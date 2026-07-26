Carlo Verdone, stasera in Tv il suo film del cuore: il gioiello (sottovalutato) che gli ha cambiato la carriera Una serata ricchissima: dalla nostalgia di Compagni di scuola su Rete 4 all’adrenalina di Wonder Woman su Sky Cinema Action, fino a The Wolf of Wall Street su Rai Movie

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 29 i film disponibili, con scelte per tutti i gusti: dal cult corale Compagni di scuola su Rete 4, al thriller d’infiltrazione L’infiltrata su Sky Cinema 1, fino all’azione supereroistica di Wonder Woman su Sky Cinema Action.

Le risate amare di Compagni di scuola: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4 – 21:33: Compagni di scuola (1988), regia di Carlo Verdone. Con Carlo Verdone, Athina Cenci, Eleonora Giorgi, Christian De Sica, Nancy Brilli, Natasha Hovey, Piero Natoli. La storia: un gruppo di ex studenti si ritrova 15 anni dopo la maturità per fare i conti con successi, fallimenti e rimpianti. Tra politici in ascesa, matrimoni al capolinea e illusioni perdute, il protagonista cerca una coerenza possibile nel caos delle loro vite. Compagni di scuola è il film che ha trasformato Carlo Verdone da brillante comico a grande autore corale. Uscito nel 1988, fu tra i maggiori incassi della stagione e conquistò anche il David di Donatello ad Athina Cenci. Curiosità: l’idea nacque da una vera rimpatriata vissuta da Verdone con Christian De Sica. Stasera, 26 luglio, arriva per la prima volta in TV nella versione restaurata in alta definizione. Verdone lo definisce «la mia opera più importante» e ricorda: "Fu un azzardo, una sfida che dovevo affrontare". E ancora: "Ancora oggi ringrazio tutti gli interpreti che hanno condiviso con me quel set: chi è ancora con noi e chi, purtroppo, ci ha lasciato troppo presto. A loro è dedicato questo film del cuore". Genere: Commedia.

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La7 – 21:15: Operazione Sottoveste (1959), regia di Blake Edwards. Con Cary Grant, Dina Merrill, Joan O’Brien, Tony Curtis. Genere: Commedia.

L’infiltrata guida la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – 21:15: L’infiltrata (2024), regia di Arantxa Echevarría. Con Carolina Yuste, Luis Tosar, Iñigo Gastesi, Diego Anido, Nausicaa Bonnín. Di cosa parla: una poliziotta entra sotto copertura nell’ETA, conquista la fiducia dei militanti e fornisce informazioni cruciali ai servizi segreti spagnoli, mentre una grande operazione prende forma e il rischio di essere smascherata cresce di minuto in minuto. Genere: Biografico.

23:20: Honey don’t! (2025), regia di Ethan Coen. Con Margaret Qualley, Aubrey Plaza, Charlie Day, Chris Evans. Honey O’Donahue, investigatrice privata, indaga su una serie di morti legate a una setta misteriosa. Genere: Commedia.

Sky Cinema Action – 21:00: Wonder Woman (2017), regia di Patty Jenkins. Con Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, Danny Huston, David Thewlis, Elena Anaya, Ewen Bremner, Lucy Davis, Saïd Taghmaoui. La storia: la guerriera amazzone Diana lascia l’isola di Themyscira per fermare una minaccia che incombe sull’umanità durante la Grande Guerra, scoprendo il proprio destino. Genere: Azione.

23:25: Kong: skull island (2017), regia di Jordan Vogt-Roberts. Con Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, Toby Kebbell. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection – 21:15: Per qualche dollaro in più (1965), regia di Sergio Leone. Con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volontè, Klaus Kinski. Due cacciatori di taglie uniscono le forze per braccare l’Indio, sanguinario fuorilegge legato a una rapina a El Paso. Genere: Western.

23:30: Il buono, il brutto, il cattivo (1966), regia di Sergio Leone. Con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach, Rada Rassimov, Aldo Giuffré, Enzo Petito, Luigi Pistilli. Tre uomini senza scrupoli si inseguono per un tesoro sepolto, in un crescendo fino al leggendario duello finale. Genere: Western.

Sky Cinema Comedy – 21:00: Santocielo (2023), regia di Francesco Amato. Con Barbara Ronchi, Giovanni Storti, Maria Chiara Giannetta, Salvo Ficarra, Valentino Picone. Genere: Commedia.

23:05: Viva l’Italia (2012), regia di Massimiliano Bruno. Con Raoul Bova, Alessandro Gassman, Michele Placido, Ambra Angiolini, Edoardo Leo, Rocco Papaleo e molti altri. Un senatore, colpito da demenza frontotemporale, diventa "troppo sincero" e sconvolge la vita dei tre figli mentre promuove il diritto a conoscere la verità. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama – 21:00: Ogni maledetta domenica (1999), regia di Oliver Stone. Con Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis Quaid, Jamie Foxx, James Woods, Jim Brown, Bill Bellamy. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family – 21:00: Kung Fu Panda 3 (2016), regia di Jennifer Yuh, Alessandro Carloni. Dopo aver ritrovato il padre, Po affronta la minaccia del potente Kai e si trasforma da allievo a maestro per salvare la comunità. Genere: Animazione.

22:40: La musica nel cuore – August Rush (2006), regia di Kirsten Sheridan. Con Freddie Highmore, Robin Williams, Jonathan Rhys Meyers, Keri Russell. Un undicenne dal talento prodigioso usa la musica per ritrovare i genitori e sé stesso. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Romance – 21:00: This time next year – Cosa fai a Capodanno? (2024), regia di Nick Moore. Con Golda Rosheuvel, Monica Dolan, John Hannah, Sophie Cookson, Keala Settle. Minnie e Quinn, nati la stessa notte di Capodanno, si ritrovano trent’anni dopo e scatta un’imprevista sintonia. Genere: Sentimentale.

23:00: La verità è che non gli piaci abbastanza (2009), regia di Ken Kwapis. Con Ginnifer Goodwin, Jennifer Aniston, Jennifer Connelly, Scarlett Johansson, Drew Barrymore, Ben Affleck, Justin Long e altri. Storie intrecciate di amori, incomprensioni e tradimenti a Baltimora. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense – 21:00: La legge della notte (2016), regia di Ben Affleck. Con Ben Affleck, Elle Fanning, Zoe Saldana, Chris Sullivan. Genere: Drammatico.

23:15: Schegge di paura (1996), regia di Gregory Hoblit. Con Richard Gere, Laura Linney, Edward Norton, Frances McDormand. Genere: Thriller.

La corsa sfrenata di The Wolf of Wall Street: le proposte delle reti specializzate

Iris – 21:14: Agents secrets (2004), regia di Frédéric Schoendoerffer. Con Vincent Cassel, Monica Bellucci, André Dussollier, Serge Avedikian, Sergio Peris-Mencheta, Ludovic Schoendoerffer. Genere: Thriller.

23:26: Un piano perfetto (2012), regia di Pascal Chaumeil. Con Diane Kruger, Dany Boon, Alice Pol, Jonathan Cohen, Robert Plagnol, Bernadette Le Saché, Yoli Fuller. Genere: Commedia.

Cine34 – 21:00: Zucchero, miele e peperoncino (1980), regia di Sergio Martino. Con Renato Pozzetto, Lino Banfi, Pippo Franco, Edwige Fenech. Tre episodi comici tra scambi di identità, lavori improbabili e amori motorizzati. Genere: Commedia.

23:21: Occhio malocchio prezzemolo e finocchio (1983), regia di Sergio Martino. Con Lino Banfi, Johnny Dorelli, Janet Agren, Adriana Russo, Mario Scaccia, Paola Borboni. Genere: Comico.

Rai Movie – 21:10: The Wolf of Wall Street (2013), regia di Martin Scorsese. Con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Kyle Chandler, Rob Reiner, Jean Dujardin, Jon Bernthal. Un broker senza freni si tuffa in eccessi di droga, sesso e speculazioni, fino all’inevitabile caduta. Genere: Biografico.

Rai 4 – 21:20: Rovine (2008), regia di Carter Smith. Con Jonathan Tucker, Jena Malone, Shawn Ashmore, Laura Ramsey, Joe Anderson e altri. Quattro amici, in vacanza in Messico, finiscono tra antichi riti e minacce letali tra rovine Maya. Genere: Horror.

22:50: Black phone (2022), regia di Scott Derrickson. Con Ethan Hawke, Jeremy Davies, James Ransone, Gina Jun, Madeleine McGraw. Un ragazzo rapito sente, da un vecchio telefono, le chiamate dei bambini uccisi prima di lui. Genere: Horror.

20 – 21:23: Drive angry (2011), regia di Patrick Lussier. Con Nicolas Cage, Amber Heard, William Fichtner, Billy Burke, David Morse e altri. Un padre evaso dall’inferno cerca vendetta su una setta che ha ucciso sua figlia e rapito la nipote, mentre il Contabile del Diavolo gli dà la caccia. Genere: Azione.

23:26: Hunter’s prayer – In fuga (2017), regia di Jonathan Mostow. Con Sam Worthington, Odeya Rush, Allen Leech, Amy Landecker, Verónica Echegui. Un killer fallisce l’incarico e protegge la giovane preda per smascherare i mandanti. Genere: Azione.

Cielo – 21:15: Dark tide (2012), regia di John Stockwell. Con Halle Berry, Olivier Martinez, Ralph Brown, Luke Tyler, Mark Elderkin, Thoko Ntshinga, Sizwe Msutu. Thriller psicologico-avventuroso tra squali e traumi irrisolti. Genere: Thriller.

23:15: Alla deriva – Adrift (2007), regia di Hans Horn. Con Ali Hillis, Niklaus Lange, Richard Speight Jr., Susan May Pratt. Genere: Thriller.

Mediaset Italia2 – 23:22: Murderock – Uccide a passo di danza (1983), regia di Lucio Fulci. Con Olga Karlatos, Ray Lovelock, Claudio Cassinelli, Cosimo Cinieri, Giuseppe Mannajuolo. Un commissario indaga su omicidi in una scuola di danza: allieve uccise da uno spillo acuminato e una proprietaria al centro dei sospetti. Genere: Thriller.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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