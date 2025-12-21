Trova nel Magazine
Brad Pitt, stasera in Tv (gratis) il suo film più acclamato: un gioiello imperdibile

Una serata ricchissima di cinema: dalla magia di Lo schiaccianoci e i quattro regni su Rai 2 all’azione di Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco su Iris.

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

brad pitt
Mediaset Infinity

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 28 i film disponibili, tra novità, classici e titoli per tutta la famiglia: la fantasia di Lo schiaccianoci e i quattro regni su Rai 2, l’adrenalina di Transformers 4 – L’era dell’estinzione su 20 e le prime visioni di Unicorni su Sky Cinema 1.

Magia di festa con Lo schiaccianoci e i quattro regni: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 — 21:00. Lo schiaccianoci e i quattro regni (2018, 99’). Regia di Joe Johnston. Con Keira Knightley, Mackenzie Foy, Misty Copeland, Helen Mirren, Morgan Freeman. Genere: Fantasy. Di cosa parla: durante la vigilia di Natale, Clara riceve un misterioso scrigno regalato da sua madre e si ritrova catapultata in un mondo incantato. Insieme allo Schiaccianoci Phillip, affronterà una missione per riportare l’armonia tra i Quattro Regni.

TV8 — 21:35. Quel lungo viaggio di Natale (2017, 99’). Regia di Ron Oliver. Con Dermot Mulroney, Kimberly Williams-Paisley, Danny Glover. Genere: Sentimentale. La storia: un giornalista cinico attraversa gli USA in treno durante le festività e, tra incontri inattesi e un amore del passato, ritrova ispirazione e nuove prospettive personali. 23:25. Il Natale della porta accanto (2017, 86’). Regia di Jonathan Wright. Con Fiona Gubelmann, Jesse Metcalfe, Joy Tanner. Genere: Sentimentale. Un incontro tra vicini si trasforma in un romantico duello tra caratteri, tra equivoci e spirito natalizio.

Prime visioni e cult con Unicorni su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — 21:15. Unicorni (2025, 105’). Regia di Michela Andreozzi. Con Edoardo Pesce, Valentina Lodovini, Thony, Lino Musella, Donatella Finocchiaro. Genere: Commedia. Di cosa parla: una famiglia allargata si confronta con il desiderio del piccolo Blu di esprimere liberamente la propria identità, tra paure dei genitori e un percorso di accettazione sostenuto da un gruppo di "Genitori Unicorni". 23:10. L’amico fedele (2024, 119’). Regia di Scott McGehee, David Siegel. Con Naomi Watts, Bill Murray. Genere: Commedia. La storia: a New York, una scrittrice elabora un lutto mentre accoglie nel suo appartamento Apollo, l’alano dell’amico scomparso, costruendo un legame che cura ferite profonde.

Sky Cinema Collection — 21:15. Serendipity – Quando l’amore è magia (2001, 90’). Regia di Peter Chelsom. Con John Cusack, Kate Beckinsale. Genere: Commedia. Due sconosciuti affidano al destino la loro storia, tra coincidenze e second chance. 22:55. Ops! È già natale (2024, 88’). Regia di Peter Chelsom. Con Danny DeVito, Andie MacDowell. Genere: Sentimentale. Di cosa parla: una nipote sogna un "ultimo Natale" per riunire i genitori in crisi e un nonno speciale prova a trasformare l’estate in una festa memorabile.

Sky Cinema Comedy — 21:00. Compromessi sposi (2019, 90’). Regia di Francesco Miccichè. Con Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme. Genere: Commedia. Due padri agli antipodi, tra Nord e Sud, fanno di tutto pur di sabotare le nozze dei figli. 22:35. Se mi lasci non vale (2015, 96’). Regia di Vincenzo Salemme. Con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Serena Autieri. Genere: Commedia. La storia: due "mollati" architettano vendette amorose con un complice teatrante decisamente sui generis.

Sky Cinema Drama — 21:00. Blue Jasmine (2013, 98’). Regia di Woody Allen. Con Cate Blanchett, Sally Hawkins, Alec Baldwin. Genere: Commedia. Una socialité in disgrazia cerca di rimettere insieme i pezzi della propria vita. 22:45. Mystic River (2003, 137’). Regia di Clint Eastwood. Con Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon. Genere: Drammatico. Di cosa parla: tre amici d’infanzia si ritrovano divisi e sospesi tra colpa e vendetta dopo un omicidio che sconvolge il quartiere.

Sky Cinema Family — 21:00. Harry Potter e la camera dei segreti (2002, 161’). Regia di Chris Columbus. Con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint. Genere: Fantasy. La storia: Hogwarts è minacciata dalla riapertura della leggendaria Camera dei Segreti e Harry, con Ron ed Hermione, affronta un antico male.

