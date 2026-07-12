Checco Zalone, stasera in Tv il suo vero gioiello: il film (con Lino Banfi) che lo ha reso una leggenda italiana Dalla commedia Quo Vado? al thriller Ti vorrei come mia figlia su Rai 2: i film migliori da vedere in tv domenica 12 luglio 2026

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 32 i titoli tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema: spiccano il potente Diaz su La7, la fantascienza di Interstellar su Sky Cinema Collection e il cult Alien su Iris.

Suspense e grandi storie con Ti vorrei come mia figlia e Diaz: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – ore 23:25 – Ti vorrei come mia figlia (2024, 88’, regia di Bruno Hernández). Con Stacy Haiduk, Emily Miceli, Kristi Murdock. Di cosa parla: quando Liza viene investita da un pirata della strada, la figlia Jessica resta sola e vulnerabile. La ricca Eva si offre di occuparsi di lei, ma nulla è come sembra e la ragazza dovrà ideare un piano per salvare se stessa e sua madre, ancora in coma. Genere: Thriller.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La7 – ore 21:15 – Diaz (2012, 127’, regia di Daniele Vicari). Con Elio Germano, Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Monica Birladeanu, Pippo Delbono, Ralph Amoussou, Rolando Ravello, Alessandro Roja, Paolo Calabresi, Ioana Picos, Aylin Prandi, Renato Scarpa, Davide Iacopini, Fabrizio Rongione, Ignazio Oliva. La storia: durante il G8 di Genova del 2001, l’irruzione delle forze dell’ordine nella scuola Diaz scatena pestaggi e interrogativi sull’operato della polizia e sui trattamenti a Bolzaneto. A seguire, ore 23:30 – Pelé (2016, 104’, regia di Michael Zimbalist, Jeff Zimbalist). Con Kevin De Paulha, Leonardo Lima Carvalho, Seu Jorge, Marianna Nunes, Diego Boneta, Vincent D’Onofrio, Rodrigo Santoro, Colm Meaney, Milton Gonçalves e altri. Il film racconta l’ascesa del campione brasiliano, dai sacrifici dell’infanzia al Mondiale 1958 che cambiò per sempre la storia del calcio e ispirò un’intera nazione. Genere: Biografico.

TV8 – ore 22:20 – Chase – Scomparsa (2022, 95’, regia di Brian Goodman). Con Gerard Butler, Jaimie Alexander, Robert Walker Branchaud, Dani Deetté, David Kallaway. Di cosa parla: la futura ex-moglie di Will scompare in una stazione di servizio. L’uomo si immerge nel lato oscuro della città e, braccato dalle autorità, corre contro il tempo per ritrovarla. Genere: Thriller.

La notte di The Batman: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – ore 21:15 – Quo Vado? (2016, 86’, regia di Gennaro Nunziante). Con Azzurra Martino, Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Lino Banfi, Ludovica Modugno, Maurizio Micheli, Ninni Bruschetta, Paolo Pierobon, Sonia Bergamasco. Genere: Commedia. Il quarto film di Checco Zalone, che stavolta interpreta un ‘posto fisso’ che lotta strenuamente per difendere i suoi privilegi messi a repentaglio da una riforma della pubblica amministrazione. Nel cast anche Lino Banfi, mostro sacro della commedia italiana, pugliese come Zalone. Con 52,1 milioni di euro d’incasso, il film ha superato il precedente primato stabilito da Sole a catinelle diventando il secondo film col maggiore incasso di sempre in Italia, Attualmente è il secondo film italiano più visto del XXI secolo dopo Buen camino dello stesso Zalone

A seguire, ore 22:45 – The Batman (2022, 175’, regia di Matt Reeves). Con Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin Farrell, Andy Serkis, Paul Dano. Un vigilante affronta una scia di omicidi tra i potenti di Gotham e svela una cospirazione che lo costringe a stringere inedite alleanze per fermare il male che minaccia la città. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Action – ore 21:00 – Sotto assedio – White House Down (2013, 137’, regia di Roland Emmerich). Con Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, Jason Clarke, James Woods, Richard Jenkins, Rachelle Lefevre, Joey King, Lance Reddick, Garcelle Beauvais. Di cosa parla: un agente si trova a difendere il presidente e sua figlia da un attacco paramilitare alla Casa Bianca. Genere: Azione. A seguire, ore 23:15 – Giorni di tuono (1990, 108’, regia di Tony Scott). Con Tom Cruise, Robert Duvall, Randy Quaid, Nicole Kidman. Dopo un grave incidente in pista e grazie all’amore di una neurologa, un giovane pilota torna a correre deciso a vincere. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection – ore 21:15 – Interstellar (2014, 169’, regia di Christopher Nolan). Con Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Anne Hathaway, Topher Grace. In un futuro segnato dalla crisi agricola, un gruppo di scienziati e astronauti attraversa un wormhole alla ricerca di una nuova casa per l’umanità tra sfide estreme e dilemmi morali. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Comedy – ore 21:00 – La trama fenicia (2025, 105’, regia di Wes Anderson). Con Benicio Del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Riz Ahmed, Scarlett Johansson. Dopo l’ennesimo incidente aereo, un magnate nomina erede la figlia suora, scatenando la caccia di magnati senza scrupoli, terroristi e assassini. Genere: Avventura. A seguire, ore 22:45 – Il grande giorno (2022, 103’, regia di Massimo Venier). Con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Elena Lietti, Lucia Mascino. Due amici organizzano un matrimonio da sogno sul lago di Como, ma l’arrivo inatteso di un pasticcione manda tutto all’aria. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama – ore 21:00 – Mystic River (2003, 137’, regia di Clint Eastwood). Con Sean Penn, Marcia Gay Harden, Laurence Fishburne, Kevin Bacon, Tim Robbins. Tre amici d’infanzia si ritrovano a fare i conti con un omicidio che devasta le loro vite tra indagini, sospetti e desiderio di giustizia. Genere: Drammatico. A seguire, ore 23:20 – Elisa (2026, 105’, regia di Leonardo Di Costanzo). Con Barbara Ronchi, Roschdy Zem, Diego Ribon, Valeria Golino, Giorgio Montanini. Elisa è detenuta da dieci anni per l’uccisione della sorella. In un confronto serrato con un criminologo, i ricordi riaffiorano tra colpa e speranza di redenzione. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family – ore 21:00 – Sonic – Il film (2020, 94’, regia di Jeff Fowler). Con Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter, Lee Majdoub, Neal McDonough, Adam Pally, Debs Howard, Elfina Luk, Natasha Rothwell, Bailey Skodje. Un velocissimo riccio blu unisce le forze con uno sceriffo per recuperare gli anelli d’oro e sfuggire al diabolico dottor Robotnik. Genere: Azione. A seguire, ore 22:45 – Hook – Capitan Uncino (1991, 135’, regia di Steven Spielberg). Con Bob Hoskins, Dustin Hoffman, Julia Roberts, Robin Williams. Genere: Avventura.

Sky Cinema Romance – ore 21:00 – In amore niente regole (2008, 114’, regia di George Clooney). Con George Clooney, Renée Zellweger, John Krasinski, Jonathan Pryce, Stephen Root, Wayne Duvall. Negli USA degli anni ’20, un capitano di football ingaggia una promessa per salvare la squadra, ma entrambi si innamorano della stessa giornalista. Genere: Commedia. A seguire, ore 23:00 – La cena perfetta (2022, 90’, regia di Davide Minnella). Con Antonella Attili, Gianfranco Gallo, Gianluca Colucci, Greta Scarano, Salvatore Esposito. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense – ore 21:00 – Allied: Un’ombra nascosta (2016, 121’, regia di Robert Zemeckis). Con Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy Caplan, Daniel Betts. Durante la Seconda Guerra Mondiale, un ufficiale dei servizi segreti e una combattente della Resistenza si innamorano tra missioni e sospetti reciproci. Genere: Drammatico. A seguire, ore 23:10 – Songbird (2020, 90’, regia di Adam Mason). Con Alexandra Daddario, Bradley Whitford, Demi Moore, K.J. Apa, Sofia Carson. Genere: Thriller.

Brividi e cult con Alien: le proposte delle reti specializzate

Iris – ore 21:14 – Mad Max oltre la sfera del tuono (1985, 101’, regia di George Miller). Con Mel Gibson, Tina Turner, Frank Thring, Angelo Rossitto, Paul Larsson. In un futuro post-apocalittico, dopo l’esilio nel deserto, Max guida un gruppo di giovani ribelli contro il regime di Baser Town e la regina Auntie. Genere: Azione. A seguire, ore 23:28 – Alien (1979, 115’, regia di Ridley Scott). Con Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Harry Dean Stanton, Veronica Cartwright. Durante il viaggio della Nostromo, l’equipaggio affronta un letale essere alieno che semina terrore a bordo. Genere: Fantascienza.

20 – ore 21:08 – Renegades: Commando d’assalto (2017, 106’, regia di Steven Quale). Con J.K. Simmons, Sullivan Stapleton, Ewen Bremner, Sylvia Hoeks, Diarmaid Murtagh. Una squadra di Navy SEAL scopre un tesoro e tenta di restituirlo ai legittimi proprietari affrontando ostacoli e nemici. Genere: Azione. A seguire, ore 23:08 – Chinese Zodiac (2012, 120’, regia di Jackie Chan). Con Caitlin Dechelle, Daniel Wu, Emilie Guillot, Jackie Chan, Ken Lo, Laura Weissbecker, Oliver Platt, Sang-woo Kwon, Shu Qi. Genere: Azione.

Rai 4 – ore 21:20 – The deep dark (2023, 103’, regia di Mathieu Turi). Con Samuel Le Bihan, Amir El Kacem, Jean-Hugues Anglade. Un gruppo di minatori, intrappolato dopo una frana, scopre una cripta antica risvegliando una creatura sanguinaria. La loro unica missione è sopravvivere. Genere: Horror. A seguire, ore 23:00 – Antlers – Spirito insaziabile (2021, 99’, regia di Scott Cooper). Con Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas, Graham Greene, Scott Haze. L’insegnante Julia indaga sulla famiglia del suo alunno Lucas, contagiata da un virus che li trasforma in esseri mostruosi. Genere: Horror.

Rai Movie – ore 21:10 – Million dollar baby (2004, 137’, regia di Clint Eastwood). Con Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman, Jay Baruchel, Mike Colter. Un allenatore dal passato burrascoso accetta di seguire una giovane determinata a diventare campionessa. Un evento tragico cambierà per sempre le loro vite. Genere: Drammatico. A seguire, ore 23:25 – Tootsie (1982, 110’, regia di Sydney Pollack). Con Charles Durning, Dustin Hoffman, Jessica Lange, Teri Garr. Genere: Commedia.

Cine34 – ore 21:00 – Bagnomaria (1999, 92’, regia di Giorgio Panariello). Con Andrea Cambi, Giorgio Panariello, Manuela Arcuri, Ugo Pagliai. Genere: Commedia. A seguire, ore 22:57 – Al momento giusto (2000, 95’, regia di Giorgio Panariello). Con Carlo Pistarino, Giorgio Panariello, Giovanni Cacioppo, Kasia Smutniak, Luisa Corna. Genere: Commedia.

Cielo – ore 21:15 – Passione senza regole (2015, 91’, regia di Elizabeth Allen). Con Isabel Lucas, Dermot Mulroney, Nick Jonas, Graham Rogers, Paul Sorvino, Marc Macaulay, Jacinta Woodworth, David Sherrill. Un diciottenne intreccia una relazione con la giovane moglie di un banchiere. La morte accidentale del marito e una polizza milionaria fanno emergere dubbi e sospetti. Genere: Thriller. A seguire, ore 23:00 – Il fidanzato di mia sorella (2014, 102’, regia di Tom Vaughan). Con Ben McKenzie, Fred Melamed, Jessica Alba, Juliet Mills, Malcolm McDowell, Marlee Matlin, Merrin Dungey, Pierce Brosnan, Salma Hayek. Genere: Commedia.

Mediaset Italia2 – ore 23:13 – Zombi 3 (1988, 92’, regia di Lucio Fulci). Con Deran Sarafian, Beatrice Ring, Ottaviano Dell’Acqua. Un virus letale trasforma gli umani in zombi assetati di sangue. Su un’isola infestata, un gruppo cerca la fuga affrontando orde di non morti. Genere: Horror.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche