mentale. Genere: Drammatico.