Sky Cinema Romance — 21:00. Le relazioni pericolose (1988, 121’). Regia di Stephen Frears. Con Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer. Genere: Drammatico. Intrighi e seduzioni nella Parigi del Settecento tra giochi crudeli e rovinose conseguenze. 23:05. Quello che non so di te (2021, 115’). Regia di Brian Baugh. Con Katherine McNamara, Tom Everett Scott. Genere: Sentimentale. Di cosa parla: musica, fede e seconde possibilità accendono una storia d’amore tra ambizioni e scelte difficili.

Sky Cinema Suspense — 21:00. Focus – Niente è come sembra (2015, 105’). Regia di Glenn Ficarra, John Requa. Con Will Smith, Margot Robbie. Genere: Commedia. Tra truffe e attrazione, un maestro del raggiro rischia di perdere il controllo del gioco. 22:50. Here after – L’aldilà (2024, 93’). Regia di Robert Salerno. Con Connie Britton, Freya Hannan-Mills. Genere: Horror. La storia: una bambina torna in vita dopo un incidente, ma inquietanti mutamenti fanno temere che qualcosa l’abbia seguita oltre la soglia.

Sky Cinema Action — 21:00. Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello (2001, 170’). Regia di Peter Jackson. Con Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen. Genere: Fantasy. Di cosa parla: la missione della Compagnia per distruggere l’Anello del Potere e sfidare l’oscurità di Sauron nella Terra di Mezzo.

Colpo grosso con Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco: le proposte delle reti specializzate

Iris — 21:14. Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco (2001, 116’). Regia di Steven Soderbergh. Con George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Andy Garcia. Genere: Azione. La storia: undici professionisti organizzano il colpo del secolo nei casinò di Las Vegas tra humor, ritmo e stile.

Cine34 — 21:00. Natale a 5 stelle (2018, 95’). Regia di Marco Risi. Con Massimo Ghini, Ricky Memphis. Genere: Commedia. Di cosa parla: un premier in missione in Ungheria si trova invischiato in un dead body e in un potenziale scandalo politico senza via d’uscita. 22:57. Olè (2006, 104’). Regia di Carlo Vanzina. Con Massimo Boldi, Vincenzo Salemme. Genere: Commedia. Due professori rivali, una gita in Spagna e una contesa amorosa che scatena gag a raffica.

Rai Movie — 21:10. Corsari (1995, 120’). Regia di Renny Harlin. Con Geena Davis, Matthew Modine, Frank Langella. Genere: Avventura. La storia: una piratessa coraggiosa sfida tiranni e tradimenti per una mappa del tesoro leggendaria. 23:15. Jimmy Bobo – Bullet to the Head (2012, 88’). Regia di Walter Hill. Con Sylvester Stallone, Jason Momoa. Genere: Azione. Un sicario di New Orleans e un detective, alleati per vendetta, tra scontri frontali e resa dei conti.

Rai 4 — 21:20. Super 8 (2011, 112’). Regia di J.J. Abrams. Con Elle Fanning, Kyle Chandler. Genere: Fantascienza. Di cosa parla: un gruppo di ragazzi filma un disastro ferroviario e nella cittadina iniziano eventi inspiegabili e pericolosi. 23:15. Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977, 138’). Regia di Steven Spielberg. Con Richard Dreyfuss, Melinda Dillon, François Truffaut. Genere: Fantascienza. La storia: segni nel cielo e ossessioni personali conducono verso un contatto storico con l’ignoto.

20 — 21:07. Transformers 4 – L’era dell’estinzione (2014, 166’). Regia di Michael Bay. Con Mark Wahlberg, Nicola Peltz, Stanley Tucci. Genere: Azione. Di cosa parla: nuovi Autobot, vecchie minacce e una corsa contro il tempo tra Chicago, Texas e Cina per la sopravvivenza della Terra.

Mediaset Italia2 — 23:13. La fattoria maledetta (1987, 92’). Regia di David Keith. Con Claude Akins, Wil Wheaton. Genere: Horror. La storia: in una fattoria di campagna, un’inquietante minaccia sovrannaturale si annida tra i campi, generando paura e sospetto.

Cielo — 21:15. Men in Black 3 (2012, 105’). Regia di Barry Sonnenfeld. Con Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Emma Thompson. Genere: Fantascienza. Di cosa parla: l’Agente J viaggia nel tempo per salvare K e l’agenzia, tra alieni, humour e una New York d’altri tempi.

Rai Premium — 21:20. Delitti in paradiso – Feste con delitto (2021, 90’). Regia di Ben Kellett. Con Ralf Little, Elizabeth Bourgine. Genere: Giallo. La storia: Natale con delitto ai Caraibi per il commissario Neville Parker, sulle tracce della morte misteriosa di un miliardario con l’aiuto dell’ex collega Dwayne Myers.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

