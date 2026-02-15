Johnny Depp, stasera in Tv il suo cult imperdibile: il film che lo ha trasformato in leggenda (altro che Pirati dei Caraibi) Dall’adrenalinico Spy Game su Sky Cinema 1 al cult Blow con Johnny Depp e Penelope Cruz su Sky Cinema Suspense: ecco i migliori film da vedere stasera 15 febbraio in Tv.

Prime Video

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Oltre 30 titoli tra grandi classici, azione mozzafiato, biopic e commedie: dall’adrenalina di Spy Game su Sky Cinema 1 al survival Infinite storm su TV8, fino al cult Un giorno di ordinaria follia su Iris.

[pb_iol_toc tag="h3"/]

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La tempesta di Infinite storm: le proposte delle reti in chiaro

TV8 – Alle 21:35 arriva Infinite storm (2022, 100’, regia di Malgorzata Szumowska e Michal Englert) con Naomi Watts, Billy Howle, Denis O’Hare, Eliot Sumner, Parker Sawyers. Durante una scalata al Monte Washington, un’arrampicatrice esperta decide di invertire la rotta quando si avvicina una bufera. Nel rientro incrocia un uomo in difficoltà e lo guida in una discesa disperata prima della notte. Genere: Drammatico.

TV8 – In seconda serata, alle 23:25, Now you see me – I maghi del crimine (2013, 116’, regia di Louis Leterrier) con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Mélanie Laurent, Dave Franco, Morgan Freeman, Isla Fisher, Woody Harrelson, Michael Caine. Di cosa parla: i Quattro Cavalieri, illusionisti dal colpo grosso, trasformano i loro show in spettacolari rapine, mentre FBI e Interpol tentano di anticiparne le mosse. Genere: Thriller.

L’adrenalina di Spy Game: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Alle 21:15 Spy Game (2001, 126’, regia di Tony Scott) con Robert Redford e Brad Pitt. 1991: un agente CIA viene catturato in Cina durante un’operazione. L’Intelligence vorrebbe abbandonarlo, ma un veterano degli "spy games" prova a salvarlo con una partita a scacchi geopolitica a rischio altissimo. Genere: Thriller. Alle 23:25 Robin Hood – L’origine della leggenda (2018, 117’, regia di Otto Bathurst) con Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan, Ben Mendelsohn, Eve Hewson. La storia: ritorno alle origini del fuorilegge di Sherwood tra addestramenti, rivolte e colpi ai ricchi. Genere: Avventura.

Sky Cinema Action – Alle 21:00 Jurassic World – Il regno distrutto (2018, 124’, regia di J.A. Bayona) con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum. Un’operazione di salvataggio dei dinosauri su Isla Nublar si trasforma in un incubo quando gli interessi economici prendono il sopravvento. Genere: Azione. Alle 23:10 The Accountant (2016, 128’, regia di Gavin O’Connor) con Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal. Un contabile con sindrome di Asperger lavora per organizzazioni criminali. Accetta un incarico "pulito" e scopre un ammanco milionario che lo mette nel mirino. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Collection – Alle 21:15 Il 7 e l’8 (2007, 92’, regia di Giambattista Avellino, Salvo Ficarra, Valentino Picone) con Ficarra e Picone, Arnoldo Foà, Tony Sperandeo. Due uomini scoprono di essere stati scambiati alla nascita e si ritrovano trent’anni dopo tra equivoci e collisioni di destini. Genere: Commedia. Alle 22:55 Andiamo a quel paese (2014, 90’, regia di Salvo Ficarra e Valentino Picone) con Nino Frassica, Tiziana Lodato, Francesco Paolantoni. Un ritorno al paese d’origine per reinventarsi tra parenti, stratagemmi e risate. Genere: Commedia.

