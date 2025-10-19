I film in onda in TV stasera, domenica 19 ottobre 2025: il capolavoro di Michael J. Fox Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 19 ottobre 2025: dall’inchiesta Il caso Spotlight su La7 al kolossal Il gladiatore II su Sky Cinema Action, fino alla maratona Ritorno al futuro su Sky Cinema Collection

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

mediaset infinity

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 27 i film in palinsesto domenica 19 ottobre 2025, tra cui l’intenso Il caso Spotlight su La7, il kolossal Il gladiatore II su Sky Cinema Action e la doppietta cult Ritorno al futuro su Sky Cinema Collection. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Il caso Spotlight: le proposte delle reti in chiaro

La7: alle 21:15 va in onda Il caso Spotlight (2015, 128 minuti). Regia di Thomas McCarthy. Con Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber, Stanley Tucci, Billy Crudup, John Slattery, Jamey Sheridan, Brian d’Arcy James, Michael Cyril Creighton. Di cosa parla: un team del Boston Globe scoperchia gli abusi su minori nell’Arcidiocesi di Boston, rompendo anni di insabbiamenti e silenzi per dare voce alle vittime.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

U.S. Palmese: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 U.S. Palmese (2025, 120 minuti). Regia: Manetti Bros. Con Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza, Lisa Do Couto Texeira, Max Mazzotta. La storia: Etienne Morville, talento francese dal carattere complicato, diventa un caso mediatico e trova una seconda chance a Palmi grazie a una raccolta fondi che punta a rilanciare l’ambiziosa squadra locale. A seguire, alle 23:25, King Arthur: il potere della spada (2017, 126 minuti) di Guy Ritchie con Charlie Hunnam, Jude Law, Katie McGrath, Annabelle Wallis, Eric Bana, Aidan Gillen, Djimon Hounsou. Dopo l’assassinio del padre, Artù estrae la spada dalla roccia, scopre la sua vera identità e sfida il malvagio zio Vortigern.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Ritorno al futuro – Parte II (1989, 108 minuti), da molti ritenuto il film migliore della saga. Regia: Robert Zemeckis. Con Christopher Lloyd, Lea Thompson, Michael J. Fox, Thomas F. Wilson. A seguire, alle 23:10, Ritorno al futuro – Parte III (1990, 118 minuti). Regia: Robert Zemeckis. Con Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Michael J. Fox, Thomas F. Wilson.

Sky Cinema 2: alle 21:15 Cuori ribelli (1992, 140 minuti). Regia: Ron Howard. Con Tom Cruise, Nicole Kidman, Thomas Gibson, Cyril Cusack. Di cosa parla: Joseph e Shannon fuggono dall’Irlanda verso l’America tra inseguimenti, sentimenti e il sogno di ottenere un terreno in Oklahoma.

Sky Cinema Action: alle 21:00 Il gladiatore II (2024, 148 minuti). Regia: Ridley Scott. Con Pedro Pascal, Paul Mescal, Connie Nielsen, Denzel Washington, Joseph Quinn. La storia: Lucio, salvato da Massimo Decimo Meridio, è trascinato di nuovo nell’arena dopo la conquista dei tirannici Caracalla e Geta. Tra pericoli e nemici, riscoprirà la forza e l’onore per il destino di Roma. Alle 23:30 Men in Black 3 (2012, 105 minuti). Regia: Barry Sonnenfeld. Con Alice Eve, Bill Hader, Emma Thompson, Jemaine Clement, Josh Brolin, Lady Gaga, Michael Stuhlbarg, Nicole Scherzinger, Rip Torn, Tommy Lee Jones, Will Smith.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 2 single a nozze – Wedding crashers (2005, 119 minuti). Regia: David Dobkin. Con Owen Wilson, Vince Vaughn, Christopher Walken, Rachel McAdams. Due amici mediatori di divorzi si autoinvitano ai matrimoni per conoscere e conquistare le invitate, finché l’amore e le regole complicano il gioco. Alle 23:05 Il professor Cenerentolo (2015, 90 minuti). Regia: Leonardo Pieraccioni. Con Leonardo Pieraccioni, Laura Chiatti, Davide Marotta, Sergio Friscia, Massimo Ceccherini, Nicola Acunzo, Flavio Insinna. Di cosa parla: per evitare il fallimento, un uomo finisce in carcere e, ottenuto un lavoro in biblioteca, inizia a frequentare una donna che ignora la sua vera identità, tra appuntamenti e rientri obbligati notturni.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 The Company Men (2010, 109 minuti). Regia: John Wells. Con Ben Affleck, Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Maria Bello, Chris Cooper, William Hill, Craig T. Nelson, Rosemarie DeWitt, John Doman, Patricia Kalember. Dopo un licenziamento dovuto alla crisi finanziaria, un ambizioso dirigente affronta la perdita di status e rivede le priorità della sua vita. Alle 22:50 Zero Dark Thirty (2013, 157 minuti). Regia: Kathryn Bigelow. Con Chris Pratt, Edgar Ramirez, Fares Fares, Harold Perrineau, James Gandolfini, Jason Clarke, Jennifer Ehle, Jessica Chastain, Joel Edgerton, Kyle Chandler, Mark Duplass, Mark Strong, Nash Edgerton, Nina Arianda. Thriller.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Transformers One (2024, 104 minuti). Regia: Josh Cooley. La storia inedita delle origini di Optimus Prime e Megatron, un tempo amici legati come fratelli, destinati a cambiare per sempre il destino di Cybertron. Alle 22:50 Belle e Sebastien – Amici per sempre (2017, 97 minuti). Regia: Clovis Cornillac. Con André Penvern, Anne Benoît, Clovis Cornillac, Félix Bossuet, Lilou Fogli, Margaux Chatelier, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic. Genere: Avventura.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Cafè society (2016, 96 minuti). Regia: Woody Allen. Con Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell, Blake Lively. Un giovane newyorchese degli anni ’30 approda a Hollywood, si innamora e sogna una nuova vita tra luci e disincanti. Alle 22:40 Prima ti sposo, poi ti rovino (2003, 100 minuti). Regia: Joel Coen. Con George Clooney, Catherine Zeta-Jones, Geoffrey Rush, Billy Bob Thornton, Jack Kyle. Di cosa parla: un avvocato divorzista corteggia una donna ambiziosa per incastrarla e favorire il suo cliente, ma la sfida sentimentale si ribalta.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 Ida Red (2022, 111 minuti). Regia: John Swab. Con Frank Grillo, Josh Hartnett, Deborah Ann Woll, Melissa Leo, William Forsythe. Ida Red, capofamiglia criminale malata e in carcere, affida al figlio un ultimo colpo mentre l’FBI lo tiene d’occhio. Alle 22:55 Red Lights (2012, 119 minuti). Regia: Rodrigo Cortés. Con Burn Gorman, Cillian Murphy, Craig Roberts, Elizabeth Olsen, Joely Richardson, Karen David, Leonardo Sbaraglia, Robert De Niro, Sigourney Weaver, Toby Jones. Thriller.

Blood Diamond – Diamanti di sangue: le proposte delle reti specializzate

Iris: alle 21:15 Blood Diamond – Diamanti di sangue (2006, 143 minuti). Regia: Edward Zwick. Con Antony Coleman, Arnold Vosloo, Djimon Hounsou, Jennifer Connelly, Leonardo DiCaprio. Genere: Avventura.

Cine34: alle 21:00 Il pesce innamorato (1999, 111 minuti). Regia: Leonardo Pieraccioni. Con Gabriella Pession, Leonardo Pieraccioni, Paolo Hendel, Yamila Diaz. Genere: Commedia. Alle 23:06 Il mio West (1998, 92 minuti). Regia: Giovanni Veronesi. Con Alessia Marcuzzi, Harvey Keitel, Leonardo Pieraccioni, Sandrine Holt. Genere: Western.

Rai Movie: alle 21:10 I tre moschettieri (2011, 110 minuti). Regia: Paul W.S. Anderson. Con Milla Jovovich, Orlando Bloom, Logan Lerman, Matthew Macfadyen, Christoph Waltz, Mads Mikkelsen, Ray Stevenson, Juno Temple, Luke Evans, James Corden, Gabriella Wilde. Un giovane impulsivo si unisce ai moschettieri per contrastare il piano di una donna intraprendente e dei suoi complici che minacciano trono di Francia e stabilità europea. Alle 23:20 Correre per ricominciare (2019, 119 minuti). Regia: Alex Kendrick. Con Alex Kendrick, Aryn Wright-Thompson, Cameron Arnett, Priscilla C. Shirer, Shari Rigby. Genere: Drammatico.

Rai 4: alle 21:20 Hood Witch – Roqya (2023, 96 minuti). Regia: Saïd Belktibia. Con Golshifteh Farahani, Amine Zariouhi, Jérémy Ferrari, Denis Lavant, Issaka Sawadogo. Nour, madre single nella periferia di Parigi, sopravvive tra contrabbando di animali esotici e un’app che mette in contatto i residenti con guaritori locali. Quando una cliente muore durante un rituale, viene ingiustamente accusata di stregoneria e la sua vita precipita nel caos. Per proteggere il figlio e scoprire chi la vuole incastrare, dovrà affrontare paura, superstizione e pregiudizi della comunità. Alle 23:00 Quicksand (2003, 94 minuti). Regia: John Mackenzie. Con Michael Keaton, Michael Caine, Judith Godreche, Rade Serbedzija. Un banchiere di New York inviato nel Sud della Francia per controllare un set cinematografico finanziato dalla banca viene accusato di omicidio e si dà alla fuga tra gangster e poliziotti corrotti, mentre il figlio finisce in ostaggio.

20: alle 21:10 Bomb Squad (2022, 99 minuti). Regia: James Cullen Bressack. Con Mel Gibson, Shannen Doherty, Kevin Dillon, Michael Welch, Kate Katzman, Lydia Hull. Un dinamitardo ricatta un ex hacker piazzandogli una bomba sotto la sedia e costringendolo a violare server nel giorno del compleanno della figlia. A dargli man forte arriva un esperto artificiere. Alle 22:59 Senza nome e senza regole (1998, 117 minuti). Regia: Benny Chan, Jackie Chan. Con Jackie Chan, Michelle Ferre, Mirai Yamamoto, Ron Smerczak. Genere: Azione.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche