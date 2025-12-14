Harrison Ford, stasera in Tv (gratis) il suo gioiello dimenticato: un film imperdibile Serata ricchissima con 30 titoli: dal dramma Destini incrociati su La7 all’azione di Transformers 3 su 20, fino alle novità e alle saghe su Sky Cinema come Ti odio, ti lascio, ti... e Nosferatu

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

raiplay

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra i 30 film in palinsesto spiccano il dramma Destini incrociati su La7, l’adrenalina di Transformers 3 su 20 e l’horror d’autore Nosferatu su Sky Cinema Suspense. C’è davvero una scelta per tutti i gusti.

Emozioni e incroci del destino con Destini incrociati: le proposte delle reti in chiaro

La7 alle 21:15 propone Destini incrociati (1999, 129′), regia di Sydney Pollack. Con Harrison Ford e Kristin Scott Thomas, affiancati da Bonnie Hunt, Charles S. Dutton, Dennis Haysbert, Paul Guilfoyle e Richard Jenkins. La storia: due sconosciuti scoprono, dopo un tragico incidente aereo, che i rispettivi partner avevano una relazione. Il dolore diventa l’inaspettato punto di partenza di un legame nuovo, tra verità taciute e sentimenti che cambiano la vita.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

TV8 alle 21:30 manda in onda Un biglietto per Natale (2019, 90′), regia di Pat Williams. Con Torrey DeVitto, Chad Michael Murray, Grant Show, Lolita Davidovich e Madison Smith. Di cosa parla: una romantica storia natalizia in cui desideri, coincidenze e seconde possibilità si intrecciano nella cornice delle feste, tra luci, biglietti misteriosi e nuovi inizi.

Le risate di Ti odio, ti lascio, ti… e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Ti odio, ti lascio, ti… (2006, 105′), regia di Peyton Reed. Con Jennifer Aniston, Vince Vaughn, Jon Favreau, Cole Hauser e Vincent D’Onofrio. Una commedia sentimentale sulla rottura di coppia più complicata che mai, tra ripicche, orgoglio e una convivenza che nessuno dei due vuole interrompere. A seguire, alle 23:05, Basic (2003, 98′), regia di John McTiernan. Con John Travolta, Samuel L. Jackson, Connie Nielsen, Giovanni Ribisi e Timothy Daly. Un action-thriller militare teso come una corda di violino, tra addestramenti estremi, sparizioni nella giungla e interrogatori ricchi di verità mancate.

Sky Cinema 2 alle 21:15 propone La battaglia di Hacksaw Ridge (2016, 131′), regia di M. Gibson. Con A. Garfield e R. Pyros. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il soccorritore Desmond Doss rifiuta di impugnare un’arma per motivi di coscienza. Mandato a Okinawa, combatte con il coraggio delle proprie idee, salvando vite e sfidando i pregiudizi.

Sky Cinema Action alle 21:00 offre Bad boys for life (2020, 123′), regia di Adil El Arbi e Bilall Fallah. Con Will Smith e Martin Lawrence. I due detective tornano in azione tra resa dei conti e vecchi nemici in cerca di vendetta. Alle 23:10 arriva Hunger Games (2012, 142′), regia di Gary Ross. Con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e un cast corale. In un futuro distopico, Katniss lotta per la sopravvivenza in una gara mortale che è spettacolo e oppressione.

Sky Cinema Collection alle 21:15 trasmette Oggi è sempre Natale (2016, 78′), regia di C. Romano. Con S. Fox e C. Romano. Un Natale in loop per un adolescente che impara, giorno dopo giorno, il significato profondo della festa. Alle 22:40, spazio alla commedia italiana con La banda dei Babbi Natale (2010, 100′), regia di Paolo Genovese. Con Aldo, Giovanni e Giacomo, Angela Finocchiaro e Antonia Liskova. Equivoci e risate per una notte di Natale da ricordare.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 propone Contromano (2018, 103′), regia di Antonio Albanese. Con Antonio Albanese, Aude Legastelois e Alex Fondja. Un uomo abitudinario mette in atto un assurdo piano per "risolvere" l’immigrazione, scoprendo lungo la strada l’umanità che non aveva mai visto. Alle 22:50 segue Qualunquemente (2010, 96′), regia di Giulio Manfredonia. Con Antonio Albanese, Lorenza Indovina e Sergio Rubini. Il ritorno di Cetto La Qualunque tra satira politica e cinismo irresistibile.

Sky Cinema Drama alle 21:00 manda in onda Paternal leave (2025, 113′), regia di Alissa Jung. Con Luca Marinelli, Juli Grabenhenrich e Arturo Gabbriellini. Una giovane tedesca parte per la Riviera Romagnola per incontrare per la prima volta il padre biologico. Il loro primo confronto è una miscela di domande irrisolte, desiderio di appartenenza e verità rimaste in sospeso. Alle 23:00, La migliore offerta (2013, 124′), regia di Giuseppe Tornatore. Con Geoffrey Rush, Donald Sutherland e Jim Sturgess. Tra arte, inganni e sentimenti, un battitore d’aste si perde nel mistero di una donna invisibile.

Sky Cinema Family alle 21:00 presenta Come far litigare mamma e papà (2024, 93′), regia di Gianluca Ansanelli. Con Carolina Crescentini, Giampaolo Morelli ed Elisabetta Canalis. Un bimbo sogna genitori separati per raddoppiare regali e divertimento, e mette in moto un piano "geniale" che gli insegnerà cosa conta davvero. Alle 22:40, avventura per tutti con Viaggio al centro della Terra (2008, 92′), regia di Eric Brevig. Con Brendan Fraser e Josh Hutcherson. Un viaggio sotto la superficie della Terra tra meraviglie e creature pericolose.

Sky Cinema Romance alle 21:00 va con Hit Man – Killer per caso (2024, 113′), regia di Richard Linklater. Con Glen Powell e Adria Arjona. Un "killer" perfetto che in realtà collabora con la polizia, una donna da salvare e l’identità che vacilla tra amore e crimine. Alle 23:00, Tutti in piedi (2018, 90′), regia di Franck Dubosc. Con Franck Dubosc e Alexandra Lamy. Una bugia per sedurre diventa una catena di equivoci dal cuore romantico.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 propone Nosferatu (2024, 133′), regia di Robert Eggers. Con Bill Skarsgård, Nicholas Hoult e Lily-Rose Depp. Una giovane sposa tra visioni e presagi mentre un antico male avanza dall’ombra del Conte Orlok. Alle 23:15, Black Mass: L’ultimo gangster (2015, 105′), regia di Scott Cooper. Con Johnny Depp, Benedict Cumberbatch, Joel Edgerton e un grande cast corale. L’ascesa criminale di Whitey Bulger tra violenza, potere e collusioni.

Il kolossal Babylon e tanta azione: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:14 programma Babylon (2022, 189′), regia di Damien Chazelle. Con Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva, Jean Smart e Jovan Adepo. Negli anni Venti, Hollywood vive il passaggio epocale dal muto al sonoro: carriere che decollano o precipitano, eccessi, ambizioni e un’industria che cambia per sempre.

Rai Movie alle 21:10 offre Omicidio in diretta (1998, 99′), regia di Brian De Palma. Con Nicolas Cage, Gary Sinise e Carla Gugino. Durante un incontro di boxe, l’assassinio del Ministro della Difesa scatena un’indagine labirintica tra corruzione e colpi di scena. Alle 22:55 segue L’immortale (2010, 117′), regia di Richard Berry. Con Jean Reno e Kad Merad. Crivellato da 22 proiettili, un ex criminale sopravvive e cerca i mandanti per una vendetta senza pace.

Rai 4 alle 21:20 porta in prima serata Io, robot (2004, 115′), regia di Alex Proyas. Con Will Smith, Bridget Moynahan, Bruce Greenwood, James Cromwell e Alan Tudyk. Fantascienza ad alta tensione tra intelligenze artificiali e dilemmi morali. Alle 23:10, Automata (2014, 100′), regia di Gabe Ibáñez. Con Antonio Banderas, Dylan McDermott e Melanie Griffith. Un noir futuristico tra robotica, protocolli inviolabili e coscienze che si risvegliano.

20 alle 21:10 mette in scena Transformers 3 (2011, 156′), regia di Michael Bay. Con Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, John Turturro, Frances McDormand e John Malkovich. Azione spettacolare e battaglie tra Autobot e Decepticon per il destino della Terra.

Cine34 apre la serata alle 21:00 con Natale da chef (2017, 97′), regia di Neri Parenti. Con Massimo Boldi, Dario Bandiera, Paolo Conticini, Francesca Chillemi, Enzo Salvi e Maurizio Casagrande. Di cosa parla: un cuoco "ingombrante" torna ai fornelli per una scommessa che può salvare tutto. Alle 22:54, spazio a Fuga da Reuma Park (2016, 90′), regia di Aldo, Giovanni e Giacomo, M. Bertacca. Con Aldo, Giovanni e Giacomo e S. Ficarra. Un’avventura surreale e ironica fuori dagli schemi.

Rai Premium alle 21:20 propone Una tata in incognito (2022, 81′), regia di Jonathan Wright. Con Rachel Skarsten, Dan Jeannotte e Greta Scacchi. Claire, agente di sicurezza, entra sotto copertura come tata nella famiglia reale e scopre un inatteso talento nell’occuparsi dei bambini mentre ritrova se stessa.

Mediaset Italia2 alle 23:09 terrorizza la notte con Venerdì 13 (1980, 91′), regia di Sean S. Cunningham. Con Betsy Palmer, Adrienne King, Kevin Bacon, Harry Crosby e Robbi Morgan. La storia: al campeggio di Crystal Lake, la signora Voorhees vendica la morte del figlio con una scia di omicidi che ha fatto storia nell’horror.

Cielo alle 21:20 schiera il sequel Men in black II (2002, 82′), regia di Barry Sonnenfeld. Con Tommy Lee Jones, Will Smith, Rosario Dawson e Lara Flynn Boyle. Kay ha perso la memoria, la Terra è in pericolo e solo la coppia MIB può rimettere insieme i pezzi per sventare una minaccia intergalattica.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche