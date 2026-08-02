Brad Pitt, stasera in Tv (gratis) il film capolavoro ispirato a Omero: altro che Odissea di Nolan Dall’epico Troy su Rete 4 al monster-movie Godzilla sul 20, passando per l’horror Vermin su Rai 4 e il thriller Trespass - Sequestrati su Sky Cinema Uno

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 26 i titoli tra cui scegliere: dagli eroi dell’antichità con Troy su Rete 4, al kolossal mostruoso Godzilla sul 20, fino ai brividi di Vermin su Rai 4. Una serata ricchissima di opzioni per tutti i gusti.

Il mito e l’intrigo con Troy: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4: 21:33 – Troy (2004, Drammatico) Regia di Wolfgang Petersen. Cast: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Sean Bean, Brian Cox, Peter O’Toole. Nel 1193 a.C. il rapimento di Elena da parte di Paride scatena la guerra di Troia: tra duelli memorabili e strategie militari, spiccano le figure di Achille, interpretato da Brad Pitt, ed Ettore (Eric Bana) in una narrazione epica che corre verso un epilogo tragico. Rete 4 ha deciso di programmare in prime time questo kolossal ispirato a l’Iliade anche in virtù dell’enorme successo che sta riscuotendo al cinema il film Odissea di Christopher Nolan, tratta dall’altra opera di Omero.

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La7: 21:15 – Intrigo a Stoccolma (1963, Thriller) Regia di Mark Robson. Cast: Paul Newman, Elke Sommer, Edward G. Robinson, Sergio Fantoni. Un celebre scrittore americano, tra alcool e sospetti, indaga durante la settimana del Nobel su possibili macchinazioni attorno al dottor Stratman, aiutato da una funzionaria che lo sorveglia da vicino.

La tensione di Trespass – Sequestrati: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: 21:15 – Trespass – Sequestrati (2011, Thriller) Regia di Joel Schumacher. Cast: Nicolas Cage, Nicole Kidman, Cam Gigandet, Liana Liberato, Ben Mendelsohn. Una gang irrompe nella villa di una famiglia facoltosa per un colpo facile, ma la notte si trasforma in un gioco al massacro dove emergono segreti, ricatti e legami inattesi tra aggressori e ostaggi.

22:50 – Gli occhi degli altri (2025, Drammatico) Regia di Andrea De Sica. Cast: Jasmine Trinca, Filippo Timi, Matteo Olivetti, Anna Ferzetti. L’arrivo di Elena in un’isola privata dà il via a un rapporto di seduzione e controllo con un marchese annoiato: voyeurismo, dinamiche di potere e ossessioni spingono i protagonisti verso una spirale distruttiva.

Sky Cinema Collection: 21:15 – I delitti del BarLume – La carta più alta (2013, Commedia) Regia di Eugenio Cappuccio. Cast: Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Atos Davini, Carlo Monni e altri. Il microcosmo di Pineta tra sarcasmo, giallo e umanità variopinta.

22:40 – I delitti del BarLume – La tombola dei troiai (2015, Commedia) Regia di Roan Johnson. Cast: Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Paolo Cioni e altri. Nuovi casi, battute taglienti e l’amatissima compagnia del BarLume.

Sky Cinema Action: 21:00 – Mission: Impossible – The Final Reckoning (2025, Thriller) Regia di Christopher McQuarrie. Cast: Tom Cruise, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Simon Pegg. Ethan Hunt affronta Entità, un’IA spietata che minaccia il pianeta: missioni al limite, inseguimenti e adrenalina pura.

Sky Cinema Comedy: 21:00 – Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie! 3 (2021, Commedia) Regia di Philippe de Chauveron. Cast: Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal N’Zonzi, Ary Abittan. Una grande festa fa ritrovare sotto lo stesso tetto suoceri dalle mille differenze: scintille comiche e affetti messi alla prova.

22:45 – L’aereo più pazzo del mondo (1980, Comico) Regia di David Zucker, Jerry Zucker, Jim Abrahams. Cast: Leslie Nielsen, Robert Hays, Julie Hagerty, Lloyd Bridges. La parodia definitiva dei disaster movie: ritmo forsennato e gag cult.

Sky Cinema Drama: 21:00 – Al di là dei sogni (1998, Fantasy) Regia di Vincent Ward. Cast: Robin Williams, Annabella Sciorra, Cuba Gooding Jr., Max von Sydow. Un viaggio visivo e emotivo tra aldilà e amore assoluto.

22:55 – Mountainhead (2025, Drammatico) Regia di Jesse Armstrong. Cast: Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith, Ramy Youssef, Hadley Robinson. Quattro amici ricchi si ritirano mentre il mondo precipita nel caos di una piattaforma social alimentata da IA: paranoia e fragilità relazionali al centro.

Sky Cinema Family: 21:00 – Cattivissimo me (2010, Animazione) Regia di Chris Renaud, Pierre Coffin, Sergio Pablos. Gru, Minion e risate per tutta la famiglia.

22:40 – Un film Minecraft (2025, Avventura) Regia di Jared Hess. Cast: Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen. Quattro ragazzi catapultati nell’Overworld affrontano Piglins e Zombie in un’epica missione guidata da Steve, per riscoprire coraggio e creatività.

Sky Cinema Romance: 21:00 – Notting Hill (1999, Commedia) Regia di Roger Michell. Cast: Julia Roberts, Hugh Grant, Hugh Bonneville, Emma Chambers. Un libraio londinese e una star di Hollywood si innamorano tra paparazzi, gaffe e tenerezze: può un amore così sopravvivere alla fama?

23:10 – The good house (2021, Commedia) Regia di Maya Forbes, Wallace Wolodarsky. Cast: Sigourney Weaver, Kevin Kline, Morena Baccarin, Beverly D’Angelo, Kathryn Erbe. Un’agente immobiliare del New England fa i conti con la propria vita quando riaffiora una vecchia fiamma.

Sky Cinema Suspense: 21:00 – It (2017) (2017, Horror) Regia di Andy Muschietti. Cast: Jaeden Lieberher, Wyatt Oleff, Sophia Lillis, Finn Wolfhard e altri. A Derry, un’entità che si nutre di paura assume le sembianze di un clown: un gruppo di ragazzi affronta incubi e traumi per fermarla.

23:20 – Naked singularity (2021, Thriller) Regia di Chase Palmer. Cast: John Boyega, Olivia Cooke, Bill Skarsgård, Ed Skrein, Tim Blake Nelson. Un giovane avvocato disilluso scivola in un piano criminale legato a un carico di eroina milionario.

Spettacolo mostruoso con Godzilla: le proposte delle reti specializzate

Iris: 21:14 – La legge del crimine (2009, Poliziesco) Regia di Laurent Tuel. Cast: Jean Reno, Gaspard Ulliel, Vahina Giocante, Sami Bouajila e altri. Un boss della Costa Azzurra nel mirino di un poliziotto deciso a vendicare un collega caduto.

23:16 – Dr. Knock (2017, Commedia) Regia di Lorraine Levy. Cast: Omar Sy, Ana Girardot, Alex Lutz, Hélène Vincent. Un ex faccendiere diventato medico convince gli abitanti di un villaggio sanissimo di essere malati, tra affari, gelosie e un passato ingombrante.

Cine34: 21:00 – Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo (1993, Commedia) Regia di Bruno Gaburro. Cast: Jerry Calà, Eva Grimaldi, Valeria Marini, Vanessa Gravina, Brando Giorgi. Vacanze, amori e situazioni esilaranti in riva al mare.

Rai Movie: 21:10 – Medicus (2013, Avventura) Regia di Philipp Stölzl. Cast: Tom Payne, Ben Kingsley, Stellan Skarsgård, Olivier Martinez, Elyas M’Barek. Dal Medioevo inglese alla Persia di Avicenna: il viaggio di un giovane deciso a capire e curare la "morte nera".

Rai 4: 21:20 – Vermin (2023, Horror) Regia di Sébastien Vanicek. Cast: Théo Christine, Sofia Lesaffre, Jérôme Niel. Un ragno velenosissimo fugge e si moltiplica: un quartiere sprofonda nel terrore.

23:10 – Il Signore del Disordine (2023, Horror) Regia di William Brent Bell. Cast: Tuppence Middleton, Ralph Ineson, Matt Stokoe. Durante la Festa d’inverno in campagna inglese, scompare la figlia di un politico: indizi verso un culto pagano.

20: 21:11 – Godzilla (2014, Fantascienza) Regia di Gareth Edwards. Cast: Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Olsen, Bryan Cranston, Sally Hawkins, Juliette Binoche. Dopo un incidente nucleare, emergono creature colossali: la Terra è minacciata e l’umanità corre contro il tempo.

Mediaset Italia2: 23:15 – Aenigma (1987, Horror) Regia di Lucio Fulci. Cast: Jared Martin, Susan Kendall, Lara Naszinsky, Ulli Reinthaler, Jennifer Naud. In un collegio femminile, una ragazza vittima di bullismo finisce in coma; le compagne iniziano a morire in modi misteriosi.

Cielo: 23:15 – Rescue under fire (2017, Guerra) Regia di Adolfo Martínez Pérez. Cast: Ariadna Gil, Raúl Mérida, Roberto Álamo, Antonio Garrido, Jacobo Dicenta. Afghanistan: dopo un incidente a un elicottero medico, scatta una missione notturna di salvataggio circondati da forze talebane.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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