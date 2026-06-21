Enrico Montesano, stasera in TV il suo vero gioiello (altro che Febbre da cavallo): il film snobbato diventato un cult imperdibile Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 21 giugno 2026: dall’azione di My spy - La città eterna su Italia 1 alle risate di Grandi magazzini su Cine34.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 30 i film in palinsesto domenica 21 giugno 2026, con opzioni per tutti i gusti: dall’azione di My spy – La città eterna su Italia 1 ai brividi senza tempo di Alien su Iris, fino all’avventura per famiglie Jumanji su TV8.

Azione e risate con My spy – La città eterna e altri titoli: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 propone alle 21:29 My spy – La città eterna. Di cosa parla: l’unico desiderio di JJ è accompagnare la figliastra in gita per recuperare qualche punto come padre, ma il viaggio in Italia si trasforma in una corsa contro il tempo tra sequestri, mercenari e ordigni della Guerra Fredda. Regia di Peter Segal (2024). Durata 113 minuti. Cast: Dave Bautista, Chloe Coleman, Kristen Schaal, Anna Faris, Billy Barratt.

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La7 alle 22:00 propone Churchill. La storia: nel giugno del 1944, tra i dubbi sul D‑Day e l’incubo della tragedia di Gallipoli, Winston Churchill affronta pressioni politiche e personali finché l’intervento della moglie Clementine lo rimette al centro della guida del Paese. Regia di Jonathan Teplitzky (2017). Durata 110 minuti. Con Brian Cox, Miranda Richardson, John Slattery, James Purefoy, Julian Wadham.

TV8 alle 21:45 manda in onda Jumanji. Un gioco da tavolo magico libera nel mondo reale sfide e creature selvagge finché la partita non viene conclusa: Alan, risucchiato nel gioco nel 1969, torna dopo ventisei anni per chiudere il cerchio insieme a Sarah. Regia di Joe Johnston (1995). Durata 100 minuti. Con Robin Williams, Kirsten Dunst, Bonnie Hunt, Bradley Pierce.

Un cuore grande e nuove amicizie con Non così vicino: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Non così vicino: dopo la scomparsa della moglie, un sessantenne scorbutico pensa di arrendersi, ma l’irruzione dei nuovi vicini gli spalanca legami inaspettati. Regia di Marc Forster (2022). Durata 126 minuti. Con Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia‑Rulfo. In seconda serata alle 23:25 segue Una di famiglia – The housemaid, thriller domestico in cui l’assunzione come collaboratrice presso una coppia facoltosa svela segreti letali. Regia di Paul Feig (2025). Durata 131 minuti. Con Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone The Accountant: un contabile con sindrome di Asperger lavora per organizzazioni criminali e indaga su un ammanco milionario che lo mette nel mirino. Regia di Gavin O’Connor (2016). Durata 128 minuti. Con Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal. Alle 23:10 arriva I Mercenari 2, action ad alto tasso adrenalinico con la squadra di veterani in missione tra vendetta e esplosioni. Regia di Simon West (2012). Durata 102 minuti. Con Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean‑Claude Van Damme.

Sky Cinema Collection alle 21:15 riparte la banda con Una notte da leoni 2: l’addio al celibato in Thailandia diventa un nuovo caos di imprevisti. Regia di Todd Phillips (2011). Durata 102 minuti. Con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis. Alle 23:00 prosegue Una notte da leoni 3, viaggio on the road tra guai ed esilaranti colpi di scena. Regia di Todd Phillips (2013). Durata 100 minuti. Con Bradley Cooper, Zach Galifianakis, John Goodman, Melissa McCarthy.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 offre Ma cosa ci dice il cervello, commedia di costume in cui una donna "insospettabile" affronta con ironia i malcostumi quotidiani. Regia di Riccardo Milani (2019). Durata 90 minuti. Con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Claudia Pandolfi. Alle 22:45 segue Un figlio di nome Erasmus: quattro amici, un funerale a Lisbona e la sorpresa di un figlio misterioso che li porterà in un viaggio rocambolesco. Regia di Alberto Ferrari (2020). Durata 107 minuti. Con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis, Daniele Liotti.

Sky Cinema Drama alle 21:00 manda in onda A.C.A.B.: tre agenti della Mobile tra guerriglia urbana, scelte difficili e un giovane collega da formare. Regia di Stefano Sollima (2012). Durata 90 minuti. Con Pierfrancesco Favino, Marco Giallini, Filippo Nigro. Alle 22:55 arriva Tre ciotole, ritratto sentimentale tra separazione, malattia e rinascita che cambia il rapporto con il desiderio e il cibo. Regia di Isabel Coixet (2025). Durata 120 minuti. Con Alba Rohrwacher, Elio Germano, Silvia D’Amico.

Sky Cinema Family alle 21:00 regala la magia di Stardust: un giovane attraversa un mondo incantato per recuperare una stella caduta, tra streghe, pirati volanti e amori destinati. Regia di Matthew Vaughn (2007). Durata 128 minuti. Con Claire Danes, Charlie Cox, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro. Alle 23:10 si prosegue con The portable door, tirocinio in una compagnia "molto speciale" dove il CEO trama di piegare il mondo magico al capitalismo. Regia di Jeffrey Walker (2023). Durata 90 minuti. Con Christoph Waltz, Sam Neill, Miranda Otto.

Sky Cinema Romance alle 21:00 è tempo di sfida tra nuora e suocera con Quel mostro di suocera: Charlie combatte i piani di Viola per sabotare il matrimonio. Regia di Robert Luketic (2005). Durata 101 minuti. Con Jennifer Lopez, Jane Fonda, Michael Vartan. Alle 22:45 tocca a Se scappi, ti sposo, commedia romantica con la "sposa in fuga" e il cronista che vuole raccontarne la verità. Regia di Garry Marshall (1999). Durata 116 minuti. Con Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 propone Mona Lisa and the Blood Moon: una donna con poteri fuori dal comune evade da un manicomio nelle paludi di New Orleans e riscrive il destino di chi incontra. Regia di Ana Lily Amirpour (2021). Durata 106 minuti. Con Kate Hudson, Ed Skrein, Craig Robinson. Alle 22:50 si scala il mito con Everest, ricostruzione delle drammatiche spedizioni del 1996. Regia di Baltasar Kormákur (2015). Durata 122 minuti. Con Jason Clarke, Josh Brolin, Jake Gyllenhaal, Keira Knightley.

Brividi nello spazio con Alien e altri cult: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 alle 21:20 programma The Reef – Intrappolate: dopo un lutto, un gruppo di amiche affronta un’avventura in kayak in un’isola del Pacifico finendo nel mirino di uno squalo famelico. Regia di Andrew Traucki (2022). Durata 93 minuti. Con Teressa Liane, Ann Truong, Saskia Archer. Alle 22:55 segue A quiet place – Un posto tranquillo, dove il silenzio è l’unica via di salvezza da creature che cacciano col suono. Regia di John Krasinski (2018). Durata 95 minuti. Con Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe.

20 alle 21:08 propone Scontro tra Titani: il mito di Perseo tra dei capricciosi e mostri leggendari in un’epica avventura. Regia di Louis Leterrier (2010). Durata 106 minuti. Con Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Gemma Arterton. Alle 23:12 tocca a Mr. Nice Guy, action con Jackie Chan cuoco‑eroe suo malgrado coinvolto in un regolamento di conti per una videocassetta compromettente. Regia di Sammo Hung (1997). Durata 85 minuti. Con Jackie Chan, Richard Norton, Gabrielle Fitzpatrick.

Iris alle 21:14 mette in onda Alien: durante una missione spaziale, l’equipaggio della Nostromo risponde a un segnale misterioso e libera a bordo una creatura letale che inizia una caccia senza tregua. Regia di Ridley Scott (1979). Durata 115 minuti. Con Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton.

Rai Movie alle 21:10 porta in prima serata Il mistero della casa del tempo, fantasy per tutta la famiglia tra orologi stregati e segreti nascosti tra le mura. Regia di Eli Roth (2018). Durata 106 minuti. Con Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro. Alle 22:55 segue Two Much – Uno di troppo, commedia degli equivoci con gemello inventato, amori e guai a catena. Regia di Fernando Trueba (1995). Durata 120 minuti. Con Antonio Banderas, Melanie Griffith, Daryl Hannah, Danny Aiello.

Cine34 alle 21:15 propone Grandi magazzini: tra raccomandazioni, malintesi e gag irresistibili, un direttore deve fronteggiare situazioni assurde tra clienti strampalati e un addetto alle pulizie scambiato per "figlio del capo". Regia di Castellano & Pipolo (1986). Durata 102 minuti. Con Enrico Montesano, Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Isabella Biagini.

Cielo apre la serata alle 21:15 con Isolation – Pericolo alle Bahamas: un viaggio per ricucire un matrimonio vira nell’incubo su un’isola sperduta, tra furti e minacce sempre più oscure. Regia di Shane Dax Taylor (2015). Durata 86 minuti. Con Dominic Purcell, Tricia Helfer, Stephen Lang. Alle 23:00 segue Code of Honor, dove un colonnello di ritorno dalla guerra sceglie la giustizia fai‑da‑te, mentre un ex allievo poliziotto cerca di fermarlo. Regia di Michael Winnick (2015). Durata 106 minuti. Con Steven Seagal, Craig Sheffer, Helena Mattsson.

Mediaset Italia2 alle 23:24 manda in onda Il cartaio: un serial killer sfida la polizia a video poker online, con la vita delle vittime in palio a ogni mano. Regia di Dario Argento (2003). Durata 106 minuti. Con Stefania Rocca, Liam Cunningham, Silvio Muccino, Claudio Santamaria.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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