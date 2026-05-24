Downton Abbey, il gran finale stasera in TV: quando e dove vederlo Scoprite i migliori film della serata di domenica 24 maggio 2026: dal sentimentale Purchè finisca bene - Cercasi tata disperatamente su Rai 1 al cult Spider-Man su 20, fino al dramma in costume Downton Abbey - Il gran finale su Sky Cinema 1

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 26 i titoli in palinsesto domenica 24 maggio 2026, con alternative per ogni gusto: dal nuovo capitolo della collection Rai Purchè finisca bene – Cercasi tata disperatamente su Rai 1 al cult supereroistico Spider-Man su 20, fino all’eleganza in costume di Downton Abbey – Il gran finale su Sky Cinema 1.

Sentimenti e risate con Purchè finisca bene – Cercasi tata disperatamente: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 alle 21:30 programma Purchè finisca bene – Cercasi tata disperatamente (2026, Sentimentale, 100’). Regia di Laura Chiossone. Con Elena Radonicich, Giorgio Pasotti, Giulietta Rebeggiani, Leo Besozzi, Alessio Praticò, Riccardo Maria Manera, Piera Russo, Domenico Pinelli, Pietro Delle Piane, Neri Marcorè. Di cosa parla: Marta, trentacinquenne che sogna la stand-up comedy, resta senza lavoro e casa e si finge la severa "Frau Klara" per farsi assumere dal vedovo Lorenzo. I due figli scoprono la verità e iniziano a ricattarla, dando vita a una convivenza imprevedibile tra comicità e sogni personali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dramma in costume con Downton Abbey – Il gran finale: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 propone Downton Abbey – Il gran finale (2025, Drammatico, 124’). Regia di Simon Curtis. Con Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Michael Fox, Joanne Froggatt, Paul Giamatti, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale, Dominic West, Penelope Wilton, Arty Froushan, Joely Richardson, Paul Copley, Douglas Reith. La storia: agli inizi degli anni ’30, un possibile scandalo che coinvolge Mary minaccia il prestigio dei Crawley mentre la tenuta attraversa difficoltà economiche. Il casato affronta il cambiamento e il passaggio di testimone alle nuove generazioni.

Sky Cinema Action apre alle 21:00 con Indiana Jones e l’ultima crociata (1989, Avventura, 127’). Regia di Steven Spielberg. Con Harrison Ford, Sean Connery, Alison Doody, Denholm Elliott. A seguire alle 23:10 Ghost in the Shell (2017, Azione, 120’). Regia di R. Sanders. Con S. Johansson, T. Kitano.

Sky Cinema Collection alle 21:15 mette in onda Chief of Station – Verità a tutti i costi (2023, Thriller, 90’). Regia di Jesse V. Johnson. Con Olga Kurylenko, Aaron Eckhart, Alex Pettyfer, Laëtitia Eïdo, Daniel Bernhardt. Di cosa parla: la morte apparentemente accidentale della moglie di un ex agente CIA disvela una cospirazione. L’uomo è costretto a fare i conti col passato e a collaborare con un ex nemico. Alle 23:00 spazio a Killing Season (2013, Azione, 90’). Regia di Mark Steven Johnson. Con Robert De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia, Elizabeth Olin. Due veterani con conti in sospeso si affrontano in una caccia uomo tra le Montagne Rocciose, tra ferite e verità del passato.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 propone Odio l’estate (2020, Commedia, 110’). Regia di Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Massimo Venier. Con Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Lucia Mascino, Carlotta Natoli. Vacanze forzate e convivenze improbabili per tre famiglie, tra gag e sentimenti. Alle 22:55 arriva L’illusione perfetta – Now you see me, now you don’t (2025, Azione, 115’). Regia di Ruben Fleischer. Con Jesse Eisenberg, Morgan Freeman, Isla Fisher, Lizzy Caplan, Rosamund Pike. I "Quattro Cavalieri", con una nuova generazione di illusionisti, mirano al colpo più audace: sottrarre il diamante più grande del mondo a un magnate del crimine.

Sky Cinema Drama alle 21:00 manda in onda Le confessioni (2016, Drammatico, 100’). Regia di Roberto Andò. Con Connie Nielsen, Daniel Auteil, Toni Servillo. Un monaco partecipa a un G8 dei ministri economici in un lussuoso hotel, dove un segreto e una morte scuoteranno i potenti. Alle 22:50 segue L’amico fedele (2024, Commedia, 119’). Regia di Scott McGehee, David Siegel. Con Naomi Watts, Bill Murray, Cloé Xhauflaire, Susan Wands, Susan Lynskey. Dopo la perdita del suo mentore, Iris accoglie l’alano Apollo nel suo appartamento di Manhattan. Insieme, tra abitudini stravolte e silenzi condivisi, elaborano il lutto e trovano una nuova accettazione.

Sky Cinema Family alle 21:00 presenta Le 5 leggende (2012, Animazione, 94’). Regia di Peter Ramsey, William Joyce. I guardiani dell’infanzia chiedono l’aiuto di Jack Frost per fermare Pitch e la paura che minaccia i bambini. Alle 22:45 tocca a I Goonies (1985, Avventura, 111’). Regia di Richard Donner. Con Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Ke Huy Quan, Anne Ramsey. Un gruppo di amici segue una mappa del tesoro per salvare il proprio quartiere.

Sky Cinema Romance alle 21:45 propone Downton Abbey – Il gran finale (2025, Drammatico, 124’). Regia di Simon Curtis. Con il cast corale della saga. Mentre incombono scandali e crisi economiche, la famiglia Crawley è chiamata ad accettare il cambiamento per traghettare la tenuta nel futuro.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 offre Vita privata (2025, Giallo, 107’). Regia di Rebecca Zlotowski. Con Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste. Una psicanalista parigina, in crisi personale e professionale, sviluppa una inspiegabile lacrimazione dopo la morte di una paziente e, convinta che non sia stata un suicidio, inizia a indagare con l’ex marito. Alle 22:50 arriva M3gan 2.0 (2025, Fantascienza, 120’). Regia di Gerard Johnstone. Due anni dopo la ribellione di M3gan, la tecnologia rubata genera l’arma intelligente Amelia. Per fermarla, Gemma decide di riportare in vita M3gan con aggiornamenti che la rendono ancora più letale, fino allo scontro tra IA rivali.

Supereroi e cult con Spider-Man e non solo: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:14 propone Sfera (1997, Fantascienza, 133’). Regia di Barry Levinson. Con Dustin Hoffman, Peter Coyote, Samuel L. Jackson, Sharon Stone.

Cine34 alle 21:00 manda in onda Benvenuti al Nord (2012, Commedia, 109’). Regia di Luca Miniero. Con Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini, Paolo Rossi, Nunzia Schiano, Nando Paone, Giacomo Rizzo, Fulvio Falzarano, Francesco Brandi, Emma Marrone. La storia: due amici si ritrovano in una Milano frenetica e imparano ad affrontarne ritmi e peculiarità. Alle 23:14 segue Tutti a bordo (2021, Commedia, 90’). Regia di Luca Miniero. Con Stefano Fresi, Giovanni Storti, Carlo Buccirosso, Giulia Michelini. Dopo il lockdown, un viaggio-studio da Torino a Palermo diventa una corsa contro il tempo quando il treno dei bambini parte senza i due adulti accompagnatori.

Rai Movie alle 21:10 presenta Matrimonio all’italiana (1964, Commedia, 104’). Regia di Vittorio De Sica. Con Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Aldo Puglisi, Marilù Tolo. Di cosa parla: lei, ex prostituta e per anni serva-amante, si finge in punto di morte per farsi sposare. Smascherata, rivela di avere tre figli, uno dei quali del suo amante-padrone. Alle 22:55 arriva K-Pax – Da un altro mondo (2001, Commedia, 120’). Regia di Iain Softley. Con Alfre Woodard, Jeff Bridges, Kevin Spacey, Mary McCormack.

Rai 4 alle 21:20 offre Copshop – Scontro a fuoco (2021, Thriller, 109’). Regia di Joe Carnahan. Con Frank Grillo, Gerard Butler, Alexis Louder, Toby Huss, Ryan O’Nan. In una piccola città, una stazione di polizia diventa teatro di un confronto esplosivo tra un sicario, una poliziotta alle prime armi e un truffatore in cerca di rifugio. Alle 23:10 segue Sisu – L’immortale (2022, Guerra, 91’). Regia di Jalmari Helander. Con Aksel Hennie, Jorma Tommila, Jack Doolan, Onni Tommila, Mimosa Willamo. Alla fine della Seconda guerra mondiale, dei nazisti rubano a un solitario cercatore una borsa d’oro in Lapponia scatenandone un’inarrestabile furia.

20 alle 21:10 propone Spider-Man (2002, Fantasy, 121’). Regia di Sam Raimi. Con Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst, James Franco. Morso da un ragno geneticamente modificato, Peter Parker sviluppa poteri straordinari e decide di usarli per combattere il crimine dopo la morte dello zio Ben, affrontando il micidiale Green Goblin.

Mediaset Italia2 alle 23:06 programma Trauma (1992, Horror, 106’). Regia di Dario Argento. Con Christopher Rydell, Asia Argento, Frederic Forrest, Piper Laurie. Dopo un tentato suicidio, una sedicenne torna a casa dalla madre medium. Una seduta spiritica finisce in tragedia con l’assassinio dei genitori. Rifugiatasi da un giovane, insieme a lui cerca l’identità del misterioso killer.

Rai Premium alle 21:20 trasmette Legami mortali (2019, Thriller, 90’). Regia di Caroline Labrèche. Con Andrea Roth, Eric Osborne, Tygh Runyan. Una coppia, devastata dalla perdita del figlio, affitta una stanza a uno studente universitario che nasconde un lato oscuro destinato a destabilizzare la famiglia.

Cielo alle 21:20 propone La fratellanza (2017, Thriller, 121’). Regia di Ric Roman Waugh. Con Nikolaj Coster-Waldau, Jon Bernthal, Lake Bell, Omari Hardwick, Jeffrey Donovan. Dopo un incidente mortale, Jacob finisce in carcere e si unisce a una fratellanza ariana per sopravvivere. Una volta libero, è costretto a un nuovo crimine per proteggere ex moglie e figlio.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche