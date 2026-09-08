I film in TV stasera, 8 settembre: War Horse di Spielberg o il biopic su Freddy Mercury? Azione con Colombiana su Italia 1, musica e biografie con Bohemian Rhapsody su TV8 e grandi rapine con The Town su Sky Cinema Uno: una serata ricchissima per tutti i gusti

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 32 i titoli in palinsesto tra reti in chiaro e canali Sky: dall’azione di Colombiana su Italia 1 al biografico Bohemian Rhapsody su TV8, fino al crime d’autore The Town su Sky Cinema Uno. Ce n’è davvero per tutti i gusti, tra thriller adrenalinici, commedie italiane, classici western e fantascienza contemporanea.

Colombiana guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 (21:20) propone La furia di un uomo – Wrath of man (2021, regia di Guy Ritchie, 118’). Un uomo misterioso e glaciale si fa assumere da una compagnia di trasporto valori a Los Angeles. La sua routine è solo una copertura: quando una rapina lo coglie "preparato" oltre il normale, esplode una spirale di vendetta feroce che svela identità, legami criminali e un passato irrisolto. Nel cast Jason Statham, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett e Niamh Algar.

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Rai 2 (23:30) continua in seconda serata con Diabolik (2021, 133’, regia dei Manetti Bros.). Il celebre re del terrore torna sullo schermo tra intrighi, colpi impossibili e l’eterna partita a scacchi con l’ispettore Ginko. Con Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Vanessa Scalera e Claudia Gerini.

Italia 1 (21:27) sceglie l’azione con Colombiana (2011, regia di Olivier Megaton, 105’). Di cosa parla: dopo aver assistito all’omicidio dei genitori a Bogotá, Cataleya cresce negli Stati Uniti e diventa un’efficientissima killer, decisa a chiudere i conti con il passato. Nel cast Zoe Saldana, Jordi Mollà, Lennie James, Michael Vartan, Cliff Curtis e Callum Blue.

La7 (22:30) propone il dramma bellico firmato Steven Spielberg, War Horse (2011, 146’). La storia: Albert stringe un legame indissolubile con il cavallo Joey, venduto all’esercito allo scoppio della Prima guerra mondiale. Tra campi di battaglia e destini incrociati, la loro amicizia diventa simbolo di resilienza. Con Jeremy Irvine, Emily Watson, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, Toby Kebbell e Peter Mullan.

TV8 (21:40) celebra i Queen con Bohemian Rhapsody (2018, 106’, regia di Bryan Singer). Il film ripercorre l’ascesa di Freddie Mercury e della band fino all’iconica performance del Live Aid 1985, tra creatività esplosiva, fragilità e rinascita. Con Rami Malek (Oscar), Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy e Joseph Mazzello.

The Town e un mare di generi: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 (21:15) mette in primo piano The Town (2010, regia di Ben Affleck, 123’). A Charlestown, Boston, Doug guida una banda di rapinatori. Dopo un colpo, tra lui e la direttrice della banca sequestrata nasce un sentimento pericoloso che incrina lealtà e progetti criminali. Con Ben Affleck, Jeremy Renner, Rebecca Hall, Jon Hamm, Blake Lively e Chris Cooper.

Sky Cinema 1 (23:25) vira sulla commedia con Un boss in salotto (2014, 90’, regia di Luca Miniero). Un boss "arruolato" in famiglia stravolge le dinamiche domestiche tra equivoci e risate. Con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo, Luca Argentero e Angela Finocchiaro.

Sky Cinema Action (21:00) presenta La coda del diavolo (2024, 99’, regia di Domenico De Feudis). In Sardegna, l’ex poliziotto Sante Moras, oggi guardia giurata, viene accusato di un omicidio mai commesso: per scagionarsi dovrà affrontare un intrigo che tocca vecchie ferite. Con Luca Argentero, Cristiana Dell’Anna e Francesco Acquaroli.

Sky Cinema Action (22:45) prosegue con il thriller Black site – La tana del lupo (2022, 93’, regia di Sophia Banks). In una prigione segreta, un detenuto letale scatena un piano di fuga devastante contro gli agenti speciali. Con Michelle Monaghan, Jason Clarke e Jai Courtney.

Sky Cinema Collection (21:15) schiera l’adrenalina di Mission: Impossible – Protocollo Fantasma (2011, 138’, regia di Brad Bird). La IMF viene disconosciuta dopo l’attentato al Cremlino: Ethan Hunt e la sua squadra devono fermare una minaccia nucleare senza nessun supporto. Con Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg e Paula Patton.

Sky Cinema Collection (23:30) continua con Mission: Impossible – Rogue Nation (2015, 131’, regia di Christopher McQuarrie). Hunt sfida il Sindacato, organizzazione clandestina che mina la stabilità globale, insieme all’enigmatica Ilsa Faust. Con Tom Cruise e Rebecca Ferguson.

Sky Cinema Comedy (21:00) regala il classico d’avventura di coppia Chi trova un amico trova un tesoro (1981, 114’, regia di Sergio Corbucci) con Bud Spencer e Terence Hill: un tesoro nascosto, isole tropicali e tante scazzottate ironiche.

Sky Cinema Comedy (22:50) propone la commedia familiare Mi presenti i tuoi? (2004, 115’, regia di Jay Roach), nuovo round tra Greg e l’arcigno suocero Jack. Con Ben Stiller, Robert De Niro, Barbra Streisand e Dustin Hoffman.

