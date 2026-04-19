Christian De Sica, stasera in TV il suo vero capolavoro: un film (snobbato) diventato leggendario 27 titoli tra cult e novità: da Vacanze in America su Cine34 e Nosferatu su Sky Cinema Suspense, fino alla doppietta Indiana Jones su Sky Cinema Collection.

IPA

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I film in onda in TV stasera, domenica 19 aprile 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 27 i film disponibili tra grandi classici, azione, risate e brividi: spiccano Nosferatu su Sky Cinema Suspense, la doppietta di Indiana Jones su Sky Cinema Collection e il cult L’avvocato del diavolo su Iris.

Serata senza film sulle reti in chiaro: le proposte delle reti in chiaro

Non ci sono film in programma quella sera sulle principali reti Rai, Mediaset, La7, TV8 e Nove.

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Il dramma de La camera di consiglio e l’avventura di Indiana Jones: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — ore 21:15: La camera di consiglio (2025, drammatico, 107′). Regia di Fiorella Infascelli; cast: Claudio Bigagli, Massimo Popolizio, Roberta Riganò, Sergio Rubini, Stefania Blandeburgo. Siamo nel 1987, alla fase cruciale del Maxiprocesso di Palermo: otto giurati popolari restano isolati per 36 giorni, tra paure e legami inattesi, per deliberare su 470 imputati.

A seguire, ore 23:00: Robin Hood principe dei ladri (1991, avventura, 143′). Regia di Kevin Reynolds; cast: Kevin Costner, Morgan Freeman, Sean Connery, Alan Rickman. Di cosa parla: un crociato tornato in patria guida i ribelli contro la tirannia del principe Giovanni e dello sceriffo di Nottingham.

Sky Cinema Collection — ore 21:15: Indiana Jones e il tempio maledetto (1984, avventura, 112′). Regia di Steven Spielberg; cast: Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke Huy Quan, Dan Aykroyd. Avventure mozzafiato tra culti oscuri e corse contro il tempo.

A seguire, ore 23:15: Indiana Jones e l’ultima crociata (1989, avventura, 127′). Regia di Steven Spielberg; cast: Harrison Ford, Sean Connery, Denholm Elliott, Alison Doody. Padre e figlio sulle tracce del Santo Graal, tra enigmi e inseguimenti memorabili.

Sky Cinema Action — ore 21:00: 65 – Fuga dalla Terra (2023, fantascienza, 93′). Regia di Scott Beck, Bryan Woods; cast: Adam Driver, Chloe Coleman, Ariana Greenblatt. Dopo un atterraggio su un pianeta sconosciuto, due sopravvissuti scoprono di essere sulla Terra di 65 milioni di anni fa, braccati da creature preistoriche.

A seguire, ore 22:40: Sherlock Holmes – Gioco di ombre (2011, azione, 129′). Regia di Guy Ritchie; cast: Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams, Jared Harris. La storia: Holmes e Watson sfidano il professor Moriarty in un intricato complotto internazionale.

Sky Cinema Comedy — ore 21:00: Il 7 e l’8 (2007, commedia, 102′). Regia di Giambattista Avellino, Salvo Ficarra, Valentino Picone; cast: Salvo Ficarra, Valentino Picone, Arnoldo Foà, Tony Sperandeo, Remo Girone, Andrea Tidona. Due uomini scoprono uno scambio di culle alla nascita e provano a rimettere ordine nelle loro vite.

A seguire, ore 22:40: Come un gatto in tangenziale (2018, commedia, 98′). Regia di Riccardo Milani; cast: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Claudio Amendola, Sonia Bergamasco. Di cosa parla: due genitori agli antipodi sociali si alleano per frenare la relazione dei figli, scoprendo affinità inaspettate.

Sky Cinema Drama — ore 21:00: Elisa (2025, drammatico, 105′). Regia di Leonardo Di Costanzo; cast: Barbara Ronchi, Roschdy Zem, Diego Ribon, Valeria Golino, Giorgio Montanini. In carcere da dieci anni per l’omicidio della sorella, Elisa si affida a un criminologo per far riaffiorare la memoria e affrontare la colpa.

A seguire, ore 23:00: The son (2022, drammatico, 123′). Regia di Florian Zeller; cast: Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern, Anthony Hopkins. La vita di Peter con la nuova compagna è sconvolta dal ritorno dell’ex moglie con il figlio adolescente Nicholas.

Sky Cinema Family — ore 21:00: Il giorno più bello del mondo (2019, commedia, 104′). Regia di Alessandro Siani; cast: Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito, Sara Ciocca, Leone Riva. Un impresario teatrale si ritrova a proteggere due bambini con superpoteri tra avventure e colpi di scena.

A seguire, ore 22:50: Animali fantastici e dove trovarli (2016, fantasy, 140′). Regia di David Yates; cast: Eddie Redmayne, Ezra Miller, Colin Farrell, Zoë Kravitz. Nel 1926 a New York, creature magiche in fuga scatenano eventi imprevedibili.

Sky Cinema Romance — ore 21:00: This time next year – Cosa fai a Capodanno? (2024, sentimentale, 116′). Regia di Nick Moore; cast: Golda Rosheuvel, Monica Dolan, John Hannah, Sophie Cookson, Keala Settle. Minnie e Quinn, nati lo stesso giorno, si incontrano 30 anni dopo e trovano un’inaspettata sintonia.

A seguire, ore 23:00: Notting Hill (1999, commedia, 124′). Regia di Roger Michell; cast: Julia Roberts, Hugh Grant, Hugh Bonneville, Emma Chambers. Un libraio londinese e una star di Hollywood si innamorano tra riflettori e vita quotidiana.

Sky Cinema Suspense — ore 21:00: Nosferatu (2024, horror, 133′). Regia di Robert Eggers; cast: Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Emma Corrin, Aaron Taylor-Johnson. Una giovane sposa, assediata da visioni e paura, fronteggia il potere oscuro del Conte Orlok.

A seguire, ore 23:15: Alex Cross – La memoria del killer (2012, thriller, 101′). Regia di Rob Cohen; cast: Tyler Perry, Matthew Fox, Edward Burns, Jean Reno, Rachel Nichols, Cicely Tyson. Caccia serrata a un assassino spietato che mette alla prova il profiler Alex Cross.

Thriller e cult con L’avvocato del diavolo e le action di Rai 4 e 20: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 — ore 21:20: Fuori in 60 secondi (2000, azione, 100′). Regia di Dominic Sena; cast: Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi, Delroy Lindo. A seguire, ore 23:20: John Wick 3: Parabellum (2019, azione, 131′). Un ex sicario è in fuga a New York con una taglia milionaria sulla testa e un’ora di vantaggio su tutti.

20 — ore 21:09: The lost city (2022, azione-avventura, 112′). Regia di Aaron Nee, Adam Nee; cast: Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt, Daniel Radcliffe, Patti Harrison. Durante il tour di un romanzo rosa, una scrittrice e il suo modello finiscono rapiti e catapultati nella giungla. A seguire, ore 23:23: Romeo deve morire (2000, azione, 115′). Regia di Andrzej Bartkowiak; cast: Jet Li, Aaliyah, Delroy Lindo, Russell Wong, Isaiah Washington. Due famiglie rivali si scontrano per il controllo del porto di Oakland e un ex poliziotto cerca la verità su un omicidio.

Rai Movie — ore 21:10: Notte prima degli esami (2005, commedia, 100′). Regia di Fausto Brizzi; cast: Giorgio Faletti, Cristiana Capotondi, Sarah Maestri, Nicolas Vaporidis. Un gruppo di amici affronta la maturità tra amori e uno spigoloso professore in commissione. A seguire, ore 22:50: Scusate se esisto! (2014, commedia, 106′). Regia di Riccardo Milani; cast: Paola Cortellesi, Raoul Bova, Marco Bocci, Lunetta Savino, Ennio Fantastichini.

Iris — ore 21:14: L’avvocato del diavolo (1997, thriller, 143′). Regia di Taylor Hackford; cast: Al Pacino, Keanu Reeves, Charlize Theron, Connie Nielsen, Craig T. Nelson.

Cine34 — ore 23:19: Vacanze in America (1984, commedia, 89′). Regia di Carlo Vanzina; cast: Christian De Sica, Jerry Calà, Edwige Fenech, Claudio Amendola, Antonella Interlenghi. Distribuito nelle sale durante il periodo natalizio, il film riuscì a incassare 1.700.000.000 di lire, pur senza raggiungere i risultati del precedente Vacanze di Natale. A incidere fu soprattutto la competizione al botteghino con Non ci resta che piangere, interpretato dalla celebre coppia Benigni-Troisi, che superò i 15 miliardi di incasso. Nonostante inizialmente non sia stato particolarmente apprezzato dalla critica, col passare del tempo il film è stato rivalutato, fino a diventare un autentico cult della commedia corale all’italiana. Oggi è infatti considerato una pellicola amatissima dagli appassionati del genere. Il grande seguito del pubblico fu evidente anche in televisione: alla sua prima messa in onda, il 15 gennaio 1987 su Italia 1, registrò circa 10 milioni di telespettatori. Tra i personaggi più apprezzati del film, il Don Buro di Christian De Sica: il prete ciociaro che accompagna un gruppo di studenti italiani in una indimenticabile vacanza negli Stati Uniti d’America.

Cielo — ore 21:20: Escobar (2014, drammatico, 120′). Regia di Andrea Di Stefano; cast: Benicio Del Toro, Josh Hutcherson, Ana Girardot, Claudia Traisac. A seguire, ore 23:20: Hostiles – Ostili (2017, avventura, 127′). Regia di Scott Cooper; cast: Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Adam Beach, Ben Foster. Nel 1892 un capitano dell’esercito scorta un capo Cheyenne e la sua famiglia verso il Montana, tra vecchi nemici e una vedova segnata da un massacro.

Mediaset Italia2 — ore 23:03: Il signore della morte (1981, horror, 88′). Regia di Rick Rosenthal; cast: Donald Pleasence, Jamie Lee Curtis, Charles Cyphers. Dopo essere sopravvissuto alle ferite inflitte dal dottor Loomis, un pericoloso killer torna a seminare terrore in città mentre una scia di omicidi sconvolge la comunità.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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