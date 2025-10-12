I film in onda in TV stasera, domenica 12 ottobre 2025: il capolavoro di Leonardo DiCaprio Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 12 ottobre 2025: dall’epico Braveheart - Cuore impavido su Iris al colpo in banca di Inside Man su Sky Cinema 1, passando per La maschera di ferro su La7 e le commedie di Cine34

I film in onda in TV stasera, domenica 12 ottobre 2025

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 29 film tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema, con scelte per tutti i gusti. Tra i titoli da tenere d’occhio: Inside Man su Sky Cinema 1, Braveheart – Cuore impavido su Iris e La maschera di ferro su La7. Buona visione.

La maschera di ferro guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

La7 punta sull’avventura con La maschera di ferro (1998), ore 21:15, regia di Randall Wallace, durata 132 minuti. Cast: Gabriel Byrne, Gérard Depardieu, Jeremy Irons, John Malkovich, Leonardo DiCaprio. Genere: Avventura.

TV8 propone I delitti del BarLume – Sasso carta forbici (2024), ore 21:30, regia di Marco Teti, Michela Cocozza, Roan Johnson, durata 100 minuti. Cast: Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Corrado Guzzanti, Enrica Guidi, Filippo Timi, Lucia Mascino, Massimo Paganelli, Michele Di Mauro, Stefano Fresi. Genere: Commedia.

Inside Man su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 apre la serata con Inside Man (2005), ore 21:15, regia di Spike Lee, durata 129 minuti. Cast: Clive Owen, Denzel Washington, Jodie Foster, Doug Aguirre. Genere: Thriller. A seguire, alle ore 23:30, Mountainhead (2025), regia di Jesse Armstrong, durata 108 minuti. Di cosa parla: quattro amici benestanti si ritrovano per un ritiro mentre il mondo sprofonda nel caos, tra disinformazione diffusa dall’intelligenza artificiale e una piattaforma social fittizia che alimenta il panico. Cast: Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith, Ramy Youssef, Hadley Robinson. Genere: Drammatico.

Sky Cinema 2 propone alle ore 21:15 L’amore che non muore (2024), regia di Gilles Lellouche, durata 180 minuti. La storia: negli anni ’80, Clotaire e Jackie vivono un amore travolgente destinato a spegnersi. Lui imbocca la strada del crimine e passa dodici anni in carcere. Una volta libero, tenta di riconquistarla per riscrivere il loro destino. Cast: Adèle Exarchopoulos, François Civil, Alain Chabat, Vincent Lacoste, Elodie Bouchez. Genere: Sentimentale.

Sky Cinema Action alle ore 21:00 presenta The Chronicles of Riddick (2004), regia di David Twohy, durata 115 minuti. Un fuggitivo si ritrova nel mezzo di uno scontro tra fazioni su un pianeta ostile. Cast: Vin Diesel, Colm Feore, Thandie Newton, Judi Dench, Karl Urban. Genere: Fantascienza. In seconda serata, ore 23:05, Men in Black II (2002), regia di Barry Sonnenfeld, durata 82 minuti. Di cosa parla: gli agenti Kay e Jay affrontano il ritorno di una minaccia aliena, ma Kay ha perso la memoria e la sicurezza del pianeta è a rischio. Cast: Tommy Lee Jones, Will Smith, Rosario Dawson, Lara Flynn Boyle. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Comedy alle ore 21:00 manda in onda 50 km all’ora (2024), regia di Fabio De Luigi, durata 106 minuti. Due fratelli, tra vecchi rancori e affetti ritrovati, intraprendono un viaggio on the road per esaudire l’ultima volontà del padre. Cast: Fabio De Luigi, Stefano Accorsi, Alessandro Haber, Elisa Di Eusanio, Alice Palazzi. Genere: Commedia. Alle ore 22:55, Una terapia di gruppo (2024), regia di Paolo Costella, durata 93 minuti. La storia: un gruppo di pazienti con DOC si ritrova nello stesso studio per errore, trasformando l’attesa del terapeuta in una caotica e divertente sessione autogestita. Cast: Margherita Buy, Claudio Bisio, Claudio Santamaria, Valentina Lodovini, Leo Gassmann. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama propone alle ore 21:00 We Are Marshall (2006), regia di McG, durata 124 minuti. Cast: Matthew McConaughey, Matthew Fox, Anthony Mackie, Ian McShane, David Strathairn. Genere: Drammatico. Alle ore 23:15, Red Joan (2018), regia di Trevor Nunn, durata 105 minuti. Di cosa parla: una giovane inglese vicina alle idee comuniste viene reclutata dal KGB negli anni Trenta e passa segreti militari per decenni senza essere scoperta. Cast: Judi Dench, Sophie Cookson, Tom Hughes, Stephen Campbell Moore, Tereza Srbova. Genere: Biografico.

Sky Cinema Family alle ore 21:00 offre Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi (2015), regia di Tobi Baumann, durata 99 minuti. Un ragazzo timido scopre un fantasma viscido in cantina e, con l’aiuto di una cacciatrice riluttante, affronta un pericoloso spirito di ghiaccio che congela l’estate. Cast: Milo Parker, Anke Engelke, Bastian Pastewka, Christian Tramitz, Karoline Herfurth, Christian Ulmen, Julia Koschitz, Ruby O. Fee. Genere: Commedia. Alle ore 22:45, Mio fratello rincorre i dinosauri (2019), regia di Stefano Cipani, durata 100 minuti. La storia: Jack cresce credendo che il fratello Gio abbia superpoteri, poi comprende la sindrome di Down e impara ad abbracciare la diversità e se stesso. Cast: Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Rossy De Palma, Francesco Gheghi, Lorenzo Sisto. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance propone alle ore 21:00 Prima o poi mi sposo (2000), regia di Adam Shankman, durata 102 minuti. Cast: Jennifer Lopez, Matthew McConaughey, Bridgette Wilson. Genere: Commedia. Alle ore 22:50, La mia Africa (1985), regia di Sydney Pollack, durata 161 minuti. Di cosa parla: una donna sposa un barone e si trasferisce in Kenya, dove lega con un cacciatore d’elefanti. Dopo aver contratto la sifilide dal marito, torna in Europa per curarsi, ma sceglie di rientrare in Africa. Cast: Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense alle ore 21:00 programma Humane (2024), regia di Caitlin Cronenberg, durata 93 minuti. La storia: in un futuro devastato dal collasso ambientale, un padre decide di aderire a un programma di eutanasia di Stato e lo annuncia durante una cena che degenera rapidamente. Cast: Jay Baruchel, Emily Hampshire, Peter Gallagher, Enrico Colantoni, Sebastian Chacon. Genere: Horror. Alle ore 22:40, Vivarium (2019), regia di Lorcan Finnegan, durata 97 minuti. Una coppia in cerca di casa resta intrappolata in un inquietante quartiere di villette tutte uguali, senza via d’uscita. Cast: Imogen Poots, Jesse Eisenberg, Jonathan Aris, Eanna Hardwicke, Danielle Ryan. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Collection apre alle ore 21:15 con Ma cosa ci dice il cervello (2019), regia di Riccardo Milani, durata 90 minuti. Cast: Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Giuseppe (Giampaolo) Morelli, Claudia Pandolfi, Paola Minaccioni, Carla Signoris, Vinicio Marchioni, Ricky Memphis, Remo Girone, Teco Celio, Tomas Arana, Alessandro Roja, Lucia Mascino. Genere: Commedia. In seconda serata, ore 23:05, Il posto dell’anima (2002), regia di Riccardo Milani, durata 106 minuti. Di cosa parla: mentre una fabbrica annuncia la chiusura, un gruppo di operai occupa lo stabilimento e organizza una protesta che finisce sotto i riflettori. Le vite di Antonio, Salvatore e Mario si intrecciano tra sogni di ritorno al paese, tensioni familiari e nuove opportunità, come l’apertura di un laboratorio di pasta fresca con le mogli dei colleghi. Cast: Silvio Orlando, Michele Placido, Paola Cortellesi, Claudio Santamaria. Genere: Commedia.

Braveheart – Cuore impavido e grande cinema di genere: le proposte delle reti specializzate

Iris celebra l’epica con Braveheart – Cuore impavido (1995), ore 21:14, regia di Mel Gibson, durata 178 minuti. Cast: Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick McGoohan, Catherine McCormack. Genere: Drammatico.

Cine34 regala la comicità di Leonardo Pieraccioni con Fuochi d’artificio (1997), ore 21:00, regia di Leonardo Pieraccioni, durata 100 minuti. Di cosa parla: Ottone, lasciato dalla fidanzata, si rimette in gioco alla ricerca dell’amore vero tra incontri bizzarri e situazioni esilaranti. Cast: Leonardo Pieraccioni, Vanessa Lorenzo, Massimo Ceccherini, Barbara Enrichi, Bud Spencer. Genere: Commedia. In seconda serata, ore 22:56, I laureati (1995), regia di Leonardo Pieraccioni, durata 98 minuti. Cast: Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo, Alessandro Haber, Maria Grazia Cucinotta, Gianmarco Tognazzi. Genere: Commedia.

Rai Movie propone alle ore 21:10 Botte di Natale (1994), regia di Terence Hill, durata 100 minuti. La storia: un cacciatore di taglie vuole incassare una grossa ricompensa attirando un bandito nella propria casa di famiglia durante il Natale. Cast: Terence Hill, Bud Spencer, Anne Kasprik, Ruth Buzzi, Ron Carey. Genere: Commedia. Alle ore 22:55, Buon compleanno Mr. Grape (1993), regia di Lasse Hallstrom, durata 118 minuti. Di cosa parla: a Endora, nell’Iowa, Gilbert si prende cura della famiglia disfunzionale finché l’arrivo di una giovane donna porta cambiamenti inattesi nella sua vita. Cast: Johnny Depp, Juliette Lewis, Leonardo DiCaprio, Mary Steenburgen. Genere: Commedia.

Rai 4 offre alle ore 21:20 Bolgen – The Wave (2015), regia di Roar Uthaug, durata 105 minuti. Un geologo tenta disperatamente di salvare la famiglia e la comunità quando una frana minaccia di generare un’onda gigantesca su una tranquilla località turistica. Cast: Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Eili Harboe, Jonas Hoff Oftebro, Herman Bernhoft. Genere: Drammatico. Alle ore 23:05, The Deep Dark (2023), regia di Mathieu Turi, durata 103 minuti. La storia: un gruppo di minatori intrappolati sottoterra scopre una cripta antica e risveglia una creatura sanguinaria. La loro unica missione diventa sopravvivere. Cast: Samuel Le Bihan, Amir El Kacem, Jean-Hugues Anglade. Genere: Horror.

20 accende l’azione con xXx – Il ritorno di Xander Cage (2017), ore 21:09, regia di D.J. Caruso, durata 107 minuti. Di cosa parla: Xander torna in azione per recuperare il Vaso di Pandora, affrontando Xiang e una cospirazione internazionale con una squadra di alleati. Cast: Vin Diesel, Nina Dobrev, Donnie Yen, Tony Jaa, Samuel L. Jackson, Ruby Rose, Toni Collette, Ice Cube, Deepika Padukone, Conor McGregor. Genere: Azione. Alle ore 23:16, King Arthur (2004), regia di Antoine Fuqua, durata 126 minuti. Cast: Clive Owen, Keira Knightley, Stellan Skarsgard, Ivano Marescotti. Genere: Avventura.

Mediaset Italia2 dalle ore 23:27 trasmette Il villaggio dei dannati (1995), regia di John Carpenter, durata 98 minuti. Di cosa parla: dopo una misteriosa epidemia, molte donne di un villaggio partoriscono in contemporanea bambini dall’aspetto normale ma dal comportamento sinistro. Il dottor Chaffee guida la comunità contro una minaccia aliena che vuole colonizzare la Terra. Cast: Christopher Reeve, Kirstie Alley, Linda Kozlowski. Genere: Fantascienza.

