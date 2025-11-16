I film in onda in TV stasera, domenica 16 novembre 2025: il vero capolavoro di Mel Gibson (altro che Bravehart) Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 16 novembre 2025: dalla commedia Odio l’estate su Italia 1 a Il professore e il pazzo su Sky Drama.

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte da non farsi scappare oggi. In totale sono 31 i film in onda domenica 16 novembre 2025, con opzioni per tutti i gusti: dalla commedia Odio l’estate su Italia 1, al thriller di David Fincher L’amore bugiardo – Gone Girl su La7, fino all’azione stilizzata di 300 su Sky Cinema Action. Scelte solide anche per chi preferisce il dramma d’autore e i classici contemporanei.

La commedia "Odio l’estate" su Italia 1: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 alle 21:00 propone Quello che non so di te (2021, 115’), regia di Brian Baugh, con Jedidiah Goodacre, Katherine McNamara, Rose Reid, Tom Everett Scott. Di cosa parla: un incontro tra anime affini che intreccia sentimenti e musica, tra sogni, incertezze e seconde possibilità. A seguire, alle 23:10, Time Is Up (2021, 80’), regia di Elisa Amoruso, con Bella Thorne e Benjamin Mascolo. Due adolescenti, Vivien e Roy, affrontano traumi e ambizioni scoprendo quanto il destino sappia sorprendere.

Italia 1 alle 21:23 schiera la comicità del trio con Odio l’estate (2020, 110’), regia di Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Massimo Venier, con Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Lucia Mascino, Carlotta Natoli. La storia: tre famiglie costrette alla convivenza in una casa al mare tra equivoci, imprevisti e risate che sanno di vacanze all’italiana.

La7 alle 21:15 punta sul brivido autoriale con L’amore bugiardo – Gone Girl (2014, 145’), regia di David Fincher, con Ben Affleck e Rosamund Pike. Trama: la scomparsa di Amy scatena una caccia mediatica e svela il lato oscuro di un matrimonio perfetto, tra manipolazioni, verità distorte e colpi di scena glaciale.

TV8 alle 21:30 presenta Una famiglia all’improvviso (2012, 115’), regia di Alex Kurtzman, con Chris Pine, Elizabeth Banks e Michelle Pfeiffer. Di cosa parla: un giovane scopre l’esistenza di una sorellastra e di un nipote, avviando un percorso di riconciliazione e verità che cambierà le sue priorità.

La commedia "Mi presenti i tuoi?" apre la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 propone la commedia famigliare Mi presenti i tuoi? (2004, 115’), regia di Jay Roach, con Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman e Barbra Streisand. Disastri in serie e suoceri ingombranti per un nuovo capitolo di irresistibili imbarazzi.

Sky Cinema 2 dalle 21:15 offre The son (2022, 123’), regia di Florian Zeller, con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins. Un padre tenta di ricucire il rapporto con il figlio adolescente mentre la nuova vita implode tra sensi di colpa e fragilità emotive. Alle 23:25, Reagan: Un Presidente sotto i riflettori (2024, 141’), regia di Sean McNamara, con Dennis Quaid e Penelope Ann Miller: dal set di Hollywood allo Studio Ovale, il ritratto del 40° Presidente degli Stati Uniti.

Sky Cinema Action alle 21:00 rievoca la leggenda dei guerrieri spartani con 300 (2006, 117’), regia di Zack Snyder, con Gerard Butler e Lena Headey. Stile fumettistico e battaglie epiche alle Termopili. Alle 23:00 spazio all’animazione epica con Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim (2024, 134’), regia di Kenji Kamiyama: Helm Mandimartello difende il suo popolo all’Hornburg dall’attacco di Wulf.

Sky Cinema Collection alle 21:15 parte con l’avventura per famiglie Dolittle (2020, 106’), regia di Stephen Gaghan, con Robert Downey Jr. Un medico che parla con gli animali salpa per salvare la regina. Alle 23:05, caccia al tesoro romantica con Tutti pazzi per l’oro (2008, 113’), regia di Andy Tennant, con Matthew McConaughey e Kate Hudson.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 profumo d’estate con Sapore di mare (1983, 98’), regia di Carlo Vanzina, con Jerry Calà, Christian De Sica, Isabella Ferrari. Amori, tormentoni e nostalgia anni ’60. Alle 22:45, colpo di scena al femminile con 3 donne al verde (2008, 104’), regia di Callie Khouri, con Diane Keaton, Queen Latifah e Katie Holmes.

Sky Cinema Drama alle 21:00 il biografico Il professore e il pazzo (2019, 124’), regia di Farhad Safinia, con Mel Gibson e Sean Penn. La titanica impresa dell’Oxford English Dictionary e l’incontro tra un accademico e un internato. Alle 23:10, emozioni forti con Il bambino con il pigiama a righe (2008, 93’), regia di Mark Herman: l’amicizia innocente oltre il filo spinato.

Sky Cinema Family alle 21:00 arriva Alla fine ci sei tu (2018, 97’), regia di Peter Hutchings, con Maisie Williams e Asa Butterfield. Un’amicizia speciale e una lista di desideri prima che sia troppo tardi. Alle 22:45, magia e risate con Il giorno più bello del mondo (2019, 104’), regia di Alessandro Siani, con Alessandro Siani e Stefania Spampinato: un impresario e due bimbi "speciali" tra teatro e guai.

Sky Cinema Romance alle 21:00 debutta la commedia romantica italiana Romeo è Giulietta (2024, 118’), regia di Giovanni Veronesi, con Pilar Fogliati, Sergio Castellitto e Margherita Buy. Un travestimento a teatro ribalta i ruoli e accende scintille. Alle 22:55, storia e passione con Eiffel (2021, 110’), regia di Martin Bourboulon, con Romain Duris ed Emma Mackey: un amore ritrovato ispira la Torre simbolo di Parigi.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 indagine tra i ghiacci con L’uomo di neve (2017, 119’), regia di Tomas Alfredson, con Michael Fassbender e Rebecca Ferguson. Un killer lascia un pupazzo come firma e riapre ferite del passato. Alle 23:05, truffe e seduzione con Focus – Niente è come sembra (2015, 105’), regia di Glenn Ficarra e John Requa, con Will Smith e Margot Robbie.

Azione e brividi con "Greenland": le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:15 punta sul cult adrenalinico Point Break – Punto di rottura (1991, 110’), regia di Kathryn Bigelow, con Patrick Swayze e Keanu Reeves. Quattro rapinatori mascherati da presidenti, surf estremo e un agente sotto copertura tra le onde e la lealtà.

Cine34 alle 21:00 propone la commedia di Leonardo Pieraccioni Se son rose (2018, 90’), con L. Pieraccioni e M. Andreozzi: ex storiche ricontattate per sbaglio e una seconda occasione con il destino. Alle 22:46, Tre sorelle (2021, 90’), regia di Enrico Vanzina, con Serena Autieri, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini. Tre donne in crisi sentimentale ritrovano sé stesse tra estati italiane e un vicino destinato a scompaginare i piani.

Rai Movie alle 21:10 family drama tra natura e amicizia con Il lupo e il leone (2021, 99’), regia di Gilles de Maistre, con Molly Kunz. Un segreto a quattro zampe rischia di incrinare un equilibrio fragile. Alle 22:55, campus anni ’50 e emancipazione femminile in Mona Lisa Smile (2003, 117’), regia di Mike Newell, con Julia Roberts, Julia Stiles, Kirsten Dunst e Maggie Gyllenhaal.

Rai 4 alle 21:20 thriller d’autore con Il Maestro Giardiniere (2022, 107’), regia di Paul Schrader, con Joel Edgerton e Sigourney Weaver. Un giardiniere dal passato oscuro si prende cura della pronipote della proprietaria, tra responsabilità e redenzione. Alle 23:10, La casa del padre (2023, 108’), regia di Neil Burger, con Daisy Ridley e Ben Mendelsohn: un viaggio per affrontare il rapitore della madre diventa ricerca di giustizia e verità.

20 alle 21:10 catastrofe e coraggio in Greenland (2020, 119’), regia di Ric Roman Waugh, con Gerard Butler e Morena Baccarin. Un padre tenta di portare in salvo la famiglia in un mondo al collasso, tra fughe, bunker e l’ultimo barlume di speranza.

Mediaset Italia2 alle 23:23 notte da brividi con Halloween III – Il signore della notte (1983, 95’), regia di Tommy Lee Wallace, con Tom Atkins e Dan O’Herlihy. Maschere maledette, complotti e un orrore "stagionale" che non ha bisogno di Michael Myers per inquietare.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

