Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 18 gennaio 2026: dalla commedia Il mio regno per una farfalla su Rai 2 all'azione di The Peacemaker con George Clooney su La7.

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra le novità e i grandi classici, spiccano la commedia Il mio regno per una farfalla su Rai 2, il thriller Drop – Accetta o rifiuta su Sky Cinema 1 e l’avventura cult Indiana Jones e il tempio maledetto su Iris. Una serata ricca di generi e storie per tutti i gusti.

Il mio regno per una farfalla apre la prima serata: le proposte delle reti in chiaro

Su Rai 2, alle 21:00, va in onda Il mio regno per una farfalla (Commedia, 2024, 100 minuti). Regia di Sergio Assisi. Cast: Sergio Assisi, Tosca D’Aquino, Nunzia Schiano, Federica De Benedittis. La storia: Sasà, nobile decaduto e figlio illegittimo del Barone Belladonna, ha eletto la suite di un vecchio albergo a sua "reggia" sull’isola di Ischia. Tra consigli estemporanei elargiti in piazzetta, fascino sfrontato e dialettica da palcoscenico, trasforma ogni situazione a suo favore, tra bugie, improvvisazione e irresistibile simpatia.

Su La7, alle 21:15, The Peacemaker (Thriller, 1997, 123 minuti) diretto da Mimi Leder. Cast: George Clooney, Nicole Kidman, Marcel Iures, Alexander Baluev. Di cosa parla: dopo lo scontro tra due treni, uno carico di armi nucleari, la dottoressa Julia Kelly e il colonnello Thomas Devoe uniscono le forze per sventare una nuova minaccia terroristica.

Su TV8, alle 21:35, Nonno, questa volta è guerra (Commedia, 2020, 93 minuti) di Tim Hill, con Robert De Niro, Uma Thurman, Christopher Walken, Jane Seymour, Oakes Fegley. In seconda serata, alle 23:20, Una principessa a Natale (Sentimentale, 2021, 90 minuti) di Don McBrearty, con Merritt Patterson e Trevor Donovan. Una principessa sofisticata rimane bloccata nella cittadina di Tucker e, per restare in incognito, si rifugia presso la famiglia Cutler, imparando a confrontarsi con la semplicità della vita locale.

Drop – Accetta o rifiuta e le altre anteprime: le proposte di Sky Cinema

Su Sky Cinema 1, alle 21:15, Drop – Accetta o rifiuta (Thriller, 2025, 95 minuti) di Christopher Landon. Cast: Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Violett Beane, Jacob Robinson, Reed Diamond. La storia: la vedova Violet torna a frequentare appuntamenti quando, durante una cena con l’affascinante Henry, riceve messaggi anonimi che la obbligano a seguire ordini tassativi per salvare il figlio e la sorella. L’incubo culmina in una direttiva estrema: uccidere Henry.

Su Sky Cinema Action, alle 21:00, John Wick (Azione, 2014, 101 minuti) di David Leitch, con Keanu Reeves, Willem Dafoe, Michael Nyqvist, Ian McShane. L’azione continua alle 22:45 con John Wick – Capitolo 2 (Azione, 2017, 122 minuti) di Chad Stahelski, con Keanu Reeves e Riccardo Scamarcio.

Su Sky Cinema Collection, alle 21:15, Ritorno al futuro (Fantascienza, 1985, 118 minuti) di Robert Zemeckis, con Michael J. Fox e Christopher Lloyd. A seguire, alle 23:15, Ritorno al futuro – Parte II (1989, 108 minuti), ancora di Zemeckis, per un doppio viaggio nel tempo tra humor e invenzioni memorabili.

Su Sky Cinema Comedy, alle 21:00, I migliori giorni (Commedia, 2023, 90 minuti) di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, con un cast corale che include Anna Foglietta, Claudia Gerini, Luca Argentero e Max Tortora. Alle 23:10, Qualunquemente (Commedia, 2010, 96 minuti) di Giulio Manfredonia, con Antonio Albanese e Sergio Rubini.

Su Sky Cinema Drama, alle 21:00, L’ultimo giorno sulla Terra (Drammatico, 2020, 87 minuti) di Romain Quirot, con Jean Reno e Hugo Becker. Alle 22:35, Cosa sarà (Commedia, 2020, 101 minuti) di Francesco Bruni, con Kim Rossi Stuart e Barbara Ronchi. Di cosa parla: un regista affronta un malore improvviso che lo costringe a cercare un donatore, mettendo in discussione i rapporti familiari e innescando un viaggio alla scoperta di un segreto paterno.

Su Sky Cinema Family, alle 21:00, Il gatto con gli stivali (Animazione, 2011, 90 minuti) di Chris Miller. Alle 22:30, C’è tempo (Drammatico, 2019, 107 minuti) di Walter Veltroni, con Stefano Fresi e Jean-Pierre Léaud. La storia: un quarantenne irrisolto scopre di avere un fratellastro tredicenne e, per ottenere un lascito, decide di prenderne la tutela. Un viaggio attraverso un’Italia dimenticata li aiuterà a riscoprire il valore dei legami.

Su Sky Cinema Romance, alle 21:00, Amore a seconda vista (Commedia, 2019, 117 minuti) di Hugo Gélin, con François Civil e Joséphine Japy. Raphaël si ritrova in un mondo dove l’amore della sua vita non lo riconosce e dovrà farle ricordare la loro storia. Alle 23:05, Notting Hill (Commedia, 1999, 124 minuti) di Roger Michell, con Julia Roberts e Hugh Grant. William, timido libraio londinese, vede la sua vita stravolta dall’incontro con la star mondiale Anna Scott in una delle love story più amate di sempre.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21:00, Scomparsa (Thriller, 2012, 95 minuti) di Heitor Dhalia, con Amanda Seyfried, Jennifer Carpenter, Sebastian Stan. Dopo il rapimento della sorella, Jill si lancia sulle tracce di un serial killer che potrebbe essere lo stesso che la sequestrò anni prima. Alle 22:40, Un tranquillo weekend di paura (Avventura, 1972, 97 minuti) di John Boorman, con Burt Reynolds e Jon Voight.

Indiana Jones e il tempio maledetto guida la serata: le proposte delle reti specializzate

Su Iris, alle 21:14, Indiana Jones e il tempio maledetto (Avventura, 1984, 112 minuti) di Steven Spielberg, con Harrison Ford, Kate Capshaw e Ke Huy Quan. Un capitolo iconico della saga tra templi, culti segreti e sequenze d’azione indimenticabili.

Su Rai 4, alle 21:20, Hannibal Lecter – Le origini del male (Horror, 2007, 117 minuti) di Peter Webber, con Gaspard Ulliel, Gong Li e Dominic West: l’inquietante nascita di uno dei villain più celebri del cinema. Alle 23:20, The Beach (Drammatico, 1999, 134 minuti) di Danny Boyle, con Leonardo DiCaprio: un giovane turista parte alla volta di un’isola segreta in Thailandia seguendo una misteriosa mappa verso un paradiso che si rivelerà pieno di ombre.

Su Rai Movie, alle 21:10, Robin Hood – L’origine della leggenda (Avventura, 2018, 117 minuti) di Otto Bathurst, con Taron Egerton, Jamie Foxx e Ben Mendelsohn. Alle 23:00, The Covenant (Thriller, 2023, 123 minuti) di Guy Ritchie, con Jake Gyllenhaal e Dar Salim. Quando il sergente John Kinley resta gravemente ferito in Afghanistan, l’interprete Ahmed rischia tutto per trascinarlo in salvo attraverso territorio ostile.

Su 20, alle 21:11, The Bourne Supremacy (Thriller, 2004, 108 minuti) di Paul Greengrass, con Matt Damon, Franka Potente e Joan Allen. A seguire, alle 23:27, Amici per la morte (Azione, 2003, 101 minuti) di Andrzej Bartkowiak, con Jet Li, DMX e Kelly Hu.

Su Cine34, alle 21:00, Un boss in salotto (Commedia, 2014, 90 minuti) di Luca Miniero, con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo e Luca Argentero. Alle 23:01, La fame e la sete (Commedia, 1999, 92 minuti) di Antonio Albanese, con Antonio Albanese e Lorenza Indovina.

Su Cielo, alle 21:20, Siberia (Giallo, 2018, 104 minuti) di Matthew Ross, con Keanu Reeves, Molly Ringwald e Ana Ularu. Un commerciante di diamanti arriva in Russia per un affare di dubbia origine e intreccia una relazione ossessiva con la proprietaria di una caffetteria mentre tutto rischia di crollare. Alle 23:20, La ragazza con l’orecchino di perla (Drammatico, 2003, 100 minuti) di Peter Webber, con Scarlett Johansson e Colin Firth: l’incontro tra Griet e Vermeer, tra arte, desiderio e tensioni di classe.

Su Mediaset Italia2, alle 23:09, It (2017) (Horror, 2017, 135 minuti) di Andy Muschietti, con Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Finn Wolfhard e Wyatt Oleff. Di cosa parla: a Derry, un sinistro clown che abita nelle fogne si nutre della paura dei bambini. Un gruppo di ragazzi si unisce per affrontare i propri demoni e provare a fermare l’entità che li terrorizza.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

