Fabio De Luigi con Valentina Lodovini, stasera in Tv (gratis) un gioiello della commedia italiana: un film per ridere e riflettere Una serata ricchissima: dall’azione di Men in Black: International su TV8 ai misteri di Inferno su Sky Cinema 1, passando per i classici e le sorprese su Iris, Rai 4, Cine34 e Rai Movie.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 25 i film in palinsesto domenica 15 marzo 2026: tra questi segnaliamo Men in Black: International su TV8 alle 21:30, Inferno su Sky Cinema 1 alle 21:15 e il classico Balla coi lupi su Rai Movie alle 21:05.

Fantascienza e divertimento con Men in Black: International: le proposte delle reti in chiaro

TV8 — ore 21:30: Men in Black: International (2019, 115′). Regia di F. Gary Gray. Con C. Hemsworth, T. Thompson. Genere: Fantascienza.

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Il mistero di Inferno guida la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — ore 21:15: Inferno (2016, 121′). Regia di Ron Howard. Con Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster, Omar Sy, Irrfan Khan, Sidse Babett Knudsen. Di cosa parla: Un professore si risveglia in un ospedale senza memoria e si allea con una dottoressa per scoprire il mistero dietro una minaccia terroristica legata all’Inferno di Dante Alighieri. Genere: Thriller.

Sky Cinema Action — ore 21:00: John Wick – Capitolo 2 (2017, 122′). Regia di C. Stahelski. Con K. Reeves, R. Scamarcio. Genere: Azione. A seguire, ore 23:05: Sicario (2015, 121′). Regia di Denis Villeneuve. Con Emily Blunt, Jon Bernthal, Josh Brolin, Benicio Del Toro, Jeffrey Donovan, Daniel Kaluuya, Maximiliano Hernández, Raoul Trujillo, Lora Martinez-Cunningham, Alan D. Purwin. La storia: Un’agente dell’FBI si unisce a una task force d’élite contro i cartelli della droga lungo il confine USA-Messico, in un viaggio che mette alla prova le sue convinzioni. Genere: Thriller.

Sky Cinema Collection — ore 21:15: La guerra dei mondi (2005, 116′). Regia di Steven Spielberg. Con Tom Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin, Tim Robbins, Miranda Otto. Trama: Un padre divorziato tenta di proteggere i figli durante una devastante invasione aliena. A seguire, ore 23:15: Valerian e la città dei Mille Pianeti (2017, 137′). Regia di Luc Besson. Con Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke. Di cosa parla: Due agenti speciali vengono inviati nella città intergalattica di Alpha per sventare una minaccia oscura che incombe sull’umanità. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Comedy — ore 21:00: Ma cosa ci dice il cervello (2019, 90′). Regia di Riccardo Milani. Con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Claudia Pandolfi, Giuseppe Battiston, Paola Minaccioni e cast. Genere: Commedia. A seguire, ore 22:45: Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie! 3 (2021, 98′). Regia di Philippe de Chauveron. Con Christian Clavier, Chantal Lauby, Bing Yin, Pascal N’Zonzi, Ary Abittan. La storia: Una grande festa per un anniversario di matrimonio riunisce sotto lo stesso tetto i suoceri delle quattro figlie, tra differenze culturali e nuovi equilibri familiari. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama — ore 21:00: La pazza gioia (2016, 118′). Regia di Paolo Virzì. Con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti, Tommaso Ragno, Anna Galiena. Trama: Beatrice, eccentrica e logorroica, e Donatella, riservata e segnata dal passato, fuggono da un istituto per vivere un’avventura alla ricerca di libertà e felicità. A seguire, ore 23:00: Collateral beauty (2016, 97′). Regia di David Frankel. Con Will Smith, Keira Knightley, Kate Winslet, Edward Norton. Di cosa parla: Dopo un lutto devastante, un manager precipita nella depressione; i colleghi ingaggiano tre attori per impersonare Amore, Tempo e Morte, dando il via a un percorso di rinascita. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family — ore 21:00: Il gatto con gli stivali (2011, 90′). Regia di Chris Miller. Genere: Animazione. A seguire, ore 22:35: Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi (2015, 99′). Regia di Tobi Baumann. Con Milo Parker, Anke Engelke, Bastian Pastewka, Karoline Herfurth, Christian Ulmen, Julia Koschitz, Ruby O. Fee, Bibiane Zeller, Amy Huberman. Di cosa parla: Un ragazzo timido unisce le forze con un buffo fantasma e una riluttante cacciatrice per fermare un pericoloso spirito di ghiaccio. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance — ore 21:00: The Family McMullen (2025, 110′). Regia di Edward Burns. Con Edward Burns, Halston Sage, Pico Alexander, Juliana Canfield, Connie Britton. La storia: Tra sfide personali e legami che cambiano, i McMullen riscoprono il valore dell’unità familiare. A seguire, ore 23:00: Cinquanta sfumature di grigio (2014, 124′). Regia di Sam Taylor-Johnson. Con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Luke Grimes, Jennifer Ehle. Trama: La relazione tra Anastasia Steele e Christian Grey esplora desideri, limiti e segreti alla ricerca di un delicato equilibrio tra passione e fragilità. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense — ore 21:00: In a valley of violence – Nella valle della violenza (2016, 105′). Regia di Ti West. Con Ethan Hawke, James Ransone, John Travolta, Taissa Farmiga. Genere: Western. A seguire, ore 22:55: I falchi della notte (1981, 98′). Regia di Bruce Malmuth. Con Sylvester Stallone, Rutger Hauer, Lindsay Wagner, Billy Dee Williams. Genere: Poliziesco.

Il crimine di Gangster Squad e altre chicche: le proposte delle reti specializzate

Iris — ore 21:14: Gangster Squad (2013, 113′). Regia di Ruben Fleischer. Con Emma Stone, Ryan Gosling, Sean Penn, Josh Brolin, Nick Nolte, Giovanni Ribisi, Mireille Enos, Michael Peña, Robert Patrick. Trama: Nella Los Angeles del 1949, una squadra segreta di poliziotti tenta di rovesciare il potere del boss Mickey Cohen.

Rai 4 — ore 21:20: A testa alta (2004, 87′). Regia di Kevin Bray. Con Ashley Scott, Dwayne Johnson, Johnny Knoxville, Kristen Wilson, Neal McDonough. Genere: Azione. A seguire, ore 22:40: All the Devil’s Men – Squadra speciale (2018, 100′). Regia di Matthew Hope. Con Milo Gibson, Sylvia Hoeks, William Fichtner, Gbenga Akinnagbe, Joseph Millson. Di cosa parla: Un ex Navy SEAL, ora cacciatore di taglie per la CIA, viene inviato a Londra sulle tracce di un agente traditore, affrontando demoni personali durante la missione. Genere: Azione.

Cine34 — ore 21:00: 10 giorni senza mamma (2019, 94′). Regia di Alessandro Genovesi. Con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli, Bianca Usai, Matteo Castellucci, Diana Del Bufalo, Niccolò Senni, Antonio Catania. La storia: Un padre assente si ritrova a fare da mamma a tempo pieno ai tre figli quando la moglie si prende una pausa, tra disastri esilaranti e momenti teneri. Genere: Commedia. A seguire, ore 22:59: Una donna per amica (2014, 88′). Regia di Giovanni Veronesi. Con Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valeria Solarino, Monica Scattini. Di cosa parla: L’amicizia tra Claudia e Francesco entra in crisi quando lei decide di sposarsi, costringendo lui a fare i conti coi propri sentimenti. Genere: Commedia.

Rai Movie — ore 21:05: Balla coi lupi (1990, 180′). Regia di Kevin Costner. Con Kevin Costner, Graham Greene, Mary McDonnell, Rodney A. Grant. Trama: Un ufficiale dell’esercito, trasferito in un remoto avamposto, viene accolto dai Sioux e impara a vivere in armonia con la natura e la loro cultura. Genere: Western.

20 — ore 21:10: Taken 3 – L’ora della verità (2015, 109′). Regia di Olivier Megaton. Di cosa parla: Dopo il brutale omicidio della moglie, l’ex agente segreto Bryan Mills si ritrova accusato del delitto e braccato da FBI, CIA e polizia. In fuga, tenterà di proteggere la figlia e di smascherare i veri responsabili. Genere: Azione.

Mediaset Italia2 — ore 23:14: Ringu 2 – The Ring 2 (1999, 100′). Regia di Hideo Nakata. Con Miki Nakatani, Nanako Matsushima, Rikyia Otaka. Trama: Una nuova scia di morti misteriose riporta a galla la maledizione di un video mortale, mentre una madre indaga e la figlia manifesta inquietanti poteri oscuri. Genere: Horror.

Cielo — ore 21:15: Povere creature! (2023, 141′). Regia di Yorgos Lanthimos. Con Willem Dafoe, Margaret Qualley, Emma Stone, Christopher Abbott, Mark Ruffalo. La storia: Bella Baxter, riportata in vita da uno scienziato geniale e anticonvenzionale, fugge per scoprire il mondo e intraprende un’avventura tra continenti, lottando per emancipazione ed eguaglianza. Genere: Fantascienza.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Ore 14 Rai 2 21:30

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