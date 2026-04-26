Bud Spencer, stasera in TV il suo vero cult (senza Terence Hill): al suo fianco la star ‘soffiata’ a Spielberg I migliori film in onda nella serata di domenica 26 aprile 2026: dal cult Sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre su Cine34 al western di Django Unchained su Cielo.

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I film in TV di domenica 26 aprile 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 28 i film disponibili tra azione, commedie, thriller e grandi classici, con scelte per tutti i gusti: dal war movie 12 soldiers alla fantascienza di Venom: La furia di Carnage, fino al western di Django Unchained.

Reti in chiaro: le proposte delle reti in chiaro

Non ci sono film in programma quella sera.

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12 soldiers: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — Alle 21:15 arriva 12 soldiers (2018, 130’), regia di Nicolai Fuglsig, con Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Jack Kesy, Trevante Rhodes. Di cosa parla: un’unità delle forze speciali americane, subito dopo l’11 settembre, si unisce all’Alleanza del Nord del generale Dostum per colpire i talebani e Al Qaeda in Afghanistan. A seguire, alle 23:30, Bolero (2024, 120’), regia di Anne Fontaine, con Raphael Personnaz, Doria Tillier, Jeanne Balibar. La storia: Maurice Ravel affronta una profonda crisi creativa finché l’intuizione di un motivo ossessivo lo conduce alla nascita del celebre Boléro, tra dubbi, ricerca della perfezione e tre muse fondamentali.

Sky Cinema Collection — Alle 21:15 Ocean’s 8 (2018, 110’), regia di Gary Ross, con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson. Dopo il carcere, Debbie Ocean orchestra un colpo clamoroso al Met Gala radunando una banda al femminile. In seconda serata, alle 23:10, Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco (2001, 116’), regia di Steven Soderbergh, con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia. Il piano perfetto per svaligiare tre casinò di Las Vegas in una notte.

Sky Cinema Action — Dalle 21:00 Venom: La furia di Carnage (2021, 90’), regia di Andy Serkis, con Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Stephen Graham. Eddie Brock affronta il simbiote Carnage nato dal serial killer Cletus Kasady. A seguire alle 22:40 Star Trek Beyond (2016, 122’), regia di Justin Lin, con Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg, Idris Elba. L’Enterprise viene distrutta e l’equipaggio, disperso su un pianeta ostile, deve sventare il piano di un nemico misterioso.

Sky Cinema Drama — Alle 21:00 La stanza accanto (2024, 107’), regia di Pedro Almodóvar, con Julianne Moore, Tilda Swinton, John Turturro, Alessandro Nivola, Juan Diego Botto. Due amiche di un tempo, oggi scrittrice e reporter di guerra, si ritrovano dopo anni in circostanze estreme, tra ferite del passato e dolcezze inattese. Alle 22:50 Il ladro di giorni (2020, 105’), regia di Guido Lombardi, con Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, Augusto Zazzaro, Vanessa Scalera. Un padre appena uscito di prigione intraprende un viaggio con il figlio per ricucire un rapporto spezzato.

Sky Cinema Comedy — Alle 21:00 Andiamo a quel paese (2014, 90’), regia di Salvo Ficarra e Valentino Picone, con Ficarra e Picone, Nino Frassica, Tiziana Lodato, Fatima Trotta. Una commedia degli equivoci su lavoro, famiglia e "pensioni", nel tipico umorismo del duo siciliano. Alle 22:40 Con chi viaggi? (2022, 90’), regia di YouNuts!, con Fabio Rovazzi, Pasquale Petrolo, Michela De Rossi, Alessandra Mastronardi. La storia: tre sconosciuti in un’auto condivisa trasformano un semplice tragitto in un’avventura piena di sorprese.

Sky Cinema Family — Alle 21:00 Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro (2008, 106’), regia di Iain Softley, con Brendan Fraser, Eliza Bennett, Paul Bettany, Helen Mirren, Andy Serkis. Un padre e sua figlia possono dare vita ai personaggi dei libri, ma ogni magia ha un prezzo. Alle 22:50 Animali fantastici – I crimini di Grindelwald (2018, 134’), regia di David Yates, con Eddie Redmayne, Jude Law, Johnny Depp, Katherine Waterston. Newt Scamander e Albus Silente fronteggiano l’ascesa di Grindelwald.

Sky Cinema Romance — Alle 21:00 The land of dreams (2022, 110’), regia di Nicola Abbatangelo, con Caterina Shulha, George Blagden, Edoardo Pesce, Paolo Calabresi, Carla Signoris. Nella New York del dopoguerra, una giovane immigrata e un pianista talentuoso inseguono la felicità tra sogno e realtà. Alle 22:55 Il grande Gatsby (2013, 141’), regia di Baz Luhrmann, con Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan, Joel Edgerton. Amori, ambizioni e illusioni nell’Età del Jazz.

Sky Cinema Suspense — Alle 21:00 Everest (2015, 121’), regia di Baltasar Kormákur, con Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Keira Knightley, Emily Watson. La cronaca di una spedizione funestata da una tempesta letale sulle pendici del tetto del mondo. Alle 23:05 Gli uccelli (1963, 115’), regia di Alfred Hitchcock, con Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy. Un inquietante e inspiegabile assalto aviario sconvolge una tranquilla cittadina.

Il tocco del male: le proposte delle reti specializzate

Iris — Alle 21:14 Il tocco del male (1997, 124’), regia di Gregory Hoblit, con Denzel Washington, John Goodman, Donald Sutherland. Un detective scopre che un demone passa di corpo in corpo dopo l’esecuzione di un serial killer, seminando omicidi e indovinelli per screditarlo.

Rai Movie — Alle 21:10 Notte prima degli esami – Oggi (2007, 102’), regia di Fausto Brizzi, con Nicolas Vaporidis, Carolina Crescentini, Giorgio Panariello, Serena Autieri. Un giovane tra nuovi amori, amicizie e i guai di un padre impenitente. Alle 22:55 La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler (2004, 150’), regia di Oliver Hirschbiegel, con Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Ulrich Matthes. Il dramma degli ultimi giorni nel bunker di Berlino.

Rai 4 — Alle 21:20 Nella tana dei lupi (2018, 125’), regia di Christian Gudegast, con Gerard Butler, Pablo Schreiber, 50 Cent, O’Shea Jackson Jr., Evan Jones. In una città dal record di rapine, una task force d’élite sfida una gang che punta a svuotare la Federal Reserve per oltre 30 milioni di dollari.

Cine34 — Alle 21:00 Sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre (1979, 95’), regia di Michele Lupo, con Bud Spencer, Cary Guffey, Joe Bugner, Renato Scarpa. Avventure scanzonate tra scazzottate e fantascienza all’italiana. In America, un burbero sceriffo incontro un ragazzino che dice di venire dallo spazio. Si tratta proprio di un piccolo alieno che finisce nel mirino di un perfido capitano dell’esercito, ma lo sceriffo proteggerà il suo giovane amico a suon di cazzotti e ceffoni. Nel ruolo del giovane alieno c’è Cary Guffey, già apparso nel film di Steven Spielberg Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977) nel ruolo del bimbo rapito dagli alieni. La pellicola ha avuto un successo enorme nel 1979, diventando col tempo un vero cult del cinema italiano, oltre a essere uno dei pochi film in cui Bud Spencer recita senza il suo storico socio Terence Hill.

Alle 22:54 Cane e gatto (1982, 98’), regia di Bruno Corbucci, con Bud Spencer, Tomas Milian, Marc Lawrence. Un capitano di polizia in vacanza finisce in un caso che lo mette contro un ladro e un boss mafioso.

20 — Alle 21:11 Transporter: Extreme (2005, 90’), regia di Louis Leterrier, con Jason Statham, Amber Valletta, Alessandro Gassmann, Matthew Modine. Frank Martin deve salvare il figlio di un potente politico in una corsa contro il tempo. Alle 22:53 Passenger 57 – Terrore ad alta quota (1992, 84’), regia di Kevin Hooks, con Wesley Snipes, Tom Sizemore, Bruce Payne. Un esperto di sicurezza affronta i dirottatori durante un volo.

Cielo — Alle 21:20 Danny The Dog (2005, 103’), regia di Louis Leterrier, con Jet Li, Morgan Freeman, Bob Hoskins. Un uomo cresciuto come arma umana riscopre la libertà e l’umanità grazie alla musica. Alle 23:15 Django Unchained (2012, 163’), regia di Quentin Tarantino, con Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson. Un ex schiavo diventa cacciatore di taglie per ritrovare la moglie.

Mediaset Italia2 — Alle 23:03 Il treno (1990, 94’), regia di Jeff Kwitny, con Alex Vitale, Bo Svenson, Mary Kohnert, Savina Gersak, Victoria Zinny. Un horror on the rails dove il viaggio notturno si trasforma in incubo.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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