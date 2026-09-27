Gianmarco Tognazzi, stasera in Tv è 'Lo sposo indeciso' con Ilaria Pastorelli e Ornella Muti: trama e anticipazioni Dalla commedia italiana Lo sposo indeciso su Rai 1 all’azione di Road House su Sky Cinema 1, fino al cult Quei bravi ragazzi su Iris: una serata ricca di generi e grandi interpreti

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 25 i film disponibili tra reti in chiaro, Sky Cinema e canali specializzati: dalla commedia italiana Lo sposo indeciso su Rai 1, all’adrenalina di Road House su Sky Cinema 1, fino al capolavoro gangster Quei bravi ragazzi su Iris. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Lo sposo indeciso su Rai 1: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 – 21:30. Lo sposo indeciso (2023, 98’). Regia di Giorgio Amato. Con Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Stefano Pesce, Francesco Pannofino, Ornella Muti, Claudia Gerini, Giorgio Colangeli. Di cosa parla: Gianni e Samanta vogliono sposarsi nonostante le forti differenze sociali e culturali. Nel giorno delle nozze, una serie di imprevisti comici lascia emergere l’ombra di una "maledizione" che mette alla prova il loro amore. Genere: Commedia.

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La7 – 22:00. Il collezionista di ossa (1999, 118’). Regia di Phillip Noyce. Con Denzel Washington, Angelina Jolie, Michael Rooker, Mike McGlone. In una New York dalle tinte gotiche, un assassino seriale sfida la polizia. Un brillante agente tetraplegico, affiancato da una giovane poliziotta, tenta di decifrare gli indizi e fermare l’omicida in una caccia contro il tempo. Genere: Thriller.

TV8 – 23:10. Mia moglie per finta (2011, 116’). Regia di Dennis Dugan. Con Adam Sandler, Jennifer Aniston, Brooklyn Decker, Nicole Kidman, Bailee Madison, Nick Swardson. Cast d’eccezione per una commedia romantica ambientata tra equivoci e identità "di copertura". Genere: Commedia.

L’azione di Road House e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – 21:15. Road House (2024, 114’). Regia di Doug Liman. Con Jake Gyllenhaal, Daniela Melchior, Conor McGregor, Billy Magnussen. La storia: l’ex lottatore MMA Elwood Dalton diventa buttafuori nelle Florida Keys e si scontra con la criminalità locale in un remake muscolare del cult del 1989. Genere: Azione. 23:25. Antartica – Quasi una fiaba (2026, 93’). Regia di Lucia Calamaro. Con Silvio Orlando, Barbara Ronchi, Valentina Bellè, Simone Liberati. Isolati per mesi in una base tra i ghiacci, Fulvio e l’ex allieva Maria si confrontano su destino e responsabilità dell’umanità, tra visioni opposte e conflitti personali. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Action – 21:00. Edge of Tomorrow – Senza domani (2014, 113’). Regia di Doug Liman. Con Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Lara Pulver. In un futuro invaso dai Mimic, un soldato resta intrappolato in un loop temporale che lo costringe a rivivere la stessa battaglia, affinando di volta in volta le sue abilità con l’aiuto della guerriera Rita Vrataski. Genere: Fantascienza. 23:00. Blood father (2016, 88’). Regia di Jean-François Richet. Con Mel Gibson, Erin Moriarty, William H. Macy, Diego Luna. Un ex detenuto tenta di proteggere la figlia da pericolosi criminali in un action teso e asciutto. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection – 21:15. Fast e Furious – Solo parti originali (2009, 99’). Regia di Justin Lin. Con Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Gal Gadot. Brian e Dom tornano a Los Angeles per infiltrarsi in un cartello della droga e regolare i conti tra inseguimenti ad alta velocità. Genere: Azione. 23:05. Fast and Furious (2001, 107’). Regia di Rob Cohen. Con Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster. Un poliziotto sotto copertura entra nel mondo delle corse clandestine per smascherare una banda di rapinatori di tir. Genere: Azione.

Sky Cinema Comedy – 21:00. Il 7 e l’8 (2007). Regia di Giambattista Avellino, Salvo Ficarra, Valentino Picone. Con Ficarra e Picone, Arnoldo Foà, Tony Sperandeo, Remo Girone. Due uomini scoprono di essere stati scambiati alla nascita e si ritrovano trent’anni dopo tra guai e gag. Genere: Commedia. 22:40. Io e Marilyn (2009, 96’). Regia di Leonardo Pieraccioni. Con Leonardo Pieraccioni, Suzie Kennedy, Rocco Papaleo, Francesco Pannofino, Biagio Izzo. Una presenza "speciale" scuote la vita sentimentale del protagonista tra equivoci e romanticismo. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama – 21:00. Siccità (2022, 97’). Regia di Paolo Virzì. Con Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Emanuela Fanelli, Elena Lietti, Vinicio Marchioni. Roma è a secco e le storie di un coro di personaggi si intrecciano tra opportunisti, vittime e imprevisti che rivelano fragilità e contraddizioni. Genere: Commedia. 23:10. La paranza dei bambini (2019, 105’). Regia di Claudio Giovannesi. Con Francesco Di Napoli, Viviana Aprea, Pasquale Marotta. Adolescenti del Rione Sanità inseguono soldi e potere armati di scooter e pistole, scivolando in una spirale senza ritorno. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family – 21:00. Ritorno al futuro – Parte III (1990, 118’). Regia di Robert Zemeckis. Con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Thomas F. Wilson. Doc e Marty volano nel Far West per un ultimo, esilarante capitolo tra duelli e invenzioni. Genere: Fantascienza. 23:00. Unicorni (2025, 105’). Regia di Michela Andreozzi. Con Edoardo Pesce, Valentina Lodovini, Thony, Lino Musella, Donatella Finocchiaro. Un figlio che ama vestirsi da femmina mette alla prova certezze e "aperture mentali" di una famiglia allargata, tra incontri con i "Genitori Unicorni" e un percorso di accettazione. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance – 21:00. La vita all’improvviso (2020, 109’). Regia di Vicky Wight. Con Josh Duhamel, Leslie Bibb, Kevin Alejandro, Sharon Lawrence, Georgia King. Dopo un lutto, Libby ricomincia dalla fattoria della zia in Texas tra nuove responsabilità, lavoro e una comunità capace di sorprendere. Genere: Drammatico. 22:55. One for the money (2012, 106’). Regia di Julie Anne Robinson. Con Katherine Heigl, Jason O’Mara, Debbie Reynolds, John Leguizamo. Tinte rosa e crime per l’avventura di una cacciatrice di taglie alle prime armi. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense – 21:00. Hannibal (2001, 128’). Regia di Ridley Scott. Con Anthony Hopkins, Julianne Moore, Ray Liotta, Giancarlo Giannini, Francesca Neri. Il ritorno del dottor Lecter tra Firenze e gli Stati Uniti, tra vendette e ossessioni. Genere: Thriller. 23:15. Trust (2025, 96’). Regia di Carlson Young. Con Sophie Turner, Billy Campbell, Katey Sagal, Renata Vaca, Peter Mensah. Una star in fuga da uno scandalo si rifugia in una baita, ma il tradimento la intrappola in un crudele gioco di sopravvivenza. Genere: Thriller.

Il mito criminale di Quei bravi ragazzi e le altre proposte delle reti specializzate

Mediaset Italia2 – 23:14. Amityville III (1983, 105’). Regia di Richard O. Fleischer. Con Tony Roberts, Tess Harper, Robert Joy, Meg Ryan. La storia: uno scettico giornalista compra la famigerata casa di Amityville, ma gli eventi sovrannaturali mettono in pericolo lui e la sua famiglia. Genere: Horror.

Cielo – 21:20. Moglie di una spia (2020, 116’). Regia di Kiyoshi Kurosawa. Con Yū Aoi, Issey Takahashi, Masahiro Higashide. Yusaku assiste in Manciuria a un evento indicibile e decide di denunciarlo al mondo. Accusato di tradimento, trova nella moglie Satoko un sostegno incrollabile. Genere: Drammatico.

Rai 4 – 21:20. The Bayou (2025, 87’). Regia di Taneli Mustonen, Brad Watson. Con Athena Strates, Madalena Aragão, Elisha Applebaum. Un gioco spiritico con una mano imbalsamata promette di contattare i defunti, ma apre le porte a conseguenze spaventose. Genere: Horror. 22:45. 12 soldiers (2018, 130’). Regia di Nicolai Fuglsig. Con Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Trevante Rhodes. Un’unità delle forze speciali in Afghanistan si unisce all’Alleanza del Nord del generale Dostum per colpire talebani e Al Qaeda nei giorni successivi all’11 settembre. Genere: Drammatico.

20 – 21:09. Death Race (2008, 105’). Regia di Paul Anderson. Con Jason Statham, Joan Allen, Tyrese Gibson, Ian McShane. Un ex pilota incastrato per omicidio accetta di gareggiare in una corsa mortale tra detenuti per riconquistare la libertà. Genere: Azione. 23:06. Senza nome e senza regole (1998, 117’). Regia di Benny Chan, Jackie Chan. Con Jackie Chan, Michelle Ferre, Mirai Yamamoto. Azione e acrobazie per un’avventura dal ritmo forsennato. Genere: Azione.

Cine34 – 21:00. Da grandi (2023, 104’). Regia di Fausto Brizzi. Con Enrico Brignano, Ilenia Pastorelli, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Valeria Bilello. Quattro amici esprimono il desiderio di diventare adulti e il giorno dopo si svegliano "grandi", scoprendo che crescere è tutt’altro che semplice. Genere: Commedia. 23:01. La guerra dei nonni (2023, 96’). Regia di Gianluca Ansanelli. Con Vincenzo Salemme, Max Tortora, Bianca Guaccero. Due nonni si sfidano per conquistare il cuore dei nipoti tra scherzi e colpi di scena. Genere: Commedia.

Rai Movie – 21:10. Chef (2012, 84’). Regia di Daniel Cohen. Con Jean Reno, Michael Youn, Raphaëlle Agogué. Un cuoco talentuoso si unisce a una star dell’alta cucina per difendere la propria stella Michelin con ricette creative e guai in brigata. Genere: Commedia. 22:40. Il sapore del successo (2015, 100’). Regia di John Wells. Con Bradley Cooper, Sienna Miller, Alicia Vikander, Emma Thompson, Omar Sy. Uno chef caduto in disgrazia cerca la redenzione tra ambizione, seconde possibilità e piatti stellati. Genere: Commedia.

Iris – 21:14. Quei bravi ragazzi (1990). Regia di Martin Scorsese. Con Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino. L’ascesa e la caduta di Henry Hill nel cuore della mafia italo-americana tra amicizie tradite, violenza e codici d’onore. Un caposaldo del cinema gangster. Genere: Drammatico.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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