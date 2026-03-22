Claudio Bisio, stasera in TV (gratis) il suo film cult: un capolavoro comico che ha fatto la storia Dalle risate di Benvenuti al Sud su Cine34 al dramma storico Le déluge su Sky Cinema 1, fino al cult Scarface su Iris: una serata ricchissima per ogni gusto

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In TV ci aspettano 29 film, tra prime serate e seconde visioni, con scelte per tutti i gusti: dal drammatico Martedì e venerdì su Rai 2 al raffinato storico Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta su Sky Cinema 1, fino al cult intramontabile Scarface su Iris.

Martedì e venerdì: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – 21:00: Martedì e venerdì (2024, 105′). Regia di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis. Con Edoardo Pesce, Rosa Diletta Rossi, Giorgio Caputo, Josafat Vagni, Davide Argenti. La storia: Marino, appena separato, può vedere la figlia solo due giorni a settimana. Travolto dai debiti e dalla chiusura dell’officina, si unisce alla banda criminale di un amico sfruttando la sua abilità in moto. Ma quanto a lungo potrà tenere nascosta la doppia vita alla ex moglie e quale impatto avrà sul rapporto con la figlia?

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La7 – 21:15: Don’t Say a Word (2001, 114′). Regia di Gary Fleder. Con Brittany Murphy, Michael Douglas, Sean Bean. Thriller. A seguire 23:15: Ore 10: calma piatta (1989, 96′). Regia di Phillip Noyce. Con Nicole Kidman, Sam Neill, Billy Zane. Thriller.

Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – 21:15: Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta (2024, 104′). Regia di Gianluca Jodice. Con Mélanie Laurent, Guillaume Canet, Fabrizio Rongione. Di cosa parla: nel 1792 Luigi XVI, Maria Antonietta e i figli, rinchiusi nella Torre del Tempio, vivono l’isolamento e la caduta definitiva del potere mentre la Rivoluzione stringe l’assedio.

Sky Cinema Action – 21:00: John Wick 3: Parabellum (2019, 131′). Regia di Chad Stahelski. Con Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Ian McShane. Un ex assassino professionista, con una taglia milionaria sulla testa e un’ora di vantaggio prima di essere dichiarato fuorilegge, combatte per sopravvivere a New York. A seguire 23:15: Soldado (2018, 122′). Regia di Stefano Sollima. Con Benicio Del Toro, Josh Brolin, Catherine Keener, Isabela Moner, Matthew Modine. Thriller.

Sky Cinema Collection – 21:15: Fuochi d’artificio (1997, 100′). Regia di Leonardo Pieraccioni. Con Leonardo Pieraccioni, Vanessa Lorenzo, Massimo Ceccherini, Barbara Enrichi, Bud Spencer. Tra incontri bizzarri e situazioni divertenti, Ottone, appena lasciato, si mette in viaggio alla ricerca dell’amore vero. Alle 22:55: Un fantastico via vai (2013, 95′). Regia di Leonardo Pieraccioni. Con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara Mastalli, Marianna Di Martino, Davide Sef, Giuseppe Maggio, Maurizio Battista. Dopo un malinteso con la moglie, Arnaldo va a vivere con quattro studenti e si scontra con un nuovo mondo fatto di sogni, errori e scoperte.

Sky Cinema Family – 21:00: Giù per il tubo (2006, 84′). Regia di David Bowers e Sam Fell. Animazione per tutta la famiglia. Alle 22:30: The portable door (2023, 90′). Regia di Jeffrey Walker. Con Christoph Waltz, Miranda Otto, Sam Neill, Jessica De Gouw, Rachel House. Paul, tirocinante in una misteriosa azienda di Londra, scopre che l’amministratore delegato vuole piegare il mondo magico con spietate strategie corporative.

Sky Cinema Comedy – 21:00: La rivincita delle sfigate (2019, 105′). Regia di Olivia Wilde. Con Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Jessica Williams, Jason Sudeikis, Will Forte. Due amiche prossime al diploma decidono di recuperare in una notte tutto ciò che non hanno vissuto al liceo. Alle 22:45: CHiPs (2017, 100′). Regia di Dax Shepard. Con Dax Shepard, Michael Peña, Kristen Bell, Rosa Salazar, Adam Brody. Un ex motociclista e un agente federale sotto copertura diventano partner nel CHP per indagare su una maxi rapina tra gag e inseguimenti.

Sky Cinema Drama – 21:00: Io e Lulù (2022, 90′). Regia di Reid Carolin, Channing Tatum. Con Channing Tatum, Q’Orianka Kilcher, Jane Adams, Kevin Nash, Nicole LaLiberte. Un ranger e il suo pastore belga intraprendono un viaggio on the road verso un addio, tra pericoli, piccole infrazioni e svolte di felicità. Alle 22:45: Dogman (2018, 100′). Regia di Matteo Garrone. Con Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano. In una periferia degradata, Marcello si barcamena tra l’amore per i cani, la protezione della figlia Alida e le prepotenze di un ex pugile violento.

Sky Cinema Romance – 21:00: Amore, bugie e calcetto (2007, 115′). Regia di Luca Lucini. Con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro, Filippo Nigro e altri. Un gruppo di amici scopre che il campo da calcetto è lo specchio delle proprie vite, tra sogni, amori e crisi. Alle 23:00: Cinquanta sfumature di nero (2016, 115′). Regia di James Foley. Con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger, Tyler Hoechlin. Drammatico.

Sky Cinema Suspense – 21:00: The twin – L’altro volto del male (2022, 109′). Regia di Taneli Mustonen. Con Teresa Palmer, Steven Cree, Barbara Marten, Tristan Ruggeri, Andres Dvinjaninov. Una famiglia si trasferisce in campagna dopo la perdita di uno dei gemelli, ma la quiete rivela segreti oscuri e una verità agghiacciante. Alle 22:55: Trust (2025, 96′). Regia di Carlson Young. Con Sophie Turner, Billy Campbell, Katey Sagal, Renata Vaca, Peter Mensah. Una star di Hollywood, fuggita da uno scandalo e tradita da chi amava, rimane intrappolata in un gioco di sopravvivenza.

Scarface: le proposte delle reti specializzate

Iris – 21:14: Scarface (1983, 170′). Regia di Brian De Palma. Con Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Robert Loggia. Un rifugiato cubano, Tony Montana, sale al vertice del narcotraffico eliminando rivali e tradendo alleanze, ma paranoia e ossessioni lo conducono alla rovina.

Cine34 – 21:00: Benvenuti al Sud (2010, 102′). Regia di Luca Miniero. Con Alessandro Siani, Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini, Nando Paone, Giacomo Rizzo. Commedia. Alle 23:11: Se mi vuoi bene (2019, 100′). Regia di Fausto Brizzi. Con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Dino Abbrescia, Lorena Cacciatore, Valeria Fabrizi. Un avvocato in crisi prova a "fare del bene" ai suoi cari ma finisce per peggiorare tutto, finché un incontro inatteso gli indica una soluzione diversa.

Rai Movie – 21:10: Il nome della rosa (1986, 140′). Regia di Jean-Jacques Annaud. Con Sean Connery, Christian Slater, F. Murray Abraham. Nel 1327, in un’abbazia benedettina del Nord Italia, una serie di morti violente spinge Guglielmo di Baskerville e il novizio Adso a indagare tra segreti, dottrina e potere. Alle 23:25: Last Knights (2015, 115′). Regia di Kazuaki Kiriya. Con Morgan Freeman, Clive Owen, Shohreh Aghdashloo, Aksel Hennie, Daniel Adegboyega. Avventura.

Rai 4 – 21:20: Escape Plan – Fuga dall’inferno (2013, 111′). Regia di Mikael Håfström. Con Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel, Sam Neill, Vincent D’Onofrio, Amy Ryan, Vinnie Jones, Faran Tahir, 50 Cent. Azione. Alle 23:05: Derailed – Punto d’impatto (2002, 89′). Regia di Bob Misiorowski. Con Jean-Claude Van Damme, Laura Elena Harring, Susan Gibney, Tomas Arana. Azione.

20 – 23:10: Into the sun (2005, 97′). Regia di Mink. Con Steven Seagal, Matthew Davis, Takao Osawa, Eddie George, William Atherton. Un agente della CIA di origini giapponesi indaga sull’assassinio del sindaco di Tokyo e finisce nel mezzo di una guerra tra vecchia e nuova yakuza, alleata alla mafia cinese.

Mediaset Italia2 – 23:07: Ring 0: Birthday (2000, 100′). Regia di Norio Tsuruta. Con Yukie Nakama, Takeshi Wakamatsu, Yoshiko Tanaka, Ryûji Mizukami, Kumiko Aso, Tanabe Seiichi. Di cosa parla: Sadako, giovane attrice in una compagnia teatrale, manifesta poteri extrasensoriali che mettono in pericolo chi le sta attorno, rivelando i primi segni della sua potenza psichica.

Cielo – 21:20: Running with the Devil – La legge del cartello (2019, 100′). Regia di Jason Cabell. Con Nicolas Cage, Laurence Fishburne, Cole Hauser, Clifton Collins jr., Leslie Bibb. Dopo una spedizione di cocaina fallita, lo scagnozzo del boss e un trafficante attraversano confini e snodi della filiera mentre gangster, corrieri e agenti federali danno la caccia alla tratta. Alle 23:10: The Keeper (2009, 95′). Regia di Keoni Waxman. Con Steven Seagal, Liezl Carstens, Arron Shiver, Johnnie Hector, Steph Duvall, Luce Rains, Kevin Wiggins, Trine Christensen, Tomas Sanchez, Rio Alexander. Un poliziotto di Los Angeles, tradito dal collega durante un’operazione antidroga, cerca vendetta e protegge una ragazza minacciata da un gangster locale.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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