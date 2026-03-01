Nicolas Cage, stasera in TV (gratis) il suo film cult: guardatelo nei panni di un eroe italiano dimenticato Più di 30 film per tutti i gusti in onda stasera 1 marzo: dalla commedia Una commedia pericolosa su Rai 2 al cult il romantico Il mandolino del capitano Corelli su Iris.

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, la prima senza il Festival di Sanremo, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In evidenza il thriller a colpi di illusioni Now You See Me 2 – I maghi del crimine su Sky Cinema 1, il romantico Il mandolino del capitano Corelli su Iris e la commedia italiana Una commedia pericolosa su Rai 2. Con più di 30 titoli in palinsesto tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema, c’è davvero scelta per ogni gusto.

I film in onda in TV stasera, domenica 1 marzo 2026

Il ritratto di Franco Battiato con Franco Battiato. Il lungo viaggio: le proposte delle reti in chiaro

Su Rai 1 alle 21:30 arriva Franco Battiato. Il lungo viaggio (2021, 100’), regia di Renato De Maria, con Dario Aita, Elena Radonicich, Simona Malato, Ermes Frattini e altri. La storia: dall’infanzia in Sicilia al rapporto complesso con il padre, passando per la Milano degli anni Settanta fino al ritorno alle radici in Trinacria, il film ripercorre trasformazioni artistiche, successi e amori di un artista irripetibile. Genere: Biografico.

Su Rai 2 alle 21:00 c’è Una commedia pericolosa (2023, 105’), regia di Alessandro Pondi, con Gabriella Pession, Fortunato Cerlino, Niccolò Senni, Marco Zingaro, Enrico Brignano. Di cosa parla: un appassionato di spionaggio, addetto alla sicurezza di un grande magazzino, assiste a una lite sospetta della nuova vicina e si lancia in un’indagine che metterà a rischio integrità e vita. Genere: Commedia.

Su TV8 alle 21:35 l’action ad alta adrenalina I Mercenari – The Expendables (2010, 103’), diretto da Sylvester Stallone, con Stallone, Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Mickey Rourke, Bruce Willis, Eric Roberts. Un team di mercenari viene ingaggiato per abbattere un dittatore corrotto in Centro America tra esplosioni, doppi giochi e combattimenti serrati. In seconda serata, alle 23:30, spazio a Left Behind – La profezia (2014, 110’), regia di Vic Armstrong, con Nicolas Cage, Chad Michael Murray, Cassi Thomson e Lea Thompson. Genere: Azione.

Magia e colpi di scena con Now You See Me 2: le proposte di Sky Cinema

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 va in onda Now You See Me 2 – I maghi del crimine (2016, 129’), regia di Jon M. Chu, con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Lizzy Caplan, Daniel Radcliffe, Michael Caine, Morgan Freeman. Tra illusioni spettacolari e colpi di scena, i Quattro Cavalieri affrontano un nuovo, pericoloso avversario. A seguire, alle 23:30, Benvenuti al Nord (2012, 109’), regia di Luca Miniero, con Claudio Bisio e Alessandro Siani. Due amici si ritrovano a fare i conti con la frenesia milanese tra equivoci e amicizia. Genere: Commedia.

Su Sky Cinema Action alle 21:00 il cult 300 (2006, 117’), regia di Zack Snyder, con Gerard Butler, Lena Headey, Rodrigo Santoro, Dominic West, Vincent Regan. La battaglia delle Termopili tra epicità visiva e ritmo incalzante. Alle 23:00, L’uomo d’acciaio (2013, 135’), ancora di Zack Snyder, con Henry Cavill, Amy Adams e Michael Shannon. Le origini di Superman tra identità, potere e destino. Genere: Fantasy.

Su Sky Cinema Collection alle 21:15 The Bourne Supremacy (2004, 108’), regia di Paul Greengrass, con Matt Damon, Franka Potente, Joan Allen, Brian Cox, Julia Stiles, Karl Urban. Jason Bourne è costretto a tornare in azione tra complotti internazionali e inseguimenti. Alle 23:10, The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo (2007, 112’), sempre di Greengrass, con Matt Damon, Julia Stiles, Joan Allen, David Strathairn, Edgar Ramirez. La corsa finale per la verità sulle sue origini. Genere: Thriller.

Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 Una terapia di gruppo (2024, 93’), regia di Paolo Costella, con Margherita Buy, Claudio Bisio, Claudio Santamaria, Valentina Lodovini, Leo Gassmann. Un appuntamento incrociato fa ritrovare pazienti con DOC nello stesso studio: tra disagi, confessioni e dinamiche di gruppo, nasce una rocambolesca "seduta" autogestita. Alle 22:45, La prima pietra (2018, 98’), regia di Rolando Ravello, con Kasia Smutniak. Genere: Commedia.

Su Sky Cinema Drama alle 21:00 Per niente al mondo (2022, 105’), regia di Ciro D’Emilio, con Guido Caprino, Boris Isakovic, Irene Casagrande, Antonio Zavatteri, Diego Ribon. Un uomo di successo si trova davanti a una scelta drammatica che lo costringe a rimettere in discussione tutto. Alle 22:50, Alla vita (2022, 99’), regia di Stéphane Freiss, con Lou de Laâge e Riccardo Scamarcio. La passione travolge due giovani decisi a liberarsi da vincoli familiari e tradizioni. Genere: Drammatico.

Su Sky Cinema Family alle 21:00 Trolls World Tour (2020, 90’), regia di Walt Dohrn e David P. Smith. Poppy e Branch scoprono sei tribù di Troll legate a generi musicali diversi e cercano l’armonia per fermare la regina del Rock. Alle 22:35, Viaggio al centro della Terra (2008, 92’), regia di Eric Brevig, con Brendan Fraser e Josh Hutcherson. Un’avventura fantastica tra caverne e creature sotterranee. Genere: Animazione/Avventura.

Su Sky Cinema Romance alle 21:00 Se scappi, ti sposo (1999, 116’), regia di Garry Marshall, con Julia Roberts e Richard Gere, Joan Cusack, Hector Elizondo. Una sposa "in fuga" e un giornalista alla ricerca di un grande articolo si scontrano con il destino. Alle 23:00, Tre amiche (2024, 117’), regia di Emmanuel Mouret, con Camille Cottin, Sara Forestier, Vincent Macaigne. Quando Joan lascia Victor e lui scompare, i rapporti tra tre amiche vengono sconvolti tra segreti e scelte difficili. Genere: Commedia/Romance.

Su Sky Cinema Suspense alle 21:00 L’uomo invisibile (2020, 124’), regia di Leigh Whannell, con Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Aldis Hodge, Storm Reid. Dopo essere fuggita da una relazione violenta, Cecilia sospetta che l’ex, geniale scienziato, sia diventato invisibile e la stia perseguitando. Tensione psicologica e brividi fino all’ultimo. Alle 23:10, Wolf Man (2025, 103’), regia di Leigh Whannell, con Christopher Abbott e Julia Garner. Una famiglia assediata da una creatura invisibile trova rifugio in una fattoria, ma l’incubo è solo all’inizio: Blake comincia a trasformarsi. Genere: Horror.

Passioni e storia con Il mandolino del capitano Corelli: le proposte delle reti specializzate

Su Iris alle 21:14 l’intenso Il mandolino del capitano Corelli (2001, 130’), regia di John Madden, con Nicolas Cage, Penélope Cruz, John Hurt, Christian Bale. Tra occupazione italiana e sentimenti contrastati, prende forma una storia d’amore e guerra in cui Nicolas Cage veste i panni di un eroico capitano italiano che a Cefalonia combatte al fianco dei greci contro i tedeschi dopo l’Armistizio. Genere: Drammatico.

Su Cine34 doppietta di commedie italiane: alle 21:00 Il mammone (2022, 90’), regia di Giovanni Bognetti, con Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Andrea Pisani, Michela Giraud. Un 35enne brillante ma ancora a casa con i genitori scatena una guerra domestica quando mamma e papà provano a "liberarsene". Alle 22:55, I mostri oggi (2008, 102’), regia di Enrico Oldoini, con Diego Abatantuono, Sabrina Ferilli, Claudio Bisio, Carlo Buccirosso, Angela Finocchiaro, Giorgio Panariello. Episodi grotteschi e satirici che fotografano vizi e virtù dell’Italia contemporanea. Genere: Commedia.

Su Rai 4 alle 21:20 L’uomo di Toronto (2022, 110’), regia di Patrick Hughes, con Kevin Hart, Woody Harrelson, Kaley Cuoco. Le identità di un killer e di un goffo consulente si scambiano per errore, innescando guai a catena. Alle 23:10, Trappola in alto mare (1992, 102’), regia di Andrew Davis, con Steven Seagal, Tommy Lee Jones, Gary Busey, Erika Eleniak. Un ex Navy SEAL cuoco a bordo diventa l’ultima difesa contro terroristi su una corazzata. Genere: Thriller.

Su Rai Movie alle 21:10 Stand by me – Ricordo di un’estate (1986, 96’), regia di Rob Reiner, con Wil Wheaton, River Phoenix, Richard Dreyfuss, Kiefer Sutherland. Genere: Commedia. Alle 23:00, Chloe – Tra seduzione e inganno (2009, 96’), regia di Atom Egoyan, con Julianne Moore, Liam Neeson, Amanda Seyfried. Una moglie assume un’escort per mettere alla prova la fedeltà del marito e finisce in una spirale emotiva pericolosa. Genere: Drammatico.

Su 20 azione no stop: alle 21:09 Io vi troverò (2008, 93’), regia di Pierre Morel, con Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen. Un ex agente scatena le sue abilità per salvare la figlia. Alle 23:04, Chinese Zodiac (2012, 120’), regia di Jackie Chan, con Jackie Chan, Shu Qi, Oliver Platt, Daniel Wu. Caccia avventurosa a preziosi manufatti dello zodiaco. Genere: Azione.

Su Cielo alle 21:20 Giorni contati (1999, 120’), regia di Peter Hyams, con Arnold Schwarzenegger, Gabriel Byrne, Robin Tunney, Kevin Pollak. Un ex poliziotto sfida il destino in una corsa contro il tempo. Genere: Azione.

Su Rai Premium alle 21:20 Amore a zero gradi (2025, 80’), regia di Colin Theys, con Rhiannon Fish e Markian Tarasiuk. Emma, illustratrice giudiziaria, insegue il padre ricercatore disperso imbarcandosi clandestinamente per l’Antartide. Tra pinguini in pericolo, iceberg e una missione di salvataggio, nascerà un sentimento capace di sciogliere ogni gelo. Genere: Sentimentale.

Su Mediaset Italia2 alle 23:12 l’horror Morte a 33 giri (1987, 97’), regia di Charles Martin Smith, con Doug Savant, Marc Price, Ozzy Osbourne, Tony Fields. Genere: Horror.