Sky Cinema Comedy – Alle 21:00 I delitti del BarLume – La danza dello squalo (2026, 90’, regia di Milena Cocozza) con Filippo Timi, Lucia Mascino, Corrado Guzzanti, Stefano Fresi, Enrica Guidi. Uno squalo a Pineta agita l’estate e un nuovo caso: la Fusco indaga su una presunta vittima e su un pericolo che forse non viene dal mare. Genere: Giallo. Alle 22:30 Starsky e Hutch (2004, 101’, regia di Todd Phillips) con Ben Stiller, Owen Wilson, Snoop Dogg, Vince Vaughn. La coppia di sbirri più improbabile smaschera un ricco uomo d’affari con l’aiuto di Huggy Bear. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama – Alle 21:00 L’innocenza (2023, 125’, regia di Hirokazu Koreeda) con Sakura Andô, Eita Nagayama, Soya Kurokawa, Hinata Hiiragi. Un undicenne cambia comportamento e torna da scuola demoralizzato. Sembra colpa di un insegnante, ma la verità è altrove, nel tipico sguardo empatico di Koreeda. Genere: Drammatico. Alle 23:10 A.C.A.B. (2012, 90’, regia di Stefano Sollima) con Pierfrancesco Favino, Filippo Nigro, Marco Giallini. Tre agenti della Mobile tra piazze incandescenti, vita privata in frantumi e un novellino da "iniziare" alle regole non scritte. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family – Alle 21:00 Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo (2022, 90’, regia di Kyle Balda, Brad Ableson). I Minions aiutano un giovane Gru a rubare un diamante per entrare nei Malefici 6, tra gag e piani diabolici. Genere: Animazione. Alle 22:35 Il cacciatore di giganti (2013, 114’, regia di Bryan Singer) con Nicholas Hoult, Ewan McGregor, Eleanor Tomlinson, Stanley Tucci. Fiaba "Jack e i fagioli magici" in versione fantasy-avventurosa, tra giganti e regni sospesi. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Romance – Alle 21:00 Ti odio, ti lascio, ti… (2006, 105’, regia di Peyton Reed) con Jennifer Aniston, Vince Vaughn, Jon Favreau. Una coppia scoppiata che continua a convivere trasformando l’appartamento in un campo minato sentimentale. Genere: Commedia. Alle 22:50 C’è post@ per te (1998, 110’, regia di Nora Ephron) con Meg Ryan, Tom Hanks. Nemici in libreria, innamorati via email. La commedia romantica per eccellenza. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense – Alle 21:00 Blow (2001, 124’, regia di Ted Demme) con Johnny Depp, Penélope Cruz, Ray Liotta, Franka Potente. L’ascesa e la caduta di un trafficante che dalla marijuana passa alla cocaina colombiana, risucchiato dal proprio impero. All’epoca 38enne, Depp ha girato Blow un anno dopo Chocolate, ed è tutt’oggi considerata una delle sue interpretazioni migliori. Il film, pur non essendo stato un successo al botteghini, col tempo è diventato un cult amatissimo dai fan dell’attore, oltre a essere stato promosso a pieni voti dalla critica. Genere: Drammatico. Alle 23:10 Humane (2024, 93’, regia di Caitlin Cronenberg) con Jay Baruchel, Emily Hampshire, Peter Gallagher. In un futuro al collasso ambientale, un padre annuncia a cena di volersi offrire al programma governativo di eutanasia. La situazione degenera in fretta. Genere: Horror.

Il cult Un giorno di ordinaria follia: le proposte delle reti specializzate

Iris – Alle 21:14 Un giorno di ordinaria follia (1993, 113’, regia di Joel Schumacher) con Michael Douglas, Robert Duvall, Barbara Hershey, Rachel Ticotin. Un uomo esasperato dall’alienazione urbana imbocca una spirale di rabbia in un giorno qualsiasi di Los Angeles, mentre un poliziotto prossimo alla pensione prova a fermarlo. Genere: Drammatico.

Cine34 – Alle 21:00 Ma che bella sorpresa (2015, 91’, regia di Alessandro Genovesi) con Claudio Bisio, Valentina Lodovini, Frank Matano, Renato Pozzetto, Ornella Vanoni. Un professore alle prese con una "donna ideale" che sconvolge la sua vita in una commedia degli equivoci. Genere: Commedia. Alle 22:57 Amore, bugie e calcetto (2008, 115’, regia di Luca Lucini) con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro, Filippo Nigro. La storia: un gruppo di amici si ritrova settimanalmente per il calcetto, specchio di amori, sogni e problemi che cambiano con il tempo. Genere: Commedia.

Rai Movie – Alle 21:10 Ispettore Brannigan – La morte segue la tua ombra (1975, 110’, regia di Douglas Hickox) con John Wayne, Richard Attenborough, Judy Geeson, Mel Ferrer. Un tenente di Chicago vola a Londra per incastrare un gangster e il suo mandante tra rapimenti e sicari. Genere: Poliziesco. Alle 23:10 Whitney – Una voce diventata leggenda (2022, 146’, regia di Kasi Lemmons) con Naomi Ackie, Stanley Tucci, Tamara Tunie, Clarke Peters. Di cosa parla: ascesa e caduta di una star della musica, tra trionfi e demoni personali (tossicodipendenza, bulimia, crisi familiari e legali). Genere: Biografico.

Rai 4 – Alle 21:20 The rhythm section (2020, 109’, regia di Reed Morano) con Blake Lively, Jude Law, Sterling K. Brown. Dopo aver scoperto la verità sulla morte della famiglia in un incidente aereo, Stephanie intraprende un percorso di vendetta e redenzione, trasformandosi in un’assassina letale con l’aiuto di un ex agente. Genere: Azione. Alle 23:05 Adverse (2021, 94’, regia di Brian A. Metcalf) con Mickey Rourke, Lou Diamond Phillips, Penelope Ann Miller, Sean Astin. Un thriller notturno che scava nei margini della città e nelle scelte estreme dei suoi protagonisti. Genere: Thriller. Alle 23:10 Diablo (2025, 100’, regia di Ernesto Díaz Espinoza) con Scott Adkins, Marko Zaror. Un ex detenuto rapisce la figlia di un boss per mantenere una promessa. Il cartello scatena un leggendario sicario, "Diablo", e inizia un duello all’ultimo sangue. Genere: Thriller.

20 – Alle 21:12 John Wick (2014, 101’, regia di David Leitch) con Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Willem Dafoe, Ian McShane. Il ritorno in azione del killer più elegante del cinema contemporaneo, vendetta innescata e corpo a corpo impeccabili. Genere: Azione. Alle 23:15 After the sunset (2004, 97’, regia di Brett Ratner) con Pierce Brosnan, Salma Hayek, Don Cheadle, Woody Harrelson. Una coppia di ladri in pensione viene richiamata in gioco da un ultimo, brillante colpo ai Caraibi. Genere: Azione.

Mediaset Italia2 – Alle 23:14 San Valentino di sangue (2009, 101’, regia di Patrick Lussier) con Jensen Ackles, Jaime King, Kerr Smith, Tom Atkins. Un killer col piccone sconvolge la cittadina di Harmony nel giorno degli innamorati, tra segreti del passato e nuovi orrori. Genere: Horror.

Rai Premium – Alle 21:20 In missione per San Valentino (2025, 81’, regia di Michael Robinson) con Lacey Chabert, Robert Buckley. Due sconosciuti in car sharing trovano un anello di fidanzamento smarrito e partono per restituirlo al proprietario, in una corsa romantica tra equivoci e scintille. Genere: Sentimentale.

Cielo – Alle 21:15 Standoff – Punto morto (2015, 86’, regia di Adam Alleca) con Thomas Jane, Laurence Fishburne. Un veterano e una ragazzina orfana si barricano in una fattoria per resistere a un killer psicopatico. Genere: Thriller. Alle 23:00 Il diritto di uccidere (2015, 102’, regia di Gavin Hood) con Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman, Barkhad Abdi, Iain Glen. Dilemmi etici e catena di comando in un’operazione con droni che rischia vittime collaterali. Genere: Thriller.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche