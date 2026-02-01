Johnny Depp, stasera in Tv il suo vero capolavoro (altro che Jack Sparrow): un gioiello davvero senza tempo Un ricco palinsesto con 31 titoli: dall’azione di Mio padre è un sicario su Rai 2, fino al cult Chocolat di Johnny Depp

I film in onda in TV stasera, domenica 1 febbraio 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 31 i film tra cui scegliere: azione ad alto tasso con Mio padre è un sicario su Rai 2, avventura cult con Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo su Iris e supereroi d’autore con Il Cavaliere Oscuro su Sky Cinema Collection.

Azione a tutta birra con Mio padre è un sicario: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 — Alle 21:00, Mio padre é un sicario (2023, 103′). Regia: Tim Brown. Cast: Nicolas Cage, Ron Perlman, Ashley Greene, Ernie Hudson, Jackie Earle Haley. Genere: Azione. La storia: una madre e sua figlia finiscono nel mirino della criminalità e chiedono aiuto al padre di lei, ex sicario ora senzatetto alle Cayman. Il passato dell’uomo riemerge mentre la famiglia lotta per sfuggire al boss che li bracca.

La7 — Alle 21:15, Misery non deve morire (1990, 104′). Regia: Rob Reiner. Cast: James Caan, Kathy Bates, Lauren Bacall, Frances Sternhagen. Genere: Thriller. Di cosa parla: uno scrittore reduce da un incidente cade prigioniero della sua fan più ossessiva, che pretende di riscrivere il destino del suo personaggio preferito.

Alle 23:15, Il talento di Mr. Ripley (1999, 150′). Regia: Anthony Minghella. Cast: Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law, Cate Blanchett. Genere: Thriller. Un giovane ambizioso si insinua nella vita di un ricco conoscente in Italia, fino a spingersi a impersonarlo, mentre sospetti e indagini lo stringono d’assedio.

TV8 — Alle 21:35, Il giustiziere della notte (2018, 107′). Regia: Eli Roth. Cast: Bruce Willis, Vincent D’Onofrio, Elisabeth Shue, Camila Morrone, Dean Norris. Genere: Azione. Dopo una brutale irruzione in casa, un chirurgo sceglie la via della vendetta personale.

Alle 23:30, Joker – Wild card (2015, 92′). Regia: Simon West. Cast: Jason Statham, Sofia Vergara, Milo Ventimiglia, Stanley Tucci, Anne Heche e altri. Genere: Azione. Un ex giocatore d’azzardo mette a rischio la propria vita per proteggere un’amica da un violento gangster.

Adrenalina e grandi saghe con Inside man: Most wanted: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — Alle 21:15, Inside man: Most wanted (2019, 105′). Regia: M.J. Bassett. Cast: Aml Ameen, Rhea Seehorn, Roxanne McKee, Urs Rechn, Akshay Kumar. Genere: Thriller. Un gruppo di criminali assalta una banca federale: un negoziatore e un agente dell’FBI lottano contro il tempo per salvare gli ostaggi.

Sky Cinema Action — Alle 21:00, Pompei (2014, 102′). Regia: Paul W.S. Anderson. Cast: Kit Harington, Emily Browning, Carrie-Anne Moss, Paz Vega, Kiefer Sutherland e altri. Genere: Azione. Nel 79 d.C., un gladiatore tenta l’impossibile per salvare l’amata durante l’eruzione del Vesuvio.

Alle 22:50, Minority Report (2002, 145′). Regia: Steven Spielberg. Cast: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton, Max von Sydow, Kathryn Morris. Genere: Fantascienza. In un futuro in cui i crimini si prevedono prima che accadano, un super-poliziotto viene accusato di un omicidio che non ha ancora commesso.

Sky Cinema Collection — Alle 21:15, Il Cavaliere Oscuro (2008, 152′). Regia: Christopher Nolan. Cast: Christian Bale, Heath Ledger, Morgan Freeman, Michael Caine, Gary Oldman, Maggie Gyllenhaal, Eric Roberts, Aaron Eckhart. Genere: Azione. Batman affronta il caos scatenato dal Joker, mentre la linea tra giustizia e vendetta si fa sempre più sottile.

Sky Cinema Comedy — Alle 21:00, I delitti del BarLume – Il gioco delle coppie (2026, 90′). Regia: Roan Johnson. Cast: Alessandro Benvenuti, Corrado Guzzanti, Filippo Timi, Enrica Guidi, Lucia Mascino e altri. Genere: Giallo.

Alle 22:35, Happy family (2010, 90′). Regia: Gabriele Salvatores. Cast: Fabio De Luigi, Margherita Buy, Diego Abatantuono, Fabrizio Bentivoglio, Carla Signoris e altri. Di cosa parla: due famiglie si ritrovano quando i figli annunciano nozze lampo; una cena corale accende scontri e rivelazioni, guidate dal narratore Ezio.

Sky Cinema Drama — Alle 21:00, 3/19 (2021, 120′). Regia: Silvio Soldini. Cast: Kasia Smutniak, Francesco Colella, Caterina Forza, Marina De Santis, Paolo Mazzarelli. Genere: Drammatico.

Alle 23:00, Nour (2019, 92′). Regia: Maurizio Zaccaro. Cast: Sergio Castellitto, Raffaella Rea, Linda Mresy, Valeria D’Obici, Fabio Bussotti. Genere: Drammatico. La storia: la piccola Nour approda sola a Lampedusa; il medico Pietro Bartolo la aiuta a ricomporre passato, presente e futuro.

Sky Cinema Family — Alle 21:00, Baby Boss 2 – Affari di famiglia (2021, 102′). Regia: Tom McGrath. Genere: Animazione.

Alle 22:50, Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi (2015, 99′). Regia: Tobi Baumann. Cast: Milo Parker, Anke Engelke, Bastian Pastewka, Christian Tramitz, Karoline Herfurth e altri. Genere: Commedia. Un ragazzo timido fa squadra con un fantasma "viscido" e una cacciatrice riluttante contro un pericoloso spirito di ghiaccio.

Sky Cinema Romance — Alle 21:00, Sai che c’è di nuovo? (2000, 97′). Regia: John Schlesinger. Cast: Rupert Everett, Madonna, Benjamin Bratt, Illeana Douglas, Michel Vartan. Genere: Commedia. Un giardiniere gay e una maestra di yoga single, dopo una notte fuori controllo, decidono di crescere insieme il bambino inatteso.

Alle 22:55, Chocolat (2000, 121′). Regia: Lasse Hallstrom. Cast: Juliette Binoche, Johnny Depp, Judi Dench, Lena Olin, Alfred Molina. La storia: l’arrivo di Vianne e della sua cioccolateria sconvolge un villaggio francese, tra pregiudizi, passioni sopite e desiderio di libertà.

Sky Cinema Suspense — Alle 21:00, London Boulevard (2011, 103′). Regia: William Monahan. Cast: Keira Knightley, Colin Farrell, Anna Friel, David Thewlis, Jamie Campbell Bower e altri. Genere: Sentimentale. Un ex criminale diventa la guardia del corpo di una star che vive isolata; nasce una relazione complicata che mette tutto in discussione.

Alle 22:50, The shift (2021, 83′). Regia: Alessandro Tonda. Cast: Adam Amara, Clotilde Hesme, Adamo Dionisi, Jan Hammenecker, Steve Driesen. Genere: Thriller. Due paramedici soccorrono un diciassettenne ferito e scoprono che è uno degli attentatori, con addosso una cintura esplosiva.

Avventura e cult con Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo: le proposte delle reti specializzate

Iris — Alle 21:14, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (2008, 124′). Regia: Steven Spielberg. Cast: Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, John Hurt, Karen Allen, Ray Winstone, Jim Broadbent. Genere: Avventura.

Cine34 — Alle 21:00, Ma cosa ci dice il cervello (2019, 90′). Regia: Riccardo Milani. Cast: Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Claudia Pandolfi, Giampaolo Morelli, Carla Signoris e altri. Genere: Commedia.

Alle 22:56, Quel bravo ragazzo (2015, 83′). Regia: Enrico Lando. Cast: Luigi Luciano, Tony Sperandeo, Enrico Lo Verso, Daniela Virgilio, Giampaolo Morelli. Di cosa parla: un boss affida l’organizzazione al figlio mai riconosciuto, Leone, trentacinquenne ingenuo e chierichetto, totalmente fuori posto nel mondo criminale.

Rai Movie — Alle 21:10, Il duro del Road House (1989, 110′). Regia: Rowdy Herrington. Cast: Patrick Swayze, Ben Gazzara, Kelly Lynch, Sam Elliott, Marshall R. Teague. Genere: Drammatico. Un buttafuori filosofo affronta il boss locale per ripulire un night pieno di traffici illeciti.

Alle 23:10, 12 soldiers (2018, 130′). Regia: Nicolai Fuglsig. Cast: Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Jack Kesy, Trevante Rhodes. La storia: dopo l’11 settembre un’unità delle forze speciali si allea con l’Alleanza del Nord del generale Dostum per colpire i talebani.

Rai 4 — Alle 21:20, Derailed – Attrazione letale (2005, 107′). Regia: Mikael Hafstrom. Cast: Clive Owen, Jennifer Aniston, Melissa George, Vincent Cassel. Genere: Thriller.

Alle 23:05, La belva (2020, 97′). Regia: Ludovico De Martino. Cast: Fabrizio Gifuni, Lino Musella, Monica Piseddu. Genere: Thriller. Un veterano delle Forze Speciali scatena tutta la sua furia per ritrovare la figlia rapita.

20 — Alle 21:10, Independence Day: Rigenerazione (2016, 120′). Regia: Roland Emmerich. Cast: Maika Monroe, Jeff Goldblum, Liam Hemsworth, Joey King, William Fichtner, Charlotte Gainsbourg, Bill Pullman, Vivica A. Fox, Sela Ward, Brent Spiner. Di cosa parla: di fronte a una nuova, gigantesca avanzata aliena, l’umanità unisce le forze per difendere la Terra.

Alle 23:23, Decisione critica (1995, 125′). Regia: Stuart Baird. Cast: Kurt Russell, Steven Seagal, John Leguizamo, Oliver Platt. Genere: Azione.

Mediaset Italia2 — Alle 23:04, Auguri per la tua morte (2017, 96′). Regia: Christopher Landon. Cast: Jessica Rothe, Israel Broussard, Rachel Matthews, Ruby Modine. Genere: Horror.

Cielo — Alle 21:15, Honest Thief (2020, 92′). Regia: Mark Williams. Cast: Liam Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey Donovan, Anthony Ramos. Genere: Thriller. Un rapinatore leggendario tenta di consegnarsi all’FBI per rifarsi una vita, ma finisce intrappolato in una cospirazione e decide di reagire.

Alle 23:05, In ordine di sparizione (2014, 116′). Regia: Hans Petter Moland. Cast: Stellan Skarsgård, Bruno Ganz, Pål Sverre Valheim Hagen, Jakob Oftebro, Birgitte Hjort Sørensen, Kristofer Hivju, Anders Baasmo Christiansen. Genere: Azione. Un padre sconvolto dalla morte del figlio scatena una guerra tra bande criminali rivali.

