Richard Gere, stasera in Tv (gratis) il cult che pochi ricordano: un gioiello imperdibile con Sean Connery Dall’intenso Il primo cavaliere su La7 all’epica di King Arthur su Sky Cinema Action, passando per il cult Demolition Man su Iris e l’action Lo specialista su Rete 4

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Ben 30 titoli in palinsesto per domenica 10 maggio 2026: dal toccante The Whale su Rai Movie all’azione medievale di King Arthur: il potere della spada su Sky Cinema Action, fino al cult fantascientifico Demolition Man su Iris. Ce n’è davvero per tutti i gusti, tra grandi star, registi di culto e saghe amate dal pubblico.

L’azione di Lo specialista: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4 – Alle 23:11 arriva Lo specialista (1994, Azione, regia di Luis Llosa, durata 120’). Cast: James Woods, Rod Steiger, Sharon Stone, Sylvester Stallone. Un classico action anni ’90 che unisce intrigo e spettacolari esplosioni, con Stallone e Stone in un duello di fascino e tensione.

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La7 – Alle 21:40 Il primo cavaliere (1995, Avventura, regia di Jerry Zucker, durata 112’). Cast: Sean Connery, Richard Gere, Julia Ormond, Ben Cros. La storia: a Camelot, il carisma del cavaliere Lancillotto mette in crisi l’amore fra Ginevra e Re Artù, contrapponendo l’indipendenza dell’eroe all’ideale di bene comune del sovrano.

TV8 – Alle 22:30 Cani sciolti (2013, Azione, regia di Baltasar Kormákur, durata 109’). Cast: Mark Wahlberg, Denzel Washington, Paula Patton, Bill Paxton, James Marsden, e altri. Di cosa parla: due agenti sotto copertura, costretti a collaborare dopo il fallimento di una missione, si ritrovano tra fuochi incrociati, doppi giochi e guai con i propri superiori.

L’azione di Antigang – Nell’ombra del crimine: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Alle 21:15 Antigang – Nell’ombra del crimine (2015, Azione, regia di Benjamin Rocher, durata 90’). Cast: Jean Reno, Caterina Murino, Thierry Neuvic, Jess Liaudin, Alban Lenoir, Stefi Celma. Squadre speciali, colpi fulminei e un veterano dai metodi non convenzionali trasformano Parigi in un campo di battaglia.

Sky Cinema Action – Alle 21:00 King Arthur: il potere della spada (2017, Drammatico, regia di Guy Ritchie, durata 126’). Cast: Charlie Hunnam, Jude Law, Djimon Hounsou, Eric Bana e altri. La storia: cresciuto nelle strade, Artù scopre il suo destino quando estrae la spada dalla roccia e affronta lo zio usurpatore Vortigern. Alle 23:10 Gangster Squad (2013, Poliziesco, regia di Ruben Fleischer, durata 113’). Cast: Ryan Gosling, Emma Stone, Sean Penn, Josh Brolin, Nick Nolte e altri. Anni ’40 a Los Angeles: una squadra segreta di poliziotti prova a scardinare l’impero del boss Mickey Cohen.

Sky Cinema Collection – Alle 21:15 Come un gatto in tangenziale (2018, Commedia, regia di Riccardo Milani, durata 98’). Cast: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Claudio Amendola e altri. Di cosa parla: due mondi opposti si scontrano quando i figli si fidanzano, dando il via a un irresistibile scontro di culture. Alle 23:00 Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto (2020, Commedia, regia di Riccardo Milani, durata 110’): tra equivoci e sentimenti, Monica e Giovanni scoprono che il loro legame non è finito.

Sky Cinema Comedy – Alle 21:00 Caro dittatore (2017, Commedia, regia di Lisa Addario e Joe Syracuse, durata 93’). Cast: Michael Caine, Odeya Rush, Katie Holmes. Un tiranno in fuga trova rifugio a casa di un’adolescente con cui intrattiene una bizzarra amicizia epistolare. Alle 22:35 Now you see me – I maghi del crimine (2013, Thriller, regia di Louis Leterrier, durata 116’). Cast: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Mélanie Laurent, Dave Franco, Morgan Freeman, Isla Fisher, Woody Harrelson, Michael Caine. Spettacolo e colpi di scena: i Quattro Cavalieri realizzano rapine impossibili davanti a un pubblico estasiato mentre FBI e Interpol tentano di smascherarli.

Sky Cinema Drama – Alle 21:00 Uno di noi (2020, Drammatico, regia di Thomas Bezucha, durata 113’). Cast: Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville. Un ex sceriffo e sua moglie combattono per salvare il nipote da una famiglia pericolosa. Alle 23:00 Collateral Beauty (2016, Drammatico, regia di David Frankel, durata 97’). Cast: Will Smith, Keira Knightley, Kate Winslet, Edward Norton. Dopo un lutto devastante, tre enigmatiche figure – Amore, Tempo, Morte – accompagnano il protagonista in un percorso di guarigione.

Sky Cinema Family – Alle 21:00 Jumanji – Benvenuti nella giungla (2017, Avventura, regia di Jake Kasdan, durata 119’). Cast: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black, Nick Jonas. Quattro ragazzi entrano in un videogioco e devono sopravvivere nella giungla scoprendo chi sono davvero. Alle 23:05 Jumanji – The Next Level (2019, Avventura, regia di Jake Kasdan, durata 114’): nuove sfide e ambienti inediti rimettono alla prova la squadra.

Sky Cinema Romance – Alle 21:00 Il colibrì (2022, Drammatico, regia di Francesca Archibugi, durata 126’). Cast: Kasia Smutniak, Pierfrancesco Favino, Nanni Moretti, Bérénice Bejo, Laura Morante. Di cosa parla: la vita di Marco "il Colibrì" tra amori, perdite e coincidenze fatali dagli anni ’70 a un futuro prossimo. Alle 23:15 Tutti in piedi (2018, Commedia, regia di Franck Dubosc, durata 90’): una bugia "di convenienza" trascina un uomo d’affari in una situazione sentimentale imprevista.

Sky Cinema Suspense – Alle 21:00 Gold (2022, Thriller, regia di Anthony Hayes, durata 90’). Cast: Zac Efron, Anthony Hayes, Susie Porter e altri. Nell’outback australiano, l’avidità corrompe l’alleanza di due uomini che hanno trovato la pepita del secolo. Alle 22:40 L’uomo invisibile (2019, Horror, regia di Leigh Whannell, durata 124’). Cast: Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer, Aldis Hodge, Storm Reid. La storia: Cecilia fugge da una relazione tossica, ma qualcuno di "invisibile" sembra perseguitarla con metodi scientifici.

Azione e cult con Demolition Man: le proposte delle reti specializzate

Iris – Alle 21:14 Demolition Man (1993, Fantascienza, regia di Marco Brambilla, durata 114’). Cast: Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock, Nigel Hawthorne. In una Los Angeles iper-regolata del futuro, lo scontro tra il sergente Spartan e lo psicopatico Phoenix, risvegliati dalla crioprigione, deflagra in un’epica battaglia.

Cine34 – Alle 21:00 Renegade – Un osso troppo duro (1987, Azione, regia di E.B. Clucher – Enzo Barboni, durata 92’). Cast: Terence Hill, Ross Hill, Norman Bowler, Robert Vaughn. Avventura on the road tra scazzottate e ironia nel solco della tradizione di Hill. Alle 22:59 Un piede in Paradiso (1990, Commedia, regia di E.B. Clucher – Enzo Barboni, durata 93’). Cast: Bud Spencer, Carol Alt, Thierry Lhermitte, Jean Sorel, Ian Bannen. Un tassista baciato dalla fortuna finisce conteso tra un angelo e una diavolessa.

Rai Movie – Alle 21:10 The Whale (2022, Drammatico, regia di Darren Aronofsky, durata 117’). Cast: Brendan Fraser, Sadie Sink, Samantha Morton, Ty Simpkins, Hong Chau. Di cosa parla: Charlie, professore solitario affetto da grave obesità, tenta un ultimo, doloroso riavvicinamento alla figlia per cercare redenzione. Alle 23:10 Chapter 27 (2007, Drammatico, regia di J.P. Schaefer, durata 84’). Cast: Jared Leto, Lindsay Lohan, Judah Friedlander. Gli ultimi giorni di una celebrità raccontati dallo sguardo del suo assassino, fino all’omicidio che sconvolse il mondo.

Rai 4 – Alle 21:20 Silent Night – Il silenzio della vendetta (2023, Azione, regia di John Woo, durata 104’). Cast: Joel Kinnaman, Kid Cudi, Catalina Sandino Moreno e altri. La storia: durante la Vigilia di Natale, un padre perde il figlio per un proiettile vagante e, rimasto senza voce, prepara per un anno la sua implacabile vendetta. Alle 23:05 Secret Team 355 (2021, Thriller, regia di Simon Kinberg, durata 124’). Cast: Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Diane Kruger, Penélope Cruz, Sebastian Stan. Cinque spie da tutto il mondo uniscono le forze contro un’arma letale, fondando il team 355.

20 – Alle 21:09 The Transporter Legacy (2015, Azione, regia di Camille Delamarre, durata 96’). Cast: Ed Skrein, Loan Chabanol, Lenn Kudrjawizki, Tatiana Pajkovic. Alle 23:12 Skiptrace – Missione Hong Kong (2016, Azione, regia di Renny Harlin, durata 120’). Cast: Jackie Chan, Johnny Knoxville, Bingbing Fan e altri. Di cosa parla: un detective di Hong Kong, sulle tracce di un boss da oltre dieci anni, si allea con un truffatore americano per una fuga a perdifiato tra humor e pericoli.

Mediaset Italia2 – Alle 23:19 Il tocco del male (1997, Thriller, regia di Gregory Hoblit, durata 124’). Cast: Denzel Washington, Donald Sutherland, John Goodman. Dopo l’esecuzione di un serial killer, un demone capace di passare di corpo in corpo inizia a perseguitare un detective, seminando enigmi e delitti per screditarlo.

Cielo – Alle 21:20 In nome di mia figlia (2016, Drammatico, regia di Vincent Garenq e Julien Rappeneau, durata 87’). Cast: Daniel Auteuil, Sebastian Koch, Marie-Josée Croze. La lunga battaglia di un padre che, per 27 anni, cerca giustizia per la morte sospetta della figlia in Germania. Alle 23:15 Kill Bill: Vol. 2 (2004, Azione, regia di Quentin Tarantino, durata 136’). Cast: Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen, Sonny Chiba. La Sposa continua il suo cammino di vendetta, ma una rivelazione sulla figlia cambierà tutto.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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