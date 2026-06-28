Christian De Sica e Jerry Calà, stasera in Tv il loro cult più amato: il film (sottovalutato) che ha segnato un'epoca Una serata ricchissima con 31 film: dalla commedia Hitch – Lui sì che capisce le donne su Italia 1 al cult senza tempo Sapore di mare su Sky Cinema Comedy.

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I film in onda in TV stasera, domenica 28 giugno 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 31 film tra commedie romantiche, thriller e cult d’azione: spiccano Hitch – Lui sì che capisce le donne su Italia 1, L’orchestra stonata su Sky Cinema 1 e il classico Interceptor (Mad Max) su Iris.

Risate romantiche con Hitch – Lui sì che capisce le donne: le proposte delle reti in chiaro

Su Italia 1 alle 21:30 arriva Hitch – Lui sì che capisce le donne (2005, 118′). Regia di Andy Tennant. Con Amber Valletta, Eva Mendes, Julie Ann Emery, Kevin James, Will Smith. Genere: Commedia.

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Su La7 alle 22:00 c’è Il processo di Norimberga (2000, 132′). Regia di Yves Simoneau. Con Alec Baldwin, Jill Hennessy, Christopher Plummer, Roger Dunn, Max Von Sydow. Genere: Drammatico. La storia: dopo la Seconda guerra mondiale, 21 gerarchi nazisti vengono processati per crimini contro l’umanità. L’accusa, guidata dall’avvocato americano Robert Jackson, punta a fissare un precedente storico di giustizia per le atrocità commesse.

Sentimento e musica con L’orchestra stonata: le proposte di Sky Cinema

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 L’orchestra stonata (2024, 103′). Regia di Emmanuel Courcol. Con Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin. Di cosa parla: un celebre direttore d’orchestra, malato di leucemia, scopre l’esistenza di un fratello biologico durante la ricerca di un donatore. Il primo contatto si trasforma in un viaggio che cambierà entrambi. Segue alle 23:05 Una notte a New York (2024, 100′) di Christy Hall, con Dakota Johnson e Sean Penn. Un taxi dall’aeroporto a Manhattan diventa il teatro di un confronto sincero e profondo tra una giovane passeggera e il suo autista, tra confessioni e nuove consapevolezze.

Su Sky Cinema Action alle 21:00 Lucy (2014, 89′) di Luc Besson, con Scarlett Johansson e Morgan Freeman. Dopo aver ingerito una droga sperimentale, una giovane sviluppa capacità mentali straordinarie che la spingono a ribellarsi a chi l’ha usata come cavia. Alle 22:35 arriva Jurassic World – Il regno distrutto (2018, 124′) di J.A. Bayona, con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum. Genere: Azione.

Su Sky Cinema Collection alle 21:15 Pari e dispari (1978, 114′) di Sergio Corbucci, con Bud Spencer e Terence Hill. Genere: Avventura. Alle 23:15 I due superpiedi quasi piatti (1977, 112′) di E. B. Clucher (Enzo Barboni), con Bud Spencer e Terence Hill. Genere: Commedia.

Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 Sapore di mare (1983, 98′) di Carlo Vanzina, con Christian De Sica, Isabella Ferrari, Jerry Calà. Genere: Commedia. Alle 22:45 Mamma o papà? (2017, 98′) di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Genere: Commedia.

Su Sky Cinema Drama alle 21:00 Dogman (2018, 100′) di Matteo Garrone, con Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano. Di cosa parla: in una periferia degradata, Marcello, toelettatore per cani, tenta di proteggere la figlia e sé stesso dalle angherie di Simone, ex pugile violento che lo trascina in un vortice di soprusi. Alle 22:50 Gran Torino (2008, 116′) di Clint Eastwood, con Clint Eastwood. Genere: Drammatico.

Su Sky Cinema Family alle 21:00 Cattivissimo me 2 (2013, 98′). Genere: Animazione. Alle 22:40 Cattivissimo me 3 (2017, 96′). Genere: Animazione.

Su Sky Cinema Romance alle 21:00 Prima o poi mi sposo (2000, 102′) di Adam Shankman, con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey. Genere: Commedia. Alle 22:50 Sposa in rosso (2022, 119′) di Gianni Costantino, con Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega. La storia: due quarantenni mettono in piedi un finto matrimonio per incassare i regali, ma tra complici inaffidabili e famiglie diffidenti il piano si complica.

Su Sky Cinema Suspense alle 21:00 Caccia al killer: Monster (2021, 85′) di Daniel Farrands, con Peyton List, Tobin Bell, Lydia Hearst. Di cosa parla: la giovane Aileen Wuornos, in fuga dal passato, approda in Florida nel 1976 cercando una nuova vita, ma eventi drammatici la spingono verso una spirale che la renderà tristemente famosa. Alle 22:30 Black bag – Doppio gioco (2025, 93′) di Steven Soderbergh, con Michael Fassbender e Cate Blanchett. La storia: l’agente George Woodhouse indaga su una fuga di dati classificati e scopre che tra i sospetti c’è anche sua moglie, costringendolo a scegliere tra dovere e famiglia.

Adrenalina cult con Interceptor (Mad Max): le proposte delle reti specializzate

Su Iris alle 21:14 Interceptor (Mad Max) (1979, 88′) di George Miller, con Mel Gibson. In un futuro prossimo, tra violenza e bande di teppisti, un agente decide di vendicarsi dopo una tragedia personale. Alle 23:10 Invasion (2007, 93′) di Oliver Hirschbiegel, con Nicole Kidman e Daniel Craig. Genere: Fantascienza.

Su Cine34 alle 21:25 Si può fare… amigo (1972, 109′) di Maurizio Lucidi, con Bud Spencer e Jack Palance. La storia: un gigante buono protegge un bambino e la sua eredità, difendendo la Casa del Pozzo dai banditi fino allo scontro finale. Alle 23:26 Fracchia, la belva umana (1981, 99′) di Neri Parenti, con Paolo Villaggio e Lino Banfi. Un geometra, sosia di un criminale, finisce in una catena di equivoci grotteschi fino a un finale surreale.

Su Rai Movie alle 21:10 Tutti tranne te (2023, 99′) di Will Gluck, con Sydney Sweeney e Glen Powell. Di cosa parla: dopo una scintilla iniziale e mesi di distanza, Bea e Ben si ritrovano in Australia al matrimonio della sorella di lei e, spinti da amici e famiglia, decidono di assecondare un piano che li vuole insieme. Alle 23:00 Il duro del Road House (1989, 110′) di Rowdy Herrington, con Patrick Swayze. La storia: un buttafuori esperto di arti marziali sfida il boss locale in un duello senza esclusione di colpi.

Su Rai 4 alle 21:20 Survive (2023, 90′) di Frederic Jardin, con Émilie Dequenne e Andreas Pietschmann. Di cosa parla: durante una vacanza in yacht, un cataclisma fa ritirare i mari e la famiglia protagonista deve sopravvivere sul fondale oceanico emerso. Alle 22:50 A quiet place 2 (2021, 96′) di John Krasinski, con Emily Blunt e Cillian Murphy. Dopo i tragici eventi passati, la famiglia affronta nuovi territori in silenzio per evitare letali creature, scoprendo minacce ancora più insidiose.

Su 20 alle 21:16 La furia dei Titani (2012, 125′) di Jonathan Liebesman, con Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Rosamund Pike. Genere: Azione. Alle 23:15 Precious Cargo (2016, 90′) di M. Adams, con Bruce Willis e Claire Forlani. Genere: Azione.

Su Cielo alle 21:20 Breaking surface – Trattieni il respiro (2020, 85′) di Joachim Hedén, con Moa Gammel e Madeleine Martin. Durante un’immersione invernale in Norvegia, due sorellastre restano intrappolate sott’acqua dopo una frana e devono trovare la forza per salvarsi. Alle 23:15 L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente (1972, 100′) di Bruce Lee, con Bruce Lee e Chuck Norris. La storia: a Roma, un maestro di arti marziali sfida la mafia cinese e sconfigge tre campioni mandati dalla triade con coraggio e tecnica.

Su Mediaset Italia2 alle 23:21 La terza madre (2007, 98′) di Dario Argento, con Asia Argento, Udo Kier, Philippe Leroy, Daria Nicolodi. Genere: Horror.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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