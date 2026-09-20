Richard Gere, stasera in Tv (gratis) il suo cult meno conosciuto: il film per 'cancellare' Pretty Woman Biopic su Rai 1, grandi classici e azione: da Giovannino Guareschi a Scarface, fino a Gli intoccabili e all’animazione di Shrek

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Spiccano il biografico su Rai 1 dedicato a Giovannino Guareschi, il classico crime The Untouchables – Gli intoccabili su Iris, il cult Scarface su Sky Cinema Action e per le famiglie l’animazione di Shrek Terzo su Sky Cinema Family. C’è spazio per biopic, thriller, commedie e grandi classici per tutti i gusti.

Giovannino Guareschi su Rai 1: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1, 21:30 — Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano (2025, 100’). Regia di Andrea Porporati. Con Giuseppe Zeno, Benedetta Cimatti, Andrea Roncato, Maurizio Donadoni, Salvatore Striano. Ritratto di uno degli autori più amati della narrativa italiana, spirito libero e penna ironica, capace di raccontare con graffiante lucidità l’Italia del suo tempo. Dalla nascita dei personaggi iconici Don Camillo e Peppone ai conflitti con le istituzioni, il film ripercorre le tappe di una vita creativa e combattiva, liberamente ispirata al volume "Chi sogna nuovi gerani?" curato dai figli Alberto e Carlotta.

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La7, 22:00 — Unfaithful – L’amore infedele (2002, 124’). Regia di Adrian Lyne. Con Diane Lane, Richard Gere, Olivier Martinez, Erik Per Sullivan, Chad Lowe. Una relazione extraconiugale diventa un’ossessione che travolge una coppia apparentemente felice. Scoperto il tradimento, il marito affronta l’amante della moglie, innescando un crescendo di tensione psicologica e conseguenze estreme. Con un budget stimato di circa 50 milioni di dollari, il film incassò circa 119 milioni di dollari nel mondo, risultando quindi un successo commerciale. Uno degli aspetti più apprezzati del film fu l’interpretazione di Diane Lane. L’attrice ottenne numerosi riconoscimenti e candidature, tra cui quella all’Oscar 2003 come migliore attrice protagonista e al Golden Globe nella stessa categoria. Il film ricevette complessivamente una candidatura agli Oscar e una ai Golden Globe, senza vincere nelle rispettive categorie. In Unfaithful, Richard Gere interpreta un personaggio volutamente lontano dal suo classico ruolo da seduttore. Adrian Lyne lo scelse proprio per sovvertire l’immagine costruita dall’attore in film come American Gigolò e Pretty Woman: Edward è un marito ordinario, tradito dalla moglie, mentre il giovane amante interpretato da Olivier Martinez rappresenta maggiormente il tipo di personaggio seduttivo associato in passato a Gere

Swiped su Sky Cinema Uno: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1, 21:15 — Swiped (2025, 110’). Regia di Rachel Lee Goldenberg. Con Lily James, Ben Schnetzer, Dan Stevens. La storia ispirata alla parabola di Whitney Wolfe Herd e alla nascita di celebri app di incontri. Dalle intuizioni digitali al successo imprenditoriale, il ritratto di una giovane che diventa la più giovane miliardaria self-made al mondo.

Sky Cinema 1, 23:10 — Luce fredda (2025, 97’). Regia di Maxime Giroux. Con Maika Monroe, Allan Hawco, Troy Kotsur, Jesse Irving, Helen Hunt. Uscita di prigione, Ava vuole riprendersi l’impero della droga ma assiste all’omicidio del fratello. Tradimenti, pochi alleati e una corsa contro il tempo per scoprire chi l’ha incastrata prima che i sicari la trovino.

Sky Cinema Action, 21:00 — Savage dog – Il selvaggio (2017, 94’). Regia di Jesse V. Johnson. Con Cung Le, Juju Chan, Marko Zaror, Scott Adkins, Vladimir Kulich. Azione ad alto tasso adrenalinico con star delle arti marziali e combattimenti senza esclusione di colpi.

Sky Cinema Action, 22:40 — Scarface (1983, 170’). Regia di Brian De Palma. Con Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Robert Loggia. L’ascesa e la caduta di Tony Montana, rifugiato cubano che conquista Miami tra ambizione sfrenata, paranoia e sangue. Dalla presa di potere ai conflitti con Sosa, un’epopea criminale diventata leggenda del cinema.

Sky Cinema Comedy, 21:00 — Tramite amicizia (2023, 90’). Regia di Alessandro Siani. Con Alessandro Siani, Max Tortora, Matilde Gioli, Maria Di Biase, Yari Gagliucci. Lorenzo gestisce un’agenzia di "amici a noleggio", ma l’incontro con un cliente inaspettato mette a soqquadro la sua vita tra equivoci e buoni sentimenti.

Sky Cinema Comedy, 22:40 — Quo Vado? (2016, 86’). Regia di Gennaro Nunziante. Con Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Lino Banfi e altri. La satira irresistibile sul "posto fisso" e l’Italia dei paradossi burocratici.

Sky Cinema Drama, 21:00 — Ammazzare stanca – Autobiografia di un assassino (2025, 129’). Regia di Daniele Vicari. Con Gabriel Montesi, Vinicio Marchioni, Selene Caramazza, Andrea Fuorto, Thomas Trabacchi, Pier Giorgio Bellocchio, Rocco Papaleo. Antonio Zagari, erede di un boss calabrese, non ha la stoffa del criminale. Tra omicidi e sequestri finiti in arresto, negli anni Settanta ingaggia una guerra al padre la cui ritorsione sarà peggiore della morte.

Sky Cinema Drama, 23:20 — Alla vita (2022, 99’). Regia di Stéphane Freiss. Con Lou de Laâge, Riccardo Scamarcio, Sasson Gabai, Liv Del Estal, Coraly Zahonero. Un ragazzo del Sud Italia e una giovane della comunità ebraica ortodossa in Francia vivono un amore che sfida famiglia e tradizione.

Sky Cinema Family, 21:00 — Shrek Terzo (2007, 92’). Regia di Chris Miller, Raman Hui. L’orco più amato torna tra gag, colpi di scena e una missione regale sopra le righe.

Sky Cinema Family, 22:40 — Shrek e vissero felici e contenti (2010, 93’). Regia di Mike Mitchell. Un nuovo capitolo tra realtà alternative, amicizia e il valore della famiglia.

Sky Cinema Romance, 21:00 — La casa sul lago del tempo (2006, 105’). Regia di Alejandro Agresti. Con Keanu Reeves, Sandra Bullock, Shohreh Aghdashloo, Christopher Plummer e altri. Una corrispondenza appassionata oltre le epoche separa e unisce due solitudini, alla ricerca di un incontro possibile nonostante il tempo.

Sky Cinema Romance, 22:45 — Downton Abbey – Il gran finale (2025, 124’). Regia di Simon Curtis. Con Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Paul Giamatti, Dominic West, Penelope Wilton e l’ensemble della serie. Anni ’30: uno scandalo minaccia Mary e il prestigio dei Crawley. Tra difficoltà economiche e cambiamenti sociali, la casata affronta il passaggio di testimone alle nuove generazioni.

Sky Cinema Suspense, 21:00 — Il codice Da Vinci (2006, 149’). Regia di Ron Howard. Con Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Jean Reno, Paul Bettany, Alfred Molina. Thriller tra arte, simboli e segreti, dall’omicidio al Louvre alla caccia a una verità custodita da secoli.

Sky Cinema Suspense, 23:30 — Il potere dei soldi (2013, 106’). Regia di Robert Luketic. Con Liam Hemsworth, Gary Oldman, Harrison Ford, Amber Heard e altri. Un giovane tecnico diventa spia industriale per un CEO senza scrupoli, scoprendo di essere solo una pedina nel gioco del potere.

