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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco una guida rapida: sono 25 i titoli disponibili tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema. Tra le proposte spiccano l’adrenalinico Operazione Kandahar su Italia 1, il nuovo Testa o croce? su Sky Cinema 1 e il biografico Priscilla su Rai Movie. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Tensione e adrenalina con Operazione Kandahar: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1: ore 21:27 – Operazione Kandahar (2023, Azione, 100′). Regia di Ric Roman Waugh. Con Gerard Butler, Bahador Foladi, Olivia-Mai Barrett, Nina Toussaint-White, Rebecca Calder, Ross Berkeley Simpson, Vassilis Koukalani. La vicenda segue Tom Harris, agente CIA sotto copertura in Medio Oriente: una fuga di informazioni compromette la sua identità e lo costringe alla fuga insieme al suo traduttore. Braccati dalle forze speciali afghane, i due dovranno correre contro il tempo per raggiungere l’estrazione a Kandahar.

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Il dramma dalle tinte western di Testa o croce? guida la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: ore 21:15 – Testa o croce? (2026, Drammatico, 116′). Regia di Alessio Rigo De Righi, Matteo Zoppis. Con Nadia Tereszkiewicz, Alessandro Borghi, John C. Reilly, Peter Lanzani, Mirko Artuso, Gabriele Silli, Gianni Garko. Di cosa parla: il Wild West Show di Buffalo Bill approda a Roma agli inizi del Novecento, accendendo la sfida tra cowboy americani e butteri italiani. Rosa s’innamora del buttero Santino e, dopo un omicidio, i due fuggono mentre su di lui pende una taglia. Il sogno di un’America autentica si scontra con una verità che rischia di restare nascosta. A seguire, ore 23:15 – La figlia del generale (1999, Thriller, 108′). Regia di Simon West. Con John Travolta, Madeleine Stowe, James Cromwell, Timothy Hutton.

Sky Cinema Action: ore 21:00 – Soldado (2018, Thriller, 122′). Regia di Stefano Sollima. Con Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner, Catherine Keener, Matthew Modine. Ore 23:05 – I mercenari 3 (2014, Azione, 103′). Regia di Patrick Hughes. Con Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Harrison Ford e altri. Dopo il ritorno di un ex compagno creduto morto, Barney riunisce una nuova squadra per affrontare una minaccia che oppone vecchia e nuova generazione.

Sky Cinema Comedy: ore 21:00 – Sapore di mare (1983, Commedia, 98′). Regia di Carlo Vanzina. Con Jerry Calà, Isabella Ferrari, Christian De Sica, Marina Suma, Virna Lisi. Ore 22:45 – Così è la vita (1998, Commedia, 108′). Regia di Aldo, Giovanni e Giacomo, Massimo Venier. Con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Marina Massironi. La storia: un maldestro detenuto, un poliziotto e un inventore di giocattoli finiscono in una rocambolesca fuga tra incontri bizzarri e colpi di scena, fino a una rivelazione che cambia tutto.

Sky Cinema Drama: ore 21:00 – Collateral beauty (2016, Drammatico, 97′). Regia di David Frankel. Con Will Smith, Keira Knightley, Kate Winslet, Edward Norton. Dopo la morte della figlia, un manager in crisi scrive all’Amore, al Tempo e alla Morte: i suoi amici ingaggiano tre attori per aiutarlo a ritrovare la luce. Ore 22:40 – Delta (2022, Drammatico, 105′). Regia di Michele Vannucci. Con Alessandro Borghi, Luigi Lo Cascio. Nel Delta del Po esplode il conflitto tra bracconieri locali e pescatori nomadi. Osso e Elia, legati a mondi opposti, innescano una spirale di violenza senza eroi.

Sky Cinema Family: ore 21:00 – Tutti per Uma (2021, Commedia, 99′). Regia di Susy Laude. Con Laura Bilgeri, Pietro Sermonti, Antonio Catania, Pasquale Petrolo, Dino Abbrescia. Di cosa parla: in una casa di campagna, sei uomini tentano di salvare un’azienda vinicola in crisi. L’arrivo di Uma svela segreti e apre a una terapia collettiva capace di rimettere in moto vite e affetti. Ore 22:45 – Vicky e il suo cucciolo (2021, Drammatico, 84′). Regia di Denis Imbert. Con Eric Elmosnino, Marie Gillain, Shanna Keil, Tchéky Karyo, Vincent Elbaz.

Sky Cinema Romance: ore 21:00 – Autumn in New York (2000, Drammatico, 106′). Regia di Joan Chen. Con Richard Gere, Winona Ryder. Un affascinante cinquantenne si innamora di una giovane donna segnata da una malattia incurabile: un amore intenso e impossibile che affronta tempo, età e destino. Ore 22:50 – Settembre (2022, Drammatico, 110′). Regia di Giulia Steigerwalt. Con Barbara Ronchi, Fabrizio Bentivoglio, Thony. Maria, 14 anni, si trova davanti a una proposta che non sa gestire. L’incontro con Sergio la porta a scoprire complicità e crescita in un momento delicato.

Sky Cinema Suspense: ore 21:00 – Cena con delitto – Knives out (2019, Giallo, 130′). Regia di Rian Johnson. Con Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Michael Shannon, Toni Collette. Il detective Benoit Blanc indaga sulla morte del celebre giallista Harlan Thrombey: tra segreti di famiglia e bugie, la verità si nasconde dietro ogni alibi. Ore 23:15 – Kiss kiss, bang bang (2005, Commedia, 102′). Regia di Shane Black. Con Robert Downey Jr., Val Kilmer, Michelle Monaghan, Joel Michaely, Deanna Dozier.

Da Codice d’onore a Priscilla: le proposte delle reti specializzate

Iris: ore 21:13 – Codice d’onore (1992, Drammatico, 138′). Regia di Rob Reiner. Con Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore, Kevin Bacon.

Cine34: ore 21:00 – Dio perdona… io no! (1967, Western, 104′). Regia di Giuseppe Colizzi. Con Terence Hill, Bud Spencer, Frank Wolff, Gina Rovere, José Manuel Martin. Di cosa parla: Doc ed Earp sono sulle tracce del temibile Bill Sant’Antonio, responsabile della rapina a un treno e del massacro dei passeggeri. Ore 23:26 – Si può fare… amigo (1972, Western, 109′). Regia di Maurizio Lucidi. Con Bud Spencer, Jack Palance, Francisco Rabal, Renato Cestié. Un gigante dal cuore d’oro protegge un bambino e la sua eredità dalla banda di chi vuole eliminarlo, fino allo scontro finale durante le nozze di Mary e Coburn.

Rai Movie: ore 21:10 – Priscilla (2024, Biografico, 110′). Regia di Sofia Coppola. Con Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Kamilla Kowal, Deanna Jarvis, Emily Mitchell. Nel 1959, a Wiesbaden, l’incontro tra Elvis Presley e la quattordicenne Priscilla dà inizio a un amore destinato a sfidare convenzioni e distanza.

Rai 4: ore 21:20 – Body Cam (2020, Horror, 92′). Regia di Malik Vitthal. Con Mary J. Blige, Nat Wolff, Anika Noni Rose, Theo Rossi, David Zayas. Durante un intervento finito in tragedia, una poliziotta scopre tramite la sua body cam indizi di una forza sovrannaturale e decide di indagare. Ore 23:00 – Wake up (2023, Azione, 90′). Regia di Yoann Karl Whissell, Anouk Whissell. Un’irruzione notturna di attivisti ambientalisti diventa un incubo quando un custode psicopatico inizia a braccarli uno a uno.

20: ore 21:10 – Now You See Me 2 – I maghi del crimine (2016, Azione, 129′). Regia di Jon M. Chu. Con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Lizzy Caplan, Daniel Radcliffe, Michael Caine, Morgan Freeman.

Cielo: ore 21:20 – Chase (2022, Thriller, 95′). Regia di Brian Goodman. Con Gerard Butler, Jaimie Alexander, Robert Walker Branchaud, Dani Deetté, David Kallaway. La futura ex moglie di Will scompare in una stazione di servizio. Lui si immerge nel lato oscuro della città, fuggendo dalle autorità in una corsa contro il tempo per ritrovarla. Ore 23:15 – Danny The Dog (2005, Azione, 103′). Regia di Louis Leterrier. Con Jet Li, Morgan Freeman, Bob Hoskins, Kerry Condon.

Mediaset Italia2: ore 21:01 – Lo squalo 2 (1978, Thriller, 117′). Regia di Jeannot Szwarc. Con Roy Scheider, Lorraine Gary, Murray Hamilton, Joseph Mascolo. Dopo un nuovo avvistamento di uno squalo gigantesco, il capo della polizia Martin Brody, nonostante venga licenziato per allarmismo, sarà chiamato a fronteggiare il mostro per salvare la comunità.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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