Sky Cinema Drama (21:00) offre Il posto dell’anima (2002, 106’, regia di Riccardo Milani). Un gruppo di operai occupa la fabbrica per salvarsi dal licenziamento, mentre sogni e vite private si intrecciano tra scelte difficili e solidarietà. Con Silvio Orlando, Michele Placido, Paola Cortellesi e Claudio Santamaria.

Sky Cinema Drama (22:50) vola nello spazio con Gravity (2013, 90’, regia di Alfonso Cuarón). Un incidente durante una missione in orbita lascia due astronauti alla deriva: sopravvivere significa inventare nuove traiettorie verso la Terra. Con Sandra Bullock e George Clooney.

Sky Cinema Family (21:00) è per tutte le età con Scooby! (2020, 93’, regia di Tony Cervone): il primo incontro tra Shaggy e Scooby e la Mystery Inc. alle prese con un piano che minaccia il mondo.

Sky Cinema Family (22:40) segue con Tutti per Uma (2021, 99’, regia di Susy Laude). In una famiglia tutta al maschile e in crisi, l’arrivo di Uma innesca una "terapia" di verità e cambiamento. Con Pietro Sermonti, Antonio Catania e Dino Abbrescia.

Sky Cinema Suspense (21:00) presenta Monolith (2016, 83’, regia di Ivan Silvestrini). Nel deserto, una madre deve salvare il figlio rimasto intrappolato nell’auto "invincibile" Monolith dopo un incidente notturno: una corsa contro il tempo tra tecnologia e istinto di sopravvivenza. Con Katrina Bowden e Brandon W. Jones.

Sky Cinema Suspense (22:30) prosegue con Giochi di potere (1992, 113’, regia di Phillip Noyce). Jack Ryan, ex analista CIA, sventa un attentato dell’IRA e diventa bersaglio di una vendetta che mette in pericolo la sua famiglia. Con Harrison Ford, Sean Bean e Anne Archer.

Sky Cinema Romance (21:00) ha in palinsesto Film da definire.

Sky Cinema Romance (22:55) chiude con Innamorarsi (1984, 103’, regia di Ulu Grosbard). Due professionisti newyorkesi, entrambi sposati, si incontrano per caso in libreria: tra esitazioni e slanci nasce un amore complesso e proibito. Con Robert De Niro, Meryl Streep e Harvey Keitel.

Classici, cult e brividi: le proposte delle reti specializzate

Iris (21:13) programma il classico western Corvo Rosso non avrai il mio scalpo (1972, 110’, regia di Sydney Pollack). Robert Redford è Jeremiah Johnson, trappolatore che sceglie la vita solitaria tra le Montagne Rocciose, scontrandosi con natura selvaggia e conflitti con le tribù locali. A seguire, La freccia nella polvere (23:30, 1954, 95’, regia di Lesley Selander): un ex militare guida una carovana in pericolo verso Fort Laramie, tra assalti e redenzione. Con Sterling Hayden e Coleen Gray.

Cine34 (21:00) porta la commedia familiare La guerra dei nonni (2023, 96’, regia di Gianluca Ansanelli). Gerri, nonno affettuoso, vede stravolgersi gli equilibri con l’arrivo di Tom, l’altro nonno: tra scherzi e sfide nasce una spassosa rivalità per il cuore dei nipoti. In seconda serata, E noi come stronzi rimanemmo a guardare (23:00, 2021, 100’, regia di Pierfrancesco Diliberto). Un manager esautorato da un algoritmo precipita in un lavoro precario e in una solitudine "digitale" che lo spinge a cercare riscatto oltre le app. Con Pif, Ilenia Pastorelli, Fabio De Luigi e Valeria Solarino.

Rai Movie (21:10) schiera il dramma bellico K-19 (2002, 140’, regia di Kathryn Bigelow). A bordo di un sottomarino nucleare sovietico in avaria, l’equipaggio fronteggia una crisi radioattiva che può scatenare la catastrofe. Con Harrison Ford, Liam Neeson e Peter Sarsgaard.

Rai 4 (21:20) vira verso l’horror con Mandrake (2023, 85’, regia di Lynne Davison). Un’assistente sociale segue la reintegrazione di "Bloody Mary", ex assassina reputata strega: sparizioni di bambini e rituali inquietanti incrinano ogni scetticismo. A seguire, Overlord (22:40, 2018, 110’, regia di Julius Avery): alla vigilia del D-Day, paracadutisti americani scoprono esperimenti nazisti che trasformano i soldati in mostri, scatenando una guerra contro i non-morti.

20 (21:10) offre la fantascienza di Next (2007, 96’, regia di Lee Tamahori). Un mentalista capace di vedere pochi minuti nel futuro è braccato dall’FBI per sventare un attentato, ma la visione dell’amore complica il destino. Con Nicolas Cage, Julianne Moore e Jessica Biel.

Mediaset Italia2 (22:40) presenta l’anime d’azione Lupin III – Prigioniero del passato (2019, 92’, regia di Hatsuki Tsuji). Lupin e la sua banda approdano nel regno di Dorrente per liberare il ladro Finnegan, condannato all’esecuzione: un colpo che nasconde intrighi e vecchi conti da saldare.

Cielo (21:20) propone il thriller d’azione Honest Thief (2020, 92’, regia di Mark Williams). Un leggendario rapinatore decide di consegnarsi all’FBI per amore, ma due agenti corrotti vogliono incastrarlo e prendersi il bottino. Con Liam Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney e Jeffrey Donovan. In seconda serata, Rogue – Il solitario (23:05, 2007, 103’, regia di Philip G. Atwell): un agente dell’FBI cerca vendetta contro il killer legato alla yakuza, tra doppi giochi e rivelazioni. Con Jet Li e Jason Statham.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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