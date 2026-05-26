I film in onda in TV stasera: la commedia con Pieraccioni, il thriller con The contract e The equalizer Dalla commedia Pare parecchio Parigi su Rai 1 all’azione di Matrix Resurrections su 20, passando per The Contract su Sky Cinema 1 e i western di Iris: tutte le proposte di oggi

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Ben 28 film tra canali principali, Sky Cinema e reti specializzate, con opzioni per tutti i gusti: dalla commedia italiana Pare parecchio Parigi su Rai 1 alla fantascienza di Matrix Resurrections su 20, fino al thriller The Contract su Sky Cinema 1.

La commedia Pare parecchio Parigi guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 – Pare parecchio Parigi (ore 21:30). Anno 2024, durata 96′, regia di Leonardo Pieraccioni. Con Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini, Nino Frassica, Giulia Bevilacqua. La storia: tre fratelli che non si parlano da anni si riuniscono per esaudire l’ultimo desiderio del padre malato, un viaggio a Parigi. Un racconto di riconciliazione familiare tra ironia e sentimento.

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Nove – Bastille day – Il colpo del secolo (ore 21:30). Anno 2016, durata 91′, regia di James Watkins. Con Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon, Kelly Reilly. Azione dal ritmo serrato ambientata a Parigi, tra inseguimenti e intrighi.

Il thriller The Contract e il gran finale di Downton Abbey: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – The Contract (ore 21:15). Anno 2006, durata 96′, regia di Bruce Beresford. Con Morgan Freeman e John Cusack. Di cosa parla: un insegnante e suo figlio si ritrovano coinvolti in una caccia all’uomo che vede come protagonista un killer professionista e i suoi inseguitori. A seguire, Downton Abbey – Il gran finale (ore 22:55). Anno 2025, durata 124′, regia di Simon Curtis. Con Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Paul Giamatti, Dominic West, Penelope Wilton. All’inizio degli anni ’30, i Crawley fronteggiano scandali e difficoltà economiche. La famiglia è chiamata ad accettare il cambiamento e a traghettare la tenuta verso il futuro.

Sky Cinema Action – Jason Bourne (ore 21:00). Anno 2016, durata 123′, regia di Paul Greengrass. Con Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander, Vincent Cassel. L’ex agente più ricercato torna in campo quando un nuovo programma segreto minaccia di esporre la sua identità. A seguire Hypnotic (ore 23:05). Anno 2023, durata 93′, regia di Robert Rodriguez. Con Ben Affleck, William Fichtner, Alice Braga. Un detective alla disperata ricerca della figlia scomparsa si immerge in una scia di crimini dai risvolti mentali inquietanti.

Sky Cinema Collection – The Equalizer – Il vendicatore (ore 21:15). Anno 2014, durata 128′, regia di Antoine Fuqua. Con Denzel Washington e Chloë Grace Moretz. Un ex agente cerca redenzione finendo contro la mafia russa. In seconda serata Assassinio sul Nilo (ore 23:30). Anno 2022, durata 134′, regia di Kenneth Branagh. Con Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer. Durante una crociera sul Nilo, l’omicidio di un’ereditiera scatena l’indagine di Poirot tra sospetti e colpi di scena.

Sky Cinema Comedy – Happy family (ore 21:00). Anno 2010, durata 90′, regia di Gabriele Salvatores. Con Fabio De Luigi, Margherita Buy, Diego Abatantuono, Fabrizio Bentivoglio. Due famiglie si intrecciano quando i figli decidono di sposarsi in fretta, in un gioco meta-cinematografico guidato dal narratore. A seguire Sapore di mare (ore 22:40). Anno 1983, durata 98′, regia di Carlo Vanzina. Con Christian De Sica, Jerry Calà, Isabella Ferrari. Cult balneare tra amori e nostalgia anni ’60.

Sky Cinema Family – Genitori vs influencer (ore 21:00). Anno 2021, durata 90′, regia di Michela Andreozzi. Con Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Nino Frassica. Un padre filosofo diventa inaspettatamente influencer per recuperare il rapporto con la figlia. Alle 22:45 Biancaneve (anno 2012, durata 105′, regia di Tarsem Singh). Con Julia Roberts e Lily Collins. Fiaba classica reinventata tra ironia e spettacolo visivo.

Sky Cinema Romance – Che cosa aspettarsi quando si aspetta (ore 21:00). Anno 2012, durata 110′, regia di Kirk Jones. Con Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks. Storie intrecciate di coppie alle prese con maternità e paternità, tra paure e gioie. In seconda serata 2 young 4 me – Un fidanzato per mamma (ore 22:55). Anno 2007, durata 97′, regia di Amy Heckerling. Con Michelle Pfeiffer e Paul Rudd. Una relazione travolta dalla differenza d’età mette alla prova emozioni e convenzioni.

Sky Cinema Suspense – Out of Sight (ore 21:00). Anno 1998, durata 123′, regia di Steven Soderbergh. Con George Clooney, Jennifer Lopez, Don Cheadle. Un detenuto in fuga e una poliziotta si attraggono pericolosamente tra rapine e inseguimenti. Alle 23:05 Acid (anno 2023, durata 99′, regia di Just Philippot). Con Guillaume Canet, Laetitia Dosch. Nubi di pioggia acida devastano la Francia mentre una famiglia divisa tenta la sopravvivenza.

Sky Cinema Drama – Horizon: An American Saga – Capitolo 1 (ore 21:00). Anno 2024, durata 181′, regia di Kevin Costner, Robert Legato. Con Kevin Costner, Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Isabelle Fuhrman. Un affresco epico attraverso i quattro anni della Guerra Civile americana, tra famiglie e avversari alla ricerca del significato di essere "Stati Uniti".

La fantascienza di Matrix Resurrections su 20 e i western di Iris: le proposte delle reti specializzate

Iris – Gli uomini della terra selvaggia (ore 21:12). Anno 1958, durata 84′, regia di Delmer Daves. Con Alan Ladd, Ernest Borgnine, Katy Jurado. Due ex detenuti in una cittadina di frontiera affrontano un filibustiere locale. A seguire La notte dell’agguato (ore 23:04). Anno 1968, durata 109′, regia di Robert Mulligan. Con Gregory Peck, Eva Marie Saint. Un ex pistolero protegge una donna nel mirino di un capo indiano assetato di vendetta.

Cine34 – Anche se è amore non si vede (ore 21:00). Anno 2011, durata 96′, regia di Salvo Ficarra e Valentino Picone. Con Ficarra e Picone, Ambra Angiolini, Diane Fleri. Due ciceroni a Torino tra equivoci sentimentali e disavventure lavorative. In seconda serata Faccio un salto all’Avana (ore 23:03). Anno 2011, durata 90′, regia di Dario Baldi. Con Enrico Brignano, Francesco Pannofino, Virginia Raffaele. Un viaggio a Cuba per ritrovare un fratello creduto morto e finito nel mondo delle truffe.

Rai Movie – Natale all’improvviso (ore 21:10). Anno 2015, regia di Jessie Nelson. Con Diane Keaton, John Goodman, Olivia Wilde, Amanda Seyfried, Alan Arkin. Commedia corale sulle complicazioni (e le tenerezze) di una grande famiglia a ridosso delle feste. Alle 23:00 Automata (anno 2014, durata 100′, regia di Gabe Ibáñez). Con Antonio Banderas, Melanie Griffith, Dylan McDermott. Futuro prossimo tra IA e dilemmi etici, quando robot apparentemente autonomi mettono in discussione le regole dell’umanità.

Rai 4 – To catch a killer – L’uomo che odiava tutti (ore 21:20). Anno 2023, durata 119′, regia di Damián Szifron. Con Shailene Woodley, Ben Mendelsohn, Ralph Ineson. Nella notte di Capodanno a Baltimora, un’agente di polizia dal grande intuito affianca l’FBI per fermare un killer che terrorizza la città.

20 – 97 minuti (ore 21:10). Anno 2023, durata 90′, regia di Timo Vuorensola. Con Jonathan Rhys Meyers, Alec Baldwin. Un Boeing 767 dirottato sta per esaurire il carburante. Un agente sotto copertura nell’organizzazione terroristica deve scongiurare la tragedia dall’interno. In seconda serata Matrix Resurrections (ore 23:17). Anno 2021, durata 148′, regia di Lana Wachowski. Thomas Anderson fronteggia due realtà e segue di nuovo il Bianconiglio. Matrix è più potente e insidiosa che mai.

Cielo – Ritratto della giovane in fiamme (ore 23:20). Anno 2019, durata 120′, regia di Céline Sciamma. Con Noémie Merlant, Adèle Haenel. Francia, 1770. Una pittrice deve ritrarre di nascosto una giovane promessa sposa che rifiuta il matrimonio. Tra sguardi e silenzi nasce un legame intenso e proibito.

Rai Premium – Una mamma per detective (ore 21:20). Anno 2022, durata 88′, regia di Hanno Olderdissen. Con Inka Friedrich, Anouk Elias. Dopo la partenza della figlia per amore, un’agente di polizia affronta la solitudine e riscopre se stessa.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

The Contract Sky Cinema 1 21:15

The Contract Sky Cinema 1 13:15

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