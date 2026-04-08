Dopo 36 anni è ancora irresistibile: vi ricordate com'era? Stasera, mercoledì 8 aprile 2026, torna in TV Pretty Woman: una Julia Roberts memorabile che non smette di farci rivedere ancora lo stesso film. Tutti i film

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 31 i film in palinsesto, tra classici intramontabili, novità e azione. In evidenza la commedia romantica Pretty Woman su Rai 1, l’avventura epica Robin Hood su 20 e l’inedita storia di formazione Il maestro su Sky Cinema 1.

La magia di Pretty Woman e altri grandi titoli: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1: Pretty Woman alle 21:30 (Commedia, 1990). Regia di Garry Marshall. Con Hector Elizondo, Julia Roberts, Philip Stuckley, Richard Gere. Un classico della commedia romantica che ha definito un’epoca, impreziosito dall’alchimia tra Julia Roberts e Richard Gere.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La7: L’ultimo re di Scozia alle 23:30 (Drammatico, 2006). Regia di Kevin Macdonald. Con Forest Whitaker, James McAvoy, Kerry Washington, Gillian Anderson, Simon McBurney. La storia: un giovane medico scozzese diventa il confidente del dittatore ugandese Idi Amin, in un racconto teso e magnetico sull’abuso di potere e il fascino del carisma.

Il maestro e i grandi classici: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: Il maestro alle 21:15 (Commedia, 2025). Regia di Andrea Di Stefano. Con Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Valentina Bellè, Astrid Meloni, Chiara Bassermann, Paolo Briguglia, Roberto Zibetti, Edwige Fenech. Di cosa parla: alla fine degli anni Ottanta, un tredicenne schiacciato dalle aspettative del padre intraprende con un ex campione un viaggio tra tornei, sconfitte e piccole rinascite lungo la costa italiana. Un racconto di crescita, libertà e seconde possibilità. A seguire, Ghost – Fantasma alle 23:25 (Sentimentale, 1990). Regia di Jerry Zucker. Con Demi Moore, Patrick Swayze, Tony Goldwyn, Whoopi Goldberg.

Sky Cinema Action: Atomica bionda alle 21:00 (Azione, 2017). Regia di Leitch David. Con Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella. Trama: nel 1989 l’agente dell’MI6 Lorraine Broughton deve recuperare una lista segreta a Berlino, in un intrigo che può scatenare un conflitto globale. In seconda serata Bad Boys II alle 23:00 (Azione, 2003). Regia di Michael Bay. Con Martin Lawrence, Will Smith, Gabrielle Union, Jordi Mollà, Joe Pantoliano, Peter Stormare. Due detective di Miami inseguono una potente organizzazione di narcotrafficanti tra esplosioni e inseguimenti spettacolari.

Sky Cinema Collection: Il grande giorno alle 21:15 (Commedia, 2022). Regia di Massimo Venier. Con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Elena Lietti, Lucia Mascino. Un matrimonio sul lago di Como si trasforma in un carosello di imprevisti capace di mettere alla prova amicizie e legami. A seguire La leggenda di Al, John e Jack alle 23:00 (Commedia, 2002). Regia di Aldo, Giovanni e Giacomo, Massimo Venier. Con Aldo Baglio, Aldo Maccione, Antonio Catania, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Ivano Marescotti.

Sky Cinema Comedy: Una famiglia mostruosa alle 21:00 (Commedia, 2021). Regia di Volfango De Biasi. Con Ilaria Spada, Lucia Ocone, Massimo Ghini, Paolo Calabresi, Pasquale Petrolo. Segue I pompieri alle 22:40 (Commedia, 1985). Regia di Neri Parenti. Con Andrea Roncato, Gigi Sammarchi, Lino Banfi, Paolo Villaggio, Ricky Tognazzi.

Sky Cinema Drama: Il dono più prezioso alle 21:00 (Animazione, 2024). Regia di Michel Hazanavicius. La storia: in una foresta segnata da freddo, fame e guerra, un taglialegna e sua moglie trovano una neonata lanciata da un treno. Quel "dono" cambierà per sempre il destino di chi la incontrerà, rivelando il meglio e il peggio dell’animo umano. In seconda serata Uno di noi alle 22:30 (Drammatico, 2020). Regia di Thomas Bezucha. Con Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville, Kayli Carter, BooBoo Stewart. Dopo la morte del figlio, una coppia lotta per proteggere il nipote da una famiglia pericolosa.

Sky Cinema Family: Dolittle alle 21:00 (Commedia, 2019). Regia di Stephen Gaghan. Con Robert Downey Jr., Harry Collett, Carmel Laniado, Antonio Banderas, Michael Sheen. Di cosa parla: il dottor Dolittle parte per un’avventura alla ricerca della cura per la regina, con un esuberante gruppo di animali parlanti. A seguire Balto e Togo – La leggenda alle 22:45 (Drammatico, 2019). Regia di Brian Presley. Con Brad Leland, Brian Presley, Bruce Davison, Henry Thomas, Treat Williams.

