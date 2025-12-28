Jennifer Lopez, stasera in Tv il suo film più romantico: un cult davvero indimenticabile Dai sentimenti di Prima o poi mi sposo alla comicitià di Aldo, Giovanni e Giacomo in La banda dei babbi Natale: ecco i film migliori in onda oggi 28 dicembre.

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra le commedie natalizie de Italia 1 con La banda dei Babbi Natale, il recente It ends with us – Siamo noi a dire basta su Sky Cinema Uno e il capolavoro di Fellini Amarcord su Cine34, la scelta è ampia e adatta a tutti i gusti.

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 28 dicembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti che spazia dall’azione alla commedia, dalla fantascienza al grande cinema d’autore.

La banda dei Babbi Natale guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 — ore 21:00: Il Principe di Roma (2022, commedia) di Edoardo Falcone. Con Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini, Denise Tantucci. La storia: nel 1829 a Roma, Bartolomeo, uomo avido e in cerca di nobiltà, tenta un accordo con il principe Accoramboni per sposarne la figlia. Intraprende un viaggio magico tra passato, presente e futuro che lo costringe a guardarsi dentro e a maturare nuove consapevolezze. Durata 92’.

Italia 1 — ore 21:23: La banda dei Babbi Natale (2010, commedia) di Paolo Genovese. Con Aldo, Giovanni e Giacomo, Angela Finocchiaro, Antonia Liskova, Giorgio Colangeli, Massimo Popolizio. Durata 100’. Prosegue alle ore 23:18 con Fuga da Reuma Park (2016, commedia) di Aldo, Giovanni e Giacomo, M. Bertacca. Con Aldo, Giovanni e Giacomo, S. Ficarra. Durata 90’.

TV8 — ore 21:30: Il mio angelo di Natale (2016, sentimentale) di Paul Shapiro. Con Kristin Davis, Eric McCormack, Shirley MacLaine. Di cosa parla: una donna dedita al lavoro muore e viene trasformata in un angelo del Natale. Incaricata di una missione sulla Terra, riscopre il senso delle feste e l’amore. Durata 90’. Alle ore 23:15: Natale sotto le stelle (2019, sentimentale) di Allan Harmon. Con Autumn Reeser, Jesse Metcalfe, Clarke Peters. Un banchiere licenziato trova lavoro in una rivendita di alberi di Natale, dove riscopre altruismo e sentimenti mentre si avvicina alle difficoltà di Clem e Julie. Durata 90’.

Il dramma It ends with us su Sky Cinema Uno e le altre novità: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — ore 21:15: It ends with us – Siamo noi a dire basta (2024, drammatico) di Justin Baldoni. Con Blake Lively, Justin Baldoni, Brandon Sklenar, Jenny Slate, Amy Morton. Lily Bloom realizza il sogno di aprire un negozio di fiori, ma la relazione con Ryle, brillante neurochirurgo incline a scatti d’ira, la riporta a un passato doloroso. Quando riappare Atlas, il primo amore, la sua vita prende una svolta inaspettata. Durata 124’. Alle ore 23:30: Dragon trainer (2025, fantasy) di Dean Deblois. Hiccup, giovane vichingo, stringe un’improbabile amicizia con il drago Sdentato. Un’antica minaccia riemerge e il loro legame diventa chiave per la convivenza tra umani e draghi. Durata 125’.

Sky Cinema Action — ore 21:00: Uncharted (2022, avventura) di Ruben Fleischer. Con Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle. Durata 116’. Alle ore 23:00: 12 soldiers (2018, drammatico) di Nicolai Fuglsig. Con Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña. Un’unità delle forze speciali statunitensi, dopo l’11 settembre, si unisce all’Alleanza del Nord del generale Dostum per colpire talebani e Al Qaeda. Durata 130’.

Sky Cinema Collection — ore 21:15: Indovina chi viene a Natale (2013, commedia) di Fausto Brizzi. Con Claudio Bisio, Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Cristiana Capotondi, Gigi Proietti e altri. Durata 94’. Alle ore 23:05: La cena di Natale (2016, commedia) di Marco Ponti. Con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido. Durante un cenone a Polignano a Mare, rivalità famigliari e segreti si intrecciano tra colpi di scena e risate. Durata 95’.

Sky Cinema Comedy — ore 21:00: Una notte da leoni 2 (2011, commedia) di Todd Phillips. Con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis. Un viaggio in Thailandia per un matrimonio si trasforma in un’odissea fuori controllo. Durata 102’. Alle ore 22:45: Una notte da leoni 3 (2013, commedia) di Todd Phillips. Con Bradley Cooper, Zach Galifianakis, John Goodman, Melissa McCarthy. Un amico in crisi rimette la "Wolfpack" sulla strada, tra imprevisti e prove d’amicizia. Durata 100’.

Sky Cinema Drama — ore 21:00: Gli ultimi saranno ultimi (2015, drammatico) di Massimiliano Bruno. Con Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann, Fabrizio Bentivoglio. La vita di Luciana viene stravolta dalla perdita del lavoro e dalla lotta per i propri diritti insieme all’amico Antonio Zanzotto. Durata 103’. Alle ore 22:50: Hey Joe (2024, drammatico) di Claudio Giovannesi. Con James Franco, Aniello Arena, Francesco Di Napoli. Inizio anni ’70: un veterano USA torna a Napoli per ritrovare il figlio, ormai cresciuto nella malavita e adottato da un boss del contrabbando. Durata 117’.

Sky Cinema Family — ore 21:00: Animali fantastici e dove trovarli (2016, fantasy) di David Yates. Con Eddie Redmayne, Ezra Miller, Colin Farrell, Zoë Kravitz. New York, 1926: la valigia di un magizoologo libera creature straordinarie in città, trascinando un babbano in un’avventura mozzafiato. Durata 140’. Alle ore 23:20: Animali fantastici – I crimini di Grindelwald (2018, fantasy) di David Yates. Con Eddie Redmayne, Jude Law, Johnny Depp. Durata 134’.

Sky Cinema Romance — ore 21:00: Prima o poi mi sposo (2000, commedia) di Adam Shankman. Con Jennifer Lopez, Matthew McConaughey, Bridgette Wilson. Durata 102’. Alle ore 22:50: Cafè society (2016, commedia) di Woody Allen. Con Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell, Blake Lively. Un giovane newyorkese negli anni ’30 approda a Hollywood e si innamora di una donna impegnata. Quando lei si libera, l’amore sembra poter sbocciare. Durata 96’.

Sky Cinema Suspense — ore 21:00: Mission: Impossible III (2006, azione) di J.J. Abrams. Con Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, Michelle Monaghan. Un ex agente torna in campo per proteggere la propria vita privata da un pericoloso trafficante d’armi. Durata 126’. Alle ore 23:10: Mission: Impossible – Protocollo Fantasma (2011, azione) di Brad Bird. La IMF è disconosciuta e costretta ad agire nell’ombra per fermare una minaccia nucleare globale. Con Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg. Durata 138’.

Il classico Amarcord e l’azione di Ocean’s Twelve: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 — ore 21:20: High heat – Fuoco mortale (2022, azione) di Zach Golden. Con Olga Kurylenko, Don Johnson. Quando la mafia locale minaccia di incendiare il suo ristorante, Ana, chef con un passato oscuro, difende il territorio dimostrando abilità letali dentro e fuori dalla cucina. Durata 84’.

20 — ore 21:10: Bumblebee (2018, fantascienza) di Travis Knight. Con Hailee Steinfeld, John Cena. Anni ’80: un robot alieno in fuga si rifugia sulla Terra e stringe un legame con una ragazza pronta ad aiutarlo a rimettersi in sesto. Durata 113’.

Mediaset Italia2 — ore 23:25: Blade (1999, azione) di Stephen Norrington. Con Wesley Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson, N’Bushe Wright. Durata 120’.

Cielo — ore 21:20: Ghostbusters: Legacy (2021, commedia) di Jason Reitman. Con Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Annie Potts, Sigourney Weaver. Durata 124’. Alle ore 23:30: Gasoline Alley (2022, thriller) di Edward Drake. Con Devon Sawa, Bruce Willis, Luke Wilson. Dopo la morte di tre starlette, i sospetti cadono sul boss locale Jimmy Jayne, che decide di indagare da solo sfidando la legge per arrivare alla verità. Durata 97’.

Cine34 — ore 21:00: Amarcord (1973, drammatico) di Federico Fellini. Con Bruno Zanin, Pupella Maggio, Armando Brancia, Magali Noël, Ciccio Ingrassia. Di cosa parla: nel borgo romagnolo degli anni ’30, il giovane Titta cresce tra familiari eccentrici, personaggi memorabili e rituali collettivi in un affresco poetico e malinconico dell’adolescenza. Durata 125’. Alle ore 23:19: Bellifreschi (1987, commedia) di Enrico Oldoni. Con Lino Banfi, Christian De Sica, Lionel Stander. Durata 90’.

Iris — ore 21:14: Ocean’s Twelve (2004, azione) di Steven Soderbergh. Con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, Andy Garcia, Vincent Cassel. Durata 120’.

Rai Movie — ore 21:10: Poly (2020, avventura) di Nicolas Vanier. Con François Cluzet, Julie Gayet. Una bambina, trasferitasi nel sud della Francia, decide di salvare il pony Poly dai maltrattamenti del circo. Inizia così una fuga ricca di inseguimenti e colpi di scena che diventa un viaggio iniziatico e un’amicizia inattesa. Durata 102’. Alle ore 22:55: Remi (2018, drammatico) di Antoine Blossier. Con Daniel Auteuil, Ludivine Sagnier, Virginie Ledoyen, Maleaume Paquin. Durata 105’.

