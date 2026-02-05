Perché Michael Jordan ha un patrimonio personale di 3,8 miliardi: è iniziato tutto così Air - La storia del grande salto, in onda stasera 5 febbraio 2026, racconta com'è nata la fortuna (non sportiva) del GOAT. Tutti i film in onda oggi

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto trovate ben 30 film per tutti i gusti: dal thriller spettacolare Now you see me – I maghi del crimine su TV8 al biografico sportivo Air – La storia del grande salto su Rai 2 fino alla commedia romantica Hitch – Lui sì che capisce le donne su Sky Cinema Uno. Scegliete tra azione, suspense, risate e grandi classici.

Magia e colpi di scena con Now you see me – I maghi del crimine: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – 23:10: Air – La storia del grande salto (2023, 112′). Regia di Ben Affleck. Con Ben Affleck, Matt Damon, Jason Bateman, Viola Davis, Gustaf Skarsgård. Negli anni Ottanta Nike è in svantaggio rispetto a Converse e Adidas. Il talent scout Sonny Vaccaro convince l’AD Phil Knight a puntare tutto su un giovane Michael Jordan, rivoluzionando il marketing sportivo e dando vita alle leggendarie Air Jordan. Genere: Drammatico.

TV8 – 21:30: Now you see me – I maghi del crimine (2013, 116′). Regia di Louis Leterrier. Con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Mélanie Laurent, Dave Franco, Morgan Freeman, Isla Fisher, Woody Harrelson, Michael Caine. Quattro illusionisti compiono rapine clamorose durante i loro show, umiliando banche e autorità. Un agente dell’FBI e uno dell’Interpol cercano di smascherarli, ma i Cavalieri hanno sempre un trucco in più. Genere: Thriller.

Risate e romanticismo con Hitch – Lui sì che capisce le donne: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – 21:15: Hitch – Lui sì che capisce le donne (2005, 118′). Regia di Andy Tennant. Con Will Smith, Eva Mendes, Kevin James, Amber Valletta, Julie Ann Emery. Di cosa parla: il "dottor appuntamenti" Alex Hitch aiuta i timidi a conquistare la persona dei sogni, ma quando incontra la determinata giornalista Sara, le sue certezze vacillano tra malintesi e imprevisti. Genere: Commedia. A seguire – 23:15: Una pallottola spuntata (2025, 85′). Regia di Akiva Schaffer. Con Liam Neeson, Pamela Anderson, Kevin Durand, Paul Walter Hauser, Danny Huston. Dopo una rapina sventata con un travestimento improbabile, Frank Drebin Jr. finisce sulle tracce del congegno P.L.O.T., tra gag demenziali e indagine fuori controllo. Genere: Commedia.

Sky Cinema Action – 21:00: Le belve (2012, 129′). Regia di Oliver Stone. Con Taylor Kitsch, Aaron Taylor-Johnson, Blake Lively, Benicio Del Toro, John Travolta, Salma Hayek e altri. Di cosa parla: due giovani imprenditori della marijuana sfidano un cartello messicano per salvare la donna che amano, tra violenza e doppi giochi. Genere: Azione. A seguire – 23:15: Lucy (2014, 89′). Regia di Luc Besson. Con Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min-sik Choi, Amr Waked, Pilou Asbæk. Dopo aver ingerito una droga sperimentale, una donna sblocca capacità mentali "sovrumane" che la trasformano in un’arma inarrestabile. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection – 21:15: Justice league (2017, 120′). Regia di Zack Snyder. Con Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa. Batman e Wonder Woman radunano una squadra di supereroi per affrontare una minaccia apocalittica. Genere: Fantasy. A seguire – 23:20: Suicide squad (2016, 130′). Regia di David Ayer. Con Margot Robbie, Will Smith, Cara Delevingne, Scott Eastwood. Il governo arruola super-criminali per missioni suicide contro pericoli fuori controllo. Genere: Azione.

Sky Cinema Comedy – 21:00: Gli anni belli (2022, 100′). Regia di Lorenzo d’Amico de Carvalho. Con Maria Grazia Cucinotta, Romana Maggiora Vergano, Antonino Bruschetta, Ana Padrão. Una storia di crescita e sentimenti tra famiglia e sogni, tra malinconia e sorriso. Genere: Commedia. A seguire – 22:45: Quando (2023, 105′). Regia di Walter Veltroni. Con Neri Marcoré, Valeria Solarino, Gian Marco Tognazzi, Olivia Corsini, Dharma Mangia Woods. Dopo 31 anni di coma, Giovanni si risveglia e deve ricostruire la propria vita tra affetti e memorie. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Drama – 21:00: Nuovomondo (2006, 120′). Regia di Emanuele Crialese. Con Charlotte Gainsbourg, Vincenzo Amato, Francesco Casisa, Ernesto Mahieux, Vincent Schiavelli. La storia: una famiglia siciliana emigra in America nei primi del Novecento, affrontando speranze, test e separazioni a Ellis Island. Genere: Drammatico. A seguire – 23:00: Non odiare (2020, 96′). Regia di Mauro Mancini. Con Alessandro Gassman, Sara Serraiocco, Luka Zunic. Un chirurgo ebreo, tormentato dal senso di colpa, si confronta con il seme dell’odio che pervade una famiglia legata al neonazismo. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family – 21:00: Dragon Trainer (2010, 98′). Regia di Chris Sanders e Dean DeBlois. Un giovane vichingo stringe un’amicizia speciale con un drago, cambiando il destino della sua tribù. Genere: Animazione. A seguire – 22:45: Tartarughe Ninja (2014, 104′). Regia di Jonathan Liebesman. Con Megan Fox, Will Arnett, William Fichtner e altri. Le quattro tartarughe mutanti salvano New York tra arti marziali e ironia. Genere: Azione.

Sky Cinema Romance – 21:00: Bianco Natale (1954, 90′). Regia di Michael Curtiz. Con Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney, Vera-Ellen. Due ex commilitoni organizzano uno spettacolo per salvare un albergo di montagna e, tra neve e canzoni, sboccia anche l’amore. Genere: Commedia. A seguire – 23:05: La La Land (2016, 126′). Regia di Damien Chazelle. Con Emma Stone, Ryan Gosling, J.K. Simmons. Un’attrice e un pianista sognano Hollywood, tra passione, jazz e scelte di vita. Genere: Musicale.

Sky Cinema Suspense – 21:00: Cena con delitto – Knives out (2019, 130′). Regia di Rian Johnson. Con Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Toni Collette, Michael Shannon. Dopo la morte del patriarca Thrombey, il detective Benoit Blanc setaccia una famiglia piena di segreti e menzogne. Genere: Giallo. A seguire – 23:15: A quiet place – Un posto tranquillo (2018, 95′). Regia di John Krasinski. Con Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe, Millicent Simmonds. In un mondo dove il rumore uccide, una famiglia sopravvive nel silenzio assoluto. Genere: Horror.

Azione e grandi classici con Wanted – Scegli il tuo destino: le proposte delle reti specializzate

20 – 21:10: Wanted – Scegli il tuo destino (2008, 110′). Regia di Timur Bekmambetov. Con James McAvoy, Angelina Jolie, Morgan Freeman, Terence Stamp e altri. Un impiegato apatico scopre di avere abilità straordinarie ereditate dal padre assassino e viene arruolato da una società segreta. Genere: Azione.

Iris – 21:16: The Jackal (1997, 124′). Regia di Michael Caton-Jones. Con Bruce Willis, Richard Gere, Sidney Poitier, Diane Venora. La storia: un killer spietato viene braccato in una caccia all’uomo internazionale. Genere: Thriller.

Rai Movie – 21:10: Angel heart – Ascensore per l’inferno (1987, 115′). Regia di Alan Parker. Con Mickey Rourke, Robert De Niro, Charlotte Rampling, Lisa Bonet. Un detective deve ritrovare un musicista legato a un patto oscuro, sprofondando tra omicidi e rivelazioni infernali. Genere: Thriller. A seguire – 23:05: Il duro del Road House (1989, 110′). Regia di Rowdy Herrington. Con Patrick Swayze, Ben Gazzara, Kelly Lynch, Sam Elliott. Un buttafuori filosofo ripulisce un locale malfamato, affrontando il boss della zona. Genere: Drammatico.

Rai 4 – 23:30: High Forces – Emergenza ad alta quota (2024, 119′). Regia di Oxide Chun Pang, Chi-Leung Lo. Con Andy Lau, Zifeng Zhang, Chuxiao Qu. Un esperto di sicurezza affronta il dirottamento di un A380 per salvare oltre 800 passeggeri da un gruppo di terroristi. Genere: Thriller.

Cielo – 21:20: The Foreigner – Lo straniero (2003, 96′). Regia di Michael Oblowitz. Con Steven Seagal, Max Ryan, Harry Van Gorkum, Jeffrey Pierce. Un agente si muove tra intrighi e tradimenti in una corsa contro il tempo. Genere: Azione. A seguire – 23:15: La maschera di Zorro (1998, 136′). Regia di Martin Campbell. Con Anthony Hopkins, Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones. Il passaggio di testimone tra il vecchio Zorro e il suo carismatico erede contro la tirannia. Genere: Avventura.

Cine34 – 21:00: L’ultima volta che siamo stati bambini (2022, 105′). Regia di Claudio Bisio. Con Alessio Di Domenicoantonio, Vincenzo Sebastiani, Carlotta De Leonardis. Tre bambini, in piena Seconda guerra mondiale, partono per una missione di salvataggio che diventa un viaggio di crescita tra rischi e coraggio. Genere: Commedia. A seguire – 23:05: La vita è una cosa meravigliosa (2010, 103′). Regia di Carlo Vanzina. Con Enrico Brignano, Luisa Ranieri, Vincenzo Salemme, Gigi Proietti, Nancy Brilli. Le vite di vari personaggi si intrecciano tra intercettazioni e colpi di scena, alla ricerca della felicità. Genere: Commedia.

Rai Premium – 23:15: Natale a Notting Hill (2023, 84′). Regia di Ali Liebert. Con Sarah Ramos, William Moseley, Joelle Rae, Kate O’Toole. La stella del calcio Graham Savoy, di ritorno a Notting Hill, trova l’amore con chi non conosce la sua fama. Genere: Sentimentale.

Mediaset Italia2 – 21:05: Autopsy (2015, 99′). Regia di André Øvredal. Con Emile Hirsch, Brian Cox, Olwen Kelly, Michael McElhatton, Ophelia Lovibond. Durante l’autopsia di una donna sconosciuta, padre e figlio scoprono tracce di antiche torture legate alla caccia alle streghe. Intrappolati da una tempesta, affrontano orrori soprannaturali. Genere: Horror. A seguire – 23:03: Wolfhound – Un eroe in lotta per la libertà (2007, 136′). Regia di Nikolaj Lebedev. Con Aleksandr Bukharov, Oksana Akinshina e altri. Un guerriero combatte forze oscure in un’epica avventura fantasy. Genere: Avventura.

