Paolo Villaggio, stasera in TV il suo vero capolavoro (non è Fantozzi): il film sottovalutato che è un gioiello Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 14 giugno 2026: da Fracchia la belva umana su Cine34 alle indagini di Assassinio sul Nilo su Rete 4.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

RaiPlay

CONDIVIDI

I film in onda in TV stasera, domenica 14 giugno 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. Sono 32 i titoli complessivamente in programmazione e ce n’è davvero per tutti i gusti: dall’azione e le risate di My spy su Italia 1, al mistero di Assassinio sul Nilo su Rete 4, fino all’avventura di Jumanji – The next level su TV8.

Spionaggio e risate con My spy: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4 alle 21:34 propone Assassinio sul Nilo (2022, regia di Kenneth Branagh; con Kenneth Branagh, Tom Bateman, Annette Bening, Gal Gadot, Armie Hammer, Emma Mackey, Russell Brand, Ali Fazal; genere Giallo). Di cosa parla: durante una lussuosa crociera sul Nilo, l’omicidio dell’ereditiera Linnet Ridgeway trasforma il viaggio in un’indagine tesa e piena di sospetti guidata da Hercule Poirot, mentre ogni passeggero sembra avere un movente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italia 1 alle 21:31 manda in onda My spy (2020, regia di Peter Segal; con Dave Bautista, Chloe Coleman, Kristen Schaal, Ken Jeong, Parisa Fitz-Henley; genere Commedia). La storia: Sophie, 9 anni, scopre un agente sotto copertura che sorveglia la sua famiglia e lo costringe, in cambio del silenzio, a insegnarle i trucchi da spia. Un family movie tra azione leggera e ironia.

TV8 alle 21:40 presenta Jumanji – The next level (2019, regia di Jake Kasdan; con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Alex Wolff; genere Avventura). I ragazzi tornano nel gioco per salvare un amico, ma le regole sono cambiate: ambienti inediti, sfide più difficili e identità avatar imprevedibili mettono alla prova il gruppo.

Le emozioni di Gioia mia: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 programma Gioia mia (2025, regia di Margherita Spampinato; con Aurora Quattrocchi, Marco Fiore; genere Drammatico). Un’estate in Sicilia unisce un ragazzino vivace e una zia devota: tra tensioni, confidenze e piccoli gesti quotidiani nasce un legame profondo. A seguire alle 23:10 Romantiche (2023, regia di Pilar Fogliati; con Pilar Fogliati, Edoardo Purgatori, Jacopo Rampini, Martina Ferragamo, Lorenzo Parrotto; genere Commedia), quattro ritratti al femminile tra Roma e dintorni tra sogni, amori e scelte di vita.

Sky Cinema Action apre alle 21:00 con Paycheck (2003, regia di John Woo; con Ben Affleck, Uma Thurman, Aaron Eckhart, Paul Giamatti; genere Fantascienza), techno-thriller ad alta tensione. Alle 23:00 spazio all’adrenalina con Shark – Il primo squalo (2018, regia di Jon Turteltaub; con Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson; genere Azione), sfida all’ultimo respiro contro il leggendario Megalodon.

Sky Cinema Collection alle 21:15 propone Prima pagina (1974, regia di Billy Wilder; con Walter Matthau, Jack Lemmon, Susan Sarandon; genere Commedia), satira sul giornalismo tra colpi di scena e dialoghi taglienti. In seconda serata alle 23:05 il classico di spionaggio Topaz (1969, regia di Alfred Hitchcock; con Frederick Stafford, Dany Robin, Michel Piccoli; genere Thriller), intrigo internazionale in piena Guerra fredda.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 regala Come ti muovi, sbagli (2025, regia di Gianni Di Gregorio; con Greta Scarano, Tom Wlaschiha, Iaia Forte; genere Commedia), dove la routine di un professore in pensione implode quando la figlia torna a casa con i bambini. Alle 22:45 risate e cuore con Se Dio vuole (2015, regia di Edoardo Falcone; con Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Laura Morante; genere Commedia).

Sky Cinema Drama alle 21:00 presenta Emilia Pérez (2024, regia di Jacques Audiard; con Selena Gomez, Zoë Saldana, Edgar Ramirez, Karla Sofía Gascón, Adriana Paz; genere Musicale): un’avvocatessa accetta l’incarico che cambierà la sua vita aiutando un boss del cartello a sparire e a realizzare la sua vera identità. Alle 23:15 Tartarughe all’infinito (2024, regia di Hannah Marks; con Isabela Merced, Cree, Judy Reyes; genere Commedia), percorso di crescita tra ansia, DOC e il ritorno del primo amore, tratto da John Green.

Sky Cinema Family alle 21:00 porta in scena Tom e Jerry (2021, regia di Tim Story; con Chloë Grace Moretz, Michael Peña; genere Commedia): la battaglia più famosa sbarca in un hotel di lusso alla vigilia di un matrimonio da sogno. Alle 22:45 emozioni e gentilezza con Wonder (2017, regia di Stephen Chbosky; con Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson; genere Drammatico), storia di inclusione e coraggio a misura di famiglia.

Sky Cinema Romance alle 21:00 propone la screwball contemporanea Mia moglie per finta (2011, regia di Dennis Dugan; con Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman; genere Commedia). Alle 23:00 la rom-com italiana La donna per me (2022, regia di Marco Martani; con Alessandra Mastronardi, Andrea Arcangeli; genere Commedia), sliding doors sentimentale tra scelte e destini.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 mette in palinsesto Un piccolo favore (2018, regia di Paul Feig; con Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding; genere Giallo), una scomparsa che svela segreti e doppie vite. Alle 23:00 il cult urbano Un giorno di ordinaria follia (1993, regia di Joel Schumacher; con Michael Douglas, Robert Duvall; genere Drammatico), discesa negli abissi della frustrazione quotidiana.

Brividi sci‑fi con Invasion: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 alle 21:20 offre L’ultimo respiro – Trappola negli abissi (2023, regia di Joachim Heden; con Julian Sands, Alexander Arnold; genere Thriller): un’immersione su un relitto ai Caraibi si trasforma in incubo tra ossigeno al limite e squali bianchi. Alle 22:55 The tank (2023, regia di Scott Walker; con Luciane Buchanan, Matt Whelan; genere Horror), la scoperta di una cisterna nascosta riporta alla luce un segreto letale.

20 alle 21:09 propone From Paris with love (2010, regia di Pierre Morel; con John Travolta, Jonathan Rhys Meyers, Kasia Smutniak; genere Azione): un impiegato d’ambasciata diventa spalla di un agente imprevedibile in una missione esplosiva. Alle 23:07 tocca a Vanguard – Agenti speciali (2020, regia di Stanley Tong; con Jackie Chan, Yang Yang; genere Azione), globe-trotting tra salvataggi e combattimenti.

Iris alle 21:14 porta in prima serata Invasion (2007, regia di Oliver Hirschbiegel; con Nicole Kidman, Daniel Craig; genere Fantascienza): un’epidemia aliena silenziosa trasforma le persone e una psichiatra lotta per salvare il figlio. Alle 23:17 La zona morta (1983, regia di David Cronenberg; con Christopher Walken, Martin Sheen; genere Drammatico), un uomo risvegliato dal coma vede il futuro e tenta di fermare un leader pericoloso, a caro prezzo.

Cine34 alle 21:00 rispolvera la commedia all’italiana con Fracchia, la belva umana (1981, regia di Neri Parenti; con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Anna Mazzamauro; genere Comico), scambi di persona e gag irresistibili fino a un finale surreale. Alle 23:07 Roba da ricchi (1987, regia di Sergio Cobucci; con Renato Pozzetto, Paolo Villaggio, Lino Banfi, Serena Grandi; genere Comico), tre episodi glamour tra Montecarlo e Costa Azzurra.

Rai Movie alle 21:10 propone Ti sposo ma non troppo (2014, regia di Gabriele Pignotta; con Vanessa Incontrada, Chiara Francini; genere Commedia): incroci sentimentali e nevrosi alla vigilia di un matrimonio. Alle 22:50 il noir sentimentale Il fuoco del peccato (2022, regia di Neil LaBute; con Diane Kruger, Ray Nicholson; genere Giallo), relazione proibita e sospetti dopo un omicidio.

Cielo alle 21:15 schiera Contract to Kill (2016, regia di Keoni Waxman; con Steven Seagal, Russell Wong; genere Azione): corsa contro il tempo tra Istanbul e Medio Oriente per sventare un complotto terroristico. Alle 23:05 Killing Season (2013, regia di Mark Steven Johnson; con Robert De Niro, John Travolta; genere Azione), resa dei conti fisica e psicologica tra due ex soldati con ferite mai rimarginate.

Mediaset Italia2 alle 23:20 chiude con il thriller d’autore Non ho sonno (2001, regia di Dario Argento; con Chiara Caselli, Max Von Sydow, Rossella Falk, Stefano Dionisi; genere Thriller): un giallo cupo e visionario nel segno del maestro del brivido italiano.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche