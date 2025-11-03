I film in onda in TV stasera, 3 novembre 2025: il capolavoro assoluto di Clint Eastwood (altro che Spaghetti Western) Serata ricchissima: dal cult Fuga da Alcatraz su Iris al thriller Largo Winch: Il prezzo del denaro su Sky Cinema 1, passando per la caccia di Prey su Rai 4

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono disponibili 29 film tra reti in chiaro, canali specializzati e bouquet Sky: tra i titoli spiccano Fast e Furious 5 su Italia 1, il thriller Largo Winch: Il prezzo del denaro su Sky Cinema 1 e l’acclamato Prey su Rai 4.

Adrenalina con Fast e Furious 5: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 ore 21:20: Fast e Furious 5 (2011). Regia di Justin Lin. Con Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Paul Walker, Tyrese Gibson, Vin Diesel. Genere: Azione. Un capitolo ad alto tasso di spettacolo della saga automobilistica più famosa, guidato dal ritmo di Lin e da un cast stellare.

Il brivido di Largo Winch: Il prezzo del denaro e molte altre scelte: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 ore 21:15: Largo Winch: Il prezzo del denaro (2024, 100’). Regia di Olivier Masset-Depasse. Con Tomer Sisley, Narayan David Hecter, James Franco, Elise Tilolloy, Clotilde Hesme. Di cosa parla: devastato dal rapimento del figlio quindicenne e dallo choc per il suicidio in diretta del suo socio, Largo scopre un filo che potrebbe collegare i due eventi. Una corsa contro il tempo tra intrighi finanziari e famiglia.

A seguire ore 23:00: Inside man (2005, 129’). Regia di Spike Lee. Con Clive Owen, Denzel Washington, Jodie Foster. Genere: Thriller.

Sky Cinema 2 ore 21:15: L’ombra del giorno (2022, 125’). Regia di Giuseppe Piccioni. Con Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli, Valeria Bilello, Lino Musella, Waël Sersoub, Sandra Ceccarelli, Vincenzo Nemolato, Antonio Salines. La storia: negli anni Trenta, un amore deve fare i conti con le leggi razziali e, dal 1940, con l’ombra della guerra che incombe sui protagonisti.

Ore 23:25: The Blues Brothers (1980, 127’). Regia di John Landis. Con John Belushi, Dan Aykroyd, John Candy, Cab Calloway. Due fratelli rimettono insieme la band per salvare l’orfanotrofio dove sono cresciuti. Una missione "da Dio" tra inseguimenti e gag cult.

Sky Cinema Action ore 21:45: Largo Winch: Il prezzo del denaro (2024, 100’). Regia di Olivier Masset-Depasse. Thriller d’azione ad alta tensione tra complotti e affetti messi alla prova.

Ore 23:30: Superman (1978, 142’). Regia di Richard Donner. Con Christopher Reeve, Marlon Brando, Margot Kidder. Di cosa parla: il giovane Kal-El, approdato sulla Terra, scopre i suoi poteri e sceglie di difendere Metropolis dalla minaccia di un folle piano criminale. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Collection ore 21:15: Transformers (2007, 135’). Regia di Michael Bay. Con Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, Rachael Taylor, Jon Voight, John Turturro. Due razze aliene, Autobots e Decepticon, trasformiste e in guerra, portano lo scontro sulla Terra. Azione e spettacolo pirotecnico.

Sky Cinema Comedy ore 21:00: Tonno spiaggiato (2018, 90’). Regia di Matteo Martinez. Con Fabrizio Nevola, Frank Matano, Lucia Guzzardi, Marika Costabile, Niccolò Senni. Genere: Commedia.

Ore 22:40: Contromano (2018, 103’). Regia di Antonio Albanese. Con Antonio Albanese, Aude Legastelois, Alex Fondja. Un abitudinario rapisce un ambulante africano per "riportarlo" in Africa, convinto di risolvere così l’immigrazione. Una satira che mette a nudo pregiudizi e certezze.

Sky Cinema Drama ore 21:00: May december (2023, 113’). Regia di Todd Haynes. Con Natalie Portman, Julianne Moore, Cory Michael Smith, Charles Melton, Piper Curda. Vent’anni dopo una storia d’amore finita sui tabloid, l’arrivo di un’attrice che prepara un ruolo riaccende pressioni e ambiguità.

Ore 23:00: Dogman (2018, 100’). Regia di Matteo Garrone. Con Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano. In una periferia degradata, Marcello, toelettatore di cani, è schiacciato dal bullo Simone mentre tenta di proteggere la figlia e la propria dignità.

Sky Cinema Family ore 21:00: Bla bla baby (2021, 94’). Regia di Fausto Brizzi. Con Alessandro Preziosi, Matilde Gioli, Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese. Un uomo inizia a capire i discorsi "intellettuali" di un gruppo di neonati dell’asilo aziendale e mette in moto un piano di rivalsa.

Ore 22:40: Rosanero (2022, 100’). Regia di Andrea Porporati. Con Salvatore Esposito, Fabiana Martucci, Antonio Milo, Ciro Esposito, Salvatore Striano, Aniello Arena, Sebastiano Somma. Un boss emergente e una bambina si scambiano i corpi dopo un incidente, stravolgendo vite e priorità.

Sky Cinema Romance ore 21:00: Dreamland (2019, 98’). Regia di Miles Joris-Peyrafitte. Con Margot Robbie, Travis Fimmel, Garrett Hedlund, Kerry Condon, Finn Cole. Eugene sogna il Messico e si lascia travolgere dal fascino della fuorilegge Allison, in fuga da tutti.

Ore 22:45: Matrimonio con sorpresa (2015, 86’). Regia di Jason Mann. Con Ed Weeks, Tom Bell, Bridget Regan, Scottie Thompson, Bruce Davison, Brenda Strong, Melanie Zanetti, Christine Lakin, Rory Johnston, Todd Eric Andrews. Un truffatore punta ai fondi di beneficenza del futuro suocero senatore, ma l’amore rimette in discussione i piani.

Sky Cinema Suspense ore 21:00: Rapina a Stoccolma (2018, 92’). Regia di Robert Budreau. Con Ethan Hawke, Noomi Rapace, Mark Strong, Christopher Heyerdahl, Mark Rendall. Durante una rapina del 1973 gli ostaggi finiscono per empatizzare con i sequestratori: nasce la celebre "sindrome di Stoccolma".

Ore 22:40: Attrazione fatale (1987, 120’). Regia di Adrian Lyne. Con Anne Archer, Ellen H. Latzen, Glenn Close, Michael Douglas. Genere: Drammatico.

Caccia aliena, classici cult e commedie: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 ore 21:20: Prey (2022, 100’). Regia di Dan Trachtenberg. Con Amber Midthunder, Dane DiLiegro, Stefany Mathias, Benito Hofmann, Stormee Kipp. Di cosa parla: nelle Grandi Pianure, Naru, giovane Comanche, sogna di diventare cacciatrice come il fratello. Un presagio nel cielo annuncia la presenza dei Predator e la sfida suprema. Genere: Horror.

Ore 23:00: Predator 2 (1991, 101’). Regia di Stephen Hopkins. Con Bill Paxton, Danny Glover, Gary Busey, Maria Conchita Alonso, Ruben Blades. Genere: Fantascienza.

20 ore 21:08: Nemico pubblico (1998, 130’). Regia di Tony Scott. Con Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight, Lisa Bonet, Regina King, Stuart Wilson, Laura Cayouette, Loren Dean. La storia: dopo l’omicidio di un politico contrario a una legge controversa, i servizi segreti tentano di insabbiare le prove. Un giovane avvocato e un ex agente finiscono nel mirino e lottano per far emergere la verità. Genere: Thriller.

Iris ore 21:19: Fuga da Alcatraz (1979, 112’). Regia di Don Siegel. Con Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Robert Blossom. Genere: Drammatico. Un classico carcerario che racconta una delle evasioni più celebri del Novecento.

Cine34 ore 21:00: Tu la conosci Claudia? (2004, 104’). Regia di Massimo Venier. Con Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Paola Cortellesi. Genere: Commedia.

Ore 23:00: Il té nel deserto (1990, 138’). Regia di Bernardo Bertolucci. Con Debra Winger, John Malkovich, Campbell Scott, Jill Bennett. Negli anni ’40, una coppia americana cerca ispirazione a Tangeri. Lui si ammala e muore, e lei affronta un nuovo amore con il capo di una carovana Tuareg tra introspezione e passioni desertiche. Genere: Drammatico.

Rai Movie ore 21:10: Gli ultimi fuorilegge (2019, 100’). Regia di Ivan Kavanagh. Con John Cusack, Emile Hirsch, Antonia Campbell-Hughes, Danny Webb, Déborah François. Un gruppo di criminali guidati da Dutch Albert prende il controllo di una cittadina di frontiera. L’impresario di pompe funebri Patrick Tate dovrà proteggere la propria famiglia quando la violenza bussa alla porta. Genere: Western.

Ore 22:50: The kid (2019, 99’). Regia di Vincent D’Onofrio. Con Jake Schur, Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio, Leila George, Chris Pratt. Un ragazzo chiede aiuto a Billy the Kid per ritrovare la sorella rapita, ma scoprirà un vero eroe nello sceriffo Pat Garrett. Genere: Western.

Rai Premium ore 21:20: Natale allo Starlight (2020, 83’). Regia di Gary Yates. Con Kimberley Sustad, Paul Campbell, Darren Martens, Rebecca Staab, Bruce Dawson. Annie, avvocatessa specializzata in adozioni, accetta di fingersi consulente di William Holt per una settimana in cambio del salvataggio del locale di famiglia. La collaborazione si tinge di romanticismo. Genere: Sentimentale.

Ore 22:55: Un Natale senza tempo (2020, 81’). Regia di Ron Oliver. Con Erin Cahill, Ryan Paevey, Brandi Alexander, Zahf Paroo, Nelson Wong. Un orologio magico catapulta l’inventore Charles Whitley dal 1900 al 2020, dove dovrà imparare a vivere nel presente e troverà l’amore con Megan. Genere: Sentimentale.

Cielo ore 21:20: Acts of violence (2018, 86’). Regia di Brett Donowho. Con Bruce Willis, Cole Hauser, Shawn Ashmore, Ashton Holmes, Melissa Bolona. Tre fratelli affrontano una rete di traffico di esseri umani per salvare la fidanzata di uno di loro, aiutati da un poliziotto incorruttibile. Genere: Azione.

Il presente articolo è stato redatto con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

