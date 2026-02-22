Robert Redford, stasera in tv il suo capolavoro dimenticato: un film imperdibile che scandalizzò tutti Dalla commedia italiana Era ora su Rai 2 all’epica de Il gladiatore 2 su Sky Cinema Action, passando per il cult Proposta indecente su Iris.

I film in TV di domenica 22 febbraio 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto trovate ben 30 titoli: dall’intensa avventura storica de Il gladiatore 2 su Sky Cinema Action alla commedia sentimentale Era ora su Rai 2, fino al cult di fantascienza Blade Runner 2049 su Sky Cinema Drama. Una serata ricchissima, con azione, emozioni, risate e storie per tutta la famiglia.

Tra Era ora e Karate Kid – La leggenda continua: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 (21:00) propone Era ora (2022, 109’, regia Alessandro Aronadio). Di cosa parla: Dante e Alice si incontrano per caso e si innamorano, ma lui è sempre in ritardo e fatica a tenere insieme lavoro e vita privata. Il giorno dopo il suo 40° compleanno, Dante scopre che è passato un anno senza ricordare nulla, e da quel momento il tempo inizia a scorrere in modo incontrollabile, facendogli perdere momenti fondamentali. Con Edoardo Leo, Barbara Ronchi, Mario Sgueglia, Francesca Cavallin, Andrea Purgatori.

TV8 (21:40) regala l’avventura per famiglie con Karate Kid – La leggenda continua (2010, 140’, regia Harald Zwart). La storia: un ragazzo di Detroit si trasferisce a Pechino e, con l’aiuto di un misterioso manutentore maestro di kung fu, impara a difendersi e ad affrontare le proprie paure. Con Jackie Chan, Jaden Smith, Taraji P. Henson.

Le emozioni di Enzo aprono la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 (21:15) punta sul dramma di formazione Enzo (2025, 102’, regia Robin Campillo): un sedicenne cresciuto tra privilegi nel Sud della Francia abbandona la scuola per un apprendistato in cantiere, scoprendo nel lavoro e nei legami autentici una nuova idea di amore e famiglia. Con Pierfrancesco Favino, Elodie Bouchez, Eloy Pohu. In seconda serata (23:05) spazio alla commedia campione d’incassi Benvenuti al Sud (2010, 102’, regia Luca Miniero) con Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro.

Sky Cinema Action apre alle 21:00 con l’attesissimo Il gladiatore 2 (2024, 148’, regia Ridley Scott): Lucio, costretto a tornare come schiavo nell’arena dopo la conquista della Numidia, combatte tra intrighi e tirannia per restituire onore a Roma. Con Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Joseph Quinn. Alle 23:30 segue Gangster Squad (2013, 113’, regia Ruben Fleischer): nella Los Angeles del 1949 una squadra segreta sfida il potere del boss Mickey Cohen. Con Josh Brolin, Ryan Gosling, Emma Stone, Sean Penn.

Sky Cinema Collection mette in campo l’adrenalina di Bad Boys: ride or die (21:15, 2024, 115’, regia Adil El Arbi e Bilall Fallah), con Will Smith e Martin Lawrence in fuga tra corruzione e narcotrafficanti per salvare l’onore del loro capitano. A seguire (23:15) il classico d’azione Bad Boys (1995, 118’, regia Michael Bay).

Sky Cinema Comedy alle 21:00 rispolvera il cult natalizio dal graffio satirico Una poltrona per due (1983, 116’, regia John Landis) con Eddie Murphy e Dan Aykroyd. Alle 23:00 arriva Un matrimonio da favola (2014, 91’, regia Carlo Vanzina): cinque ex compagni si ritrovano a Zurigo e fanno i conti con sogni, rimpianti e nuove occasioni. Con Ricky Memphis, Adriano Giannini, Emilio Solfrizzi, Giorgio Pasotti, Stefania Rocca.

Sky Cinema Drama (21:00) propone il capolavoro visivo Blade Runner 2049 (2017, 152’, regia Denis Villeneuve) con Ryan Gosling e Harrison Ford: un nuovo replicante scopre un segreto che potrebbe sconvolgere l’equilibrio tra umani e sintetici.

Sky Cinema Family alle 21:00 diverte con Cattivissimo me 4 (2024, 95’, regia Chris Renaud e Patrick Delage): Gru, ora nell’Anti-Villain League, affronta la vendetta di Maxime Le Mal proteggendo la famiglia e il piccolo Gru Jr. Alle 22:40 si vola nella fantasia con Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro (2008, 106’, regia Iain Softley) con Brendan Fraser e Helen Mirren: un lettore può dare vita ai personaggi dei libri, ma a caro prezzo.

Sky Cinema Romance (21:00) commuove con Una lunga domenica di passioni (2004, 134’, regia Jean-Pierre Jeunet): Mathilde sfida il destino per ritrovare il suo promesso scomparso nelle trincee della Grande Guerra. Con Audrey Tautou e Gaspard Ulliel. Alle 23:15 tocca alla commedia sentimentale L’amore, in teoria (2025, 102’, regia Luca Lucini): uno studente di filosofia scopre il coraggio dei sentimenti grazie all’incontro con un’attivista. Con Nicolas Maupas e Martina Gatti.

Sky Cinema Suspense (21:00) accende la tensione con Il giorno sbagliato (2020, 90’, regia Derrick Borte), thriller on the road con Russell Crowe. Alle 22:35 volo ad alta tensione in Alaska con Flight risk – Trappola ad alta quota (2025, 91’, regia Mel Gibson) con Mark Wahlberg e Michelle Dockery.

Seduzione e nostalgie con Proposta indecente e Immaturi: le proposte delle reti specializzate

Iris (21:14) programma Proposta indecente (1993, 110’, regia Adrian Lyne): un miliardario offre una cifra sconvolgente a una coppia in crisi in cambio di una notte con la moglie. Con Robert Redford, Demi Moore, Woody Harrelson.

Cine34 apre alle 21:00 con Immaturi (2010, 108’, regia Paolo Genovese): un gruppo di amici, per un cavillo burocratico, deve rifare la maturità vent’anni dopo, tra bilanci di vita e seconde chance. Con Raoul Bova, Ambra Angiolini, Barbora Bobulova, Ricky Memphis. Alle 23:25 spazio alla commedia on the road Amici come noi (2014, 90’, regia Enrico Lando) con Pio e Amedeo.

Rai Movie (21:10) propone il dramma giudiziario-militare Regole d’onore (2000, 120’, regia William Friedkin) con Tommy Lee Jones e Samuel L. Jackson. Alle 23:15 tocca al biopic musicale Respect (2021, 146’, regia Liesl Tommy), ascesa e rinascita di una voce leggendaria. Con Jennifer Hudson e Forest Whitaker.

Rai 4 alle 21:20 schiera l’action survival Un uomo sopra la legge (2021, 107’, regia Robert Lorenz): un veterano dell’Arizona salva un giovane immigrato e finisce nel mirino di un cartello. Con Liam Neeson, . Alle 23:05 si passa al neo-noir Adverse (2021, 94’, regia Brian A. Metcalf) con Mickey Rourke e Sean Astin.

20 (21:10) ripropone il sequel adrenalinico Speed 2 – Senza limiti (1997, 110’, regia Jan de Bont) con Sandra Bullock e Willem Dafoe. Alle 23:24 arriva l’action anni ’90 Delitti inquietanti (1996, 105’, regia John Gray) con Steven Seagal e Brian Cox.

Cielo (21:20) vira sul thriller psicologico con The Vanishing – Il mistero del faro (2018, 100’, regia Kristoffer Nyholm): su un’isola scozzese tre guardiani trovano dell’oro e sprofondano in paranoia e violenza. Con Gerard Butler e Peter Mullan. Alle 23:15 western d’autore con The Homesman (2014, 122’, regia Tommy Lee Jones) con Hilary Swank e Meryl Streep.

Rai Premium (21:20) sceglie il sentimentale leggero Un pappagallo tra le nuvole (2022, 86’, regia Marita Grabiak): una giovane scrittrice deve nascondere un pappagallo ferito in un condominio "no pets", tra equivoci e dolci complicità. Con Natalie Hall e Peter Mooney.

Mediaset Italia2 (23:06) chiude in chiave horror con Le morti di Ian Stone (2007, 87’, regia Dario Piana): un ragazzo muore e si risveglia di continuo in corpi diversi, intrappolato in un loop di omicidi misteriosi. Con Mike Vogel e Jaime Murray.

