Carlo Verdone, stasera in TV il suo capolavoro da regista: il film (indimenticabile) che stava finendo in tragedia sul set Dalla commedia cult Viaggi di nozze di Carlo Verdone su Rete 4 al classico Il sorpasso su La7: tutti i film da vedere in Tv domenica 16 agosto 2026.

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I film in onda in TV stasera, domenica 16 agosto 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. Tra i titoli di spicco ci sono la commedia cult Viaggi di nozze su Rete 4, il capolavoro della commedia all’italiana Il sorpasso su La7 e il kolossal monster Godzilla su 20. Per chi ama il cinema d’autore, in seconda serata spicca anche Il cigno nero su Rai 4.

La commedia di Viaggi di nozze e le altre proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – 23:00: Generazione di fenomeni (2016, Documentario). Regia di Fabio Masi. Un film documentario realizzato per celebrare i quarant’anni di carriera degli Stadio, vincitori del Festival di Sanremo 2016. Una cena tra amici in un ristorante di Bologna diventa il filo conduttore di ricordi, aneddoti e musica, nel ritratto intimo di una band che ha segnato la canzone d’autore italiana.

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Rai 3 – 23:25: Dreams (2024, Drammatico). Regia di Dag Johan Haugerud. Con Ane Dahl Torp, Selome Emnetu, Ingrid Gjaever, Anne Marit Jacobsen, Ella Øverbye. La giovane Johanne decide di mettere per iscritto la sua cotta per la prof di francese. Quando i suoi testi vengono letti da madre e nonna, tra scandalo e stupore emerge una scrittura potente che scava in emozioni, amore e sessualità, nel percorso di crescita e consapevolezza della protagonista.

Rete 4 – 21:32: Viaggi di nozze (1995, Commedia). Regia di Carlo Verdone. Con Carlo Verdone, Cinzia Mascoli, Claudia Gerini, Veronica Pivetti. Tre episodi comici legati dal tema del matrimonio e della luna di miele: dal logorroico Raniero alla svampita Jessica con l’ingenuo Giovannino, fino a una galleria di caratteri che hanno reso il film uno dei titoli più amati del regista-attore romano. È una delle opere di Verdone in cui la comicità nasce soprattutto dall’esasperazione dei caratteri: Ivano è il coatto, Raniero il professionista nevrotico e Giovannino l’uomo qualunque schiacciato dalla famiglia. Il film è diventato iconico anche grazie a una serie di battute entrate subito nell’immaginario culturale del Paese. La celebre frase «O famo strano?» nacque da un’improvvisazione di Verdone e Claudia Gerini e divenne uno dei tormentoni più celebri del cinema italiano. Durante la famosa scena del tuffo in piscina, si sfiorò la tragedia sul set: Verdone si procurò infatti una grave frattura alla colonna vertebrale. Continuò a lavorare nonostante l’infortunio e fu operato successivamente. VIaggi di Nozze ebbe un enorme successo al botteghino: la pellicola incassò oltre 24 miliardi di lire (circa 12 milioni di euro), cifra che lo rese campione assoluto d’incassi della stagione cinematografica 1995-96, davanti a Pocahontas, Vacanze di Natale ’95, Seven e Braveheart – Cuore impavido. Successivamente è diventato un evergreen trasmesso con frequenza in Tv, oltre che una delle commedie più iconiche degli anni ’90.

La7 – 21:15: Il sorpasso (1962, Commedia). Regia di Dino Risi. Con Vittorio Gassman, Jean‑Louis Trintignant, Catherine Spaak. Ferragosto a Roma: l’esuberante Bruno trascina il timido studente Roberto in una scorribanda in auto tra risate e malinconie. Un ritratto fulminante dell’Italia del boom, tra euforia, leggerezza e improvvisa tragedia. A seguire, 23:10: Il medico della mutua (1968, Commedia). Regia di Luigi Zampa. Con Alberto Sordi, Bice Valori, Leopoldo Trieste. Satira corrosiva sul sistema sanitario dell’epoca e sull’arrivismo del dottor Guido Tersilli.

