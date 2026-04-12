Bud Spencer, stasera in TV (gratis) il suo film più amato: senza Terence Hill è diventato una leggenda Da Lo chiamavamo Bulldozer su Cine34 a Collateral e Sherlock Holmes su Sky Cinema Action, passando per The Fast and the Furious: Tokyo Drift su Sky Cinema Collection: una serata per tutti i gusti

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I film in TV oggi, domenica 12 aprile 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi: l’intenso Il miglio verde su Iris, l’adrenalinico The Fast and the Furious: Tokyo Drift su Sky Cinema Collection e il thriller d’autore Collateral su Sky Cinema Action. In totale sono 28 i film disponibili, tra novità, cult e classici di ogni genere. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Nessun titolo di punta questa sera: le proposte delle reti in chiaro

Questa sera non risultano film in onda sulle principali reti in chiaro (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, La7, TV8, Nove).

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La commedia La riunione di condominio guida la serata: le proposte di Sky Cinema

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 arriva La riunione di condominio (Commedia, 2025, 88′). Regia di Santiago Requejo. Cast: Clara Lago, Pepe Carrasco, Raul Fernandez De Pablo. Di cosa parla: l’annuncio dell’arrivo di un inquilino con fragilità psichiche sconvolge l’equilibrio di un condominio di Madrid, trasformando un normale incontro di vicinato in uno scontro acceso che porterà a un compromesso fuori dal comune. A seguire, alle 22:50, La voce di Hind Rajab (Drammatico, 2025, 90′) di Kaouther Ben Hania, con Saja al-Kilani, Clara Khuri, Motaz Malhees, ‘Amir Hulayhil. La storia: il 29 gennaio 2024 gli operatori della Mezzaluna rossa raccolgono la richiesta d’aiuto di una quindicenne rimasta intrappolata in auto a Gaza insieme alla cuginetta dopo un attacco.

Su Sky Cinema Collection alle 21:15 l’appuntamento è con The Fast and the Furious: Tokyo Drift (Azione, 2006, 104′) di Justin Lin, con Lucas Black e un giovane cast. Di cosa parla: il franchise si sposta a Tokyo per raccontare l’ascesa del drift tra corse clandestine, rivalità e seconde possibilità. Alle 23:05 si prosegue con Fast e Furious – Solo parti originali (Azione, 2009, 99′) ancora di Justin Lin, con Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster e Gal Gadot. Trama: Brian e Dom si ritrovano a Los Angeles per infiltrarsi nell’organizzazione di un trafficante di droga, tra inseguimenti e azioni ad alta velocità fino al Messico.

Su Sky Cinema Action alle 21:00 c’è il noir metropolitano Collateral (2004, 119′) diretto da Michael Mann, con Tom Cruise e Jamie Foxx, affiancati da Jada Pinkett Smith e Mark Ruffalo. Di cosa parla: un tassista si ritrova ostaggio di un killer professionista nel corso di una notte che cambierà le vite di entrambi. Alle 23:05 segue Sherlock Holmes (Azione, 2009, 128′) di Guy Ritchie, con Robert Downey Jr., Jude Law e Rachel McAdams. La storia: dopo l’arresto di Lord Blackwood, il detective più celebre di sempre deve fronteggiare un ritorno dall’oltretomba tra magia nera, complotti e grandi rivelazioni.

Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 arriva La mia ombra è tua (Drammatico, 2022, 107′) di Eugenio Cappuccio con Marco Giallini e Giuseppe Maggio. Di cosa parla: un giovane laureato e un celebre scrittore sessantenne intraprendono un viaggio on the road verso una fiera-mercato, seguiti in tempo reale dai social, per fare i conti con il passato e il presente. Alle 22:50 tocca a Modalità aereo (Commedia, 2019, 100′) di Fausto Brizzi, con Paolo Ruffini, Violante Placido, Pasquale Petrolo e Caterina Guzzanti. La storia: un imprenditore perde lo smartphone in aeroporto e un uomo qualunque ne approfitta per stravolgere per un giorno la propria vita, con esiti imprevedibili.

Su Sky Cinema Drama alle 21:00 è in programma Padri e figlie (Drammatico, 2015) di Gabriele Muccino, con Russell Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul, Diane Kruger, Octavia Spencer e Jane Fonda. Trama: un romanziere vedovo cresce da solo la figlia dopo un grave incidente. Ventisette anni dopo, la giovane deve fare i conti con i traumi d’infanzia e la difficoltà di amare. Alle 23:00 segue 3/19 (Drammatico, 2021, 120′) di Silvio Soldini, con Kasia Smutniak e Francesco Colella. Di cosa parla: un incidente stradale innesca per la protagonista un percorso interiore tra colpa, responsabilità e riscatto.

Su Sky Cinema Family alle 21:00 spazio al fantasy L’ultimo dominatore dell’aria (2010, 103′) di M. Night Shyamalan, con Noah Ringer, Dev Patel e Nicola Peltz. Trama: in un mondo diviso tra Nazioni degli elementi, Aang è l’ultimo dominatore dell’aria e unica speranza per riportare l’equilibrio. Alle 22:50 segue Il cacciatore di giganti (2013, 114′) di Bryan Singer, con Nicholas Hoult, Ewan McGregor e Stanley Tucci. La storia: un giovane contadino apre inavvertitamente un passaggio verso il regno dei giganti scatenando una guerra antica.

Su Sky Cinema Romance alle 21:00 va in onda La luce sugli oceani (Drammatico, 2016, 133′) di D. Cianfrance, con M. Fassbender e A. Vikander. Trama: su un’isola remota, un ex soldato guardiano del faro e la moglie trovano una bambina e la crescono come loro figlia, ma il destino riporta alla luce la madre biologica. Alle 23:15 chiude la serata Appuntamento con l’amore (Commedia, 2010, 125′) di Garry Marshall, con ensemble d’eccezione: Julia Roberts, Anne Hathaway, Bradley Cooper, Jennifer Garner, Jamie Foxx, Jessica Biel, Jessica Alba e Taylor Lautner. Di cosa parla: amori intrecciati e sorprese romantiche nella giornata di San Valentino a Los Angeles.

Su Sky Cinema Suspense alle 21:00 decolla Flight risk – Trappola ad alta quota (Thriller, 2025, 91′) diretto da Mel Gibson, con Mark Wahlberg, Michelle Dockery e Topher Grace. Di cosa parla: nel gelido cielo dell’Alaska, un pilota accetta di trasportare un agente federale e il suo prigioniero. Il viaggio si trasforma in una letale partita a scacchi quando il vero nemico potrebbe essere già a bordo. Alle 22:35 arriva Red Dragon (Thriller, 2002, 124′) di Brett Ratner, con Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes e Harvey Keitel. La storia: prima di Il silenzio degli innocenti, l’agente Will Graham torna a consultare Hannibal Lecter per fermare un assassino seriale chiamato Il Fatto.

Il miglio verde e altri cult: le proposte delle reti specializzate

Su Iris alle 21:14 torna l’indimenticabile Il miglio verde (Drammatico, 1999, 188′) di Frank Darabont, con Tom Hanks e Michael Clarke Duncan. Trama: nel braccio della morte del carcere di Cold Mountain, il sovrintendente Paul Edgecomb incontra John Coffey, prigioniero dal dono misterioso della guarigione. Il legame tra i due metterà in discussione giustizia e coscienza.

Su Cine34 alle 21:00 si ride con il classico di Bud Spencer Lo chiamavano Bulldozer (Commedia, 1978, 115′) di Michele Lupo, con Joe Bugner e Raimund Harmstorf. Di cosa parla: un ex campione di football americano, detto Bulldozer, si ritrova a guidare una scalcinata squadra locale contro i militari yankee. Alle 23:25 segue il western Oggi a me… domani a te (1968, 93′) di Tonino Cervi, con Montgomery Ford e Bud Spencer. La storia: Bill Kowa, incarcerato ingiustamente, assolda quattro pistoleri per attirare in trappola l’uomo che lo ha rovinato. Il film, uno dei pochi in cui Bud Spencer recita senza lo storico socio Terence Hill, ebbe un grande successo al botteghino e successivamente è diventato un cult amatissimo anche dalle generazioni successive.

Su Rai Movie alle 21:10 spazio alla fantascienza con Replicas (2018, 107′) di Jeffrey Nachmanoff, con Keanu Reeves, Alice Eve e Thomas Middleditch. Trama: un neuroscienziato tenta l’impossibile per riportare in vita la propria famiglia, sfidando etica e scienza. Alle 22:50 arriva l’action Il giorno sbagliato (Azione, 2020, 90′) di Derrick Borte, con Russell Crowe. Di cosa parla: una banale lite stradale degenera in una spietata spirale di vendetta.

Su Rai 4 alle 21:20 debutta l’action Il fornaio (2023, 104′) di Jonathan Sobol, con Ron Perlman, Elias Koteas e Harvey Keitel. Di cosa parla: un panettiere con un passato torbido è costretto a difendere la nipotina quando suo figlio viene sequestrato da una banda criminale. Alle 23:05 segue Mio padre é un sicario (Azione, 2023, 103′) di Tim Brown, con Nicolas Cage, Ron Perlman, Ashley Greene ed Ernie Hudson. La storia: madre e figlia chiedono aiuto al padre assente della donna, ex sicario ora senzatetto, per sfuggire a un boss che li insegue alle Cayman.

Su 20 alle 21:10 il thriller ad alta quota Non stop (2014, 106′) di Jaume Collet-Serra, con Liam Neeson e Julianne Moore. Di cosa parla: durante un volo New York-Londra, un agente a bordo riceve messaggi che minacciano l’uccisione di un passeggero ogni 20 minuti se non verranno trasferiti 150 milioni di dollari. Alle 23:26 si cambia registro con l’action di Jackie Chan Senza nome e senza regole (1998, 117′) di Benny Chan e Jackie Chan. La storia: un cuoco di TV si ritrova al centro di una cospirazione internazionale tra spionaggio e arti marziali.

Su Cielo alle 21:20 è la volta di Lawless (Drammatico, 2012, 115′) di John Hillcoat, con Tom Hardy, Shia LaBeouf, Jessica Chastain, Gary Oldman e Guy Pearce. Di cosa parla: durante il Proibizionismo i fratelli Bondurant costruiscono un impero di contrabbando, ma l’agente speciale Rakes porterà la guerra in famiglia. Alle 23:20 segue Devil’s Knot – Fino a prova contraria (Drammatico, 2013, 114′) di Atom Egoyan, con Reese Witherspoon e Colin Firth. La storia: il controverso caso dei "Memphis Three" e una comunità sconvolta in cerca di verità.

Su Mediaset Italia2 alle 23:10 appuntamento con l’horror L’esorcista – Il credente (2023, 121′) di David Gordon Green, con Ellen Burstyn, Leslie Odom Jr. e Ann Dowd. Sinossi: un giovane prete, tormentato dai propri dubbi, è chiamato a tentare un esorcismo su una ragazza posseduta. Combattere le tenebre esterne lo costringerà a fare i conti con i propri demoni interiori e con la fede.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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