Sky Cinema Romance: Le parole che non ti ho detto alle 21:00 (Sentimentale, 1999). Regia di Luis Mandoki. Con Illeana Douglas, Kevin Costner, Paul Newman, Robin Wright Penn. In seconda serata Giovani, carini e disoccupati alle 23:15 (Commedia, 1994). Regia di Ben Stiller. Con Winona Ryder, Ethan Hawke, Ben Stiller, Janeane Garofalo, Steve Zahn. Un gruppo di amici tra amori, lavoro e sogni, raccontato attraverso un "diario filmato" generazionale.

Sky Cinema Suspense: The Interpreter alle 21:00 (Thriller, 2005). Regia di Sydney Pollack. Con Nicole Kidman, Sean Penn, Catherine Keener, Jesper Christensen, Yvan Attal. Un’interprete dell’ONU finisce al centro di un complotto internazionale, protetta da un agente federale che potrebbe non essere del tutto dalla sua parte. A seguire Caccia al killer: Ted Bundy alle 23:15 (Thriller, 2021). Regia di Daniel Farrands. Con Chad Michael Murray, Holland Roden, Lin Shaye, Jake Hays, Marietta Melrose. Gli agenti dell’FBI McChesney e Ressler danno la caccia a uno dei serial killer più famigerati d’America.

Avventura con Robin Hood e cult d’autore: le proposte delle reti specializzate

Iris: Cuori in Atlantide alle 21:15 (Drammatico, 2001). Regia di Scott Hicks. Con Anthony Hopkins, Anton Yelchin, David Morse, Hope Davis. In seconda serata Il socio alle 23:29 (Drammatico, 1993). Regia di Sydney Pollack. Con Tom Cruise, Gene Hackman, Hal Holbrook, Holly Hunter, Jeanne Tripplehorn.

Cine34: Che bella giornata alle 21:00 (Comico, 2011). Regia di Gennaro Nunziante. Con Checco Zalone, Nabiha Akkari, Rocco Papaleo, Tullio Solenghi, Annarita Del Piano. Tra equivoci e situazioni al limite, Checco si ritrova coinvolto in una vicenda pericolosa con il suo inconfondibile umorismo. A seguire Ma che bella sorpresa alle 23:10 (Commedia, 2015). Regia di Alessandro Genovesi. Con Anna Ammirati, Chiara Baschetti, Frank Matano, Galatea Ranzi, Ornella Vanoni, Renato Pozzetto, Valentina Lodovini.

Rai Movie: Tutti lo sanno alle 21:10 (Drammatico, 2018). Regia di Asghar Farhadi. Con Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Bárbara Lennie, Inma Cuesta. Di cosa parla: il ritorno di una donna in Spagna per un matrimonio porta a galla segreti sepolti, in un dramma corale carico di tensione emotiva.

Rai 4: Becky alle 21:20 (Horror, 2020). Regia di Jonathan Milott e Cary Murnion. Con Lulu Wilson, Joel McHale, Kevin James, Amanda Brugel, Robert Maillet. Un’adolescente affronta quattro evasi in un violento scontro durante una vacanza al lago. In seconda serata Finchè morte non ci separi alle 22:50 (Thriller, 2019). Regia di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Con Samara Weaving, Andie MacDowell, Henry Czerny, Mark O’Brien, Adam Brody. Un gioco di famiglia diventa una caccia spietata alla sopravvivenza.

20: Robin Hood alle 21:10 (Avventura, 2010). Regia di Ridley Scott. Con Russell Crowe, Cate Blanchett, Mark Strong, Matthew Macfadyen, William Hurt, Kevin Durand, Danny Huston. Un grande affresco storico tra battaglie, intrighi e leggenda.

Rai Premium: C’era una volta… a Montecarlo alle 21:20 (Commedia, 2020). Regia di Frédéric Forestier. Con Rayane Bensetti, Anne Serra, Antoine Duléry. Un trentenne finge di essere un principe per entrare in una partita di poker tra ricchi, ma l’incontro con Elena cambierà i piani.

Mediaset Italia2: Hurricane – Allerta uragano alle 21:01 (Azione, 2018). Regia di R. Cohen. Con M. Grace, T. Kebbell. Azione ad alta velocità tra tempeste e rapine durante un uragano. A seguire The mask – Da zero a mito alle 23:06 (Fantasy, 1994). Regia di Chuck Russell. Con Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert, Amy Yasbeck, Richard Jeni. Un uomo sfortunato trova una maschera che gli dona poteri straordinari e lo trascina in un’avventura comica e romantica.

Cielo: Vendetta finale alle 21:20 (Azione, 2017). Regia di Isaac Florentine. Con Antonio Banderas, Karl Urban, Paz Vega, Cristina Serafini, Atanas Srebrev. Dopo la perdita della famiglia, un avvocato si impone silenzio e disciplina fino a ottenere giustizia. In seconda serata The Lincoln Lawyer alle 23:15 (Thriller, 2011). Regia di Brad Furman. Con Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe, William H. Macy, Josh Lucas, John Leguizamo, Michael Peña, Bob Gunton, Frances Fisher, Bryan Cranston. Un avvocato "on the road" difende un giovane miliardario in un caso che mette a rischio la sua vita.

I film in evidenza: oltre ai titoli citati, segnaliamo anche Cuori in Atlantide su Iris per gli amanti del dramma introspettivo e Ghost – Fantasma su Sky Cinema 1 per una serata romantica e senza tempo.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche