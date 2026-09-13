Richard Gere, stasera in Tv (gratis) il suo vero capolavoro: il film che l'ha trasformato in leggenda Da Il principe abusivo su Rai 1 all’epica di Braveheart su Iris, passando per Santocielo su Sky Cinema 1 e i cult d’azione su Sky: tutte le proposte per ogni gusto

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra le commedie italiane come Il principe abusivo su Rai 1, l’epica storica di Braveheart – Cuore impavido su Iris e le novità di Santocielo su Sky Cinema 1, la serata del 13 settembre 2026 offre alternative per tutti i gusti.

Risate con Il principe abusivo: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 – Il principe abusivo (2012), ore 21:30. Regia di Alessandro Siani. Con Alan Cappelli Goetz, Alessandro Siani, Christian De Sica, Corrado Invernizzi, Lello Musella, Marco Messeri, Nello Iorio, Salvatore Misticone, Sarah Felberbaum, Serena Autieri. Commedia degli equivoci su un uomo qualunque catapultato a corte tra galateo, intrighi romantici e gag a raffica.

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La7 – Ufficiale e gentiluomo (1983), ore 21:15. Regia di Taylor Hackford. Con Richard Gere, Debra Winger, Louis Gossett Jr. Dramma romantico e di formazione: un cadetto di una scuola ufficiali della Marina affronta disciplina ferrea, un sergente inflessibile e l’amore che può cambiargli la vita. Richard Gere aveva 32 anni quando interpretò Zack Mayo. Era già conosciuto grazie a American Gigolo (1980), ma Ufficiale e gentiluomo fu il film che lo trasformò definitivamente in una grande star internazionale. Fu anche un enorme successo commerciale: costò circa 7,5 milioni di dollari e incassò oltre 129 milioni di dollari tra Stati Uniti e Canada.

La commedia Santocielo: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Santocielo (2023), ore 21:15. Regia di Francesco Amato. Con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Maria Chiara Giannetta, Giovanni Storti, Barbara Ronchi. Commedia brillante che gioca con equivoci celestiali e fragilità molto umane.

Sky Cinema 1 – Sai tenere un segreto? (2019), ore 23:20. Regia di Elise Duran. Con Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin, Kimiko Glenn, Laverne Cox, Sunita Mani. Durante un volo turbolento Emma confessa segreti imbarazzanti a uno sconosciuto che ritroverà, inaspettatamente, nel suo ufficio.

Sky Cinema Action – Rush Hour – Due mine vaganti (1998), ore 21:00. Regia di Brett Ratner. Con Jackie Chan, Chris Tucker, Tom Wilkinson, Tzi Ma, Ken Leung. Azione e buddy comedy: un superpoliziotto di Hong Kong e un detective logorroico di L.A. devono salvare la figlia del console cinese.

Sky Cinema Action – Gangster Squad (2013), ore 22:45. Regia di Ruben Fleischer. Con Josh Brolin, Ryan Gosling, Sean Penn, Emma Stone, Nick Nolte. Los Angeles, 1949: una squadra clandestina di poliziotti sfida l’impero criminale di Mickey Cohen.

Sky Cinema Collection – Mission: Impossible – Protocollo Fantasma (2011), ore 21:15. Regia di Brad Bird. Con Tom Cruise, Simon Pegg, Jeremy Renner, Paula Patton, Léa Seydoux. L’IMF disconosciuta dopo il Cremlino: Ethan Hunt deve sventare il lancio di missili nucleari senza rete di sicurezza.

Sky Cinema Collection – Mission: Impossible – Rogue Nation (2015), ore 23:30. Regia di Christopher McQuarrie. Con Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Jeremy Renner, Ving Rhames, Sean Harris. Il Sindacato contro l’IMF: alleanze ambigue, stunt estremi e un’avversaria sfuggente, Ilsa Faust.

Sky Cinema Comedy – EdTV (1999), ore 21:00. Regia di Ron Howard. Con Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Ellen DeGeneres, Martin Landau. La vita ordinaria di Ed diventa reality h24: fama lampo, guai veri.

Sky Cinema Comedy – Tu la conosci Claudia? (2004), ore 23:05. Regia di Massimo Venier. Con Aldo, Giovanni e Giacomo, Paola Cortellesi. Gag e fraintendimenti sentimentali in una delle commedie cult del trio.

Sky Cinema Drama – Mia (2023), ore 21:00. Regia di Ivano De Matteo. Con Greta Gasbarri, Edoardo Leo, Milena Mancini, Riccardo Mandolini. La storia: una quindicenne e un amore tossico che lascia ferite profonde. Un padre lotta per proteggerla e per ricostruire.

Sky Cinema Drama – Un eroe (2021), ore 22:55. Regia di Asghar Farhadi. Con Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadrorafaii. Un uomo in semi-libertà, un borsellino ritrovato e la fragile reputazione nell’era dei social.

Sky Cinema Family – Hook – Capitan Uncino (1991), ore 21:00. Regia di Steven Spielberg. Con Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts, Bob Hoskins. Peter Pan è diventato adulto: dovrà tornare all’Isola che non c’è per salvare i suoi figli.

Sky Cinema Family – Rango (2011), ore 23:25. Regia di Gore Verbinski. Western animato brillante: un camaleonte diventa sceriffo improvvisato in una cittadina assetata nel deserto.

Sky Cinema Romance – Un uragano all’improvviso (2017), ore 21:00. Regia di William H. Macy. Con Alexandra Daddario, Kate Upton, Matt Barr. Due amiche, uno scalo infinito, un flirt in comune: da complicità a rivalità.

Sky Cinema Romance – Downton Abbey II – Una nuova era (2022), ore 22:35. Regia di Simon Curtis. Con Michelle Dockery, Maggie Smith, Dominic West, Laura Haddock, Imelda Staunton. Tra una villa ereditata in Costa Azzurra e un set cinematografico a Highclere, la famiglia Crawley vive nuovi inizi.

Sky Cinema Suspense – Cop Land (1997), ore 21:00. Regia di James Mangold. Con Sylvester Stallone, Robert De Niro, Ray Liotta, Harvey Keitel. Uno sceriffo mezzo sordo, una township di poliziotti corrotti e il coraggio di ribellarsi.

Sky Cinema Suspense – Ben – Rabbia animale (2025), ore 22:50. Regia di Johannes Roberts. Con Johnny Sequoyah, Troy Kotsur. Su un’isola da sogno, lo scimpanzé di famiglia scatena un incubo di pura sopravvivenza.

Epica e brividi con Braveheart: le proposte delle reti specializzate

Iris – Braveheart – Cuore impavido (1995), ore 21:14 e 22:40. Regia di Mel Gibson. Con Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick McGoohan, Catherine McCormack. Il mito di William Wallace guida la Scozia alla libertà in un kolossal storico potente e appassionante.

Cine34 – Poveri ma ricchi (2016), ore 21:00. Regia di Fausto Brizzi. Con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro. La famiglia Tucci fa il salto nel "lusso" tra nuove mode e vecchie abitudini tutte da ridere.

Cine34 – Belli di papà (2015), ore 23:05. Regia di Guido Chiesa. Con Diego Abatantuono, Antonio Catania, Matilde Gioli, Francesco Facchinetti. Un padre architetta una finta rovina per insegnare ai figli il valore del lavoro.

Rai Movie – Dirty Dancing – Balli proibiti (1987), ore 21:10. Regia di Emile Ardolino. Con Patrick Swayze, Jennifer Grey, Jerry Orbach, Cynthia Rhodes. Estate, passione e coreografie iconiche: Baby e Johnny in una love story senza tempo.

Rai Movie – Le paludi della morte – Texas Killing Field (2011), ore 22:55. Regia di Ami Canaan Mann. Con Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, Chloë Grace Moretz, Jessica Chastain. Indagine cupa tra i campi petroliferi texani: due detective sfidano un killer seriale e i propri demoni.

Rai 4 – The Predator (2018), ore 21:20. Regia di Shane Black. Con Boyd Holbrook, Olivia Munn, Jacob Tremblay, Sterling K. Brown, Keegan-Michael Key, Thomas Jane, Trevante Rhodes. Un dispositivo alieno richiama in Terra Predators geneticamente potenziati: ex marine e una scienziata provano a fermarli.

Rai 4 – Mandrake (2023), ore 23:05. Regia di Lynne Davison. Con Deirdre Mullins, Derbhle Crotty, Paul Kennedy. Di cosa parla: un’assistente sociale segue la reintegrazione di "Bloody Mary", finendo in un incubo tra sparizioni e sinistri rituali.

20 – Nemico pubblico (1998), ore 21:09. Regia di Tony Scott. Con Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight, Regina King. Spy-thriller ad alta tensione: un avvocato finisce nel mirino della sorveglianza di Stato con prove esplosive da far emergere.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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