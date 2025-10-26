I film in onda in TV stasera, domenica 26 ottobre 2025: le perla dimenticata di Sean Connery Una serata ricchissima con 28 titoli: da Assassinio sull’Orient Express su Sky Cinema 1 a Il vento e il leone su Rai Movie, fino al brivido di Split su Sky Cinema Collection

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

screenshot da The Untouchables

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 28 i film disponibili domenica 26 ottobre 2025, con scelte per tutti i gusti: dal giallo di Assassinio sull’Orient Express su Sky Cinema 1 alle 21:15, all’avventura classica di Il vento e il leone su Rai Movie alle 21:10, fino al brivido psicologico di Split su Sky Cinema Collection alle 21:15.

Our Godfather – La vera storia di Tommaso Buscetta: le proposte delle reti in chiaro

La7 (23:10) – Our Godfather – La vera storia di Tommaso Buscetta. Il documentario del 2019 diretto da Max Franchetti e Andrew Meier ripercorre la vita del primo grande pentito di Cosa Nostra con interviste rare alla famiglia Buscetta e materiali inediti. Uno sguardo dall’interno sulla mafia e sulla scelta di collaborare con la giustizia. Regia di Max Franchetti e Andrew Meier (2019), 92 minuti. Genere: Documentario.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’enigma di Assassinio sull’Orient Express e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – 21:15 Assassinio sull’Orient Express. Di cosa parla: il celebre investigatore Hercule Poirot indaga su un omicidio a bordo del leggendario treno, tra sospetti incrociati e segreti inconfessabili. Regia di Kenneth Branagh (2017), con Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Judi Dench, Willem Dafoe. Durata 115 minuti. Alle 23:15 segue Duplicity, frizzante spy-comedy romantica di Tony Gilroy (2009) con Julia Roberts e Clive Owen: due ex agenti si alleano tra seduzione e doppio gioco per mettere a segno il colpo della vita. Durata 125 minuti.

Sky Cinema 2 – 21:15 Siccità. Roma è a secco da tempo e la crisi mette a nudo fragilità e opportunismi di un coro di personaggi dal destino intrecciato. Regia di Paolo Virzì (2022), con Monica Bellucci, Valerio Mastandrea, Emanuela Fanelli, Elena Lietti, Vinicio Marchioni. Durata 97 minuti. Alle 23:25 La pazza gioia di Paolo Virzì (2016): l’improbabile fuga di due donne da un istituto psichiatrico diventa un viaggio tenero e ribelle verso la libertà. Con Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti. Durata 118 minuti.

Sky Cinema Action – 21:00 Gemini Man. Un super sicario scopre che il suo implacabile inseguitore è un suo clone più giovane. Regia di Ang Lee (2019), con Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen. Durata 116 minuti. Alle 23:00 Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim (2024): animazione epica firmata Kenji Kamiyama. L’attacco di Wulf costringe Helm Mandimartello e il suo popolo a un’estrema resistenza all’Hornburg. Durata 134 minuti.

Sky Cinema Collection – 21:15 Split. Un rapimento e un carnefice con 23 personalità: la fuga si gioca contro il tempo e contro l’oscura 24ª identità. Regia di M. Night Shyamalan (2017), con James McAvoy, Anya Taylor-Joy. Durata 116 minuti. Alle 23:20 MaXXXine (2024), di Ti West: la scalata di Maxine Minx verso la celebrità si intreccia a una scia di delitti nella Hollywood anni ’80. Con Mia Goth, Elizabeth Debicki. Durata 103 minuti.

Sky Cinema Comedy – 21:00 Un figlio di nome Erasmus. Quattro amici tornano a Lisbona e scoprono un’eredità inattesa: forse uno di loro ha un figlio ventenne. Parte la ricerca, tra equivoci e nostalgia. Regia di Alberto Ferrari (2020), con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis, Daniele Liotti. Durata 107 minuti. Alle 22:55 Io sono la fine del mondo (2025), di Gennaro Nunziante: un autista notturno si ritrova a fare i conti con la famiglia e con ciò che l’infanzia gli ha negato. Con Angelo Duro, Giorgio Colangeli. Durata 96 minuti.

Sky Cinema Family – 21:00 Animali fantastici e dove trovarli. Nel 1926 un magizoologo approda a New York con una valigia piena di creature straordinarie. La fuga di alcuni esemplari scatena eventi imprevisti. Regia di David Yates (2016), con Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ezra Miller. Durata 140 minuti. Alle 23:15 Space Jam (1996): Michael Jordan e i Looney Tunes uniscono le forze in una partita impossibile. Regia di Joe Pytka. Durata 88 minuti.

Sky Cinema Romance – 21:00 Two Weeks Notice – Due settimane per innamorarsi. Un capo egocentrico e un’avvocata idealista trasformano una collaborazione burrascosa in qualcosa di più. Regia di Marc Lawrence (2002), con Sandra Bullock e Hugh Grant. Durata 100 minuti. Alle 22:45 After 2 (2020): tra crisi e gelosie, Tessa e Hardin affrontano nuove prove per il loro amore. Regia di Roger Kumble. Durata 105 minuti.

Sky Cinema Suspense – 21:00 Everest. L’adattamento della tragica spedizione del 1996: la montagna mette alla prova coraggio e resistenza di alpinisti e guide. Regia di Baltasar Kormákur (2015), con Jason Clarke, Josh Brolin, Jake Gyllenhaal, Keira Knightley. Durata 121 minuti. Alle 23:05 Paura in palcoscenico (1950), raffinato thriller di Alfred Hitchcock tra inganni, gelosie e un finale teso dentro un teatro. Con Marlene Dietrich, Jane Wyman. Durata 110 minuti.

Sky Cinema Drama – 21:00 Gli indesiderabili. Haby guida la protesta del suo quartiere contro un progetto di riqualificazione che ne decreterebbe la demolizione. Regia di Ladj Ly (2023), con Anta Diaw, Alexis Manenti. Durata 101 minuti. Alle 22:50 PadreNostro (2020): nella Roma del 1976 un bambino assiste all’attentato al padre e trova in un coetaneo un’inaspettata ancora di salvezza. Regia di Claudio Noce, con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi. Durata 120 minuti.

Il vento e il leone e le altre proposte delle reti specializzate

Iris (21:14) – Sergente Rex. Una giovane problematica trova una missione e un legame indissolubile addestrandosi nell’unità cinofila dei Marines con il pastore tedesco Rex. In Iraq affrontano il fronte e, una volta feriti, la sfida più difficile: restare insieme. Regia di Gabriela Cowperthwaite (2017), con Kate Mara, Bradley Whitford, Tom Felton, Common, Edie Falco. Durata 115 minuti. Genere: Biografico.

Cine34 – 21:00 Ti amo in tutte le lingue del mondo. Commedia romantica diretta da Leonardo Pieraccioni (2005), con Giorgio Panariello e Massimo Ceccherini. Durata 100 minuti. Alle 23:08 Moschettieri del re – La penultima missione (2018): gli eroi di Dumas in una rilettura scanzonata di Giovanni Veronesi. Con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Sergio Rubini. Durata 90 minuti.

Rai Movie – 21:10 Il vento e il leone. Nel Marocco del 1904 lo sceicco al-Atrash rapisce una vedova americana e i suoi figli. Theodore Roosevelt risponde inviando i Marines. Tra storia e leggenda, un’avventura esotica firmata John Milius (1975), con Sean Connery e Candice Bergen. Durata 120 minuti. Alle 23:30 Il sapore del successo (2015): uno chef caduto in disgrazia tenta il riscatto puntando alle tre stelle Michelin. Regia di John Wells, con Bradley Cooper, Sienna Miller, Omar Sy, Emma Thompson. Durata 100 minuti.

Rai 4 – 21:20 Special Forces – Liberate l’ostaggio. Una reporter francese viene rapita in Afghanistan. Una squadra d’élite parte per strapparla all’esecuzione attraversando territori ostili e inseguimenti senza tregua. Regia di Stéphane Rybojad (2011), con Diane Kruger, Djimon Hounsou, Benoît Magimel. Durata 109 minuti. Alle 23:10 127 ore (2010): l’alpinista Aron Ralston resta intrappolato in un canyon dello Utah e affronta la prova estrema della sopravvivenza. Regia di Danny Boyle, con James Franco. Durata 94 minuti.

20 (22:57) – Constantine. Un detective dell’occulto e una poliziotta indagano su un suicidio che spalanca le porte a un mondo popolato da demoni e angeli. Regia di Francis Lawrence (2005), con Keanu Reeves, Rachel Weisz, Tilda Swinton, Djimon Hounsou. Durata 121 minuti. Genere: Azione.

Mediaset Italia2 (23:23) – Amityville III. Uno scettico giornalista compra la famigerata casa teatro di un massacro familiare. Gli eventi che seguono mettono alla prova la sua ragione e la sicurezza dei suoi cari. Regia di Richard O. Fleischer (1983), con Tony Roberts, Tess Harper, Meg Ryan. Durata 105 minuti. Genere: Horror.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche