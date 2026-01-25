Roberto Benigni, stasera in TV il suo vero capolavoro: il film (contestato) che l’ha reso una star Dal cult La vita è bella su Cine34 all’avventura di Indiana Jones e l’ultima crociata su Iris: ecco i migliori film da vedere stasera in TV.

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 29 i film in palinsesto domenica 25 gennaio 2026, tra novità e grandi classici: dal dramma Elisa su Sky, all’avventura di Indiana Jones e l’ultima crociata su Iris, fino a La vita è bella su Cine34.

Il sesso degli angeli: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2, ore 21:00: Il sesso degli angeli (2021, Commedia, 91′). Regia di Leonardo Pieraccioni. Con Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli, Marcello Fonte, Massimo Ceccherini, Eva Moore. Di cosa parla: Don Simone, un prete di provincia con una chiesetta in difficoltà, eredita un bordello in Svizzera da un eccentrico zio. Inizialmente sconcertato, decide di trasformare l’attività per risollevare le sorti dell’oratorio, tra conflitti interiori legati alla fede e al suo ruolo di religioso.

La7, ore 21:15: Il castello (2001, Drammatico, 131′). Regia di Rod Lurie. Con Clifton Collins jr., Delroy Lindo, James Gandolfini, Mark Ruffalo, Robert Redford.

TV8, ore 21:35: Attacco al potere – Olympus Has Fallen (2013, Azione, 115′). Regia di Antoine Fuqua. Con Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett, Robert Foster, Cole Hauser, Ashley Judd, Melissa Leo, Dylan McDermott, Radha Mitchell, Rick Yune, Finley Jacobsen, Han Soto, Phil Austin. La storia: un ex agente dei servizi segreti si ritrova l’unico in grado di contrastare un commando nordcoreano che assalta la Casa Bianca, nel tentativo disperato di salvare il Presidente e la nazione.

Elisa: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1, ore 21:15: Elisa (2025, Drammatico, 105′). Regia di Leonardo Di Costanzo. Con Barbara Ronchi, Roschdy Zem, Diego Ribon, Valeria Golino, Giorgio Montanini. La storia: Elisa, in carcere da dieci anni per l’omicidio della sorella, ricorda poco del delitto. L’incontro con il criminologo Alaoui la spinge a un confronto serrato con la verità e con la colpa, in un percorso che potrebbe diventare il primo passo verso la redenzione.

Sky Cinema Action, ore 21:00: John Wick 3: Parabellum (2019, Azione, 131′). Regia di Chad Stahelski. Con Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Ian McShane. Un ex sicario in fuga contro il tempo e una taglia milionaria, costretto a combattere per sopravvivere. A seguire, ore 23:15: John Wick 4 (2023, Thriller, 169′). Regia di Chad Stahelski. Con Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada. Di cosa parla: la Gran Tavola affida pieni poteri al Marchese de Gramont per ristabilire l’ordine; per John inizia l’ultimo, implacabile viaggio verso la vendetta.

Sky Cinema Collection, ore 21:15: Che bella giornata (2010, Comico, 97′). Regia di Gennaro Nunziante. Con Checco Zalone, Nabiha Akkari, Rocco Papaleo, Tullio Solenghi, Annarita del Piano. Tra equivoci e imprevisti, l’addetto alla sicurezza Checco si ritrova al centro di un piano rischioso. A seguire, ore 22:55: Sole a catinelle (2013, Comico, 83′). Regia di Gennaro Nunziante. Con Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio, Robert Dancs, Valeria Cavalli.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00: Le amiche della sposa (2011, Commedia, 125′). Regia di Paul Feig. Con Rose Byrne, Jon Hamm, Kristen Wiig, Maya Rudolph, Melissa McCarthy, Ellie Kemper, Chris O’Dowd, Matt Lucas, Jill Clayburgh, Wendi McLendon-Covey, Jessica St. Clair, Kali Hawk, Rebel Wilson. Tra damigelle in competizione e gaffe irresistibili, l’amicizia è messa alla prova. A seguire, ore 23:10: Miami Beach (2016, Commedia, 88′). Regia di Carlo Vanzina. Con Ricky Memphis, Max Tortora, Paola Minaccioni, Giampaolo Morelli, Emanuele Propizio, Neva Leoni, Filippo Laganà, Camilla Tedeschi. Vacanze, amori e colpi di scena tra padri e figli a Miami.

Sky Cinema Drama, ore 21:00: Molto forte, incredibilmente vicino (2012, Drammatico, 129′). Regia di Stephen Daldry. Con Thomas Horn, Tom Hanks, Sandra Bullock, Max Von Sydow, Viola Davis, John Goodman, Jeffrey Wright, James Gandolfini, Adrian Martinez, Zoe Caldwell. Un ragazzo newyorchese intraprende una ricerca personale dopo una perdita che ha sconvolto la sua famiglia. A seguire, ore 23:15: Tornare (2019, Drammatico, 107′). Regia di Cristina Comencini. Con Giovanna Mezzogiorno, Vincenzo Amato, Beatrice Grannò, Clelia Rossi Marcelli, Marco Valerio Montesano. Di cosa parla: Alice rientra a Napoli per vendere la casa del padre, ma l’incontro con una giovane ragazza e con un uomo affascinante la costringe a fare i conti con passato e identità.

Sky Cinema Family, ore 21:00: Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre (2019, Commedia, 103′). Regia di Gail Mancuso. Con Dennis Quaid, Kathryn Prescott, Betty Gilpin, Marg Helgenberger, Henry Lau. Un cane speciale attraversa le vite delle persone che ama, rinnovando il legame a ogni nuova avventura. A seguire, ore 22:55: Max Steel (2016, Fantasy, 92′). Regia di Stewart Hendler. Con Ben Winchell, Ana Villafañe, Maria Bello, Andy Garcia, Megan Hayes. Un adolescente scopre poteri straordinari unendosi all’alieno Steel.

Sky Cinema Romance, ore 21:00: Lost in translation – L’amore tradotto (2003, Commedia, 105′). Regia di Sofia Coppola. Con Bill Murray, Scarlett Johansson, Giovanni Ribisi, Anna Faris. Di cosa parla: due anime inquiete si incontrano a Tokyo e trovano conforto in un’intesa fragile e luminosa. A seguire, ore 22:45: After 2 (2020, Drammatico, 105′). Regia di Roger Kumble. Con Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Dylan Sprouse, Louise Lombard, Charlie Weber. La relazione tra Tessa e Hardin affronta nuove tentazioni e scelte difficili.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00: Mickey 17 (2025, Fantascienza, 137′). Regia di Joon-ho Bong. Con Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Mark Ruffalo, Toni Collette. Un dipendente "sacrificabile" viene rigenerato dopo ogni morte durante una missione di colonizzazione su Niflheim, portando con sé ricordi e rischi estremi. A seguire, ore 23:20: L’uomo di neve (2017, Thriller, 119′). Regia di Tomas Alfredson. Con Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer. Un detective di Oslo indaga su omicidi legati a un sinistro pupazzo lasciato dal killer.

Indiana Jones e l’ultima crociata: le proposte delle reti specializzate

Iris, ore 21:14: Indiana Jones e l’ultima crociata (1989, Avventura, 127′). Regia di Steven Spielberg. Con Harrison Ford, Sean Connery, Denholm Elliott, Alison Doody.

Cine34, ore 21:00: La vita è bella (1997, Drammatico, 131′). Guido, un padre ebreo, usa tutta la sua ironia per proteggere il figlio dagli orrori della deportazione nazista, convincendolo che la loro permanenza nel campo sia un "gioco" con in premio un carro armato. La pellicola ha vinto tre Oscar ed è celebrata per il suo messaggio di amore e speranza, ma ha suscitato critiche per il modo in cui tratta l’Olocausto, considerato da alcuni inappropriateo o "banalizzante". Una delle polemiche più dure riguarda il finale: Benigni mostra il campo liberato da soldati americani, mentre nella realtà storica i sovietici liberarono prima molti dei principali campi come Auschwitz, e alcuni critici (tra cui Monicelli e lo storico Barbero) parlarono di inaccurata rappresentazione storica; Benigni ha risposto che il film non è ambientato in un campo specifico. Regia di Roberto Benigni. Con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini, Giustino Durano. A seguire, ore 23:20: Concorrenza sleale (2001, Drammatico, 106′). Regia di Ettore Scola. Con Diego Abantatuono, Gérard Depardieu, Jean-Claude Brialy, Sergio Castellitto.

Rai Movie, ore 21:10: I tre moschettieri (2011, Avventura, 110′). Regia di Paul W.S. Anderson. Con Milla Jovovich, Orlando Bloom, Logan Lerman, Matthew Macfadyen, Christoph Waltz, Mads Mikkelsen, Ray Stevenson, Juno Temple, Luke Evans, James Corden, Gabriella Wilde. Un giovane impulsivo si unisce ai moschettieri caduti in disgrazia per sventare un complotto che minaccia il trono di Francia. A seguire, ore 23:00: Cliffhanger – L’ultima sfida (1993, Azione, 112′). Regia di Renny Harlin. Con Sylvester Stallone, John Lithgow, Janine Turner, Michael Rooker, Caroline Goodall.

Rai 4, ore 21:20: The good neighbor (2022, Thriller, 106′). Regia di Stephan Rick. Con Luke Kleintank, Jonathan Rhys Meyers, Bruce Davison, Eloise Smyth, Ieva Florence. Un incidente d’auto e una fuga precipitosa legano due vicini in un segreto pericoloso; per David, giornalista, indagare sul caso significa addentrarsi in una spirale di attrazione, colpa e minacce. A seguire, ore 23:05: Till death (2020, Thriller, 88′). Regia di Scott Dale. Con Megan Fox, Eoin Macken, Callan Mulvey. Una donna si risveglia ammanettata al cadavere del marito: due killer la braccano, e l’unica via d’uscita è l’astuzia.

20, ore 21:15: Independence Day (1996, Drammatico, 144′). Regia di Roland Emmerich. Con Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Mary McDonnell, Robert Loggia.

Cielo, ore 21:15: Left Behind – La profezia (2014, Azione, 110′). Regia di Vic Armstrong. Con Nicolas Cage, Chad Michael Murray, Nicky Whelan, Jordin Sparks, Lea Thompson, Quinton Aaron, Stephanie Honore, Martin Klebba, Cassi Thomson, Laura Cayouette, Lance Nichols, Major Dodson. A seguire, ore 23:15: Il profumo del mosto selvatico (1995, Drammatico, 102′). Regia di Alfonso Arau. Con Keanu Reeves, Aitana Sanchez Gijon, Anthony Quinn, Giancarlo Giannini. La storia: una giovane, incinta e spaventata, trova nel finto matrimonio con un venditore di cioccolatini un modo per affrontare la famiglia e il destino.

Mediaset Italia2, ore 23:08: It: Capitolo 2 (2019, Horror, 165′). Regia di Andres Muschietti. Con Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa. Dopo 27 anni, il Club dei Perdenti torna a Derry per affrontare di nuovo il male incarnato da Pennywise, tra ricordi dolorosi e paure mai sopite.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

