screenshot da The Untouchables

I film in onda in TV stasera, domenica 23 novembre 2025

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra i titoli da tenere d’occhio spiccano Non così vicino su Rai 1, Caccia a Ottobre Rosso su La7 e l’intrigante The Prestige su Sky Cinema Suspense.

Umanità e ironia con Non così vicino: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 alle 21:30 programma Non così vicino (2022, Commedia, 126′). Regia di Marc Forster. Cast: Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo, Cameron Britton, Kailey Hyman. Dopo la morte della moglie, un sessantenne scorbutico perde il lavoro e pensa di farla finita. I nuovi vicini, esuberanti e travolgenti, mettono però scompiglio nella sua routine e aprono la strada a insperate amicizie.

Rai 2 alle 21:00 propone Il fuoco del peccato (2022, Giallo, 104′). Regia di Neil LaBute. Cast: Diane Kruger, Ray Nicholson, Gia Crovatin, Hank Azaria, Chase Sui Wonders. Di cosa parla: l’ex detenuto Connor Bates intreccia una relazione con Marilyn, moglie di un ricco uomo d’affari. Quando il marito viene ritrovato morto, sospetti e segreti oscuri mettono alla prova la coppia.

La7 alle 21:15 porta in prima serata Caccia a Ottobre Rosso (1990, Thriller, 135′). Regia di John McTiernan. Cast: Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn, Joss Ackland, Tim Curry. Un classico del techno-thriller sottomarino con alta tensione e grandi interpretazioni.

TV8 alle 21:40 manda in onda Operation Fortune (2022, Thriller, 100′). Regia di Guy Ritchie. Cast: Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone. La storia: un agente segreto britannico recluta una star di Hollywood per un’operazione sotto copertura contro una micidiale tecnologia d’arma.

Risate di famiglia con Vi presento i nostri: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 propone Vi presento i nostri (2010, Commedia, 98′). Regia di Paul Weitz. Cast: Ben Stiller, Robert De Niro, Owen Wilson, Jessica Alba, Barbra Streisand. Il terzo, scatenato capitolo della saga dei Byrnes-Focker tra suoceri ingombranti e nuove gag familiari.

Sky Cinema 2 alle 21:15 presenta Le assaggiatrici (2025, Storico, 100′). Regia di Silvio Soldini. Cast: Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, Emma Falck, Esther Gemsch. A Berlino, Rosa Sauer è tra le sette donne costrette ad assaggiare i pasti destinati a Hitler per verificarne l’assenza di veleni, tra paura e complicità segrete. A seguire alle 23:25 Ufficiale e gentiluomo (1983, Drammatico, 120′), cult romantico di Taylor Hackford con Richard Gere, Debra Winger e Louis Gossett Jr.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone 300: l’alba di un impero (2014, Azione, 102′). Regia di Noam Murro. Cast: Sullivan Stapleton, Eva Green, Lena Headey, Rodrigo Santoro. Battaglie epiche sul mare tra persiani e greci. Alle 22:50 c’è Soldado (2018, Thriller, 122′) di Stefano Sollima con Benicio Del Toro e Josh Brolin, incursione tesa e realista nella guerra ai cartelli.

Sky Cinema Collection alle 21:15 manda in onda Pacific Rim (2013, Fantascienza, 131′). Regia di Guillermo Del Toro. Cast: Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day, Ron Perlman. Un’orda di Kaiju minaccia l’umanità e due piloti uniscono le forze per rimettere in piedi un Jaeger leggendario. Alle 23:30 segue Pacific rim – la rivolta (2017, Fantascienza, 95′) di S. DeKnight con A. Arjona e S. Eastwood.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 apre con Ricchi di fantasia (2018, Commedia, 102′). Regia di Francesco Miccichè. Cast: Sergio Castellitto, Sabrina Ferilli, Valeria Fabrizi. Due amanti credono di aver vinto alla lotteria e scappano con la famiglia, ma la verità presenta il conto. Alle 22:50 Compromessi sposi (2019, Commedia, 90′), ancora di Miccichè, con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme: due padri agli antipodi provano a sabotare un matrimonio lampo.

Sky Cinema Drama alle 21:00 trasmette Still Life (2013, Drammatico, 87′). Regia di Uberto Pasolini. Cast: Eddie Marsan, Joanne Froggatt. Un impiegato meticoloso ricostruisce le vite degli sconosciuti che muoiono soli, alla ricerca di dignità e connessioni umane. Alle 22:40 Nato il quattro luglio (1989, Drammatico, 136′) di Oliver Stone con Tom Cruise e Willem Dafoe: il ritorno dal Vietnam trasforma un reduce in attivista pacifista.

Sky Cinema Family alle 21:00 propone Rosanero (2022, Commedia, 100′). Regia di Andrea Porporati. Cast: Salvatore Esposito, Fabiana Martucci, Antonio Milo. Un boss e una bambina di dieci anni si scambiano i corpi dopo un incidente, scoprendo nuovi punti di vista sulla vita. Alle 22:40 Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre (1993, Commedia, 125′) di Chris Columbus con Robin Williams e Sally Field.

Sky Cinema Romance alle 21:00 va in onda Proposta indecente (1993, Drammatico, 110′) di Adrian Lyne con Demi Moore, Robert Redford e Woody Harrelson. Alle 23:00 7 ore per farti innamorare (2020, Commedia, 94′) di Giampaolo Morelli con Serena Rossi e lo stesso Morelli: un serio giornalista si affida a una coach di seduzione, ma le regole del cuore cambiano in fretta.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 presenta Trap (2024, Horror, 108′). Regia di M. Night Shyamalan. Cast: Josh Hartnett, Ariel Donoghue. Un padre e sua figlia vanno a un concerto pop, ma tra la folla si nasconde un complotto oscuro. Alle 22:50 The Prestige (2006, Fantasy, 128′) di Christopher Nolan con Hugh Jackman, Christian Bale e Scarlett Johansson: rivalità, ossessione e segreti tra illusionisti nella Londra vittoriana.

Cult senza tempo con Taxi driver e azione con Heat: le proposte delle reti specializzate

Rai Movie alle 21:10 offre il capolavoro di Martin Scorsese Taxi driver (1976, Drammatico, 110′) con Robert De Niro, Jodie Foster, Harvey Keitel e Cybill Shepherd. A seguire alle 23:25 Heat – La sfida (1995, Azione, 170′) di Michael Mann, con lo scontro entrato nella leggenda tra Al Pacino e Robert De Niro.

Rai 4 alle 21:20 propone No exit (2022, Thriller, 90′). Regia di Damien Power. Cast: Dale Dickey, Dennis Haysbert, Danny Ramirez. Bloccata da una tempesta di neve in un’area di sosta, una giovane scopre nel parcheggio una bambina rapita dentro un furgone. Alle 22:55 Thanksgiving (2023, Horror, 107′) di Eli Roth con Patrick Dempsey e Gina Gershon: dopo un tragico Black Friday, un assassino mascherato semina il terrore in Massachusetts.

20 alle 21:10 manda in onda Now You See Me 2 – I maghi del crimine (2016, Azione, 129′). Regia di Jon M. Chu. Cast: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Daniel Radcliffe, Morgan Freeman. I Quattro Cavalieri tornano per una nuova, spettacolare illusionistica truffa globale.

Cine34 alle 21:00 presenta Finalmente la felicità (2011, Commedia, 93′). Regia di Leonardo Pieraccioni. Cast: Leonardo Pieraccioni, Ariadna Romero, Rocco Papaleo. La storia: un musicista scopre che la madre aveva adottato a distanza una bambina brasiliana, ormai modella, e tra i due nasce un legame speciale. Alle 22:52 Una cella in due (2011, Commedia, 90′) di Nicola Barnaba con Enzo Salvi e Massimo Ceccherini.

Iris alle 21:14 propone il classico bellico Quella sporca dozzina (1967, Guerra, 149′). Regia di Robert Aldrich. Cast: Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bronson, Telly Savalas, John Cassavetes. Una missione suicida dietro le linee nemiche per dodici galeotti trasformati in soldati.

Mediaset Italia2 alle 23:08 è brivido puro con Poltergeist – Demoniache presenze (1982, Horror, 113′). Regia di Tobe Hooper. Cast: Craig T. Nelson, JoBeth Williams, Heather O’Rourke, Dominique Dunne. La casa dei Freeling è infestata da presenze sovrannaturali e l’incubo prende forma.

