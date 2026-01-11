Sean Connery, stasera in Tv il suo cult (quasi) domenticato: un film davvero imperdibile Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 11 gennaio 2026: dall’azione di Entrapment su La7 alla commedia Il Principe di Roma su Rai 2.

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 27 i titoli tra cui scegliere: dall’azione di Face/Off – Due facce di un assassino all’avventura senza tempo di I predatori dell’arca perduta, fino al fantasy per tutta la famiglia Biancaneve. Possibilità per tutti i gusti, tra classici, novità e maratone di saga.

Commedia d’autore con Il Principe di Roma: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – ore 21:00: Il Principe di Roma (2022, 92’) di Edoardo Falcone. Con Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini, Denise Tantucci. Genere: Commedia. Di cosa parla: nel 1829 a Roma, Bartolomeo, uomo avido e ambizioso, tenta un accordo per sposare la figlia del principe Accoramboni. Un viaggio magico tra passato, presente e futuro – in compagnia di insolite guide – lo costringerà a fare i conti con sé stesso e a cambiare prospettiva.

La7 – ore 21:15: Entrapment (1999, 118’) di Jon Amiel. Con Catherine Zeta-Jones, Sean Connery, Ving Rhames, Will Patton. Genere: Thriller. Sean Connery interpreta un ladro ormai avanti con gli anni che decide di collaborare con una giovane e abile scassinatrice, responsabile del furto di un prezioso Rembrandt riuscendo a eludere un sofisticato sistema di sicurezza. Pur non figurando tra i film più popolari di Connery, la pellicola fu un grande sucesso al botteghino ed è stata promossa all’unisono dalla critica.

A seguire, ore 23:30: Il presidio – Scena di un crimine (1988, 96’) di Peter Hyams. Con Sean Connery, Meg Ryan, Mark Harmon, Jack Warden, Dana Gladstone. La storia: dopo l’omicidio di un guardiano in una base militare, l’ispettore di polizia Jay Austin e il colonnello Caldwell conducono indagini parallele tra attriti personali e un coinvolgimento sentimentale che complica il caso.

TV8 – ore 21:35: Quel piccolo grande miracolo di Natale (2018, 90’) di Gary Yates. Con Aimee Teegarden, Brett Dalton. Durante le feste, una giovane donna scopre di avere bisogno di un trapianto di fegato; un uomo generoso decide di aiutarla e tra i due nasce un amore che cambierà le loro vite. In seconda serata, ore 23:15: I miracoli del cuore (2021, 90’) di Heather Hawthorn-Doyle. Con Katherine Barrell, Alberto Frezza, Lauren Bradley. Joy ed Eric si ritrovano ad assistere una famiglia in difficoltà, scoprendo nuove priorità e un sentimento capace di rinnovare il loro sguardo sul mondo.

L’azione di Face/Off – Due facce di un assassino e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – ore 21:15: Face/Off – Due facce di un assassino (1997, 137’) di John Woo. Con John Travolta, Nicolas Cage, Joan Allen, Gina Gershon, Dominique Swain. Genere: Azione. Un cult adrenalinico firmato da un maestro del cinema d’azione.

Sky Cinema Action – ore 21:00: La mummia (1999, 125’) di Stephen Sommers. Con Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo. Genere: Avventura. A seguire, ore 23:10: La mummia – Il ritorno (2001, 124’) di Stephen Sommers. Con gli stessi protagonisti per un secondo capitolo ancora più spettacolare.

Sky Cinema Collection – ore 21:15: Sotto il segno del pericolo (1994, 141’) di Phillip Noyce. Con Harrison Ford, Willem Dafoe, Anne Archer, James Earl Jones. Un analista CIA, promosso vice direttore, finisce in un intrigo legato al narcotraffico dopo un omicidio ordinato da un boss boliviano. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Drama – ore 21:00: MalAmore (2025, 108’) di Francesca Schirru. Con Giulia Schiavo, Simone Susinna, Antonella Carone, Antonio Orlando, Simon Grechi. Mary è intrappolata in una relazione tossica con Nunzio, boss criminale. L’incontro con Giulio apre uno spiraglio di libertà, ma il tentativo di emanciparsi avrà conseguenze pericolose. Alle 22:50: Collateral beauty (2016, 97’) di David Frankel. Con Will Smith, Keira Knightley, Kate Winslet, Edward Norton. Dopo la perdita della figlia, un manager precipita nella depressione; gli amici ingaggiano tre attori per incarnare Amore, Tempo e Morte, tentando di riportarlo alla luce.

Sky Cinema Family – ore 21:00: Biancaneve (2012, 105’) di Tarsem Singh. Con Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer. Genere: Fantasy. Alle 22:50: Chi ha incastrato Babbo Natale? (2021, 104’) di Alessandro Siani. Con Alessandro Siani, Christian De Sica, Diletta Leotta, Angela Finocchiaro. Una potente azienda tenta di sabotare Babbo Natale infiltrando un truffatore nella fabbrica di giocattoli, ma la magia delle feste proverà a ribaltare il piano.

Sky Cinema Romance – ore 21:00: Babygirl (2024, 114’) di Halina Reijn. Con Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas, Jean Reno, Sophie Wilde. Una top manager intreccia una relazione segreta e travolgente con il giovane assistente, mettendo a rischio carriera ed equilibrio personale. Alle 23:00: Romeo è Giulietta (2024, 118’) di Giovanni Veronesi. Con Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Margherita Buy, Geppi Cucciari, Maurizio Lombardi. Un’attrice, scartata per il ruolo di Giulietta, si traveste da uomo e ottiene quello di Romeo.

Sky Cinema Suspense – ore 21:00: Vivarium (2019, 97’) di Lorcan Finnegan. Con Imogen Poots, Jesse Eisenberg. Una coppia, in cerca della prima casa, resta intrappolata in un quartiere di villette identiche, in un incubo senza via d’uscita. Alle 22:45: Shining (1980, 119’) di Stanley Kubrick. Con Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd. Genere: Horror.

Avventura senza tempo con I predatori dell’arca perduta: le proposte delle reti specializzate

Iris – ore 21:14: I predatori dell’arca perduta (1981, 116’) di Steven Spielberg. Con Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Denholm Elliott. Genere: Avventura.

Cine34 – ore 21:00: Mamma o papà? (2017, 98’) di Riccardo Milani. Con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Alvise Marascalchi, Luca Marino, Marianna Cogo. Genere: Commedia. Alle 23:06: Uomo d’acqua dolce (1997, 90’) di Antonio Albanese. Con Antonio Albanese, Valeria Milillo, Antonio Petrocelli, Sara Anticoli. Genere: Commedia.

Rai Movie – ore 21:10: Chef – La ricetta perfetta (2014, 125’) di Jon Favreau. Con Jon Favreau, Scarlett Johansson, Sofia Vergara, Dustin Hoffman, Robert Downey Jr., John Leguizamo, Bobby Cannavale, Emjay Anthony. Genere: Commedia. Alle 23:10: Il buio si avvicina (1987, 95’) di Kathryn Bigelow. Con Adrian Pasdar, Jenny Wright, Bill Paxton, Lance Henriksen. Oklahoma, anni ’80: dopo una notte con la misteriosa Mae, il giovane Caleb viene trascinato da una gang di vampiri in una corsa disperata per la sopravvivenza.

Rai 4 – ore 21:20: Hannibal (2001, 128’) di Ridley Scott. Con Anthony Hopkins, Julianne Moore, Ray Liotta, Giancarlo Giannini, Francesca Neri, Frankie Faison, Enrico Lo Verso. Genere: Thriller.

20 – ore 21:10: Lucy (2014, 89’) di Luc Besson. Con Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min‑sik, Amr Waked, Pilou Asbæk, Claire Tran. Dopo l’ingestione di una droga sperimentale, le capacità mentali della protagonista crescono fino a livelli straordinari, trasformandola in una forza inarrestabile decisa a scoprire la verità e a fermare chi l’ha usata. Alle 23:00: Fast e Furious – Solo parti originali (2009, 99’) di Justin Lin. Con Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Laz Alonso, Gal Gadot, John Ortiz. Di cosa parla: Brian e Dom tornano a Los Angeles per smantellare un cartello della droga tra infiltrazioni e inseguimenti ad alta velocità fino al Messico.

Cielo – ore 23:20: Mal di pietre (2016, 120’) di Nicole Garcia. Con Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl, Gwendoline Fiquet. Gabrielle, costretta a un matrimonio senza amore, durante una cura termale s’innamora di un tenente ferito e sogna la fuga da una vita che la soffoca. Genere: Drammatico.

Mediaset Italia2 – ore 23:14: Blade: Trinity (2004, 113’) di David S. Goyer. Con Wesley Snipes, Jessica Biel, Ryan Reynolds, Dominic Purcell, Kris Kristofferson, Parker Posey. Genere: Azione.

