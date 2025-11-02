I film in onda in TV stasera, domenica 2 novembre 2025: il vero capolavoro di George Clooney Da Ocean's Twelve su Sky Cinema 1 a Cast Away su Iris, passando per l’azione di Dead Man Down su 20 e l’action romantico Innocenti bugie su TV8: tutte le proposte della serata

I film in TV di domenica 2 novembre 2025: la guida completa

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 27 i film in palinsesto, con scelte per tutti i gusti: dal colpo di classe di Ocean’s Twelve su Sky Cinema 1 all’avventura senza tempo di Cast Away su Iris, fino all’azione travolgente di John Wick 4 su Sky Cinema Collection.

Azione e romanticismo con Innocenti bugie: le proposte delle reti in chiaro

TV8 — ore 21:35: Innocenti bugie (2010, 110′). Regia di James Mangold. Cast: Tom Cruise, Cameron Diaz, Maggie Grace, Peter Sarsgaard, Paul Dano, Viola Davis, Olivier Martinez e altri. Di cosa parla: una ragazza del Midwest viene catapultata in un complotto internazionale al fianco di una superspia, tra inseguimenti globali e una posta altissima legata a un’invenzione energetica rivoluzionaria.

Colpi e glamour con Ocean’s Twelve: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — ore 21:15: Ocean’s Twelve (2004, 120′). Regia di Steven Soderbergh. Cast: George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, Andy Garcia, Vincent Cassel. La storia: la banda di Danny Ocean torna in azione tra Europa e Stati Uniti in un gioco a scacchi tra ladri di classe e poliziotti implacabili. A seguire, ore 23:25: Ocean’s Thirteen (2007, 122′). Regia di Steven Soderbergh. Clooney e soci preparano la vendetta perfetta contro un magnate di Las Vegas: il colpo coincide con l’inaugurazione del suo nuovo casinò.

Sky Cinema 2 — ore 21:15: J. Edgar (2011, 136′). Regia di Clint Eastwood. Cast: Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Armie Hammer, Judi Dench. Di cosa parla: ascesa e ombre del potentissimo direttore dell’FBI, tra ambizione, segreti e la riscrittura della storia americana del Novecento.

Sky Cinema Action — ore 21:00: The Fall Guy (2024, 125′). Regia di David Leitch. Cast: Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor‑Johnson, Hannah Waddingham, Stephanie Hsu. Trama: uno stuntman, segnato da un incidente, finisce in una cospirazione cercando la star d’azione scomparsa. A seguire, ore 23:10: C’era una volta a Los Angeles (2017, 94′). Regia di Mark e Robb Cullen. Bruce Willis in una caccia al colpevole tra gang e vendette dopo il rapimento del suo cane.

Sky Cinema Comedy — ore 21:00: Febbre da cavallo – La mandrakata (2002, 105′). Regia di Carlo Vanzina. Cast: Gigi Proietti, Enrico Montesano, Nancy Brilli. La storia: Mandrake prova a dire addio al gioco, ma una "supermandrakata" per saldare i debiti è troppo allettante. A seguire, ore 22:50: Il premio (2017, 100′). Regia di Alessandro Gassmann. Con Gassmann, Rocco Papaleo, Matilda De Angelis. Un road movie familiare tra riconciliazioni e sorprese.

Sky Cinema Drama — ore 21:00: A good person (2023, 100′). Regia di Zach Braff. Cast: Florence Pugh, Morgan Freeman. Di cosa parla: dopo un grave incidente e una dipendenza, una giovane trova un’improbabile àncora nel futuro suocero, in un percorso di perdono reciproco. A seguire, ore 23:10: Colette (2018, 111′). Regia di Wash Westmoreland. Keira Knightley è l’iconica autrice francese, tra successo, emancipazione e un marito che si appropria delle sue opere.

Sky Cinema Family — ore 21:00: Balto e Togo – La leggenda (2019, 87′). Regia di Brian Presley. Un’avventura ispirata alla storica corsa del siero in Alaska, tra coraggio e spirito di squadra. A seguire, ore 22:30: Tartarughe Ninja (2014, 104′). Regia di Jonathan Liebesman. Le celebri tartarughe combattono il male tra azione e ironia.

Sky Cinema Romance — ore 21:00: Io rimango qui (2020, 98′). Regia di André Erkau. Cast: Sinje Irslinger, Max Hubacher, Heike Makatsch, Til Schweiger. Trama: sedici anni e una diagnosi che spaventa; una fuga on the road in Francia diventa scoperta di sé e dell’amore. A seguire, ore 22:45: Vizi di famiglia (2005, 96′). Regia di Rob Reiner. Jennifer Aniston, Kevin Costner e Mark Ruffalo in una commedia di equivoci e rivelazioni familiari.

Sky Cinema Suspense — ore 21:00: Every breath you take – Senza respiro (2021, 105′). Regia di Vaughn Stein. Cast: Michelle Monaghan, Sam Claflin, Casey Affleck. Di cosa parla: un medico resta invischiato nelle conseguenze di un tragico evento legato a una paziente e a un fratello assetato di vendetta. A seguire, ore 22:50: Blow (2001, 124′). Regia di Ted Demme. Con Johnny Depp e Penélope Cruz: l’ascesa e il declino di un trafficante di droga tra sogni di ricchezza e cadute rovinose.

Sky Cinema Collection — ore 21:15: John Wick 4 (2023, 169′). Regia di Chad Stahelski. Cast: Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada. La storia: l’ultimo, epico viaggio di Wick contro la Gran Tavola, tra duelli e un codice d’onore implacabile.

Avventura e suspense con Cast Away: le proposte delle reti specializzate

Iris — ore 21:14: Cast Away (2000, 143′). Regia di Robert Zemeckis. Cast: Tom Hanks, Helen Hunt. Di cosa parla: un manager sopravvive a un disastro aereo e impara a vivere in solitudine su un’isola deserta, in una potente odissea di resilienza e speranza.

Cine34 — ore 21:00: Il Paradiso all’improvviso (2003, 105′). Regia di Leonardo Pieraccioni. Con Pieraccioni, Angie Cepeda, Rocco Papaleo, Alessandro Haber. La storia: un single incallito si scontra con l’amore che non ti aspetti. A seguire, ore 22:50: Lucignolo (1999, 95′). Regia di Massimo Ceccherini. Con Ceccherini e Claudia Gerini: due amici senza lavoro si infilano in una truffa strampalata tra equivoci e guai.

Rai Movie — ore 21:10: La macchinazione (2016, 115′). Regia di David Grieco. Cast: Massimo Ranieri, Libero De Rienzo, Milena Vukotic. Trama: gli ultimi mesi di un grande regista tra montaggi, un romanzo di denuncia, ricatti e una trappola mortale. A seguire, ore 23:05: Pasolini (2014, 87′). Regia di Abel Ferrara. Con Willem Dafoe, Valerio Mastandrea, Ninetto Davoli: il giorno estremo dello scrittore e cineasta, tra arte e mistero.

Rai 4 — ore 21:20: Overlord (2018, 110′). Regia di Julius Avery. Cast: Jovan Adepo, Wyatt Russell, Mathilde Olivier. La storia: alla vigilia del D‑Day, paracadutisti americani scoprono un esperimento nazista che crea soldati mutanti, e la missione diventa una lotta contro i non morti. A seguire, ore 23:25: Veneciafrenia: follia e morte a Venezia (2021, 100′). Regia di Álex de la Iglesia. Tra maschere e cannaregi, un gruppo di turisti si ritrova in una città ostile dove bellezza e morte si sfiorano.

20 — ore 21:10: Dead Man Down: Il sapore della vendetta (2013, 110′). Regia di Niels Arden Oplev. Cast: Colin Farrell, Noomi Rapace, Terrence Howard. Di cosa parla: due anime ferite si alleano a New York per regolare conti col passato. A seguire, ore 23:21: Mr. Nice Guy (1997, 85′). Regia di Sammo Hung. Con Jackie Chan: un cuoco TV finisce nel mirino di bande rivali per una videocassetta compromettente.

Mediaset Italia2 — ore 23:23: Halloween Ends (2022, 111′). Regia di David Gordon Green. Cast: Jamie Lee Curtis, Andi Matichak, Will Patton, Nick Castle. Trama: Laurie Strode prova a rifarsi una vita, ma un nuovo delitto riaccende l’incubo e la conduce allo scontro finale con un male che sfugge a ogni controllo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

