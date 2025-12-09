Raoul Bova trova un amore inaspettato (ma lei è ancora una spagnola) I film in onda in TV stasera, martedì 9 dicembre 2015: in Sei mai stata sulla Luna il bell'attore conquista una donna modaiola e sofisticata. La programmazione

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. Tra le opzioni spiccano Moonfall su Rai 2, l’irresistibile azione di Baywatch su Sky Cinema 1 e il clima delle feste con 10 giorni con Babbo Natale su Cine34. Per ogni gusto c’è un titolo pronto a conquistare la vostra serata.

Sci‑fi spettacolare con Moonfall e romance su TV8: le proposte delle reti in chiaro

Su Rai 2 alle 21:20 arriva Moonfall (2022, 130′, regia di Roland Emmerich). Genere: Fantascienza. Nel cast Donald Sutherland, Halle Berry, John Bradley, Michael Peña, Patrick Wilson. Un appuntamento spettacolare diretto da uno specialista del genere, perfetto per chi cerca adrenalina e grandi effetti.

Su TV8 alle 23:20 c’è Un incontro regale (2022, 85′, regia di Jonathan MacPherson). Di cosa parla: una principessa arriva negli Stati Uniti per un programma di scambio studentesco e si innamora di un professore, salvo scoprire che il padre lo ha assunto come babysitter, mettendo in dubbio le sue intenzioni. Con Jordana Largy, Matthew MacCaull, Bronwen Smith, Ashley Alexander, Bruce Dawson. Genere: Sentimentale.

Risate e azione con Baywatch: le proposte di Sky Cinema

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 va in onda Baywatch (2017, 116′, regia di Seth Gordon). Un veterano bagnino unisce le forze con un novizio per contrastare un’imprenditrice che minaccia la loro spiaggia preferita. Con Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Ilfenesh Hadera, Kelly Rohrbach, Priyanka Chopra, Jon Bass, Hannibal Buress. A seguire alle 23:20 Le belve (2012, 129′, regia di Oliver Stone) con Aaron Taylor‑Johnson, Benicio Del Toro, Blake Lively, John Travolta, Salma Hayek. Genere: Azione.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 ecco Madame Clicquot: La grande signora dello champagne (2023, 90′, regia di Thomas Napper). La storia: rimasta vedova, Barbe Nicole Ponsardin Clicquot prende le redini della maison, affronta sfide politiche e finanziarie e getta le basi dell’impero Veuve Clicquot. Con Haley Bennett, Tom Sturridge, Leo Suter, Natasha O’Keeffe, Ben Miles. Genere: Biografico.

Su Sky Cinema Collection alle 21:15 troviamo The amazing Mr. Blunden (2021, 90′, regia di Mark Gatiss). Due adolescenti diventano custodi di una casa infestata e, per salvare due bambini spettrali dai crudeli Wickens, dovranno viaggiare nel tempo fino al 1821. Con Simon Callow, Mark Gatiss, Tamsin Greig, Tsion Habte, Jason Rennie. Alle 22:50 arriva Oggi è sempre Natale (2016, 78′, regia di C. Romano): un adolescente senza regali a Natale resta intrappolato in un loop temporale che lo aiuterà a capire il vero significato delle feste. Con S. Fox, C. Romano. Genere: Commedia.

Su Sky Cinema Action alle 21:00 appuntamento con Nico (1987, 100′, regia di Andrew Davis) con Steven Seagal, Sharon Stone, Henry Silva, Daniel Faraldo. Genere: Poliziesco. Alle 22:45 Pitch Black (2000, 107′, regia di David Twohy): durante un atterraggio di emergenza su un pianeta deserto, i sopravvissuti affrontano creature letali che escono solo di notte, mentre emergono pericolose divergenze nel gruppo. Con Vin Diesel, Radha Mitchell, Cole Hauser, Keith David, Lewis Fitz‑Gerald. Genere: Fantascienza.

Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 c’è Maggie Moore(s) – Un omicidio di troppo (2023, 99′, regia di John Slattery). In una cittadina tranquilla, un investigatore indaga su due omicidi di donne con lo stesso nome, portando a galla segreti insospettabili. Con Jon Hamm, Tina Fey, Nick Mohammed, Allison Dunbar, Micah Stock. Alle 22:45 segue Ti ripresento i tuoi (2018, 107′, regia di Dany Boon) con Dany Boon, Valérie Bonneton, François Berléand, Pierre Richard. Genere: Commedia.

Su Sky Cinema Drama alle 21:00 va in onda Nowhere special – Una storia d’amore (2020, 96′, regia di Uberto Pasolini) con James Norton, Daniel Lamont, Valene Kane, Eileen O’Higgins, Keith McErlean. Genere: Drammatico. Alle 22:40 arriva Il padrino della mafia (2019, 135′, regia di Daniel Grou): la famiglia di sarti Gamache veste i Paternò. Vincent cerca la fiducia del boss Frank e di suo figlio Giaco con azioni spericolate, ma un atto mostruoso innesca la guerra tra i clan. Con Sergio Castellitto, Marc‑André Grondin, Gilbert Sicotte, Mylène MacKay, Donny Falsetti. Genere: Drammatico.

Su Sky Cinema Family alle 21:00 appuntamento con Barely Lethal (2015, 96′, regia di Kyle Newman): un’action teen con Hailee Steinfeld, Jessica Alba, Samuel L. Jackson, Sophie Turner, Dove Cameron. Alle 22:45 Genitori vs influencer (2021, 90′, regia di Michela Andreozzi). Un professore vedovo prova a ricucire il rapporto con la figlia lanciando una campagna contro l’abuso dei social e diventa, suo malgrado, un influencer. Con Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Giulia De Lellis, Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica. Genere: Commedia.

Su Sky Cinema Romance alle 21:00 c’è New in Town – Una single in carriera (2009, 97′, regia di Jonas Elmer) con Renée Zellweger, Harry Connick Jr., J.K. Simmons, Rashida Jones. Alle 22:40 Sei mai stata sulla luna? (2015, 119′, regia di Paolo Genovese): una manager della moda approda in un borgo pugliese dove incontra un contadino e riscopre l’amore che le mancava. Con Raoul Bova, Liz Solari, Sabrina Impacciatore, Neri Marcoré, Giulia Michelini, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi e altri. Genere: Commedia.

Su Sky Cinema Suspense alle 21:00 arriva Night hunter (2018, 98′, regia di David Raymond). Un sottotenente e la sua squadra si uniscono a un vigilante per stanare un criminale legato a una lunga scia di rapimenti e omicidi di donne. Con Henry Cavill, Ben Kingsley, Alexandra Daddario, Minka Kelly, Nathan Fillion. Alle 22:45 Willy’s wonderland (2021, 82′, regia di Kevin Lewis): un uomo diventa custode di un locale abbandonato senza sapere che i pupazzi meccanici sono abitati da anime di serial killer. Con Nicolas Cage, Beth Grant, Caylee Cowan, Grant Cramer, Emily Tosta. Genere: Horror.

Natale con 10 giorni con Babbo Natale e grandi classici d’azione: le proposte delle reti specializzate

Su 20 alle 21:11 in prima serata 3 Days to Kill (2014, 117′, regia di McG). La storia: un agente segreto in pensione, malato terminale, accetta una missione in cambio di un farmaco che potrebbe salvarlo. In tre giorni dovrà bilanciare lavoro, famiglia ed effetti collaterali. Con Kevin Costner, Hailee Steinfeld, Amber Heard, Connie Nielsen e altri. Genere: Thriller.

Su Rai 4 alle 21:20 c’è Visions (2014, regia di Kevin Greutert): una donna incinta si trasferisce in campagna e inizia ad avere inquietanti visioni finché una medium svela la torbida storia della casa, portandola alla scoperta di una cospirazione. Con Isla Fisher, Jim Parsons, Anson Mount, Gillian Jacobs, Eva Longoria e altri. Genere: Horror.

Su Iris alle 21:14 va in onda La maschera di fango (1952, 92′, regia di André de Toth) con Gary Cooper, David Brian, Lon Chaney, Phyllis Thaxter. Genere: Western. In seconda serata alle 23:15 La tortura della freccia (1957, 86′, regia di Samuel Fuller) con Brian Keith, Charles Bronson, Ralph Meeker, Rod Steiger, Sara Montiel. Genere: Western.

Su Cine34 alle 21:00 spazio al Natale con 10 giorni con Babbo Natale (2020, 100′, regia di Alessandro Genovesi), commedia corale con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Diego Abatantuono, Angelica Elli, Bianca Usai, Matteo Castellucci, Nana Funabiki, Niccolò Tredese. Alle 22:52 segue Omicidio all’italiana (2017, 99′, regia di M. Macchia) con Maccio Capatonda e Sabrina Ferilli. Genere: Commedia.

Su Rai Movie alle 21:10 appuntamento con L’immortale (2010, 117′, regia di Richard Berry): dopo tre anni di vita regolare, un ex criminale sopravvive a 22 colpi di pistola e cerca i responsabili per vendicarsi. Con Jean Reno, Kad Merad, Claude Gensac, Venantino Venantini, Richard Berry, Marina Foïs, Gabriella Wright, Jean‑Pierre Darroussin. Genere: Poliziesco. Alle 23:05 Molly’s game (2017, 140′, regia di Aaron Sorkin) con Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Chris O’Dowd. Genere: Biografico.

Su Mediaset Italia2 alle 21:08 c’è American Pie presents: Band Camp (2005, 94′, regia di Steve Rash). Dopo l’espulsione da scuola, Matt finisce al campo della banda per giovani musicisti. Determinato a farsi un nome, installa telecamere nascoste per un video sconveniente, ma l’incontro con Emily lo porterà in una serie di situazioni imbarazzanti. Con Eugene Levy, Tad Hilgenbrink, Arielle Kebbel, Chris Owen. Genere: Commedia.

Su Rai Premium alle 21:20 arriva Amore sotto il vischio (2017, 90′, regia di Alexander J.F. Wright). Un’aspirante scrittrice si iscrive a un corso in un Vermont Inn poco prima di Natale, conosce il rinomato docente e il collega Zeke, mentre riemerge l’ex fidanzato. Tra ostacoli e sorprese, nasceranno sentimenti inattesi. Con Alicia Witt, David Alpay, Lucie Guest. Genere: Commedia.

