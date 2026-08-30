Alessandro Siani, stasera in TV il suo cult (altro che Benvenuti al Sud): il film da record che lo ha consacrato Una serata per tutti i gusti: dalla commedia romantica Rido perché ti amo su Rai 1 al cult bellico Il ponte sul fiume Kwai su La7, fino all’azione di Birds of Prey su 20 e alle prime di Sky Cinema

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I film in TV stasera, domenica 30 agosto 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra le tante opzioni spiccano la commedia romantica Rido perché ti amo su Rai 1, il grande classico di guerra Il ponte sul fiume Kwai su La7 e l’adrenalina di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) su 20.

Rido perché ti amo guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 (21:30) — Rido perché ti amo (2023), regia di Paolo Ruffini. Cast: Paolo Ruffini, Nicola Nocella, Barbara Venturato, Enzo Garinei. Genere: Commedia. Legati da una promessa d’amore fin da bambini, Leopoldo e Amanda stanno per sposarsi dopo venticinque anni. Quando il lavoro da pasticcere assorbe completamente Leopoldo, Amanda parte per Parigi per insegnare all’Opéra. Rendendosi conto di aver perso l’amore della sua vita, lui farà di tutto per riconquistarla.

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Rai 3 (23:25) — Love_La trilogia delle relazioni (2024), regia di Dag Johan Haugerud. Cast: Andrea Bræin Hovig, Tayo Cittadella Jacobsen, Marte Engebrigtsen. Genere: Drammatico. Marianne, dottoressa quarantenne distante dalle relazioni stabili, dopo un dialogo con l’infermiere Tor decide di esplorare nuove forme di connessione, ridefinendo i propri concetti di amore e libertà.

La7 (21:15) — Il ponte sul fiume Kwai (1957), regia di David Lean. Cast: Alec Guinness, Jack Hawkins, Sessue Hayakawa, William Holden. Genere: Guerra.

Song sung blue accende la prima serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 (21:15) — Song sung blue – Una melodia d’amore (2025), regia di Craig Brewer. Cast: Hugh Jackman, Kate Hudson, Michael Imperioli, Fisher Stevens, Jim Belushi e altri. Genere: Drammatico. La storia di Mike e Claire, musicisti in crisi che ritrovano passione e complicità fondando una tribute band dedicata a Neil Diamond. Un viaggio emotivo ispirato a una storia vera, tra seconde possibilità e sogni che non hanno età.

Sky Cinema Collection (21:15) — I delitti del BarLume – La danza dello squalo (2025), regia di Milena Cocozza. Cast: Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e altri. Genere: Giallo. A Pineta l’avvistamento di uno squalo scuote l’estate mentre un nuovo caso prende forma: la prima vittima sembra il ganzo di Olivia, ma la Fusco sospetta tutt’altro. Mare o terra: dove si cela il vero pericolo?

(22:40) — I delitti del BarLume – Il re dei giochi (2013), regia di Eugenio Cappuccio. Cast: Filippo Timi, Lucia Mascino e il cast storico. Genere: Commedia.

Sky Cinema Action (21:00) — Kraven – Il cacciatore (2024), regia di J. C. Chandor. Cast: Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola e altri. Genere: Azione. Sergei Kravinoff insegue l’ossessione di dimostrare al mondo di essere il cacciatore più straordinario del pianeta.

(23:10) — Wonder Woman (2017), regia di Patty Jenkins. Cast: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis e altri. Genere: Azione.

Sky Cinema Comedy (21:00) — Amiche da morire (2013), regia di Giorgia Farina. Cast: Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore, Vinicio Marchioni e altri. Genere: Commedia. Gilda, trasferitasi in un’isola del sud, si ritrova a collaborare con Olivia e Crocetta per salvarsi, attirando i sospetti del commissario Malachia.

(22:45) — Immaturi – Il viaggio (2012), regia di Paolo Genovese. Cast: Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri, Ricky Memphis, Ambra Angiolini e altri. Genere: Commedia. Dopo la "seconda" maturità, un gruppo di amici parte per l’isola greca sognata da ragazzi tra nuove sfide, famiglia e crescita personale.

Sky Cinema Drama (21:00) — La paranza dei bambini (2019), regia di Claudio Giovannesi. Cast: Francesco Di Napoli, Viviana Aprea, Pasquale Marotta e altri. Genere: Drammatico. Adolescenti armati di pistole e scooter tentano di prendere il controllo del Rione Sanità a Napoli, convinti di agire per il bene del quartiere; la spirale criminale metterà alla prova legami e innocenza.

(22:55) — The life of Chuck (2025), regia di Mike Flanagan. Cast: Tom Hiddleston, Mark Hamill, Karen Gillan, Samantha Sloyan, David Dastmalchian. Genere: Drammatico. Tre capitoli per ripercorrere a ritroso l’esistenza di Charles "Chuck" Krantz: dai 39 anni segnati da un tumore al cervello fino all’infanzia orfana. Tratto dal racconto di Stephen King.

Sky Cinema Family (21:00) — Una notte al museo (2006), regia di Shawn Levy. Cast: Ben Stiller, Robin Williams, Dick Van Dyke e altri. Genere: Commedia.

(22:55) — Stardust (2007), regia di Matthew Vaughn. Cast: Charlie Cox, Claire Danes, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro e altri. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Romance (21:00) — Non succede, ma se succede… (2019), regia di Jonathan Levine. Cast: Seth Rogen, Charlize Theron, O’Shea Jackson Jr., Andy Serkis, June Diane Raphael. Genere: Commedia. Un giornalista disoccupato prova a riconquistare una donna potente e irraggiungibile, tra imprevisti e scintille romantiche.

(23:10) — Le parole che non ti ho detto (1999), regia di Luis Mandoki. Cast: Kevin Costner, Robin Wright Penn, Paul Newman, Illeana Douglas. Genere: Sentimentale.

Sky Cinema Suspense (21:00) — Ipotesi di reato (2002), regia di Roger Michell. Cast: Ben Affleck, Samuel L. Jackson, Toni Collette, William Hurt, Sydney Pollack. Genere: Thriller.

(22:45) — Drop – Accetta o rifiuta (2025), regia di Christopher Landon. Cast: Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Violett Beane, Jacob Robinson, Reed Diamond. Genere: Thriller. Violet, vedova e madre, accetta un appuntamento con Henry. Una serie di messaggi anonimi e minacce contro la sua famiglia la costringe a obbedire a ordini sempre più spietati: l’ultima direttiva è uccidere Henry.

Birds of Prey e tanta azione: le proposte delle reti specializzate

20 (21:10) — Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) (2020), regia di Cathy Yan. Cast: Margot Robbie, Ewan McGregor, Jurnee Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez. Genere: Avventura.

20 (23:08) — First Kill (2017), regia di Steven C. Miller. Cast: Bruce Willis, Hayden Christensen, Gethin Anthony, Magi Avila e altri. Genere: Azione. Un broker porta la famiglia in campagna per riavvicinarsi al figlio. Testimoni di un omicidio legato a una rapina finita male, i due vengono coinvolti dai criminali: il padre dovrà aiutare i banditi per salvare il ragazzo preso in ostaggio.

Rai 4 (21:20) — Prey (2022), regia di Dan Trachtenberg. Cast: Amber Midthunder, Dane DiLiegro, Stefany Mathias, Benito Hofmann, Stormee Kipp. Genere: Horror. Nelle Grandi Pianure, la giovane Comanche Naru sogna di diventare cacciatrice come il fratello. Un misterioso evento nel cielo annuncia una presenza letale: i Predator.

(23:00) — Fuori dall’oscurità (2024), regia di Andrew Cumming. Cast: Chuku Modu, Kit Young, Safia Oakley-Green, Iola Evans e altri. Genere: Horror. Età della Pietra: un gruppo in cerca di una nuova terra è braccato da una creatura selvaggia e inesorabile.

Iris (21:14) — Nikita (1990), regia di Luc Besson. Cast: Anne Parillaud, Jean-Hugues Anglade, Tchéky Karyo, Jeanne Moreau, Jean Reno e altri. Genere: Azione. Una giovane condannata viene reclutata dai servizi segreti e trasformata in agente; una nuova identità, l’amore per Marco e un passato che torna a bussare.

Cine34 (21:00) — Sapore di mare 2 – Un anno dopo (1983), regia di Bruno Cortini. Cast: Eleonora Giorgi, Isabella Ferrari, Massimo Ciavarro, Mauro Di Francesco, Gianni Ansaldi. Genere: Commedia.

(23:00) — SMS – Sotto mentite spoglie (2007), regia di Vincenzo Salemme. Cast: Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Luisa Ranieri, Lucrezia Lante Della Rovere. Genere: Commedia. Per ravvivare il matrimonio, un uomo invia SMS fingendosi l’amante della moglie; un errore scatena un effetto domino quando un messaggio finisce alla sua migliore amica.

Rai Movie (21:10) — Pugno proibito (1962), regia di Phil Karlson. Cast: Elvis Presley, Gig Young, Charles Bronson. Genere: Drammatico. Walter Gulick parte come sparring partner nella palestra di Willy Grogan e comincia a vincere incontri. L’amore per Rose, sorella di Willy, lo spinge a smettere, ma c’è ancora un match e Willy vuole che lo perda.

Rai Movie (22:50) — Si accettano miracoli (2014), regia di Alessandro Siani. Cast: Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri, Ana Caterina Morariu e altri. Genere: Commedia. Fulvio, dopo aver perso il lavoro, viene mandato a svolgere servizi sociali nel paese del fratello Germano, un sacerdote. Per aiutare la comunità in difficoltà, inventa un presunto miracolo che attira numerosi visitatori. Ma la sua trovata rischia presto di trasformarsi in un problema molto più grande. Il film è costato circa 7 milioni di euro ed è stato girato in 11 settimane tra Napoli, Sant’Agata de’ Goti e la Costiera Amalfitana. I risultati al botteghino furono ottimi: Si accettano miracoli incassò circa 15 milioni di euro, risultndo il film italiano più visto del 2015, ottenendo il Biglietto d’Oro. Per Siani è stato il miglior successo nei panni di regista, mentre da attore il suo record rimane quello di Benvenuti al sud che incassò oltre 30 milioni di euro.

Rai Premium (21:20) — Hannah Swensen indaga: Una mela marcia (2024), regia di Shannon Kohli. Cast: Alison Sweeney, Victor Webster, Barbara Niven. Genere: Giallo. Un corso di cucina al college, un sabotaggio con esplosione e una collega che muore: Hannah inizia a collegare i tasselli e, con l’aiuto di amici e famiglia, si confronta con nuove dinamiche della giustizia dopo l’arrivo del procuratore Chad Norton.

Mediaset Italia2 (23:03) — Paura (2012), regia dei Manetti Bros. Cast: Peppe Servillo, Francesca Cuttica, Lorenzo Pedrotti, Domenico Diele, Claudio Di Biagio. Genere: Horror. Tre amici ottengono le chiavi della villa del marchese Lanzi, ricco collezionista: l’avventura in assenza del proprietario si trasforma in incubo quando l’uomo rientra e gli oscuri segreti della casa emergono.

Cielo (21:15) — Alpha. (2024), regia di Jan-Willem van Ewijk. Cast: Reinout Scholten van Aschat, Gijs Scholten van Aschat, Kaija Ledergerber. Genere: Drammatico. Rein, maestro di snowboard sulle Alpi, accoglie il padre Gijs giunto dai Paesi Bassi: tra le vette, il confronto tra i due si intreccia alla durezza della natura.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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