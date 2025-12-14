Harrison Ford, stasera in Tv (gratis) il suo gioiello dimenticato: un film imperdibile
Serata ricchissima con 30 titoli: dal dramma Destini incrociati su La7 all’azione di Transformers 3 su 20, fino alle novità e alle saghe su Sky Cinema come Ti odio, ti lascio, ti... e Nosferatu
Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra i 30 film in palinsesto spiccano il dramma Destini incrociati su La7, l’adrenalina di Transformers 3 su 20 e l’horror d’autore Nosferatu su Sky Cinema Suspense. C’è davvero una scelta per tutti i gusti.
Emozioni e incroci del destino con Destini incrociati: le proposte delle reti in chiaro
La7 alle 21:15 propone Destini incrociati (1999, 129′), regia di Sydney Pollack. Con Harrison Ford e Kristin Scott Thomas, affiancati da Bonnie Hunt, Charles S. Dutton, Dennis Haysbert, Paul Guilfoyle e Richard Jenkins. La storia: due sconosciuti scoprono, dopo un tragico incidente aereo, che i rispettivi partner avevano una relazione. Il dolore diventa l’inaspettato punto di partenza di un legame nuovo, tra verità taciute e sentimenti che cambiano la vita.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
TV8 alle 21:30 manda in onda Un biglietto per Natale (2019, 90′), regia di Pat Williams. Con Torrey DeVitto, Chad Michael Murray, Grant Show, Lolita Davidovich e Madison Smith. Di cosa parla: una romantica storia natalizia in cui desideri, coincidenze e seconde possibilità si intrecciano nella cornice delle feste, tra luci, biglietti misteriosi e nuovi inizi.
Le risate di Ti odio, ti lascio, ti… e le altre proposte di Sky Cinema
Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Ti odio, ti lascio, ti… (2006, 105′), regia di Peyton Reed. Con Jennifer Aniston, Vince Vaughn, Jon Favreau, Cole Hauser e Vincent D’Onofrio. Una commedia sentimentale sulla rottura di coppia più complicata che mai, tra ripicche, orgoglio e una convivenza che nessuno dei due vuole interrompere. A seguire, alle 23:05, Basic (2003, 98′), regia di John McTiernan. Con John Travolta, Samuel L. Jackson, Connie Nielsen, Giovanni Ribisi e Timothy Daly. Un action-thriller militare teso come una corda di violino, tra addestramenti estremi, sparizioni nella giungla e interrogatori ricchi di verità mancate.
Sky Cinema 2 alle 21:15 propone La battaglia di Hacksaw Ridge (2016, 131′), regia di M. Gibson. Con A. Garfield e R. Pyros. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il soccorritore Desmond Doss rifiuta di impugnare un’arma per motivi di coscienza. Mandato a Okinawa, combatte con il coraggio delle proprie idee, salvando vite e sfidando i pregiudizi.
Sky Cinema Action alle 21:00 offre Bad boys for life (2020, 123′), regia di Adil El Arbi e Bilall Fallah. Con Will Smith e Martin Lawrence. I due detective tornano in azione tra resa dei conti e vecchi nemici in cerca di vendetta. Alle 23:10 arriva Hunger Games (2012, 142′), regia di Gary Ross. Con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e un cast corale. In un futuro distopico, Katniss lotta per la sopravvivenza in una gara mortale che è spettacolo e oppressione.
Sky Cinema Collection alle 21:15 trasmette Oggi è sempre Natale (2016, 78′), regia di C. Romano. Con S. Fox e C. Romano. Un Natale in loop per un adolescente che impara, giorno dopo giorno, il significato profondo della festa. Alle 22:40, spazio alla commedia italiana con La banda dei Babbi Natale (2010, 100′), regia di Paolo Genovese. Con Aldo, Giovanni e Giacomo, Angela Finocchiaro e Antonia Liskova. Equivoci e risate per una notte di Natale da ricordare.
Sky Cinema Comedy alle 21:00 propone Contromano (2018, 103′), regia di Antonio Albanese. Con Antonio Albanese, Aude Legastelois e Alex Fondja. Un uomo abitudinario mette in atto un assurdo piano per "risolvere" l’immigrazione, scoprendo lungo la strada l’umanità che non aveva mai visto. Alle 22:50 segue Qualunquemente (2010, 96′), regia di Giulio Manfredonia. Con Antonio Albanese, Lorenza Indovina e Sergio Rubini. Il ritorno di Cetto La Qualunque tra satira politica e cinismo irresistibile.
Sky Cinema Drama alle 21:00 manda in onda Paternal leave (2025, 113′), regia di Alissa Jung. Con Luca Marinelli, Juli Grabenhenrich e Arturo Gabbriellini. Una giovane tedesca parte per la Riviera Romagnola per incontrare per la prima volta il padre biologico. Il loro primo confronto è una miscela di domande irrisolte, desiderio di appartenenza e verità rimaste in sospeso. Alle 23:00, La migliore offerta (2013, 124′), regia di Giuseppe Tornatore. Con Geoffrey Rush, Donald Sutherland e Jim Sturgess. Tra arte, inganni e sentimenti, un battitore d’aste si perde nel mistero di una donna invisibile.
Sky Cinema Family alle 21:00 presenta Come far litigare mamma e papà (2024, 93′), regia di Gianluca Ansanelli. Con Carolina Crescentini, Giampaolo Morelli ed Elisabetta Canalis. Un bimbo sogna genitori separati per raddoppiare regali e divertimento, e mette in moto un piano "geniale" che gli insegnerà cosa conta davvero. Alle 22:40, avventura per tutti con Viaggio al centro della Terra (2008, 92′), regia di Eric Brevig. Con Brendan Fraser e Josh Hutcherson. Un viaggio sotto la superficie della Terra tra meraviglie e creature pericolose.
Sky Cinema Romance alle 21:00 va con Hit Man – Killer per caso (2024, 113′), regia di Richard Linklater. Con Glen Powell e Adria Arjona. Un "killer" perfetto che in realtà collabora con la polizia, una donna da salvare e l’identità che vacilla tra amore e crimine. Alle 23:00, Tutti in piedi (2018, 90′), regia di Franck Dubosc. Con Franck Dubosc e Alexandra Lamy. Una bugia per sedurre diventa una catena di equivoci dal cuore romantico.
Sky Cinema Suspense alle 21:00 propone Nosferatu (2024, 133′), regia di Robert Eggers. Con Bill Skarsgård, Nicholas Hoult e Lily-Rose Depp. Una giovane sposa tra visioni e presagi mentre un antico male avanza dall’ombra del Conte Orlok. Alle 23:15, Black Mass: L’ultimo gangster (2015, 105′), regia di Scott Cooper. Con Johnny Depp, Benedict Cumberbatch, Joel Edgerton e un grande cast corale. L’ascesa criminale di Whitey Bulger tra violenza, potere e collusioni.
Il kolossal Babylon e tanta azione: le proposte delle reti specializzate
Iris alle 21:14 programma Babylon (2022, 189′), regia di Damien Chazelle. Con Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva, Jean Smart e Jovan Adepo. Negli anni Venti, Hollywood vive il passaggio epocale dal muto al sonoro: carriere che decollano o precipitano, eccessi, ambizioni e un’industria che cambia per sempre.
Rai Movie alle 21:10 offre Omicidio in diretta (1998, 99′), regia di Brian De Palma. Con Nicolas Cage, Gary Sinise e Carla Gugino. Durante un incontro di boxe, l’assassinio del Ministro della Difesa scatena un’indagine labirintica tra corruzione e colpi di scena. Alle 22:55 segue L’immortale (2010, 117′), regia di Richard Berry. Con Jean Reno e Kad Merad. Crivellato da 22 proiettili, un ex criminale sopravvive e cerca i mandanti per una vendetta senza pace.
Rai 4 alle 21:20 porta in prima serata Io, robot (2004, 115′), regia di Alex Proyas. Con Will Smith, Bridget Moynahan, Bruce Greenwood, James Cromwell e Alan Tudyk. Fantascienza ad alta tensione tra intelligenze artificiali e dilemmi morali. Alle 23:10, Automata (2014, 100′), regia di Gabe Ibáñez. Con Antonio Banderas, Dylan McDermott e Melanie Griffith. Un noir futuristico tra robotica, protocolli inviolabili e coscienze che si risvegliano.
20 alle 21:10 mette in scena Transformers 3 (2011, 156′), regia di Michael Bay. Con Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, John Turturro, Frances McDormand e John Malkovich. Azione spettacolare e battaglie tra Autobot e Decepticon per il destino della Terra.
Cine34 apre la serata alle 21:00 con Natale da chef (2017, 97′), regia di Neri Parenti. Con Massimo Boldi, Dario Bandiera, Paolo Conticini, Francesca Chillemi, Enzo Salvi e Maurizio Casagrande. Di cosa parla: un cuoco "ingombrante" torna ai fornelli per una scommessa che può salvare tutto. Alle 22:54, spazio a Fuga da Reuma Park (2016, 90′), regia di Aldo, Giovanni e Giacomo, M. Bertacca. Con Aldo, Giovanni e Giacomo e S. Ficarra. Un’avventura surreale e ironica fuori dagli schemi.
Rai Premium alle 21:20 propone Una tata in incognito (2022, 81′), regia di Jonathan Wright. Con Rachel Skarsten, Dan Jeannotte e Greta Scacchi. Claire, agente di sicurezza, entra sotto copertura come tata nella famiglia reale e scopre un inatteso talento nell’occuparsi dei bambini mentre ritrova se stessa.
Mediaset Italia2 alle 23:09 terrorizza la notte con Venerdì 13 (1980, 91′), regia di Sean S. Cunningham. Con Betsy Palmer, Adrienne King, Kevin Bacon, Harry Crosby e Robbi Morgan. La storia: al campeggio di Crystal Lake, la signora Voorhees vendica la morte del figlio con una scia di omicidi che ha fatto storia nell’horror.
Cielo alle 21:20 schiera il sequel Men in black II (2002, 82′), regia di Barry Sonnenfeld. Con Tommy Lee Jones, Will Smith, Rosario Dawson e Lara Flynn Boyle. Kay ha perso la memoria, la Terra è in pericolo e solo la coppia MIB può rimettere insieme i pezzi per sventare una minaccia intergalattica.
Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Guida TV
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 Dicembre 2025
All her faultSky Atlantic
-
16 Dicembre 2025
All her faultSky Atlantic
Potrebbe interessarti anche
Leonardo DiCaprio, stasera in Tv (gratis) il film che ha cambiato la sua carriera: un gioiello imperdibile
Da IF - Gli amici immaginari su Italia 1 a Bambi su Sky Cinema Uno, fino all’eccesso...
I film in onda in TV stasera, 30 novembre 2025: il capolavoro dimenticato di Woody Allen (altro che Manhattan)
Una serata ricchissima: 30 film tra prime e seconde serate. Da Carosello in love su ...
I film in onda in TV stasera, domenica 9 novembre 2025: il vero capolavoro (sottovalutato) di Ben Stiller
Scoprite i migliori film della serata di domenica 9 novembre 2025: dal romantico Ada...
I film in TV stasera: Sarah Felberbaum si sposa per finta (ma qualcosa va storto)
Tutte le pellicole disponibili nella serata di venerdì 12 dicembre 2025: dalla Sposa...
Bruce Willis, l'omaggio all'attore nel suo momento più difficile
I migliori film disponibili nella serata di giovedì 27 novembre 2025: su Italia 1 du...
I film in onda in TV stasera, giovedì 6 novembre 2025: Ambra Angiolini costretta ad andarsene e Timothée Chalamet vuole vendetta
Le pellicole in onda oggi, giovedì 6 novembre 2025: l'attrice brilla in Mai Stati Un...
Raoul Bova trova un amore inaspettato (ma lei è ancora una spagnola)
I film in onda in TV stasera, martedì 9 dicembre 2015: in Sei mai stata sulla Luna i...
Pietro Sermonti, l'episodio che gli ha cambiato la vita (altro che Un Medico in famiglia)
In Uno di famiglia il nipote di Susanna Agnelli finisce sotto la protezione di una f...