Il thriller To catch a killer – L’uomo che odiava tutti: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Uno – 21:15: To catch a killer – L’uomo che odiava tutti (2023, Giallo). Regia di Damián Szifron. Con Shailene Woodley, Ben Mendelsohn, Ralph Ineson. A Baltimora, la talentuosa agente Eleanor viene arruolata dall’FBI per profilare un assassino che terrorizza la città nella notte di Capodanno. Indagine tesa, tra demoni personali e caccia al serial killer. Alle 23:20: La lezione (2025, Thriller). Regia di Stefano Mordini. Con Matilda De Angelis, Stefano Accorsi, Marlon Joubert. Un’avvocatessa difende un professore accusato di abusi e poi lo assiste contro l’ateneo, mentre un’ombra dal passato riaccende paranoia e paura.

Sky Cinema Collection – 21:15: I delitti del BarLume – Tana libera tutti (2020, Commedia). Regia di Roan Johnson. Con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Stefano Fresi, Corrado Guzzanti. In lockdown a Pineta, una videochiamata finisce nel mistero: il gruppo del BarLume si ritrova suo malgrado in un’indagine a distanza. Alle 22:50: I delitti del BarLume – Compro oro (2021, Commedia). Ancora a Pineta, un omicidio e un cold case scuotono la quiete: Massimo e la Fusco devono rimettere insieme gli indizi tra gelosie e segreti.

Sky Cinema Action – 21:00: La leggenda degli uomini straordinari (2003, Avventura). Regia di Stephen Norrington. Con Sean Connery, Peta Wilson, Stuart Townsend. Le icone della letteratura ottocentesca unite in una squadra per fermare una minaccia globale. Alle 22:55: Terminator Genisys (2015, Fantascienza). Regia di Alan Taylor. Con Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke. Salti temporali e realtà alternative per riscrivere il futuro della resistenza umana contro Skynet.

Sky Cinema Comedy – 21:00: Pari e dispari (1978, Avventura/Commedia). Regia di Sergio Corbucci. Con Bud Spencer, Terence Hill. Fratelli "di fatto" tra scazzottate e risate nel mondo delle scommesse clandestine. Alle 23:00: Poveri ma ricchi (2016, Commedia). Regia di Fausto Brizzi. Con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone. I Tucci, improvvisamente milionari, scoprono che ostentare non è più di moda: adattarsi sarà la vera impresa.

Sky Cinema Drama – 21:00: Vita segreta di Maria Capasso (2019, Drammatico). Regia di Silvio Piscicelli. Con Donatella Finocchiaro, Luca Zingaretti/Lino Ranieri. Una vedova napoletana, madre di tre figli, imbocca una strada pericolosa tra amori interessati e traffici illeciti pur di garantire un futuro alla famiglia. Alle 22:40: Fire Squad – Incubo di fuoco (2017, Drammatico). Regia di Joseph Kosinski. Con Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges. La vera storia degli Hotshots di Granite Mountain: coraggio, sacrificio e fratellanza contro un incendio senza precedenti.

Sky Cinema Family – 21:00: Cattivissimo me 3 (2017, Animazione). Regia di Kyle Balda, Pierre Coffin. Gru tra famiglia allargata e un nuovo, glitteratissimo super-cattivo anni ’80. Alle 22:35: La strada per El Dorado (2000, Animazione). Regia di Eric Bergeron, Don Paul, David Silverman, Will Finn. Due furfanti approdano nella leggendaria città d’oro e vengono scambiati per divinità: avventura, amicizia e scelte di cuore.

Sky Cinema Romance – 21:00: Breve storia d’amore (2025, Drammatico). Regia di Ludovica Rampoldi. Con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano, Valeria Golino. Una relazione clandestina in una stanza d’albergo si trasforma in un’ossessione quando lei comincia a infiltrarsi nella vita di lui. Alle 22:45: Tumbledown – Gli imprevisti della vita (2015, Commedia/Romance). Regia di Sean Mewshaw. Con Rebecca Hall, Jason Sudeikis, Blythe Danner. Il lutto di Hannah incontra lo sguardo ironico di Andrew: dal lavoro su una biografia, germoglia una nuova possibilità.

Sky Cinema Suspense – 21:00: Five nights at Freddy’s 2 (2025, Horror). Regia di Emma Tammi. Con Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Mckenna Grace. Un ritorno al Freddy Fazbear’s tra animatronici inquietanti e segreti sepolti. Alle 22:50: The Prestige (2006, Thriller/Fantasy). Regia di Christopher Nolan. Con Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson, Michael Caine, David Bowie. Rivalità ossessiva tra illusionisti nella Londra vittoriana: l’arte del trucco come questione di vita o morte.

I misteri di Belfagor e l’azione di Godzilla: le proposte delle reti specializzate

Iris – 21:14: Belfagor – Il fantasma del Louvre (2001, Fantasy). Regia di Jean‑Paul Salomé. Con Sophie Marceau, Michel Serrault, Julie Christie. Al Louvre, una mummia sprigiona un’entità malvagia che possiede la giovane Lisa: un vecchio ispettore torna in azione per liberarla. Alle 23:06: La legge del crimine (2009, Poliziesco). Regia di Laurent Tuel. Con Jean Reno, Gaspard Ulliel. Un boss della Costa Azzurra è nel mirino di un poliziotto deciso a vendicare un collega ucciso.

Cine34 – 21:00: La banda del Trucido (1977, Poliziesco). Regia di Stelvio Massi. Con Luc Merenda, Tomas Milian, Franco Citti. Il commissario Ghini indaga su una strage durante una rapina con l’aiuto del "Monnezza", a caccia del criminale Belli. Alle 22:55: Il giustiziere sfida la città (1975, Azione). Regia di Umberto Lenzi. Con Tomas Milian, Joseph Cotten. L’ex gangster Rambo vendica il fratello mettendo le bande una contro l’altra in un turbinio di regolamenti di conti.

Rai Movie – 21:10: Blue Hawaii (1962, Commedia). Regia di Norman Taurog. Con Elvis Presley, Angela Lansbury. Un impiegato di agenzia turistica a Honolulu guida un gruppo di ragazze tra gelosie, avances dell’insegnante e ritmi hawaiani. Alle 22:55: Scusate se esisto! (2014, Commedia). Regia di Riccardo Milani. Con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Ennio Fantastichini. Un’architetta di talento torna in Italia e, tra travestimenti e ironia, prova a farsi valere in un mondo di pregiudizi.

Rai 4 – 21:20: Venom – La morte è solo l’inizio (2005, Thriller). Regia di Jim Gillespie. Con Agnes Bruckner, Jonathan Jackson. Dopo un incidente, spiriti malvagi risorgono attraverso un uomo morso da serpenti "posseduti", minacciando un gruppo di ragazzi. Alle 22:45: Il cigno nero (2010, Drammatico). Regia di Darren Aronofsky. Con Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel. Un’ambiziosa ballerina scivola in una spirale di perfezionismo e paranoia preparando Il lago dei cigni.

20 – 22:55: Godzilla (2014, Fantascienza). Regia di Gareth Edwards. Con Aaron Taylor‑Johnson, Elizabeth Olsen, Bryan Cranston. Dalle indagini su scosse misteriose alla rivelazione di mostruose creature ancestrali: la lotta per la sopravvivenza dell’umanità tra Tokyo, Hawaii e San Francisco.

Cielo – 21:15: The quake – Il terremoto del secolo (2018, Drammatico/Disaster). Regia di John Andreas Andersen. Con Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp. Il geologo Kristian scopre un’imminente catastrofe sismica a Oslo e tenta di salvare la sua famiglia e avvertire la città. Alle 23:05: Rendel – Il vigilante (2017, Azione). Regia di Jesse Haaja. Un uomo, dopo una tragedia familiare, diventa un giustiziere mascherato contro l’organizzazione criminale che gli ha distrutto la vita.

Mediaset Italia2 – 23:05: Voci dal profondo (1991, Horror). Regia di Lucio Fulci. Con Duilio Del Prete, Karina Huff, Pascal Persiano, Lucio Fulci. Dopo la misteriosa morte del patriarca, la figlia scopre un delitto per avvelenamento nei cubetti di ghiaccio. Con l’aiuto del fantasma del padre, tenterà di smascherare un piano diabolico.

Rai Premium – 21:20: Hannah Swensen indaga: Festa a sorpresa con delitto (2021, Giallo). Regia di Pat Williams. Con Alison Sweeney, Cameron Mathison. L’organizzazione di una festa riporta alla luce uno scheletro e un cold case: Hannah, ostacolata dal fidanzato, indaga con l’aiuto di Delores.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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