Riccardo Scamarcio, stasera in tv il suo gioiello dimenticato da tutti: il cult 'snobbato' con Vittoria Puccini Dalla commedia Quasi orfano su Sky Comedy al doppio viaggio nel tempo con Ritorno al futuro su Sky Cinema Collection: tutti i film in onda domenica 3 maggio 2026.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 28 i titoli in palinsesto tra canali in chiaro, Sky Cinema e reti specializzate, con scelte per tutti i gusti: dall’adrenalina di Transporter 3 al cult Ritorno al futuro – Parte III, fino al giallo intramontabile Assassinio sull’Orient Express.

Satira e politica con Sesso e potere: le proposte delle reti in chiaro

La7 alle 23:00 propone Sesso e potere (1998, regia di Barry Levinson, 99’). Di cosa parla: alla vigilia delle elezioni, uno scandalo travolge il Presidente e il suo spin doctor mette in scena una finta guerra per distrarre l’opinione pubblica, con l’aiuto di un produttore di Hollywood. Cast di altissimo profilo con Dustin Hoffman, Robert De Niro, Anne Heche e Denis Leary per una satira tagliente sui meccanismi della politica e dei media.

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Adrenalina con Chaos: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 accende la serata con Chaos (2005, Tony Giglio, 98’): mentre una rapina in banca degenera, il detective Conners e la recluta Dekker si lanciano in un inseguimento serrato che svela un piano a più livelli. Cast: Jason Statham, Ryan Phillippe, Wesley Snipes. A seguire alle 23:05 G.I. Joe – La nascita dei Cobra (2009, Stephen Sommers, 118’), spettacolare action con l’élite militare G.I. Joe contro l’organizzazione dei Cobra guidata da Destro. Nel cast Christopher Eccleston, Joseph Gordon-Levitt, Sienna Miller, Byung-hun Lee.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Mortal Kombat (2021, Simon McQuoid, 110’): un ex fighter MMA scopre un destino antico e una battaglia per la salvezza della Terra. Con Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano. Alle 22:55 arriva il thriller The Jackal (1997, Michael Caton-Jones, 124’), caccia all’uomo tra CIA e FBI contro un killer camaleontico. Con Bruce Willis, Richard Gere, Sidney Poitier.

Sky Cinema Collection celebra la saga di Zemeckis: alle 21:15 Ritorno al futuro – Parte III (1990, 118’), con Doc e Marty proiettati nel West tra duelli e romanticismo, e alle 23:20 l’iconico Ritorno al futuro (1985, 118’), l’avventura che ha definito il viaggio nel tempo in chiave pop. Con Michael J. Fox, Christopher Lloyd.

Sky Cinema Comedy inaugura la serata alle 21:00 con Quasi orfano (2022, Umberto Carteni, 90’), commedia degli equivoci tra Milano glamour e radici pugliesi con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini. Riccardo Scamarcio interpreta Valentino Tarocco, protagonista della commedia. È un affermato designer trasferito a Milano che ha rinnegato le proprie origini pugliesi per costruirsi un’immagine sofisticata e di successo. La sua vita "perfetta" viene sconvolta quando la famiglia d’origine torna improvvisamente nella sua vita, creando una serie di situazioni comiche e imbarazzanti che lo costringono a confrontarsi con il suo passato e la sua identità. Il film, uscito nel 2022, ha deluso le attese al botteghino a fronte di ottime critiche. Alle 22:45 spazio a Il Paradiso all’improvviso (2003, Leonardo Pieraccioni, 105’), romantic comedy con Leonardo Pieraccioni, Angie Cepeda, Rocco Papaleo.

Sky Cinema Drama alle 21:00 presenta Father Mother Sister Brother (2025, Jim Jarmusch, 111’): tre racconti sulle relazioni familiari tra Nord-Est USA, Dublino e Parigi, con un ensemble che include Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps. Alle 22:55 segue Favolacce (2020, Damiano e Fabio D’Innocenzo, 98’), cupo ritratto di periferia con Elio Germano, premiato e discusso per la sua ferocia emotiva.

Sky Cinema Family alle 21:00 offre Sing 2 – Sempre più forte (2021, Garth Jennings/Christophe Lourdelet, 114’): Buster e la sua compagnia puntano al Crystal Tower Theatre, tra sogni, musica e la leggenda rock Clay Calloway. Alle 22:55 La musica nel cuore – August Rush (2006, Kirsten Sheridan, 100’): il talento di un undicenne in cerca dei genitori, con Freddie Highmore, Robin Williams, Keri Russell.

Sky Cinema Romance alle 21:00 propone Cinquanta sfumature di rosso (2018, James Foley, 99’): matrimonio, demoni del passato e nuove minacce per Mr. e Mrs. Grey. Alle 22:50 Due partite (2009, Enzo Monteleone, 94’), ritratto corale femminile con Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Paola Cortellesi, Claudia Pandolfi.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 schiera Assassinio sull’Orient Express (2017, Kenneth Branagh, 115’): il celebre caso di Agatha Christie tra scompartimenti e segreti, con un cast stellare che include Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Judi Dench. Alle 23:00 The shift (2021, Alessandro Tonda, 83’), due paramedici e un diciassettenne con cintura esplosiva: una corsa contro il tempo tra dilemmi morali.

A tutta azione con Transporter 3: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 alle 21:20 lancia Samaritan (2022, Julius Avery, 102’): un ragazzo crede che il suo burbero vicino sia un supereroe scomparso che un tempo proteggeva Granite City. Con Sylvester Stallone, Pilou Asbæk, Martin Starr. Alle 23:00 Clean (2020, Paul Solet, 94’): un netturbino segnato da un passato violento cerca redenzione ma viene trascinato in un nuovo scontro da un criminale locale. Con Adrien Brody.

20 alle 21:10 propone Transporter 3 (2008, Olivier Megaton, 92’): Jason Statham torna nei panni del driver più letale tra inseguimenti europei e minacce senza tregua. Alle 23:07 Il risolutore – A man apart (2003, F. Gary Gray, 110’): un agente antidroga (Vin Diesel) sfida la legge per vendicare la moglie rapita dal nuovo signore della droga Diablo. Con Larenz Tate, Timothy Olyphant.

Cine34 alle 21:00 rispolvera la fantascienza comica di Chissà perché… capitano tutte a me (1980, Michele Lupo, 102’), con Bud Spencer e Cary Guffey. Alle 23:03 Charleston (1977, Marcello Fondato, 95’): truffe, finti affondamenti e doppi giochi con Bud Spencer, Herbert Lom e l’ombra di Scotland Yard. La storia si diverte a ribaltare i ruoli fino all’ultimo.

Rai Movie alle 21:10 propone il legal thriller La giuria (2003, Gary Fleder, 127’): tra giudici pilotati e poteri forti, un processo diventa una guerra d’influenze. Con John Cusack, Rachel Weisz, Gene Hackman, Dustin Hoffman. Alle 23:20 Il potere dei soldi (2013, Robert Luketic, 106’): un giovane talento dell’hi-tech (Liam Hemsworth) finisce pedina nella spietata spionaggio industriale tra Gary Oldman e Harrison Ford.

Iris alle 21:14 manda in onda L’uomo del giorno dopo (1997, Kevin Costner, 178’): affresco post-apocalittico con Kevin Costner, Will Patton e Olivia Williams, tra rinascita civile e mito della frontiera in chiave western.

Cielo alle 21:20 presenta Brimstone (2016, Martin Koolhoven, 140’): un dramma cupissimo ambientato nel West con Dakota Fanning e Guy Pearce. Una donna braccata da un predicatore implacabile combatte per la propria libertà, in un racconto diviso in capitoli dall’intensità crescente.

Mediaset Italia2 alle 23:00 vira sull’horror con The Night Flier – Il volatore notturno (1996, Mark Pavia, 90’): un reporter insegue un serial killer che svanisce su un aereo nero dopo brutali omicidi. Tratto da Stephen King, con Miguel Ferrer e Julie Entwisle.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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