Sky Cinema Collection, 21:15 — Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno (2012, 165’). Regia di Christopher Nolan. Con Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway, Michael Caine, Gary Oldman, Marion Cotillard e altri. Otto anni dopo, Gotham è di nuovo in pericolo: Batman affronta Bane in un epico capitolo conclusivo.

Gli intoccabili su Iris: le proposte delle reti specializzate

Iris, 21:14 — The Untouchables – Gli intoccabili (1987, 119’). Regia di Brian De Palma. Con Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, Andy Garcia. La squadra di Eliot Ness contro Al Capone nella Chicago del Proibizionismo. Un poliziesco d’autore tra regia elegante, musiche iconiche e interpretazioni memorabili.

Cine34, 21:00 — Poveri ma ricchissimi (2017, 96’). Regia di Fausto Brizzi. Con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro. La famiglia Tucci fa i conti con ricchezza improvvisa e trovate esilaranti per restare "popolari".

Cine34, 22:59 — Faccio un salto all’Avana (2011, 90’). Regia di Dario Baldi. Con Enrico Brignano, Antonio Cornacchione, Aurora Cossio, Francesco Pannofino, Paola Minaccioni, Virginia Raffaele e altri. Fedele scopre che il fratello Vittorio, creduto morto, vive di truffe a Cuba. Tra scontri e affetto fraterno, un viaggio pieno di guai.

Rai Movie, 21:10 — Gandhi (1982, 180’). Regia di Richard Attenborough. Con Ben Kingsley, Rohini Hattangady, Candice Bergen, John Gielgud, Edward Fox. Dall’attivismo in Sudafrica alla guida del movimento indipendentista indiano non violento, il percorso del Mahatma tra conquiste storiche e tragico epilogo.

Rai 4, 21:20 — Quicksand (2023, 86’). Regia di Andres Beltran. Con Carolina Gaitán, Allan Hawco, Sebastian Eslava. Una coppia prossima al divorzio resta intrappolata nelle sabbie mobili di una foresta colombiana. Per sopravvivere dovrà imparare a fidarsi di nuovo.

Rai 4, 22:50 — 127 ore (2010, 94’). Regia di Danny Boyle. Con James Franco, Kate Mara, Lizzy Caplan, Clémence Poésy, Amber Tamblyn e altri. Un’escursione nello Utah si trasforma in un incubo di resistenza quando un masso blocca il braccio del protagonista. Determinazione e ingegno contro l’impossibile.

20, 21:10 — Final score (2018, 104’). Regia di Scott Mann. Con Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson. Un eroe riluttante in uno stadio sotto assedio: corsa contro il tempo tra esplosioni e combattimenti.

20, 23:15 — Codice: Swordfish (2001, 99’). Regia di Dominic Sena. Con John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry, Don Cheadle. Un hacker appena uscito di prigione viene coinvolto in una colossale truffa informatica orchestrata da un carismatico manipolatore.

Cielo, 21:20 — Brimstone (2016, 140’). Regia di Martin Koolhoven. Con Dakota Fanning, Guy Pearce, Kit Harington, Carice van Houten e altri. Un cupo viaggio western di colpa e redenzione tra fanatismo e violenza.

Rai Premium, 21:20 — La Nave dei Sogni – Curacao (2024, 90’). Regia di Laura Thies. Con Barbara Wussow, Daniel Morgenroth, Florian Silbereisen. Tra mari esotici e incontri del destino, romantiche vicende a bordo della celebre nave.

Mediaset Italia2, 23:23 — Amityville Possession (1982, 104’). Regia di Damiano Damiani. Con Burt Young, James Olson, Rutanya Alda. Un capitolo disturbante della saga horror legato alla casa maledetta più famosa d’America.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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