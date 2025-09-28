I film in onda in TV stasera, domenica 28 settembre 2025: il capolavoro di Robert Redford Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 28 settembre 2025: dall’adrenalinico The beekeeper su Sky Cinema 1 al tv movie di culto I delitti del BarLume su TV8.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 28 i film disponibili tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema: dall’azione di The beekeeper alla commedia di I delitti del BarLume – Non è un paese per bimbi, fino al classico moderno L’uomo che sussurrava ai cavalli.

I delitti del BarLume – Non è un paese per bimbi: le proposte delle reti in chiaro

TV8: alle 21:30 I delitti del BarLume – Non è un paese per bimbi (2024, 100′) regia di Marco Teti, Michela Cocozza e Roan Johnson; con Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Corrado Guzzanti, Enrica Guidi, Filippo Timi, Lucia Mascino, Massimo Paganelli, Michele Di Mauro, Stefano Fresi, genere commedia. A seguire, alle 23:20 Mia moglie per finta (2011, 116′) regia di Dennis Dugan; con Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Nick Swardson, Brooklyn Decker, genere commedia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

The beekeeper: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 The beekeeper (2024, 105′) di David Ayer; con Jason Statham, Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi, Josh Hutcherson, Jeremy Irons. Di cosa parla: la vendetta di un ex agente di una potente organizzazione segreta chiamata "Beekeepers" si trasforma in un affare nazionale. Alle 23:05 Mr. Morfina (2025, 110′) di Dan Berk e Robert Olsen; con Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Betty Gabriel, Matt Walsh. La storia: Nathan Caine è affetto da una rara condizione che lo rende insensibile al dolore e dovrà sfruttarla per salvare la ragazza amata rapita durante una rapina in banca.

Sky Cinema 2: alle 21:15 The Fabelmans (2022, 151′) di Steven Spielberg; con Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Oakes Fegley. Di cosa parla: il giovane Sammy scopre il potere delle immagini e racconta con la videocamera la propria famiglia, tra gioie, difficoltà e crescita personale.

Sky Cinema Action: alle 21:00 Jupiter – Il destino dell’universo (2016, 125′) di Andy e Lana Wachowski; con Mila Kunis, Channing Tatum, Sean Bean, Eddie Redmayne. La storia: una ragazza scopre di avere un destino cosmico che la proietta al centro di una lotta dinastica. Alle 23:10 Rush (2013, 123′) di Ron Howard; con Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde, Alexandra Maria Lara. Di cosa parla: la rivalità tra Niki Lauda e James Hunt nella Formula 1 degli anni ’70.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Ocean’s Twelve (2004, 120′) di Steven Soderbergh; con George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Catherine Zeta-Jones. A seguire, alle 23:25 Ocean’s Thirteen (2007, 122′) di Steven Soderbergh; con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Al Pacino, Andy Garcia. Trama: la banda organizza la rivincita contro un magnate di Las Vegas, studiando un colpo durante l’inaugurazione del nuovo casinò.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Lo stagista inaspettato (2015, 121′) di Nancy Meyers; con Anne Hathaway, Robert De Niro, Rene Russo. Di cosa parla: una giovane imprenditrice assume un senior come stagista e tra i due nasce un rapporto di mentorship. Alle 23:05 La casa di famiglia (2017, 90′) di Augusto Fornari; con Lino Guanciale, Stefano Fresi.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 La notte più lunga dell’anno (2021, 91′) di Simone Aleandri; con Ambra Angiolini, Francesco Di Napoli, Luigi Fedele. Alle 22:40 Soldato Jane (1997, 124′) di Ridley Scott; con Demi Moore, Viggo Mortensen, Anne Bancroft. La storia: una recluta sfida i pregiudizi entrando nella Navy SEAL, pronta a resistere all’addestramento più duro.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 Zodiac (2006, 158′) di David Fincher; con Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. Trama: tra fine anni ’60 e inizio ’70, San Francisco è terrorizzata da un killer che invia messaggi cifrati; un illustratore e due detective inseguono ossessivamente la verità.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Mia e il leone bianco (2018, 98′) di Gilles de Maistre; con Daniah De Villiers, Mélanie Laurent. Di cosa parla: l’amicizia tra una bambina e un leoncino in Sudafrica e la fuga verso una riserva per salvarlo dai cacciatori.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Sweethearts (2024, 97′) di Jordan Weiss; con Kiernan Shipka, Chloe Troast, Jake Bongiovi. La storia: due matricole decidono di chiudere con i fidanzati del liceo e mettono alla prova un’amicizia co-dipendente. Alle 22:45 Lei mi parla ancora (2020, 90′) di Pupi Avati; con Renato Pozzetto, Stefania Sandrelli, Isabella Ragonese, Fabrizio Gifuni. Di cosa parla: un autore accetta di scrivere un libro sui 65 anni d’amore di Nino e Caterina, scoprendo un legame capace di cambiare la sua vita.

L’uomo che sussurrava ai cavalli: le proposte delle reti specializzate

Iris: alle 21:14 L’uomo che sussurrava ai cavalli (1998, 160′) di Robert Redford; con Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam Neill, Scarlett Johansson, genere drammatico.

Cine34: alle 21:00 Vicini di casa (2021, 83′) di Paolo Costella; con Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini, Vinicio Marchioni. Di cosa parla: una coppia in crisi si confronta con i vicini, una psicologa e un pompiere dall’esuberanza travolgente, in un gioco di seduzione e confessioni. Alle 22:46 Simpatici e antipatici (1997, 127′) di Christian De Sica; con Christian De Sica, Leo Gullotta, Simona Izzo. Trama: al circolo Tiber si intrecciano le storie grottesche e comiche di un variopinto microcosmo romano.

Rai Movie: alle 21:10 Piedone d’Egitto (1980, 107′) di Steno; con Bud Spencer, Enzo Cannavale, Baldwyn Dakile. La storia: il commissario Piedone vola al Cairo per il rapimento di uno scienziato del petrolio, tra scazzottate e humour. Alle 23:00 K-Pax – Da un altro mondo (2001, 120′) di Iain Softley; con Kevin Spacey, Jeff Bridges.

Rai 4: alle 21:20 Boundless (2024, 120′) di Ole Christian Madsen; con Ulrich Thomsen, Sofie Torp, Afshin Firouzi. Di cosa parla: il detective Mork riapre un cold case sull’isola di Bornholm e affronta i fantasmi del proprio passato. Alle 23:30 Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata (2018, 114′) di Christoffer Boe; con Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Nicolas Bro. La storia: tre corpi mummificati a Copenaghen riportano alla luce l’ombra delle sterilizzazioni forzate nell’ospedale di Sprogø e collegano passato e presente in un’indagine del Department Q.

20: alle 21:10 Atomica bionda (2016, 115′) di David Leitch; con Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman. Trama: Berlino 1989, l’agente MI6 Lorraine Broughton deve recuperare una lista sensibile che potrebbe innescare un conflitto globale. Alle 23:24 Nico (1987, 100′) di Andrew Davis; con Steven Seagal, Sharon Stone, Henry Silva, genere poliziesco.

Mediaset Italia2: alle 23:20 Dampyr (2022, 120′) di Riccardo Chemello; con Wade Briggs, Stuart Martin, Frida Gustavsson, Sebastian Croft, David Morrissey. Di cosa parla: durante la guerra dei Balcani, Harlan Draka si finge cacciatore di vampiri per denaro finché non scopre che gli incubi sono reali e la minaccia dei non morti è concreta.

Cielo: alle 21:20 The Lincoln Lawyer (2011, 118′) di Brad Furman; con Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe, William H. Macy. La storia: un avvocato che lavora dalla sua auto accetta la difesa di un giovane miliardario accusato di stupro e tentato omicidio e, cercando la verità, mette a rischio la propria vita.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche