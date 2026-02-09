Se non avete mai visto (e sentito) questo film, non potete perdervelo stasera In prima serata, lunedì 9 febbraio 2026, il capolavoro The Blues Brothers con Belushi, Aykroyd e un cast sfavillante. Tutti i film in onda stasera

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto troviamo ben 28 film tra azione, classici e commedie: dall’adrenalina di Taken 3 – L’ora della verità su Italia 1 al capolavoro intramontabile Il Padrino – Parte II su Iris, fino ai cult Ghostbusters – Acchiappafantasmi e The Blues Brothers su Sky Cinema Collection. Una serata ricchissima di proposte per tutti i gusti.

Azione e risate con Taken 3 – L’ora della verità: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 (21:28) — Taken 3 – L’ora della verità (2015). Regia di Olivier Megaton. Durata 109 minuti. Di cosa parla: dopo il brutale omicidio della moglie, l’ex agente segreto Bryan Mills si ritrova accusato del delitto. Divorato da rabbia e rancore, inizia la fuga per eludere l’implacabile inseguimento di CIA, FBI e polizia, mentre tenta di rintracciare i veri assassini e proteggere l’unica cosa che conta per lui: sua figlia. Genere: Azione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La7 (23:00) — S1m0ne (2002). Regia di Andrew Niccol. Durata 118 minuti. Cast: Catherine Keener, Jay Mohr, Rachel Roberts, Winona Ryder. Genere: Commedia.

Nove (21:30) — Viva l’Italia (2012). Regia di Massimiliano Bruno. Durata 111 minuti. La storia: un senatore cinico e bugiardo viene colpito da demenza fronto-paretale e diventa improvvisamente sincero. I tre figli lo vedono irriconoscibile mentre lui prova a promuovere un nuovo articolo della Costituzione per garantire il diritto di conoscere la verità. Cast: Raoul Bova, Alessandro Gassman, Michele Placido, Ambra Angiolini, Edoardo Leo, Maurizio Mattioli, Rocco Papaleo e molti altri. Genere: Commedia.

Il dramma di Tre ciotole e i cult Ghostbusters e The Blues Brothers: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — Tre ciotole (21:15, 2025). Regia di Isabel Coixet. Durata 120 minuti. Cast: Alba Rohrwacher, Elio Germano, Francesco Carril, Silvia D’Amico, Galatéa Bellugi. La storia: dopo un banale litigio, Marta e Antonio si separano. Lei si isola e perde l’appetito, lui si rifugia nel lavoro. La scoperta che il malessere di Marta ha origini fisiche cambierà prospettive, desideri e consapevolezze. Genere: Drammatico. A seguire Il sapore del successo (23:20, 2015). Regia di John Wells. Durata 100 minuti. Cast: Bradley Cooper, Sienna Miller, Emma Thompson, Daniel Brühl, Alicia Vikander, Omar Sy, Uma Thurman, Jamie Dornan, Lily James, Riccardo Scamarcio. Genere: Commedia.

Sky Cinema Collection — Ghostbusters – Acchiappafantasmi (21:15, 1984). Regia di Ivan Reitman. Durata 107 minuti. Tre esperti di soprannaturale, cacciati dall’università, aprono un’agenzia di acchiappafantasmi a New York e affrontano una minaccia di proporzioni epiche. Genere: Fantascienza. In seconda serata The Blues Brothers (23:05, 1980). Regia di John Landis. Durata 127 minuti. Due fratelli ricostituiscono la band per un concerto destinato a salvare l’orfanotrofio dove sono cresciuti, tra inseguimenti e situazioni esilaranti. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama — Tre ciotole (21:45, 2025). Regia di Isabel Coixet. Durata 120 minuti. Cast: Alba Rohrwacher, Elio Germano, Francesco Carril, Silvia D’Amico, Galatéa Bellugi. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Action — Upgrade (21:00, 2018). Regia di Leigh Whannell. Durata 95 minuti. Di cosa parla: In un futuro distopico dominato dalla tecnologia, un uomo rimasto paralizzato dopo un’aggressione ottiene un microchip che lo aiuta in una spietata missione di vendetta. Genere: Horror. A seguire Primal (22:45, 2019). Regia di Nick Powell. Durata 97 minuti. Un cacciatore di animali rari si ritrova in una caccia mortale a bordo di una nave, quando un assassino politico libera un pericoloso giaguaro bianco. Genere: Azione.

Sky Cinema Comedy — Io sono la fine del mondo (21:00, 2025). Regia di Gennaro Nunziante. Durata 96 minuti. Un autista notturno, richiamato dalla sorella per badare ai genitori, affronta con ironia i conti col passato e con ciò che gli è stato imposto nell’infanzia. Genere: Commedia. In seconda serata Bentornato Presidente (22:40, 2019). Regia di Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi. Durata 96 minuti. Cast: Cesare Bocci, Guglielmo Poggi, Massimo Popolizio, Paolo Calabresi, Pietro Sermonti, Sarah Felberbaum e altri. Genere: Commedia.

Sky Cinema Family — Viaggio nell’isola misteriosa (21:00, 2012). Regia di Brad Peyton. Durata 94 minuti. Un ragazzo parte per un’isola leggendaria insieme al patrigno, un pilota d’elicottero e la figlia di quest’ultimo. Tra creature straordinarie e tesori nascosti, la corsa è contro il tempo prima che l’isola scompaia sotto le onde. Genere: Avventura. A seguire La musica nel cuore – August Rush (22:40, 2006). Regia di Kirsten Sheridan. Durata 100 minuti. Un undicenne dal talento musicale straordinario cerca i suoi genitori suonando per le strade, aiutato da un misterioso mentore. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Romance — In amore niente regole (21:00, 2008). Regia di George Clooney. Durata 114 minuti. Negli USA degli anni ’20, un capitano di football vuole salvare la sua squadra e finisce a contendersi una giornalista con una giovane promessa dello sport. Genere: Commedia. In seconda serata Io rimango qui (23:00, 2020). Regia di André Erkau. Durata 98 minuti. Una 16enne malata fugge dalla chemioterapia e intraprende un viaggio on the road in Francia con un coetaneo in fuga dal padre. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense — Il codice Da Vinci (21:00, 2006). Regia di Ron Howard. Durata 149 minuti. Cast: Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Jean Reno, Paul Bettany, Alfred Molina. Genere: Thriller. A seguire Final Destination Bloodlines (23:30, 2025). Regia di Zach Lipovsky, Adam B. Stein. Durata 110 minuti. Tormentata da un incubo ricorrente, Stefanie torna dal college per cercare l’unica persona in grado di spezzare un ciclo mortale che minaccia la sua famiglia. Genere: Horror.

Il capolavoro Il Padrino – Parte II guida la serata: le proposte delle reti specializzate

Iris (21:14) — Il Padrino – Parte II (1974). Regia di Francis Ford Coppola. Durata 185 minuti. La storia: Le origini di Vito Corleone, emigrato negli Stati Uniti e destinato a costruire un impero criminale, si intrecciano con l’ascesa del figlio Michael, sempre più isolato mentre espande gli affari di famiglia tra scelte dolorose e tradimenti. Cast: Robert De Niro, Al Pacino, Diane Keaton, John Cazale, Talia Shire, Lee Strasberg e altri. Genere: Drammatico.

Rai Movie — Shalako (21:10, 1968). Regia di Edward Dmytryk. Durata 115 minuti. Durante una battuta di caccia in territorio apache, alcuni nobili europei uccidono tre indiani scatenando la vendetta del capo tribù. Tra intrighi e minacce, il western di Dmytryk ambisce al respiro epico ma fatica a tenere insieme i fili del racconto. Cast: Sean Connery, Brigitte Bardot, Stephen Boyd, Peter van Eyck. Genere: Western. In seconda serata Winchester ’73 (23:10, 1950). Regia di Anthony Mann. Durata 92 minuti. Un tiratore vince un fucile leggendario a Dodge City, ma l’arma viene rubata e passerà di mano in mano. Il protagonista lo inseguirà fino allo scontro finale con il suo acerrimo rivale. Cast: James Stewart, Shelley Winters, Dan Duryea, Stephen McNally. Genere: Western.

Rai 4 — 10 Cloverfield Lane (21:20, 2016). Regia di Dan Trachtenberg. Durata 99 minuti. Dopo un incidente d’auto, una giovane si risveglia nel bunker di uno sconosciuto che sostiene di averla salvata da un attacco chimico. L’esterno, dice, è invivibile. Genere: Thriller. A seguire Survive (23:05, 2023). Regia di Frederic Jardin. Durata 90 minuti. Una famiglia in vacanza in yacht viene sorpresa da un cataclisma: i mari si ritirano e il fondale emerge. La lotta per la sopravvivenza ha inizio. Genere: Fantascienza.

20 — Suicide Squad (21:10, 2016). Regia di David Ayer. Durata 130 minuti. Il governo mette insieme una squadra di criminali dotati di abilità speciali per fronteggiare minacce imminenti. Dovranno imparare a collaborare per salvare il mondo. Cast: Margot Robbie, Will Smith, Cara Delevingne, Scott Eastwood. Genere: Azione. In seconda serata Terminator Genisys (23:30, 2015). Regia di Alan Taylor. Durata 126 minuti. Per proteggere il futuro, un soldato viene inviato nel passato per aiutare Sarah Connor, ma una frattura temporale lo catapulta in una linea alternativa. Nuovi alleati e pericolosi nemici lo attendono. Cast: Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jai Courtney, Jason Clarke, Byung-hun Lee, Matt Smith, J.K. Simmons e altri. Genere: Fantascienza.

Cielo (21:15) — The Legend of Zorro (2005). Regia di Martin Campbell. Durata 130 minuti. Cast: Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Giovanna Zacarias, Raul Mendez. Genere: Avventura.

Rai Premium — Natale a Christmas Island (21:20, 2023). Regia di David Weaver. Durata 84 minuti. Costretta da una tempesta a dirottare il suo primo volo privato verso Christmas Island, una pilota collabora con un controllore di volo per ottenere il lavoro dei sogni. Genere: Sentimentale. In seconda serata Natale a Nantucket (22:50, 2021). Regia di Kirsten Hansen. Durata 80 minuti. Una donna eredita la giocattoleria materna sul molo e teme la chiusura dopo l’arrivo di un imprenditore. Tra sentimenti nascenti e timori, dovrà scegliere il proprio futuro. Genere: Sentimentale.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche