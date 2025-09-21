I film in onda in TV stasera, domenica 21 settembre 2025: Sabrina Ferilli e il suo business 'proibito' Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 21 settembre 2025: da Monuments Men su La7 a Il sesso degli angeli su Sky Uno.

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Ben 31 film tra azione, thriller, commedie e grandi classici: dal kolossal Dune – Parte due alla tensione di The Departed – Il bene e il male, passando per il ritorno di Beetlejuice Beetlejuice e i racconti gialli de I delitti del BarLume – Sopra la panca.

I film in tv stasera 21 settembre, La missione di Monuments Men e i misteri del BarLume: le proposte delle reti in chiaro

La7: alle 21:15 Monuments Men (2014, 118′, regia: George Clooney; cast: George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, Cate Blanchett, Jean Dujardin, John Goodman). Durante la seconda guerra mondiale, un gruppo di esperti d’arte si infiltra dietro le linee nemiche per salvare capolavori rubati dai nazisti: una corsa contro il tempo per preservare la memoria culturale dell’umanità.

TV8: alle 21:30 I delitti del BarLume – Sopra la panca (2024, 90′, regia: Roan Johnson; cast: Enrica Guidi, Filippo Timi, Lucia Mascino, Stefano Fresi), commedia gialla ambientata tra personaggi irresistibili e casi da risolvere. A seguire, alle 23:20 Il vento del perdono (2005, 107′, regia: Lasse Hallström; cast: Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan Freeman): la storia di un rancher del Wyoming che accoglie una donna e sua figlia in fuga da un marito violento, con la liberazione di un orso ferito a fare da potente metafora di rinascita.

Tra Il sesso degli angeli e Star Trek Beyond: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Il sesso degli angeli (2021, 91′, regia: Leonardo Pieraccioni; cast: Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli, Marcello Fonte). Di cosa parla: un prete di provincia eredita un bordello in Svizzera – gestito dalla ‘matrona’ Sabrina Ferilli – e prova a trasformarlo per salvare l’oratorio, tra dilemmi morali e risate. Alle 22:50 Star Trek Beyond (2016, 122′, regia: Justin Lin; cast: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Idris Elba): l’Enterprise distrutta, equipaggio disperso su un pianeta ostile e un nemico da sventare unendo le forze.

Sky Cinema 2: alle 21:15 La stanza accanto (2024, 107′, regia: Pedro Almodóvar; cast: Julianne Moore, Tilda Swinton, John Turturro). Due amiche, un tempo inseparabili, si ritrovano dopo anni in circostanze estreme fatte di dolore e dolcezza. Alle 23:05 Hurricane – Il grido dell’innocenza (1999, 140′, regia: Norman Jewison; cast: Denzel Washington): la lunga battaglia di Rubin "Hurricane" Carter contro un’ingiusta condanna.

Sky Cinema Action: alle 21:00 Dune – Parte due (2024, 166′, regia: Denis Villeneuve; cast: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Florence Pugh). Paul Atreides si unisce ai Fremen per la sua vendetta contro i cospiratori: fra amore e destino dell’universo, una lotta per evitare un futuro terribile.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Fast and Furious (2001, 107′, regia: Rob Cohen; cast: Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez). Un poliziotto infiltrato nel mondo delle corse clandestine. Alle 23:10 2 Fast 2 Furious (2003, 101′, regia: John Singleton; cast: Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes): la missione sotto copertura per smantellare un’organizzazione criminale.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Beetlejuice Beetlejuice (2024, 104′, regia: Tim Burton; cast: Jenna Ortega, Winona Ryder, Michael Keaton, Monica Bellucci). Dopo una perdita, un modellino in soffitta riapre il portale per l’Aldilà: basta pronunciare tre volte il nome del demone per scatenare il caos. Alle 22:50 2 single a nozze (2005, 119′, regia: David Dobkin; cast: Owen Wilson, Vince Vaughn, Rachel McAdams): due amici si imbucano ai matrimoni per conquistare le invitate.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 Eyes Wide Shut (1999, 159′, regia: Stanley Kubrick; cast: Tom Cruise, Nicole Kidman). Un medico precipita in un viaggio notturno tra desiderio e gelosia, fino a un rituale segreto che lo costringe a guardare dentro se stesso.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Dog Man (2025, 89′, regia: Peter Hastings). Feriti in servizio, cane e padrone diventano un unico eroe mezzo uomo e mezzo cane: tra missioni, riporto e un geniale supercriminale felino. Alle 22:35 Il lupo e il leone (2021, 99′, regia: Gilles de Maistre; cast: Molly Kunz, Graham Greene): due cuccioli crescono come fratelli su un’isola canadese, un legame messo alla prova dal mondo esterno.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Lost in translation – L’amore tradotto (2003, 105′, regia: Sofia Coppola; cast: Bill Murray, Scarlett Johansson). Due anime smarrite si incontrano a Tokyo in un dialogo intimo tra solitudine e connessione. Alle 22:45 La verità è che non gli piaci abbastanza (2009, 129′, regia: Ken Kwapis; cast: Jennifer Aniston, Ben Affleck, Scarlett Johansson, Drew Barrymore): storie intrecciate su segnali d’amore fraintesi e cuori in cerca di equilibrio.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 Paradise Highway (2022, 115′, regia: Anna Gutto; cast: Juliette Binoche, Morgan Freeman, Frank Grillo). Una camionista scopre che il "carico" da trasportare è una bambina vittima di tratta: inizia una fuga con l’FBI sulle tracce. Alle 23:00 Gli uccelli (1963, 115′, regia: Alfred Hitchcock; cast: Tippi Hedren, Rod Taylor): la quiete di Bodega Bay spezzata da inspiegabili e feroci attacchi aviari.

The Departed e l’azione di Mortal Kombat: le proposte delle reti specializzate

Iris: alle 21:14 The Departed – Il bene e il male (2006, 151′, regia: Martin Scorsese; cast: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson). A Boston, polizia e mafia si spiano a vicenda con infiltrati in un doppio gioco micidiale che esplode in un finale memorabile.

Cine34: alle 21:00 Vacanze ai Caraibi (2015, 100′, regia: Neri Parenti; cast: Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro). Tre storie comiche tra matrimoni interessati, tradimenti lampo e naufragi digitali. Alle 22:58 Amici come prima (2018, 85′, regia: Christian De Sica; cast: Christian De Sica, Massimo Boldi): reunion all’insegna della commedia degli equivoci.

Rai Movie: alle 21:10 Piedone l’africano (1978, 107′, regia: Steno; cast: Bud Spencer, Enzo Cannavale). A Johannesburg, un commissario napoletano indaga sul traffico di diamanti con l’aiuto di un bambino. Alle 23:05 Regole d’onore (2000, 120′, regia: William Friedkin; cast: Tommy Lee Jones, Samuel L. Jackson): un processo militare tra etica, obbedienza e responsabilità.

Rai 4: alle 21:20 Elizabeth Harvest (2018, 105′, regia: Sebastian Gutierrez; cast: Abbey Lee, Ciarán Hinds, Carla Gugino). Una sposa in una villa isolata scopre i segreti oscuri del marito. Alle 23:10 Founders Day (2023, 106′, regia: Erik Bloomquist; cast: Naomi Grace, Devin Druid): in piena campagna elettorale, un killer mascherato colpisce chi è vicino ai candidati.

20: alle 21:13 Mortal Kombat (2021, 110′, regia: Simon McQuoid; cast: Hiroyuki Sanada, Joe Taslim). Un combattente scopre le sue origini e difende la Terra da un nemico antico. Alle 23:28 Giustizia a tutti i costi (1991, 91′, regia: John Flynn; cast: Steven Seagal, William Forsythe): action urbano ad alto tasso di vendetta.

Mediaset Italia2: alle 23:28 Italian horror stories (2021, 79′, regia: Gianluca Bonucci, Andrea D’Emilio, Vincenzo Della Corte, Claudio Fragasso, Francesco Giorgi, Antonio; cast: Massimo Bonetti, Elisabetta De Vito). Sei persone davanti a una cartomante e sei storie: da un giovane cineasta a una donna persa in un cimitero, fino a un licantropo che corteggia una vampira e a un uomo convinto dell’imminente fine del mondo.

Cielo: alle 21:15 I fiumi di porpora (2000, 123′, regia: Mathieu Kassovitz; cast: Jean Reno, Vincent Cassel). Due indagini apparentemente separate, un’università al centro del mistero e una verità scioccante nei pressi di Grenoble.

Rai Premium: alle 21:20 Un’estate in Bretagna (2022, 87′, regia: Britta Keils; cast: Kristin Suckow, Kamin Cherif). Dopo una rottura, una vacanza in Bretagna porta a un incontro con un giovane pescatore: un legame tenero ostacolato da una casa contesa.

